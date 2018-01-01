Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральный
Фото №2: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральный

Дизайн-проект зала 24.2м²
Скандинавский стиль
для жк "центральный"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Скандинавский стиль - модное и актуальное направление в оформлении интерьера. Подойдет всем, кто не хочет радикальных решений, мечтает жить в просторном и светлом доме, чувствует стиль и тяготеет к мировым тенденциям.

Комфортный и при этом скромный дизайн, где основной задачей любого элемента интерьера становится его практическое использование;

Простые спокойные линии и формы, без сложных изгибов выражают философское отношение к жизни, она должна быть спокойной, без ненужных перегрузок и вселять уверенность в завтрашнем дне.

Преобладание белого цвета в отделке стен и потолка обеспечивает максимальное распространение света в помещении – солнечные лучи отражаются от белоснежных поверхностей. Даже в пасмурный день в такой комнате светло.

Для отделки и изготовления предметов мебели используются преимущественно натуральные материалы – древесина, стекло, натуральный текстиль (хлопок, лен).

Гостиная содержит несколько удобных зон: для уютного чтения, общения, домашний кинотеатр с большим экраном. Небольшая по площади зона выделена под кабинет – компактный письменный стол и открытые полки для хранения канцтоваров, документов, книг.

Принцип практичности и функциональности в привлекательной оболочке как нельзя кстати используется именно в кухонном помещении. Здесь будет светло и комфортно каждому, и не придется тратить много времени и сил на уборку

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля зала19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральныйФото №2: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральный
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральныйФото №2: Дизайн-проект зала 24.2м2 Скандинавский стиль для жк центральный
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