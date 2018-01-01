Кухня-столовая представляет собой единое пространство. Зону приготовления пищи и обеденную зону разделяет широкий проем.
В столовой особое внимание привлекает яркая акцентная стена. Изящная мягкая мебель создает в помещении утонченную и изысканную атмосферу.
В кухне размещен функциональный гарнитур со встроенной техникой, отвечающий современным тенденциям кухонного дизайна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.