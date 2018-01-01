В переводе с английского «loft» буквально означает чердак, галерея, верхний этаж складского или фабричного помещения. Для данного дизайна характерны открытые пространства, минимум перегородок, брутальные отделочные материалы, сочетающиеся с современной техникой и практичным освещением. Дизайн-проект, разработанный для этой комнаты – яркий пример индустриального стиля. Планировка, фактуры, цветовая гамма и элементы декора идеально соответствуют духу лофта, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.