Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов.

Кухня, совмещенная с гостиной представляет собой просторное помещение с двумя большими окнами. Зона кухни и столовой отделена от зоны отдыха в гостиной узкой барной стойкой и интересной запоминающейся перегородкой из реек. Площадь комнаты позволяет вписать туда большой обеденный стол на 6 человек и вместительный угловой диван с оригинальным креслом-качалкой, за которыми поместятся все члены семьи и гости.

Стены выложены декоративным кирпичом аналогично прихожей и грубовато оштукатурены. В качестве декора используется большой распечатанный постер с Джоном Ленноном, графичный ковер, напольные свечи в высоких плетенных подсвечниках, модные арт-рога над барной стойкой.

Лофт - это стиль жизни, дух свободы и творчества, отказ от общепринятых норм и неограниченный простор для самовыражения.