Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов.
Кухня, совмещенная с гостиной представляет собой просторное помещение с двумя большими окнами. Зона кухни и столовой отделена от зоны отдыха в гостиной узкой барной стойкой и интересной запоминающейся перегородкой из реек. Площадь комнаты позволяет вписать туда большой обеденный стол на 6 человек и вместительный угловой диван с оригинальным креслом-качалкой, за которыми поместятся все члены семьи и гости.
Стены выложены декоративным кирпичом аналогично прихожей и грубовато оштукатурены. В качестве декора используется большой распечатанный постер с Джоном Ленноном, графичный ковер, напольные свечи в высоких плетенных подсвечниках, модные арт-рога над барной стойкой.
Лофт - это стиль жизни, дух свободы и творчества, отказ от общепринятых норм и неограниченный простор для самовыражения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.