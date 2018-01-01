Повседневную жизнь можно разбавить, отправившись в увлекательное путешествие. А вот свои впечатления и эмоции можно изложить в интерьере своего дома. Каждому человеку необходимо заряжаться энергией, в этом случае как нельзя кстати подойдет направление "фьюжн".

Гостиная – визитная карточка каждого дома. Это место, где принимают гостей, и где собирается по вечерам вся семья. "Фьюжн" – веселый сплав элементов самых разных стилей, где можно практически все. В какой-то мере эта комната является «лицом» квартиры, и абсолютно понятно желание хозяев сделать ее удобной и стильной. "Фьюжн" – это почти искусство. Если все удалось при его реализации в рамках внутреннего убранства гостиной, то он способен удовлетворить вкус самых разных людей. Главное правильно расставить акценты.

Комната получилась гармоничной, нестандартной и яркой. Насыщенные стены поднимают настроение и заставляют погрузиться в теплую солнечную обстановку, где каждый уголок дышит радостью и безмятежностью. Глядя на умиротворяющую обстановку этой гостиной, возникает непреодолимое желание переместиться на уютный белоснежный диван с любмой книгой и чашкой какао с зефирками.