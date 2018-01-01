Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнер руководствовался основными правилами скандинавского стиля, в результате чего получился просторный, уютный и функциональный интерьер. В качестве основных тонов отделки выбраны типичные для сканди-стиля белый, серый и бежевый цвета. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. Использование деревянных текстур привнесло в интерьер природные нотки и сделало его более теплым и уютным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.