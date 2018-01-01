Изысканная, легкая и просторная гостиная – мечта многих современных людей. Сделать помещение таковым поможет скандинавский стиль оформления интерьера, который по праву считается образцом естественности и экологической чистоты. Несмотря на то что на первый взгляд эта обстановка кажется излишне простой, на самом деле она является очень удобной, практичной и при ближайшем рассмотрении очень уютной.
Дизайн-проект необходим так как:
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