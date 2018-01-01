За основу оформления данной спальни взят популярный скандинавский стиль. Пришедший к нам из Северной Европы он покорил своей сдержанной изысканностью, функционализмом и красотой. Скандинавский интерьер достаточно прост и удобен. В нем нет лишних деталей, а все материалы экологичны.
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