Прованс – это одно из направлений стиля кантри, но назвать его деревенским довольно сложно. Этот стиль берет начало в одноименном южном регионе Франции, известном своей кухней, морскими пейзажами, очаровательными традициями и потрясающими цветами. Комната в стиле Прованс – это уютное пространство, лучшее место для встречи всей семьей, приема гостей, отдыха и совместных ужинов. Спальная скрыта за декоративной перегородкой и может похвастаться большим шкафом-купе.
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