Дизайн квартиры выполнен в скандинавском стиле. Это предусматривает просторные светлые пространства, преимущественно белых и серых оттенков, с вкраплением ярких цветов. В данном случае это отделка стен в виде панно и мебели ярко желтого цвета в гостиной. Мебели минимум, все самое необходимое для жизни. Все шкафы встроенные, не загромождают пространство.

Квартира подойдет для семейной пары без детей. Изначально единственная жилая комната, поделена на 2 зоны. В зоне гостиной можно смотреть телевизор, и при необходимости оставить с ночевкой гостей, так как диван со спальным механизмом, а отдельная приватная зона спальни расположилась за стеклянной перегородкой, которая одновременно и отделяет помещение спальни, и пропускает много света за счет стекла, не загромождая пространство.