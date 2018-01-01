Данный стиль отличается тягой к свету, теплу, комфорту и бытовой упорядоченности. Гостиная является не только местом встречи гостей, но и центром воссоединения всех членов семьи, поэтому к ее оформлению следует подходить с особой ответственностью. Оформление комнаты в скандинавском стиле предполагает соединение оригинальности, уюта и функциональности.
В интерьере гостиной прослеживаются простые четкие линии и ненавязчивый декор. В проекте используются все виды освещения: общее, точечное и локальное. Благодаря этому можно менять атмосферу в помещении в зависимости от настроения. Цветовое решение построено на монохроматическом сочетании натуральных нейтральных оттенков.
Гостиная в скандинавском стиле зимой светлая и комфортная, а летом в ней прохладно и свежо.
Северная цветовая палитра прохладна и лишена ярких насыщенных цветов, но именно нежные оттенки визуально увеличивают пространство.
Гостиная в скандинавском стиле – это интерьер, который никогда не надоест. Естественный, натуральный, сдержанный, он будет всегда актуален. Обстановка в нежных «северных» тонах – это модно, стильно и оригинально.
Дизайн-проект необходим так как:
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