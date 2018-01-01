Гостиная в скандинавском стиле — это удивительное сочетание чистоты и уютной практичности. Этот стиль достаточно прост в исполнении, естественен и универсален. Зимой в такой комнате будет светло и комфортно, а летом прохладно и свежо. Гостиная в скандинавском стиле — это чудесное решение для современной квартиры. Ключевыми особенностями этого дизайна являются натуральность и сдержанность. И потому выглядит такая комната очень модно и оригинально. А уютная обстановка и нежные, неброские оттенки создают прекрасную атмосферу для отдыха.
Несмотря на то, что палитра северного интерьера холодная и бледная, именно такие тона способны зрительно увеличить помещение. А вот, чтобы интерьер был уютнее и комфортнее его разбавляют яркими акцентами в виде мебели или предметов декора.
В скандинавской гостиной есть что-то мирное, обнадеживающее и успокаивающее, что делает ее идеальной для городского квартиры, находящейся в окружении постоянного шума и хаоса.
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