Скандинавский стиль является одним из самых распространенных и горячо любимых интерьерных направлений не только в родном уголке, но и далеко за его пределами. Американские образцы дизайна в скандинавском стиле отличаются функциональностью и простотой, дополненной обилием декора, зелени и мебелью в стиле 50-х.
Необычная гостиная – сочетание декоративной штукатурки ламината и зеркал на стене. Зеркальные шкафы визуально увеличивают пространство. Для полного удобства продуман и кабинет в гостиной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.