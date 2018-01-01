Скандинавский стиль является одним из самых распространенных и горячо любимых интерьерных направлений не только в родном уголке, но и далеко за его пределами. Американские образцы дизайна в скандинавском стиле отличаются функциональностью и простотой, дополненной обилием декора, зелени и мебелью в стиле 50-х.

Необычная гостиная – сочетание декоративной штукатурки ламината и зеркал на стене. Зеркальные шкафы визуально увеличивают пространство. Для полного удобства продуман и кабинет в гостиной.