В этом дизайн-проекте ярко выражены ключевые принципы стиля контемпорари: чистота линий, продуманная функциональность, сдержанная цветовая палитра, игра текстур и ощущение простора благодаря обилию естественного света. Интерьер выглядит стильно, современно и при этом остаётся максимально удобным для жизни.
В этом дизайн-проекте ярко выражены ключевые принципы стиля контемпорари: чистота линий, продуманная функциональность, сдержанная цветовая палитра, игра текстур и ощущение простора благодаря обилию естественного света. Интерьер выглядит стильно, современно и при этом остаётся максимально удобным для жизни.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.