Гостиная вмещает в себя просторный диван, кресло, небольшую рабочую зону с письменным столом, а также встроенные шкафы, которые просто необходимы в маленькой квартире, особенно учитывая, что нет отдельной кладовой. Главным элементом гостиной стал встраиваемый электрокамин в нише, который придает уют комнате, особенно зимой и в темное время.
Дизайн-проект необходим так как:
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