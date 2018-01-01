Проект однокомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле и предполагает проживание одного или двух человек. Гостиная комната - самая универсальная зона проекта. Она насыщена разными функциями – это и спальня, отгороженная от основного пространства перегородкой из ГКЛ – в которой встроен гардеробный шкаф; рабочая зона – небольшой, но вместительный стеллаж, необходимое количество электровыводов для техники и подключения дополнительного освещения; зона отдыха – раскладной диван и гостиный гарнитур с дополнительным хранением. Отделка квартиры выполнена в достаточно динамичных оттенках, что произведет впечатление на гостей и хозяев квартиры. Но в целом, образ квартиры не кажется тяжелым, в каждом помещении стена с ярким акцентом уравновешена стеной белого цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.