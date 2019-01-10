10 способов хранения новогодних игрушек

Куда убрать весь новогодний декор, когда праздники уже закончились?
Новогодние каникулы позади, и, к сожалению, пора убрать все украшения и саму елку, если у вас она искусственная. Многие каждый год сталкиваются с проблемой: как и где хранить все новогодние атрибуты? Предлагаем, наконец, разобраться с этим, чтобы не откладывать решение еще на год.
1. Пластмассовые контейнеры
Такие контейнеры идеальны для любого хранения, потому что у них толстые стенки, о которые ничего не разобьется. Сквозь пластмассу не проникает влага и пыль. Благодаря тому, что контейнеры прозрачные, вы сразу увидите, что в каждом из них лежит. Это идеальный способ хранения, если у вас много игрушек. Положили, закрыли — и забыли до следующего года!одние каникулы позади, и, к сожалению, пора убрать все украшения и саму елку, если у вас она искусственная. Многие каждый год сталкиваются с проблемой: как и где хранить все новогодние атрибуты? Предлагаем, наконец, разобраться с этим, чтобы не откладывать решение еще на год.
1. Пластмассовые контейнеры
Такие контейнеры идеальны для любого хранения, потому что у них толстые стенки, о которые ничего не разобьется. Сквозь пластмассу не проникает влага и пыль. Благодаря тому, что контейнеры прозрачные, вы сразу увидите, что в каждом из них лежит. Это идеальный способ хранения, если у вас много игрушек. Положили, закрыли — и забыли до следующего года!
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2. Коробки от яиц
Для самых маленьких и хрупких игрушек подойдет такой проверенный «контейнер». Места много не займет, есть в каждом доме и не потребует дополнительных трат. А уж яиц к новогоднему столу вам точно потребовалось немало. Советуем подписать каждую коробку или наклеить фото того декора, который лежит внутри.
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3. Стаканчики
Декор бывает не только круглым — иногда у нас остается много необычной геометрической формы мелочей, для которых трудно подобрать коробки. Найдите одноразовые стаканчики, лучше мягкие, и насыпайте декор туда, как горох. Выглядит аккуратно, украшения не перемешаются.
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4. Бутылки
Это прекрасная идея для хранения новогодних бус, которых в некоторых домах набирается очень много. Бусы бьются, перепутываются, занимают много места в коробках. А в бутылке их удобно хранить, легко доставать и класть внутрь. Выбирайте прозрачные и одинаковые бутылки, так вам будет гораздо проще найти бусы нужного цвета.
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5. Картонки
Хуже гирлянд могут быть только наушники! Легко перепутываются, одно неловкое движение может повредить провод и испортить праздничное настроение. Если у вас под рукой нет специальной катушки, возьмите обыкновенную картонку и намотайте гирлянду на нее. Можно сделать по краям прорези, чтобы зацепить за них провод. В таком виде гирлянда отлично продержится весь год.
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6. Тканевые контейнеры
Такие контейнеры легко найти в любом магазине домашних товаров. В тканевых контейнерах обычно хранят одежду и обувь в гардеробной. Эти емкости выглядят эстетично, имеют красивые оттенки и удобные ручки — очень комфортно, если вы собираетесь хранить декор на открытых полках и вам важна интерьерная эстетика. И не забудьте подписать каждый контейнер!
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7. Вешалки
Крупные предметы необычной формы, которые легко помять или сломать, лучше всего хранить не в коробке, а на вешалке. Хороший пример — новогодний венок. Так он займет меньше места, и на него точно не будет давить ничего тяжелого. Не забудьте подвешенный предмет обернуть пленкой, пакетом или тканью, чтобы защитить его от пыли.
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8. Картонные коробки
Это классика, которая, впрочем, есть не у каждого, ведь сегодня игрушки часто продаются по одной и без упаковки. Идеально, если вы найдете коробки с ячейками или смастерите их самостоятельно.Так игрушки не перепутаются, а у стеклянных будет меньше шансов разбиться. Советуем проложить игрушки ватой или рафией, которую используют флористы. Тогда вы легко найдете свои любимые шарики в следующий раз.
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9. Носки и колготки
Не удивляйтесь, иногда это самый подходящий способ хранения! Можно насыпать в старые колготки игрушки и подвесить где-нибудь, как когда-то принято было хранить лук. Но вообще это идеальный вариант упаковки свечей. Если плотно обернуть их колготками, они не потеряют форму, не сломаются. Свечи в колготках лучше сложить в коробку.
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10. Спортивная сумка
Или просто большая сумка, которая может остаться после какой-то крупной покупки. Это идеальный способ хранения для искусственной елки. Коробка займет слишком много места, особенно если вам хочется закинуть елку куда-нибудь на верхнюю полку кладовой. В большой сумке хранить ее будет гораздо удобнее.
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