Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

10 способов хранения новогодних игрушек


4557
Получить образец дизайн-проекта

Куда убрать весь новогодний декор, когда праздники уже закончились?

Содержание

Новогодние каникулы позади, и, к сожалению, пора убрать все украшения и саму елку, если у вас она искусственная. Многие каждый год сталкиваются с проблемой: как и где хранить все новогодние атрибуты? Предлагаем, наконец, разобраться с этим, чтобы не откладывать решение еще на год.

1. Пластмассовые контейнеры

Такие контейнеры идеальны для любого хранения, потому что у них толстые стенки, о которые ничего не разобьется. Сквозь пластмассу не проникает влага и пыль. Благодаря тому, что контейнеры прозрачные, вы сразу увидите, что в каждом из них лежит. Это идеальный способ хранения, если у вас много игрушек. Положили, закрыли — и забыли до следующего года!одние каникулы позади, и, к сожалению, пора убрать все украшения и саму елку, если у вас она искусственная. Многие каждый год сталкиваются с проблемой: как и где хранить все новогодние атрибуты? Предлагаем, наконец, разобраться с этим, чтобы не откладывать решение еще на год.

1. Пластмассовые контейнеры

Такие контейнеры идеальны для любого хранения, потому что у них толстые стенки, о которые ничего не разобьется. Сквозь пластмассу не проникает влага и пыль. Благодаря тому, что контейнеры прозрачные, вы сразу увидите, что в каждом из них лежит. Это идеальный способ хранения, если у вас много игрушек. Положили, закрыли — и забыли до следующего года!

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

2. Коробки от яиц

Для самых маленьких и хрупких игрушек подойдет такой проверенный «контейнер». Места много не займет, есть в каждом доме и не потребует дополнительных трат. А уж яиц к новогоднему столу вам точно потребовалось немало. Советуем подписать каждую коробку или наклеить фото того декора, который лежит внутри.Фото № 1: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: homester.com.ua

3. Стаканчики

Декор бывает не только круглым — иногда у нас остается много необычной геометрической формы мелочей, для которых трудно подобрать коробки. Найдите одноразовые стаканчики, лучше мягкие, и насыпайте декор туда, как горох. Выглядит аккуратно, украшения не перемешаются.Фото № 2: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: pinterest.cl

4. Бутылки

Это прекрасная идея для хранения новогодних бус, которых в некоторых домах набирается очень много. Бусы бьются, перепутываются, занимают много места в коробках. А в бутылке их удобно хранить, легко доставать и класть внутрь. Выбирайте прозрачные и одинаковые бутылки, так вам будет гораздо проще найти бусы нужного цвета.Фото № 3: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: goodhousekeeping.com

5. Картонки

Хуже гирлянд могут быть только наушники! Легко перепутываются, одно неловкое движение может повредить провод и испортить праздничное настроение. Если у вас под рукой нет специальной катушки, возьмите обыкновенную картонку и намотайте гирлянду на нее. Можно сделать по краям прорези, чтобы зацепить за них провод. В таком виде гирлянда отлично продержится весь год.Фото № 4: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: znaikak.ru

6. Тканевые контейнеры

Такие контейнеры легко найти в любом магазине домашних товаров. В тканевых контейнерах обычно хранят одежду и обувь в гардеробной. Эти емкости выглядят эстетично, имеют красивые оттенки и удобные ручки — очень комфортно, если вы собираетесь хранить декор на открытых полках и вам важна интерьерная эстетика. И не забудьте подписать каждый контейнер!Фото № 5: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: myinteriorinspirations.com

7. Вешалки

Крупные предметы необычной формы, которые легко помять или сломать, лучше всего хранить не в коробке, а на вешалке. Хороший пример — новогодний венок. Так он займет меньше места, и на него точно не будет давить ничего тяжелого. Не забудьте подвешенный предмет обернуть пленкой, пакетом или тканью, чтобы защитить его от пыли.Фото № 6: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: goodhousekeeping.com

8. Картонные коробки

Это классика, которая, впрочем, есть не у каждого, ведь сегодня игрушки часто продаются по одной и без упаковки. Идеально, если вы найдете коробки с ячейками или смастерите их самостоятельно.Так игрушки не перепутаются, а у стеклянных будет меньше шансов разбиться. Советуем проложить игрушки ватой или рафией, которую используют флористы. Тогда вы легко найдете свои любимые шарики в следующий раз.Фото № 7: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: psoriasisguru.com

9. Носки и колготки

Не удивляйтесь, иногда это самый подходящий способ хранения! Можно насыпать в старые колготки игрушки и подвесить где-нибудь, как когда-то принято было хранить лук. Но вообще это идеальный вариант упаковки свечей. Если плотно обернуть их колготками, они не потеряют форму, не сломаются. Свечи в колготках лучше сложить в коробку.Фото № 8: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: www.townandcountry.ph

10. Спортивная сумка

Или просто большая сумка, которая может остаться после какой-то крупной покупки. Это идеальный способ хранения для искусственной елки. Коробка займет слишком много места, особенно если вам хочется закинуть елку куда-нибудь на верхнюю полку кладовой. В большой сумке хранить ее будет гораздо удобнее.Фото № 9: 10 способов хранения новогодних игрушек

Фото: myinteriorinspirations.com




#Новый год#игрушки#хранение игрушек#елочные игрушки
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#елка#Новый год#дом#украшения
Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить дом
#своими руками#Новый год#дом
Новогодний DIY: сказка своими руками
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия