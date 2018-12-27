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Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить дом


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Доказываем, что за новогоднюю атмосферу в доме отвечает не только елка.

Содержание

Елка — главный атрибут Нового года. Искрящиеся гирлянды, ароматные мандарины, обращение президента, оливье… Это все, конечно, важно, но это не центр новогодней вселенной, вокруг которой вся праздничная мишура и вращается. Все же попробуем убедить вас в том, что и без пушистой хвойной красавицы можно легко создать дома атмосферу зимней сказки. При этом стоимость дизайн-проекта в вашем исполнении будет минимальной.

1. Свечи

Романтические фильмы давно уже научили нас, что волшебство в жизнь приносит целый батальон свечей, огоньки которых так загадочно дрожат на сквозняке. Поэтому не экономьте на свечах. И про осторожность не забывайте — убедитесь, что никакой опасности ваш батальон не представляет.— главный атрибут Нового года. Искрящиеся гирлянды, ароматные мандарины, обращение президента, оливье… Это все, конечно, важно, но это не центр новогодней вселенной, вокруг которой вся праздничная мишура и вращается. Все же попробуем убедить вас в том, что и без пушистой хвойной красавицы можно легко создать дома атмосферу зимней сказки. При этом стоимость дизайн-проекта в вашем исполнении будет минимальной.

1. Свечи

Романтические фильмы давно уже научили нас, что волшебство в жизнь приносит целый батальон свечей, огоньки которых так загадочно дрожат на сквозняке. Поэтому не экономьте на свечах. И про осторожность не забывайте — убедитесь, что никакой опасности ваш батальон не представляет.

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Не забудьте оформить свечи. Например, возьмите обычную стеклянную банку, наполните ее водой и кладите туда бусины, ягоды, блестки, еловые иголки и маленькие шишечки, а сверху осторожно водрузите свечу.

Фото № 1: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: pinterest.ru 

2. Мандарины

Туда, где свечей не предполагается, положите мандарины — все-таки без них нельзя обойтись. Они уютно улягутся и в вазочки, и в корзинки, и просто на какую-нибудь красивую ткань, которую хорошо бы припорошить блестками. Главное, не забывайте проверять декор на свежесть: увядшие фрукты могут подпортить праздничный настрой.

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Фото № 2: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: dpchas.com 

3. Пряничный домик

Пряничный домик — идеальный вариант новогоднего декора: сказочно выглядит, наполняет комнату ароматом выпечки и имбиря, да еще и съесть можно. 

Фото № 3: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить дом 

4. Новогодние пожелания

Добавьте в интерьер теплых слов — в прямом смысле. Развесьте, расставьте, раскидайте (как душе угодно) по дому открытки или небольшие записочки с поздравлениями, пожеланиями или, например, добрыми предсказаниями на грядущий год.

Фото № 4: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: infanoj.ru

 

5. Елочные шарики

Свечи и мандарины, расположенные по всей квартире, заставят вас ходить с максимальной осторожностью, чтобы ничего не испортить. И конечно, нужен баланс: пусть с потолка свисают елочные шарики на красивых атласных лентах — их можно прицепить и на карнизы, и на люстры.

Фото № 5: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: castorama.ru 

6. Ветки деревьев

Совсем немного работы с обычной веткой любого дерева — и она превращается в оригинальное украшение: достаточно покрыть ее краской, обмотать цветными шнурками или лентами и прицепить елочные игрушки. Для этого можно взять и елочную ветку, однако учтите, что иголки будут отвлекать внимание от украшений.

Фото № 6: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: pinterest.ru 

7. Вязаные снежинки

Если вы увлекаетесь рукоделием, попробуйте связать крючком снежинки: поэкспериментируйте с цветами, сложностью узоров и размерами. Такие снежинки можно будет подвесить на ниточках, в дополнение к елочным шарикам.

Фото № 7: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: picsnaper.com 

8. Гирлянды и мишура

Гирлянды можно набросить на люстры, сделать из них окантовку на спинках кресел и стульев. Или, к примеру, завесить плотным рядом гирлянд окна — на манер занавески. Электрические гирлянды смогут украсить даже стены со скучными обоями.

Фото № 8: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: use-of-force.info 

9. Символы Нового года

Отсутствие елки не обязывает вас отказываться от Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков и прочей новогодней компании. Игрушки, фигурки и статуэтки могут разместиться на шкафах, комодах и даже на праздничном столе.

Фото № 9: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: psoriasisguru.com 

10. Узоры на окнах

Не будем прибегать к стандартному украшению окон снежинками из бумаги — лучше нарисовать на стеклах белой акварельной краской что-нибудь интересное: зимний пейзаж, снеговичков или милых животных.

Фото № 10: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: goloskarpat.info 

11. Праздничные фото как часть декора

Соберите самые красивые, трогательные, душевные (словом, любимые) фотографии с предыдущих новогодних празднований. Поместите их в красивые рамки, а потом расставьте или развесьте по дому. Эта коллекция будет ежегодно пополняться.

Фото № 11: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: pinterest.ru 

12. Аромалампа или свеча с запахом ели

Если на кухне будет витать аромат пряничного домика, то в комнатах за атмосферу отвечают ароматизированные свечи или аромалампа с запахом ели. Конечно, можно выбрать и другой запах, но мы же боремся за аутентичность, так что приоритет за хвойным ароматом. 

Фото № 12: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: roomble.com 

13. Банки с новогодними украшениями

Вспомните наш рецепт со свечкой в банке. Предлагаем примерно то же самое, только без свечки и воды. Возьмите большую банку (только не трехлитровую, оставьте ее бабушке для солений) и положите туда раскрашенные шишки, мишуру, бусины, сушеные апельсины и коричные палочки, искусственный снег и пайетки. На саму банку можно приклеить снежинки и атласные ленты.

Фото № 13: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: efuns.ru 

14. Бумажные композиции

Магию можно создать даже с помощью обычной бумаги или картона. Соорудите собственный зимний лес. Вырежьте елочки и устройте их в несколько рядов, чтобы композиция смотрелась объемно и реалистично — насколько это требуется для сказочности декора.

Фото № 14: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: kidskunst.info 

15. Новогодние принты

Не забывайте про кружки, скатерти, салфетки, декоративные подушки, постельное белье и прочие вещи, которые могут отлично повлиять на атмосферу. Принты и узоры со снежинками, колокольчиками и прочими новогодними символами хорошо приживаются на время зимних праздников, а после них спокойно ждут своего звездного часа до следующего года.

Фото № 15: Новый год без елки: 15 способов оригинально украсить домФото: womanadvice.ru

 



#елка#Новый год#дом#украшения
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