Новогодний DIY: сказка своими руками

Рассказываем, как украсить дом к Новому году и при этом не оказаться на мели.
Зимние праздники и подготовка к ним опустошают наши кошельки. Подарки, продукты на праздничный стол и, конечно, украшения требуют немалых расходов. Но и ограничивать себя ни в чем не хочется — атмосферу праздника необходимо создавать очень тщательно, тут схалтурить нельзя. Поэтому мы решили помочь вам без особых усилий и затрат создать дома атмосферу сказки.
1. Концепция
Советуем сразу выбрать основной тон, в котором будут выдержаны украшения. Это не обязывает вас использовать только один цвет — просто поможет ориентироваться в новогоднем проекте и не запутаться в многообразии вариантов. Декор получится не только нарядным, но и стильным.
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2. Украшения из сушеных апельсинов
Совместите приятное с полезным: замечательные украшения получаются из сушеных апельсинов и прочих вкусностей. Это не только экономно, но и многофункционально — ведь шикарный декор вы сможете доедать во время главного торжества и после него.
3. Украшения на елку из пайеток
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Такие елочные игрушки сделать проще простого, а выглядят они мило и аккуратно. В качестве основы подойдет пенопласт или строительная пена. Шарообразную основу нужно плотно закрыть пайетками, фиксируя их небольшими иголками. Цветовая гамма может быть как однотонной, так и пестрой — все зависит только от вашего желания. В итоге получатся необычные по фактуре елочные шарики, которые, ко всему прочему, точно не разобьются при падении.
4. Миниатюрные елочки
Сделать симпатичные маленькие елочки, которыми можно украсить даже небольшое помещение, очень легко: достаточно воткнуть в винные пробки веточки настоящей ели. Однако мы не советуем безжалостно обдирать хвойные — надеемся на вашу сознательность.
5. Елка из шишек
Оригинальную миниатюрную елку можно смастерить из шишек. Вернитесь к истокам и займитесь собирательством, а заодно разнообразьте неторопливую прогулку по лесу. Эти дары природы будут очень стильно смотреться, не вступая в конфликт с вашим интерьером. Шишки можно оставить в их первозданном цвете, а можно покрыть краской, лучше всего золотой или серебряной, чтобы получившаяся елка выглядела богаче и наряднее.
Кстати, обычные ветки любого дерева (даже того, что растет под вашим окном), окрашенные серебристой краской, становятся праздничными и почти волшебными. Главное, выберите деревце поизящнее — торчащие как попало прутики точно не смогут украсить дом.
6. Снеговики из носков
Не сомневайтесь, получится здорово: не нужно уметь хорошо шить, чтобы сделать вот таких симпатяг, которые смогут поселиться как на елке, так и на комоде.
7. Украшения из проволоки и бисера
Яркие и оригинальные украшения можно соорудить, используя только проволоку и разноцветный и разномастный бисер. Полету фантазии тут не мешает вообще ничего: любая форма, любая расцветка — проволока легко подстроится под ваши идеи. Выглядеть такая вещица может грубовато, но попробовать нужно непременно.
8. Праздничные свечи
Очень важную роль играет освещение. На время откажитесь от обычных ламп — замените их на декоративные парафиновые или же восковые свечи. Ваш дом сразу преобразится, станет чуть уютнее и таинственнее. Группируйте свечи с другими украшениями, создавайте интересные композиции, которые можно сфотографировать для инстаграма. Сами свечи вы можете украсить палочками корицы, бисером и яркими лентами.
9. Гирлянды из бумаги
Создание гирлянд из бумаги непременно принесет вам много удовольствия: почему бы не вернуться в детство и не поработать ножницами? Для яркой и креативной гирлянды понадобятся еще цветная бумага, клей и нитки. Вспомните уроки труда и первое знакомство с оригами. Необязательно делать гирлянды новогодними — они могут состоять из абстрактных фигурок или просто приятных глазу мелочей (вроде сердечек или листочков). Развесьте получившиеся украшения по всему дому, насколько это позволит пространство — праздника много не бывает.
10. Старые добрые снежинки на окна
Закрепите успех обращения с ножницами вырезанием из бумаги снежинок на окна. Постарайтесь изобразить затейливые, сложные узоры. Тогда снежинки получатся почти как настоящие — хоть держи их на ладони да загадывай желание, пока часы двенадцать бьют.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники