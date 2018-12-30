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Новогодний DIY: сказка своими руками


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Рассказываем, как украсить дом к Новому году и при этом не оказаться на мели.

Содержание

Зимние праздники и подготовка к ним опустошают наши кошельки. Подарки, продукты на праздничный стол и, конечно, украшения требуют немалых расходов. Но и ограничивать себя ни в чем не хочется — атмосферу праздника необходимо создавать очень тщательно, тут схалтурить нельзя. Поэтому мы решили помочь вам без особых усилий и затрат создать дома атмосферу сказки.

1. Концепция

Советуем сразу выбрать основной тон, в котором будут выдержаны украшения. Это не обязывает вас использовать только один цвет — просто поможет ориентироваться в новогоднем проекте и не запутаться в многообразии вариантов. Декор получится не только нарядным, но и стильным.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com 

2. Украшения из сушеных апельсинов

Совместите приятное с полезным: замечательные украшения получаются из сушеных апельсинов и прочих вкусностей. Это не только экономно, но и многофункционально — ведь шикарный декор вы сможете доедать во время главного торжества и после него. 

Фото № 2: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: ezidri-master.com 

3. Украшения на елку из пайеток

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Такие елочные игрушки сделать проще простого, а выглядят они мило и аккуратно. В качестве основы подойдет пенопласт или строительная пена. Шарообразную основу нужно плотно закрыть пайетками, фиксируя их небольшими иголками. Цветовая гамма может быть как однотонной, так и пестрой — все зависит только от вашего желания. В итоге получатся необычные по фактуре елочные шарики, которые, ко всему прочему, точно не разобьются при падении.

Фото № 3: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: modernplace.ru 

4. Миниатюрные елочки

Сделать симпатичные маленькие елочки, которыми можно украсить даже небольшое помещение, очень легко: достаточно воткнуть в винные пробки веточки настоящей ели. Однако мы не советуем безжалостно обдирать хвойные — надеемся на вашу сознательность.

Фото № 4: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com 

5. Елка из шишек

Оригинальную миниатюрную елку можно смастерить из шишек. Вернитесь к истокам и займитесь собирательством, а заодно разнообразьте неторопливую прогулку по лесу. Эти дары природы будут очень стильно смотреться, не вступая в конфликт с вашим интерьером. Шишки можно оставить в их первозданном цвете, а можно покрыть краской, лучше всего золотой или серебряной, чтобы получившаяся елка выглядела богаче и наряднее.

Фото № 5: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com


 Кстати, обычные ветки любого дерева (даже того, что растет под вашим окном), окрашенные серебристой краской, становятся праздничными и почти волшебными. Главное, выберите деревце поизящнее — торчащие как попало прутики точно не смогут украсить дом. 

Фото № 6: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com 

6. Снеговики из носков

Не сомневайтесь, получится здорово: не нужно уметь хорошо шить, чтобы сделать вот таких симпатяг, которые смогут поселиться как на елке, так и на комоде.

Фото № 7: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: in.pinterest.com 

7. Украшения из проволоки и бисера

Яркие и оригинальные украшения можно соорудить, используя только проволоку и разноцветный и разномастный бисер. Полету фантазии тут не мешает вообще ничего: любая форма, любая расцветка — проволока легко подстроится под ваши идеи. Выглядеть такая вещица может грубовато, но попробовать нужно непременно.

Фото № 8: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.ie 

8. Праздничные свечи

Очень важную роль играет освещение. На время откажитесь от обычных ламп — замените их на декоративные парафиновые или же восковые свечи. Ваш дом сразу преобразится, станет чуть уютнее и таинственнее. Группируйте свечи с другими украшениями, создавайте интересные композиции, которые можно сфотографировать для инстаграма. Сами свечи вы можете украсить палочками корицы, бисером и яркими лентами.

Фото № 9: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.es 

9. Гирлянды из бумаги

Создание гирлянд из бумаги непременно принесет вам много удовольствия: почему бы не вернуться в детство и не поработать ножницами? Для яркой и креативной гирлянды понадобятся еще цветная бумага, клей и нитки. Вспомните уроки труда и первое знакомство с оригами. Необязательно делать гирлянды новогодними — они могут состоять из абстрактных фигурок или просто приятных глазу мелочей (вроде сердечек или листочков). Развесьте получившиеся украшения по всему дому, насколько это позволит пространство — праздника много не бывает.  

Фото № 10: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com

10. Старые добрые снежинки на окна

Закрепите успех обращения с ножницами вырезанием из бумаги снежинок на окна. Постарайтесь изобразить затейливые, сложные узоры. Тогда снежинки получатся почти как настоящие — хоть держи их на ладони да загадывай желание, пока часы двенадцать бьют.

Фото № 11: Новогодний DIY: сказка своими рукамиФото: pinterest.com

Ваш дом готов встречать Деда Мороза! Открывайте шампанское!

#своими руками#Новый год#дом
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. Ведомость отделки и мебели

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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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