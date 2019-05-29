20 идей дизайна детской комнаты для двух девочек

Прежде всего нужно учитывать разницу в возрасте двух сестер. Если они близнецы или погодки, можно использовать одинаковую мебель и просто сыграть на симметрии. Очаровательные кроватки юных принцесс понравятся многим малышкам. Хороший прием — стилизовать такие кроватки под крохотные замки.

У вас в семье две дочки? Площадь квартиры не позволяет оформить для них отдельные комнаты? Мы знаем прекрасный выход из этой ситуации: с помощью некоторых приемов дизайнеры могут устроить очень уютное и функциональное пространство, где каждая из девочек будет чувствовать себя комфортно.

Фото: avso.org

Принцессам постарше подойдут более изысканные кровати с балдахинами. Всю комнату можно оформить в нежном пудровом оттенке.

Фото: amazinginteriordesign.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

В помещении чуть побольше отлично разместятся кровати с ярким декором. Здесь же найдется место для столика, за которым можно рисовать, лепить фигурки из пластилина, рассматривать первые в жизни книжки.

Фото: digsdigs.com

Обилие игрушек превращает любую комнату в захламленное и неуютное пространство. Справиться с этим помогут открытые полочки над изголовьями кроватей малышек.

Фото: digsdigs.com

Доводя идею уютного домика для двоих девочек до совершенства, вы можете использовать такую конструкцию, где малышки с удовольствием будут не только спать, но и хранить любимые игрушки, обсуждать друг с другом первые девичьи секреты.

Фото: i.shelterness.com

Основные зоны детской комнаты

Кроме двух кроватей, в комнате непременно нужен хотя бы один столик, где сестры могли бы хранить свои игрушки, расчески, бантики и заколки. Если комната, которую вы решили оформить как спальню для двух девочек, угловая, да еще с двумя окнами, вам подойдет вариант, как на фото ниже. Угловое размещение кроватей экономит место, позволяет установить тумбочку с несколькими отделениями, обеспечить хорошее освещение каждой зоны. Отличная система хранения получится в выдвижных ящиках кроватей.

Фото: avso.org

В комнате поменьше придется размещать кровати параллельно, а для вещей устанавливать общий комод.

Фото: balawan.info

Если у двух девочек разные интересы или приличная разница в возрасте, им подойдут вот такие шторы вдоль кроватей. Возможность уединиться будет в любую минуту! Общий стол для разных занятий тоже можно разделить с помощью симметричных ящиков и большого пространства на открытых полках.

Фото: balawan.info

Цветовая гамма

Цветные геометрические узоры на стене придадут комнате для двух девочек яркости и избавят вас от необходимости покупать разные покрывала и пледы. Оттенки настенного декора можно обсудить с сестрами, чтобы привлечь их к обустройству комнаты. Для девочек с бурным темпераментом подойдут пастельные краски оформления таких узоров — они не будоражат нервную систему и помогают спокойно засыпать.

Фото: digsdigs.com

Белоснежная отделка всей комнаты для двух девочек выглядит очень аккуратно и прекрасно подходит для небольшого пространства. Двухъярусная кровать может вызвать споры, кому занять место наверху. Обычно девочки помладше любят взбираться по лесенке наверх, но их старшие сестры предпочитают оставить такое уединенное место за собой, чтобы хранить там девичьи вещицы и аксессуары. Договориться сестры смогут и сами, а вот родителям следует в любом случае предусмотреть надежные перила и ограждение верхнего яруса. Акцентную штору можно менять время от времени на контрастную — к белому цвету подойдет любой яркий оттенок.

Фото: digsdigs.com

Акцентом в белоснежной комнате может стать не только штора, но и предметы мебели и даже рисунки на фасаде шкафа или на стене. Веселые человечки сразу задают задорное настроение в таком интерьере — вашим девочкам понравится!

Фото: contemporist.com

Тематический дизайн комнаты для девочек

Выбор стиля и настроения при оформлении спальни для двух девочек зависит в том числе от размещения этого пространства в доме. Например, в мансарде можно обустроить экоинтерьер с вкраплением лофтовых элементов. Пол и кровати из дерева, небольшой столик, который можно сделать из паллет, полочки на колесиках в изножье кроватей для размещения всяких мелочей, спокойные природные оттенки... Получится очень уютный интерьер — ваши девочки скажут вам спасибо!

Фото: digsdigs.com



Эклектичный интерьер с элементами ар-деко и экомотивами понравится подросткам. Посмотрите, сколько нежности таится в каждой детали!

Фото: avso.org



Тематика детских сказок или природы актуальна всегда. Если ваши девочки уже подросли, но все еще любят возвращаться в мир детства, оформите для них комнату с легкими природными мотивами в спокойной палитре и совсем небольшими цветочными акцентами.

Фото: digsdigs.com



Все еще не можете выбрать лучший вариант для двух девочек? Вдохновляйтесь примерами на любой вкус.

Фото: digsdigs.com





Фото: digsdigs.com





Фото: digsdigs.com





Фото: kidsomania.com





Фото: dulux.co.zw





Фото: balawan.info



