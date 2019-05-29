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20 идей дизайна детской комнаты для двух девочек


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Как сделать так, чтобы две сестры могли удобно разместиться в одной комнате и не ссориться из-за общей территории? Показываем на примере лучших дизайн-проектов.

У вас в семье две дочки? Площадь квартиры не позволяет оформить для них отдельные комнаты? Мы знаем прекрасный выход из этой ситуации: с помощью некоторых приемов дизайнеры могут устроить очень уютное и функциональное пространство, где каждая из девочек будет чувствовать себя комфортно.

Особенности интерьера детской для двух девочек

Прежде всего нужно учитывать разницу в возрасте двух сестер. Если они близнецы или погодки, можно использовать одинаковую мебель и просто сыграть на симметрии. Очаровательные кроватки юных принцесс понравятся многим малышкам. Хороший прием — стилизовать такие кроватки под крохотные замки.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: avso.org

Принцессам постарше подойдут более изысканные кровати с балдахинами. Всю комнату можно оформить в нежном пудровом оттенке.

Фото № 2: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: amazinginteriordesign.com

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В помещении чуть побольше отлично разместятся кровати с ярким декором. Здесь же найдется место для столика, за которым можно рисовать, лепить фигурки из пластилина, рассматривать первые в жизни книжки.

Фото № 3: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Обилие игрушек превращает любую комнату в захламленное и неуютное пространство. Справиться с этим помогут открытые полочки над изголовьями кроватей малышек. 

Фото № 4: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Доводя идею уютного домика для двоих девочек до совершенства, вы можете использовать такую конструкцию, где малышки с удовольствием будут не только спать, но и хранить любимые игрушки, обсуждать друг с другом первые девичьи секреты.

Фото № 5: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: i.shelterness.com

Основные зоны детской комнаты

Кроме двух кроватей, в комнате непременно нужен хотя бы один столик, где сестры могли бы хранить свои игрушки, расчески, бантики и заколки. Если комната, которую вы решили оформить как спальню для двух девочек, угловая, да еще с двумя окнами, вам подойдет вариант, как на фото ниже. Угловое размещение кроватей экономит место, позволяет установить тумбочку с несколькими отделениями, обеспечить хорошее освещение каждой зоны. Отличная система хранения получится в выдвижных ящиках кроватей. 

Фото № 6: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: avso.org

В комнате поменьше придется размещать кровати параллельно, а для вещей устанавливать общий комод. 

Фото № 7: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: balawan.info

Если у двух девочек разные интересы или приличная разница в возрасте, им подойдут вот такие шторы вдоль кроватей. Возможность уединиться будет в любую минуту! Общий стол для разных занятий тоже можно разделить с помощью симметричных ящиков и большого пространства на открытых полках.

Фото № 8: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: balawan.info

Цветовая гамма

Цветные геометрические узоры на стене придадут комнате для двух девочек яркости и избавят вас от необходимости покупать разные покрывала и пледы. Оттенки настенного декора можно обсудить с сестрами, чтобы привлечь их к обустройству комнаты. Для девочек с бурным темпераментом подойдут пастельные краски оформления таких узоров — они не будоражат нервную систему и помогают спокойно засыпать. 

Фото № 9: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Белоснежная отделка всей комнаты для двух девочек выглядит очень аккуратно и прекрасно подходит для небольшого пространства. Двухъярусная кровать может вызвать споры, кому занять место наверху. Обычно девочки помладше любят взбираться по лесенке наверх, но их старшие сестры предпочитают оставить такое уединенное место за собой, чтобы хранить там девичьи вещицы и аксессуары. Договориться сестры смогут и сами, а вот родителям следует в любом случае предусмотреть надежные перила и ограждение верхнего яруса. Акцентную штору можно менять время от времени на контрастную — к белому цвету подойдет любой яркий оттенок.

Фото № 10: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Акцентом в белоснежной комнате может стать не только штора, но и предметы мебели и даже рисунки на фасаде шкафа или на стене. Веселые человечки сразу задают задорное настроение в таком интерьере — вашим девочкам понравится!

Фото № 11: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: contemporist.com

Тематический дизайн комнаты для девочек

Выбор стиля и настроения при оформлении спальни для двух девочек зависит в том числе от размещения этого пространства в доме. Например, в мансарде можно обустроить экоинтерьер с вкраплением лофтовых элементов. Пол и кровати из дерева, небольшой столик, который можно сделать из паллет, полочки на колесиках в изножье кроватей для размещения всяких мелочей, спокойные природные оттенки... Получится очень уютный интерьер — ваши девочки скажут вам спасибо!

Фото № 12: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Эклектичный интерьер с элементами ар-деко и экомотивами понравится подросткам. Посмотрите, сколько нежности таится в каждой детали! 

Фото № 13: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: avso.org

Тематика детских сказок или природы актуальна всегда. Если ваши девочки уже подросли, но все еще любят возвращаться в мир детства, оформите для них комнату с легкими природными мотивами в спокойной палитре и совсем небольшими цветочными акцентами. 

Фото № 14: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Все еще не можете выбрать лучший вариант для двух девочек? Вдохновляйтесь примерами на любой вкус. 

Фото № 15: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Фото № 16: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Фото № 17: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: digsdigs.com

Фото № 18: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: kidsomania.com

Фото № 19: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: dulux.co.zw

Фото № 20: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: balawan.info

Фото № 21: 20 идей дизайна детской комнаты для двух девочекФото: balawan.info

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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