20 идей дизайна детской комнаты для двух девочек

Как сделать так, чтобы две сестры могли удобно разместиться в одной комнате и не ссориться из-за общей территории? Показываем на примере лучших дизайн-проектов.
У вас в семье две дочки? Площадь квартиры не позволяет оформить для них отдельные комнаты? Мы знаем прекрасный выход из этой ситуации: с помощью некоторых приемов дизайнеры могут устроить очень уютное и функциональное пространство, где каждая из девочек будет чувствовать себя комфортно.
Особенности интерьера детской для двух девочек
Прежде всего нужно учитывать разницу в возрасте двух сестер. Если они близнецы или погодки, можно использовать одинаковую мебель и просто сыграть на симметрии. Очаровательные кроватки юных принцесс понравятся многим малышкам. Хороший прием — стилизовать такие кроватки под крохотные замки.
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Принцессам постарше подойдут более изысканные кровати с балдахинами. Всю комнату можно оформить в нежном пудровом оттенке.
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В помещении чуть побольше отлично разместятся кровати с ярким декором. Здесь же найдется место для столика, за которым можно рисовать, лепить фигурки из пластилина, рассматривать первые в жизни книжки.
Обилие игрушек превращает любую комнату в захламленное и неуютное пространство. Справиться с этим помогут открытые полочки над изголовьями кроватей малышек.
Доводя идею уютного домика для двоих девочек до совершенства, вы можете использовать такую конструкцию, где малышки с удовольствием будут не только спать, но и хранить любимые игрушки, обсуждать друг с другом первые девичьи секреты.
Основные зоны детской комнаты
Кроме двух кроватей, в комнате непременно нужен хотя бы один столик, где сестры могли бы хранить свои игрушки, расчески, бантики и заколки. Если комната, которую вы решили оформить как спальню для двух девочек, угловая, да еще с двумя окнами, вам подойдет вариант, как на фото ниже. Угловое размещение кроватей экономит место, позволяет установить тумбочку с несколькими отделениями, обеспечить хорошее освещение каждой зоны. Отличная система хранения получится в выдвижных ящиках кроватей.
В комнате поменьше придется размещать кровати параллельно, а для вещей устанавливать общий комод.
Если у двух девочек разные интересы или приличная разница в возрасте, им подойдут вот такие шторы вдоль кроватей. Возможность уединиться будет в любую минуту! Общий стол для разных занятий тоже можно разделить с помощью симметричных ящиков и большого пространства на открытых полках.
Цветовая гамма
Цветные геометрические узоры на стене придадут комнате для двух девочек яркости и избавят вас от необходимости покупать разные покрывала и пледы. Оттенки настенного декора можно обсудить с сестрами, чтобы привлечь их к обустройству комнаты. Для девочек с бурным темпераментом подойдут пастельные краски оформления таких узоров — они не будоражат нервную систему и помогают спокойно засыпать.
Белоснежная отделка всей комнаты для двух девочек выглядит очень аккуратно и прекрасно подходит для небольшого пространства. Двухъярусная кровать может вызвать споры, кому занять место наверху. Обычно девочки помладше любят взбираться по лесенке наверх, но их старшие сестры предпочитают оставить такое уединенное место за собой, чтобы хранить там девичьи вещицы и аксессуары. Договориться сестры смогут и сами, а вот родителям следует в любом случае предусмотреть надежные перила и ограждение верхнего яруса. Акцентную штору можно менять время от времени на контрастную — к белому цвету подойдет любой яркий оттенок.
Акцентом в белоснежной комнате может стать не только штора, но и предметы мебели и даже рисунки на фасаде шкафа или на стене. Веселые человечки сразу задают задорное настроение в таком интерьере — вашим девочкам понравится!
Тематический дизайн комнаты для девочек
Выбор стиля и настроения при оформлении спальни для двух девочек зависит в том числе от размещения этого пространства в доме. Например, в мансарде можно обустроить экоинтерьер с вкраплением лофтовых элементов. Пол и кровати из дерева, небольшой столик, который можно сделать из паллет, полочки на колесиках в изножье кроватей для размещения всяких мелочей, спокойные природные оттенки... Получится очень уютный интерьер — ваши девочки скажут вам спасибо!
Эклектичный интерьер с элементами ар-деко и экомотивами понравится подросткам. Посмотрите, сколько нежности таится в каждой детали!
Тематика детских сказок или природы актуальна всегда. Если ваши девочки уже подросли, но все еще любят возвращаться в мир детства, оформите для них комнату с легкими природными мотивами в спокойной палитре и совсем небольшими цветочными акцентами.
Все еще не можете выбрать лучший вариант для двух девочек? Вдохновляйтесь примерами на любой вкус.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
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04. Ведомость сантехники