Все лучшее — в спальню: 15 нестандартных прикроватных тумбочек

Один взгляд на прикроватную тумбочку должен бодрить — а иначе как бороться с утренней сонливостью?

Хочется заняться интерьером, но не тратить при этом много сил и времени? Тогда преображайте дом понемногу. Начните со спальни, а еще лучше — с первого, что видите, открывая глаза: с прикроватной тумбочки.

Превратите тумбочку в маленький стол. В крошечный шкаф. Во что-то замысловатое. Во что-то простое. Главное — дайте своей фантазии разгуляться. А чтобы вас чуть-чуть подтолкнуть, мы делимся подборкой DIY-тумбочек на любой вкус.

Асимметричный минимализм

Это отличный вариант для тех, кто любит интересную и в то же время не перегруженную деталями мебель.

Фото: pinterest.ie

Такая тумбочка будет смотреться свежо и оригинально, да еще и позволит экспериментировать с композицией из вещей, лежащих на ней.

Фото: links-stroy.ru

С массивной дверцей

Придерживаться простоты, но сделать внешний вид тумбочки действительно нестандартным, можно очень просто: подчеркнув одну деталь, примечательную, разумеется. Например, сделайте акцент на необычной дверце: пусть она открывается как крышка ящика. Это грубоватый, но очень стильный вариант.

Фото: amazon.com

В виде ящика

Раз уж речь зашла о ящиках, давайте пойдем до конца: почему бы не присмотреться к тумбочкам, которые будут походить на них не только дверцей, но и общим видом? Такая конструкция уместна не в каждом доме.

Фото: pinterest.ie

1 /2 Фото: pinterest.ie

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Однако в соответствующем интерьере, где есть массивные и нарочито простые элементы, будет к месту.

Фото: pinterest.com

Тумбочка из табурета...

В лучших традициях уроков труда: делаем табурет, а из него получается что угодно. Например, симпатичная тумбочка. Много на нее не водрузишь, но необходимые вещи обязательно поместятся — в том числе благодаря полочкам, которые можно приделать к ножкам, под бывшим сиденьем. Высокий табурет позволит сделать несколько ярусов и, соответственно, увеличить вместительность вашей новой тумбочки.

Фото: pinterest.ie

… из стула…

Если табурета в вашем доме нет, можно переделать стул. Тогда поверхность тумбочки будет чуть больше, а на спинку вы сможете вешать какие-нибудь украшения или вещи (что менее изобретательно, но более практично).

Фото: pinterest.com

… из бетонных блоков…

Недорогой и максимально простой вариант — пустотелый бетонный блок. Звучит страшно, но это распространенный материал для строительства стен, так что найти его не составит труда. Всего трех таких блоков хватит, чтобы соорудить многофункциональную тумбочку — два станут основанием, третий достаточно положить сверху.

Фото: pinterest.ie

Или же раздобудьте побольше блоков и две деревянные доски: выйдет необычно. Только делайте на совесть: конструкция должна быть крепкой, чтобы ненароком не рассыпалась и не придавила вам ногу.

Фото: pinterest.ru

… из деревянных балок…

А если бетон кажется вам слишком недружелюбным и холодным материалом, отдайте предпочтение привычному и родному дереву. Как и в случае с блоками, очень сильно заморачиваться не придется: из прочно скрепленных деревянных брусков выйдет простая, но надежная тумбочка. Не самая вместительная, зато брутальная и запоминающаяся — подойдет, например, для суровой холостяцкой квартиры.

Фото: pinterest.com

… и даже из барабана

Идеальный вариант, если вам зачем-то подарили барабан, а вы и играть на нем не умеете, и учиться этому искусству не планировали. Превратите его в компактную, удобную и, что очень важно, креативную тумбочку. Ваши гости непременно решат, что вы как минимум меломан, а как максимум — настоящий музыкант. Если кто-то и задаст вопрос, почему вы используете инструмент в качестве мебели, объяснять ему ничего не нужно. Разве творческие люди объясняют свои поступки?

Фото: pinterest.ru

В виде бочки

Давайте добавим морской романтики. Тут даже делать ничего не придется — берем деревянную бочку и решительно нарекаем ее тумбочкой. Предварительно бочку можно покрыть краской или украсить легкой резьбой, чтобы она смотрелась свежее и интереснее.

Фото: pinterest.ie

Подвесная тумбочка из дверцы шкафчика

Ситуация не самая распространенная, но вдруг у вас есть совершенно ненужная дверца шкафа? Превратите ее в подвесную тумбочку. Прикрепить дверцу к стене можно за считаные минуты: хватит двух креплений для полок. А места такая прикроватная тумбочка сэкономит прилично: пространство под ней сгодится для какой-нибудь корзинки или, например, ящика для вещей.

Фото: pinterest.co.uk

Тумбочка из кабельного барабана

Кабельные деревянные барабаны, кажется, были созданы для того, чтобы превращать их в крутые тумбочки. Если к вам в дом каким-то чудом попал такой барабан, нельзя упускать шанс. Штуки эти, как правило, внушительного размера, но проблему очень легко решить: распилите барабан пополам, чтобы конструкция как бы «утопала» в стене. Стекло может украсить поверхность тумбочки, сделав ее чуть строже и изящнее, визуально уменьшив массивность этого предмета.