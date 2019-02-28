Все лучшее — в спальню: 15 нестандартных прикроватных тумбочек

Один взгляд на прикроватную тумбочку должен бодрить — а иначе как бороться с утренней сонливостью?
Хочется заняться интерьером, но не тратить при этом много сил и времени? Тогда преображайте дом понемногу. Начните со спальни, а еще лучше — с первого, что видите, открывая глаза: с прикроватной тумбочки.
Превратите тумбочку в маленький стол. В крошечный шкаф. Во что-то замысловатое. Во что-то простое. Главное — дайте своей фантазии разгуляться. А чтобы вас чуть-чуть подтолкнуть, мы делимся подборкой DIY-тумбочек на любой вкус.
Асимметричный минимализм
Это отличный вариант для тех, кто любит интересную и в то же время не перегруженную деталями мебель.
Такая тумбочка будет смотреться свежо и оригинально, да еще и позволит экспериментировать с композицией из вещей, лежащих на ней.
С массивной дверцей
Придерживаться простоты, но сделать внешний вид тумбочки действительно нестандартным, можно очень просто: подчеркнув одну деталь, примечательную, разумеется. Например, сделайте акцент на необычной дверце: пусть она открывается как крышка ящика. Это грубоватый, но очень стильный вариант.
В виде ящика
Раз уж речь зашла о ящиках, давайте пойдем до конца: почему бы не присмотреться к тумбочкам, которые будут походить на них не только дверцей, но и общим видом? Такая конструкция уместна не в каждом доме.
Однако в соответствующем интерьере, где есть массивные и нарочито простые элементы, будет к месту.
Тумбочка из табурета...
В лучших традициях уроков труда: делаем табурет, а из него получается что угодно. Например, симпатичная тумбочка. Много на нее не водрузишь, но необходимые вещи обязательно поместятся — в том числе благодаря полочкам, которые можно приделать к ножкам, под бывшим сиденьем. Высокий табурет позволит сделать несколько ярусов и, соответственно, увеличить вместительность вашей новой тумбочки.
… из стула…
Если табурета в вашем доме нет, можно переделать стул. Тогда поверхность тумбочки будет чуть больше, а на спинку вы сможете вешать какие-нибудь украшения или вещи (что менее изобретательно, но более практично).
… из бетонных блоков…
Недорогой и максимально простой вариант — пустотелый бетонный блок. Звучит страшно, но это распространенный материал для строительства стен, так что найти его не составит труда. Всего трех таких блоков хватит, чтобы соорудить многофункциональную тумбочку — два станут основанием, третий достаточно положить сверху.
Или же раздобудьте побольше блоков и две деревянные доски: выйдет необычно. Только делайте на совесть: конструкция должна быть крепкой, чтобы ненароком не рассыпалась и не придавила вам ногу.
… из деревянных балок…
А если бетон кажется вам слишком недружелюбным и холодным материалом, отдайте предпочтение привычному и родному дереву. Как и в случае с блоками, очень сильно заморачиваться не придется: из прочно скрепленных деревянных брусков выйдет простая, но надежная тумбочка. Не самая вместительная, зато брутальная и запоминающаяся — подойдет, например, для суровой холостяцкой квартиры.
… и даже из барабана
Идеальный вариант, если вам зачем-то подарили барабан, а вы и играть на нем не умеете, и учиться этому искусству не планировали. Превратите его в компактную, удобную и, что очень важно, креативную тумбочку. Ваши гости непременно решат, что вы как минимум меломан, а как максимум — настоящий музыкант. Если кто-то и задаст вопрос, почему вы используете инструмент в качестве мебели, объяснять ему ничего не нужно. Разве творческие люди объясняют свои поступки?
В виде бочки
Давайте добавим морской романтики. Тут даже делать ничего не придется — берем деревянную бочку и решительно нарекаем ее тумбочкой. Предварительно бочку можно покрыть краской или украсить легкой резьбой, чтобы она смотрелась свежее и интереснее.
Подвесная тумбочка из дверцы шкафчика
Ситуация не самая распространенная, но вдруг у вас есть совершенно ненужная дверца шкафа? Превратите ее в подвесную тумбочку. Прикрепить дверцу к стене можно за считаные минуты: хватит двух креплений для полок. А места такая прикроватная тумбочка сэкономит прилично: пространство под ней сгодится для какой-нибудь корзинки или, например, ящика для вещей.
Тумбочка из кабельного барабана
Кабельные деревянные барабаны, кажется, были созданы для того, чтобы превращать их в крутые тумбочки. Если к вам в дом каким-то чудом попал такой барабан, нельзя упускать шанс. Штуки эти, как правило, внушительного размера, но проблему очень легко решить: распилите барабан пополам, чтобы конструкция как бы «утопала» в стене. Стекло может украсить поверхность тумбочки, сделав ее чуть строже и изящнее, визуально уменьшив массивность этого предмета.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники