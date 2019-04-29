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25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стиле


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Показываем, чем марокканские аксессуары отличаются от африканских и индийских.

Концепция этнического стиля основана на экзотических деталях, вокруг которых строится зачастую весь интерьер. Многие думают, что для реализации такой идеи можно просто использовать, например, африканскую маску или японский веер. На самом деле этнический стиль интерьера требует проработки каждой детали, а вот источником для вдохновения как раз и могут стать национальные артефакты и признаки той или иной культуры. Наши дизайнеры умеют создавать прекрасные интерьеры с настоящими этническими нотками!

Бохо-шик

Бохо-шик — это тенденция, которая стала модной во всем мире лишь за последние несколько лет. Хотя бохо, безусловно, шикарен и напоминает богемный стиль, он имеет более специфический характер и тенденции. Особое внимание уделяется в таком интерьере деталям декора, материалам теплых ярких цветов, необработанным элементам — это создает идеальные условия для атмосферы бохо-шика. Но будьте осторожны: нельзя переусердствовать с этническими деталями, иначе интерьер потеряет свою очаровательную нотку.пция этнического стиля основана на экзотических деталях, вокруг которых строится зачастую весь интерьер. Многие думают, что для реализации такой идеи можно просто использовать, например, африканскую маску или японский веер. На самом деле этнический стиль интерьера требует проработки каждой детали, а вот источником для вдохновения как раз и могут стать национальные артефакты и признаки той или иной культуры. Наши дизайнеры умеют создавать прекрасные интерьеры с настоящими этническими нотками!

Бохо-шик

Бохо-шик — это тенденция, которая стала модной во всем мире лишь за последние несколько лет. Хотя бохо, безусловно, шикарен и напоминает богемный стиль, он имеет более специфический характер и тенденции. Особое внимание уделяется в таком интерьере деталям декора, материалам теплых ярких цветов, необработанным элементам — это создает идеальные условия для атмосферы бохо-шика. Но будьте осторожны: нельзя переусердствовать с этническими деталями, иначе интерьер потеряет свою очаровательную нотку.

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Яркие подушки с геометрическими узорами и сочетанием броских цветов — это примета бохо-шика. Смотрятся лучше в куче, на полу или деревянной мебели.

Фото № 1: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: brabbu.com

Ковер с такими же безумными узорами и пожарной расцветкой на полу украсит бохо-интерьер и не покажется избыточным.

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Фото № 2: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: brabbu.com

Роскошное зеркало в серебряной раме непонятной формы выполняет исключительно декоративную функцию в таком интерьере. 

Фото № 3: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: brabbu.com

Индийский интерьер

Яркие цвета, разнообразные принты и расслабленная атмосфера могут превратить любое пространство в экзотическое. Если вы готовы воплотить индийские мотивы в своем доме, рассмотрите, как выглядит такой декор и что из него можно позаимствовать.

Декоративные особенности индийского стиля можно воплотить с помощью цветов, тканей и аксессуаров, в том числе антикварных предметов, кальянов и столового серебра. А статуя Будды любого размера сразу же позволит безошибочно определить, какую страну вы любите больше всего. Подойдут и статуэтки богинь. 

Фото № 4: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: providenthousing.com

Растительные мотивы в рамочке издали напоминают художественное изображение растения. На самом деле это может быть искусное переплетение сюжетов из индийской жизни, с множеством персонажей и загадочных намеков...

Фото № 5: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: providenthousing.com

Африканский декор

На самом деле это общее название для множества интересных предметов, которые произведены в разных странах этого континента. Но чтобы упростить вам выбор, мы предлагаем посмотреть самые характерные аксессуары для оформления интерьера в стиле жарких стран. Какие аксессуары нужно использовать в скандинавском стиле — вы уже знаете.

Табурет, вырезанный из куска дерева, больше напоминает фанерный маленький столик, изящный и очень красивый. Кажется, что он пахнет саванной, песчаными бурями и знойным солнцем.

Фото № 6: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: vision.lemonadestudio.pl

Под стать ему резные светильники разного размера и формы. Узоры тоже имеют символическое значение — но об этом знают лишь аборигены Черного континента.

Фото № 7: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: vision.lemonadestudio.pl

Глиняные вазочки и шкатулки из необработанной и необожженной глины — еще один аксессуар типичного африканского интерьера. Смотрятся хорошо и убедительно в большом количестве. 

Фото № 8: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: vision.lemonadestudio.pl

Резные деревянные истуканы с огромными глазами и подозрительными намерениями очень популярны в африканских домах. Но в спальне их лучше все же не вешать.

Фото № 9: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: elitdom.com

Небольшие вырезанные лица украсят гостиную и озадачат гостей. Но это же Африка!

Фото № 10: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: 4.bp.blogspot.com

Шкуры зебры на полу и диване — стопроцентная Африка! Но можно заменить их имитациями из текстиля.

Фото № 11: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: avatars.mds.yandex.net

Египетские аксессуары

Пирамиды, клинопись, фараоны, царицы и тайны веков... Но мы просто предлагаем поставить в интерьере сундук с изображением пирамид, клинописи, фараонов и цариц. И говорить гостям, что в нем хранятся тайны веков.

Фото № 12: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ukrsmeta.ua

Маленькие фигурки фараонов на стеклянном журнальном столике тоже создают египетскую атмосферу. Конечно, если они стоят на таком столике, как на фото. 

Фото № 13: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ukrsmeta.ua

Более спокойный интерьер, где о Египте напоминает только композиция из панно. Так и хочется купить книгу о правителях этой страны и изучить все династии!

Фото № 14: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ukrsmeta.ua

Найти такое настоящее вместилище для настоящей египетской мумии невозможно. Но имитацию можно заказать или купить в интернет-магазине. Сложно сказать, какое у вас будет настроение в таком «загробном» интерьере, но колорита — точно хоть отбавляй!

Фото № 15: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ukrsmeta.ua

Японское настроение

Аскетичная обстановка японского жилища идеально подойдет для интерьера в стиле минимализм. Придать национальный колорит поможет специальный столик для чайной церемонии. Лучше брать его сразу с набором посуды, подушками и сборником рецептов японской кухни.

Фото № 16: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: vulpini.co

Бамбуковые декоративные аксессуары, напоминающие самурайское оружие, часто можно увидеть на стене над кроватью. Символика в этом очень глубокая: помни о смерти и люби жизнь. Очертание каркаса кровати повторяет линии настенного декора.

Фото № 17: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: alldecorpro.files.wordpress.com

Ну конечно, куда же в японском интерьере без иероглифов, написанных на рисовой бумаге, помещенной в рамочку! Бумажные фонарики под потолком повторяют эту идею. 

Фото № 18: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: timeszp.com

Что написано на этой ширме — нам неизвестно. Это съемные листы, на которых можно оттачивать искусство каллиграфии. Рекомендуем погрузиться в мир загадочной восточной страны!

Фото № 19: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: timeszp.com

По японским поверьям, пустой угол в комнате нужно закрывать складной ширмой от злых духов. В свободное от суеверий время вы можете использовать ее не только в декоративных целях, но и для зонирования пространства.

Фото № 20: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: timeszp.com

Марокканский декор

Традиционный марокканский стиль в интерьере — это гармоничное сочетание африканских, средиземноморских и арабских мотивов. Разнообразный, но не утомляющий, яркий, но не кричащий, он сочетает все лучшее и оригинальное от каждой из культур и идеально подойдет для людей, жаждущих нестандартных интерьерных решений. Роскошное украшение на стене наверняка стоит дороже мерседеса — что ж, закажите искусную подделку из недорогого сплава. Это настоящий дух Марокко!

Фото № 21: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ikomek.kz

Из всего этого великолепия мы предлагаем вам вот этот маленький низенький столик. Кажется, он из серебра. В марокканском декоре много что сделано из серебра.

Фото № 22: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ikomek.kz

Тончайшие узоры декора из металла украшают стену над изголовьем и окно. Кальян можно не брать.

Фото № 23: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: ikomek.kz

Марокканские светильники очень хороши! Они подчеркивают этническую атмосферу, но наверняка будут уместны в европейском интерьере любой направленности. 

Фото № 24: 25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стилеФото: cdnm.westwing.ru

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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