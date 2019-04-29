25 идеальных аксессуаров для интерьера в этническом стиле

Показываем, чем марокканские аксессуары отличаются от африканских и индийских.
Концепция этнического стиля основана на экзотических деталях, вокруг которых строится зачастую весь интерьер. Многие думают, что для реализации такой идеи можно просто использовать, например, африканскую маску или японский веер. На самом деле этнический стиль интерьера требует проработки каждой детали, а вот источником для вдохновения как раз и могут стать национальные артефакты и признаки той или иной культуры. Наши дизайнеры умеют создавать прекрасные интерьеры с настоящими этническими нотками!
Бохо-шик
Бохо-шик — это тенденция, которая стала модной во всем мире лишь за последние несколько лет. Хотя бохо, безусловно, шикарен и напоминает богемный стиль, он имеет более специфический характер и тенденции. Особое внимание уделяется в таком интерьере деталям декора, материалам теплых ярких цветов, необработанным элементам — это создает идеальные условия для атмосферы бохо-шика. Но будьте осторожны: нельзя переусердствовать с этническими деталями, иначе интерьер потеряет свою очаровательную нотку.пция этнического стиля основана на экзотических деталях, вокруг которых строится зачастую весь интерьер. Многие думают, что для реализации такой идеи можно просто использовать, например, африканскую маску или японский веер. На самом деле этнический стиль интерьера требует проработки каждой детали, а вот источником для вдохновения как раз и могут стать национальные артефакты и признаки той или иной культуры. Наши дизайнеры умеют создавать прекрасные интерьеры с настоящими этническими нотками!
Бохо-шик
Бохо-шик — это тенденция, которая стала модной во всем мире лишь за последние несколько лет. Хотя бохо, безусловно, шикарен и напоминает богемный стиль, он имеет более специфический характер и тенденции. Особое внимание уделяется в таком интерьере деталям декора, материалам теплых ярких цветов, необработанным элементам — это создает идеальные условия для атмосферы бохо-шика. Но будьте осторожны: нельзя переусердствовать с этническими деталями, иначе интерьер потеряет свою очаровательную нотку.
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Яркие подушки с геометрическими узорами и сочетанием броских цветов — это примета бохо-шика. Смотрятся лучше в куче, на полу или деревянной мебели.
Ковер с такими же безумными узорами и пожарной расцветкой на полу украсит бохо-интерьер и не покажется избыточным.
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Роскошное зеркало в серебряной раме непонятной формы выполняет исключительно декоративную функцию в таком интерьере.
Индийский интерьер
Яркие цвета, разнообразные принты и расслабленная атмосфера могут превратить любое пространство в экзотическое. Если вы готовы воплотить индийские мотивы в своем доме, рассмотрите, как выглядит такой декор и что из него можно позаимствовать.
Декоративные особенности индийского стиля можно воплотить с помощью цветов, тканей и аксессуаров, в том числе антикварных предметов, кальянов и столового серебра. А статуя Будды любого размера сразу же позволит безошибочно определить, какую страну вы любите больше всего. Подойдут и статуэтки богинь.
Растительные мотивы в рамочке издали напоминают художественное изображение растения. На самом деле это может быть искусное переплетение сюжетов из индийской жизни, с множеством персонажей и загадочных намеков...
Африканский декор
На самом деле это общее название для множества интересных предметов, которые произведены в разных странах этого континента. Но чтобы упростить вам выбор, мы предлагаем посмотреть самые характерные аксессуары для оформления интерьера в стиле жарких стран. Какие аксессуары нужно использовать в скандинавском стиле — вы уже знаете.
Табурет, вырезанный из куска дерева, больше напоминает фанерный маленький столик, изящный и очень красивый. Кажется, что он пахнет саванной, песчаными бурями и знойным солнцем.
Под стать ему резные светильники разного размера и формы. Узоры тоже имеют символическое значение — но об этом знают лишь аборигены Черного континента.
Глиняные вазочки и шкатулки из необработанной и необожженной глины — еще один аксессуар типичного африканского интерьера. Смотрятся хорошо и убедительно в большом количестве.
Резные деревянные истуканы с огромными глазами и подозрительными намерениями очень популярны в африканских домах. Но в спальне их лучше все же не вешать.
Небольшие вырезанные лица украсят гостиную и озадачат гостей. Но это же Африка!
Шкуры зебры на полу и диване — стопроцентная Африка! Но можно заменить их имитациями из текстиля.
Египетские аксессуары
Пирамиды, клинопись, фараоны, царицы и тайны веков... Но мы просто предлагаем поставить в интерьере сундук с изображением пирамид, клинописи, фараонов и цариц. И говорить гостям, что в нем хранятся тайны веков.
Маленькие фигурки фараонов на стеклянном журнальном столике тоже создают египетскую атмосферу. Конечно, если они стоят на таком столике, как на фото.
Более спокойный интерьер, где о Египте напоминает только композиция из панно. Так и хочется купить книгу о правителях этой страны и изучить все династии!
Найти такое настоящее вместилище для настоящей египетской мумии невозможно. Но имитацию можно заказать или купить в интернет-магазине. Сложно сказать, какое у вас будет настроение в таком «загробном» интерьере, но колорита — точно хоть отбавляй!
Японское настроение
Аскетичная обстановка японского жилища идеально подойдет для интерьера в стиле минимализм. Придать национальный колорит поможет специальный столик для чайной церемонии. Лучше брать его сразу с набором посуды, подушками и сборником рецептов японской кухни.
Бамбуковые декоративные аксессуары, напоминающие самурайское оружие, часто можно увидеть на стене над кроватью. Символика в этом очень глубокая: помни о смерти и люби жизнь. Очертание каркаса кровати повторяет линии настенного декора.
Ну конечно, куда же в японском интерьере без иероглифов, написанных на рисовой бумаге, помещенной в рамочку! Бумажные фонарики под потолком повторяют эту идею.
Что написано на этой ширме — нам неизвестно. Это съемные листы, на которых можно оттачивать искусство каллиграфии. Рекомендуем погрузиться в мир загадочной восточной страны!
По японским поверьям, пустой угол в комнате нужно закрывать складной ширмой от злых духов. В свободное от суеверий время вы можете использовать ее не только в декоративных целях, но и для зонирования пространства.
Марокканский декор
Традиционный марокканский стиль в интерьере — это гармоничное сочетание африканских, средиземноморских и арабских мотивов. Разнообразный, но не утомляющий, яркий, но не кричащий, он сочетает все лучшее и оригинальное от каждой из культур и идеально подойдет для людей, жаждущих нестандартных интерьерных решений. Роскошное украшение на стене наверняка стоит дороже мерседеса — что ж, закажите искусную подделку из недорогого сплава. Это настоящий дух Марокко!
Из всего этого великолепия мы предлагаем вам вот этот маленький низенький столик. Кажется, он из серебра. В марокканском декоре много что сделано из серебра.
Тончайшие узоры декора из металла украшают стену над изголовьем и окно. Кальян можно не брать.
Марокканские светильники очень хороши! Они подчеркивают этническую атмосферу, но наверняка будут уместны в европейском интерьере любой направленности.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники