Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Современная трешка с этническими нотками: дизайн-проект ReRooms


2503
Получить образец дизайн-проекта

Показываем, как совместить этнические мотивы и минимализм.

Этнический интерьер — всегда колоритный и теплый, с ярко выраженной географической принадлежностью. Но возможно ли оформить такой дизайн в современном, почти минималистичном облике квартиры? Еще как возможно! Дизайнеры ReRooms доказывают на собственном проекте.

Замысел был реализован с большой трешке площадью 73,4 метра. У использованных этнических элементов нет ярко выраженного характера — они нейтральны и современны, как и весь интерьер. В большинстве комнат от них веет африканским колоритом, который органично вписан в облик шумного мегаполиса. Однако есть здесь скандинавские и североамериканские мотивы.

Показываем в деталях каждую зону трехкомнатной квартиры от дизайнеров ReRooms и погружаемся в ее оригинальное этническое пространство.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает как раз скандинавский минимализм: спокойная бело-синяя палитра, деревянные элементы, а также характерный декор — пара вешалок в виде елки.

Так как пространство узкое, в нем тщательно продумана организация: все вещи хранятся в выдвижных ящиках и закрытых шкафах, ничто не мешает свободному передвижению по коридорам. Освещение организовано в виде небольших потолочных светильников. При этом прихожая довольно светлая благодаря обилию белого цвета в отделке.


1/3

2/3

3/3

Для отделки прихожей использованы:

Плитка HEXA (ITT CERAMIC)
3 741 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Банкетка «Джови»
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Вешалка ЧУСИГ
699 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Гардеробная система со шкафами изготовлена на заказ.

Гостиная

Проходим в гостиную — ее облик гораздо теплее и ярче благодаря деревянному полу и мебели. Здесь мы видим намеки на африканскую стилистику в бирюзовой занавеске с характерными узорами, в обилии текстиля, в старых дневниках и книгах в массивных рамах из дерева — они напоминают походные документы из экспедиций. А еще в натуральных материалах, которые характерны для этники. В нашем случае это дерево. 

Центральный элемент гостиной, вокруг которого концентрируется этническая составляющая, — это широкий дизайнерский стол. Он изготовлен полностью из натурального деревянного массива, по центру проходит широкая линия из полимерной заливки. Все это создает впечатление бурной реки в экзотической жаркой местности. Для того чтобы дополнительно акцентировать на столе внимание, над ним размещена композиция из подчеркнуто разных светильников.

Гостиная разделена на две зоны при помощи перегородки. Первая зона — общая, с телевизором и большим столом для дружной компании. Вторая — индивидуальная, с рабочим уголком и книжными полками. Во второй зоне преобладает белый цвет, так как само пространство небольшое и его требовалось визуально расширить. При этом сохранены этнические нотки в виде занавесок и узорчатых подушек.


1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Для оформления такой гостиной дизайнеры ReRooms выбрали:

Инженерная доска Global Parquet Дуб Tangerine
4 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван BRADLEY 4
125 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стуль «Дарвин»
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод THIMON
46 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник подвесной EGLO Vintage
1 540 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стол был изготовлен в мебельной мастерской Дорофея Брычева по индивидуальному заказу.

Спальня

Для отдыха после насыщенного событиями дня дизайнеры создали светлую и уютную комнату. Отделка стен сочетает белый и морской синий цвета. Такая палитра повторяется на кровати, в виде постельного белья. Интерьер получился органичным, спокойным, без лишних контрастов. 

Декор присутствует и здесь, без него спальня выглядела бы совсем пустой. Над изголовьем кровати организована композиция из фотографий и рисунков в черных рамках, которые отлично сочетаются с черными настенными светильниками. На противоположной стене, у минималистичного туалетного столика, сконцентрирован этнический уголок с зеркалом в виде солнца и живыми зелеными растениями.


1/4

2/4

3/4

4/4

В спальне использованы следующие материалы и мебель:

Ламинат 33 класса 12 мм толщины Krono-Original Floordreams Vario K060 «Алабастер Барнвуд»
890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Perspekta F1079-Gold
15 960 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Однотрубные радиаторы «Гармония» А40 1, KZTO
14 070 руб.*
Купить
*Цена может измениться
CELIA бра черное 1xE14 MAX 20W
7 097 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кровать и консоль сделаны на заказ.

Детская

Она располагается по соседству со спальней, но имеет совершенно другой интерьер: яркий, разноцветный, поднимающий настроение. Идеальная обстановка для ребенка, создающая веселое и творческое настроение.

Стены окрашены в градиент — с переходом белого в насыщенный фиолетовый. По всей детской добавлены яркие акценты, прежде всего в виде текстиля: подушек, пледов, плюшевых игрушек. Яркости добавляет желтый светильник и настенная гирлянда, а еще несколько живых растений в горшках.

Этническая составляющая имеет здесь североамериканский характер и выражена неявно: в виде фотообоев с изображением горно-лесной местности, характерной для Канады или Америки. На этой же стене расположена оригинальная фоторамка в виде дерева — она тоже вносит необходимый колорит.


1/4

2/4

3/4

4/4

Хотите оформить такую же детскую? Дизайнеры ReRooms советуют эти материалы и товары:

Инженерная доска «Антиквуд лен»
3 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать двухъярусная «Авалон»
16 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Письменный стол Adele
6 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул 016
2 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Модульный диван «Гувер-1» Sherst Blue
37 970 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж ФЛЮСТА
1 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф для одежды «Ницца»
23 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра декоративное PIR 2
2 803 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня

Кухня выполнена в контрастном сочетании серого, черного и желтого цветов. Этническое мотивы проявляются здесь во всей красе: в виде рисунков животных, узоров на напольной черно-белой плитке, в оригинальных часах с куском древесной породы вместо циферблата.

Общий черно-серый дизайн кухни грамотно разбавлен желтым цветом: в виде узоров над гарнитуром, стульев и целого участка стены. В итоге получается современный контрастный облик.

Важно отметить, что кухня выглядит очень просторно, хотя белого цвета, который традиционно расширяет пространство, здесь не так много. Эффект достигается благодаря отсутствию большой мебели в верхней части комнаты — например, над гарнитуром вместо массивных шкафов установлены небольшие узкие полки.


1/4

2/4

3/4

4/4

Отделка и мебель, использованные для интерьера кухни:

Стул 016
2 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Холодильник (Side-by-Side) Bosch Serie
138 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Вытяжка каминная Jet Air Pipe WH/A/43
30 770 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Духовой шкаф KAISER EH 6926
45 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухонная мойка LONGRAN Ultra ULS 615.500 15
13 062 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеклянный светильник в стиле лофт CATCH F
12 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Часы на заказ
5 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная

В ванной мы видим схожие узоры с теми, которые были на кухне. Только здесь они изображены на плитке и имеют другую палитру: с голубым, оранжевым и черным цветом. Такие узоры ярко выделяются на фоне белой ванной комнаты, делая интерьер более колоритным.

Зона санузла с туалетом отделена от общего пространства полупрозрачной раздвижной стенкой, внутри использованы серая краска и деревянные панели. Кстати, дерево есть и в зоне раковины — в виде столешницы и плетеной корзины для белья.


1/3

2/3

3/3

Дизайн ванной создан из этих материалов и мебели:

Унитаз Duravit D-Code
5 503 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полотенцесушитель электрический «Сунержа Модус» 80 x 40 R
30 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесный светильник TK Lighting Galaxy
2 111 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит BRIGANTINA ESTIMA
1 412 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Акриловая ванна Duravit P3 Comforts
23 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина Ideal Standard Strada K078601
20 330 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#дизайн#Интерьер#Квартира#современная квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#классика#Интерьер#Кухня
30 интерьеров классических кухонь, которые будут в моде всегда
#дизайн#Интерьер#Кухня
Удивительный дизайн кухни площадью 12 метров: как распланировать каждый сантиметр с максимальной пользой
#Пол#бамбук#Интерьер
Пол из бамбука: 10 крутых вариантов для дома
#гардеробная#дизайн#Интерьер#Квартира
Организация гардероба в маленькой квартире: 12 советов от ReRooms
#дизайн#Интерьер#потолок
Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещения
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия