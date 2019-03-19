Современная трешка с этническими нотками: дизайн-проект ReRooms

Этнический интерьер — всегда колоритный и теплый, с ярко выраженной географической принадлежностью. Но возможно ли оформить такой дизайн в современном, почти минималистичном облике квартиры? Еще как возможно! Дизайнеры ReRooms доказывают на собственном проекте.

Замысел был реализован с большой трешке площадью 73,4 метра. У использованных этнических элементов нет ярко выраженного характера — они нейтральны и современны, как и весь интерьер. В большинстве комнат от них веет африканским колоритом, который органично вписан в облик шумного мегаполиса. Однако есть здесь скандинавские и североамериканские мотивы.

Показываем в деталях каждую зону трехкомнатной квартиры от дизайнеров ReRooms и погружаемся в ее оригинальное этническое пространство.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает как раз скандинавский минимализм: спокойная бело-синяя палитра, деревянные элементы, а также характерный декор — пара вешалок в виде елки.

Так как пространство узкое, в нем тщательно продумана организация: все вещи хранятся в выдвижных ящиках и закрытых шкафах, ничто не мешает свободному передвижению по коридорам. Освещение организовано в виде небольших потолочных светильников. При этом прихожая довольно светлая благодаря обилию белого цвета в отделке.



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Для отделки прихожей использованы:

Плитка HEXA (ITT CERAMIC) 3 741 руб.* Купить *Цена может измениться Банкетка «Джови» 5 999 руб.* Купить *Цена может измениться Вешалка ЧУСИГ 699 руб.* Купить *Цена может измениться

Гардеробная система со шкафами изготовлена на заказ.

Гостиная

Проходим в гостиную — ее облик гораздо теплее и ярче благодаря деревянному полу и мебели. Здесь мы видим намеки на африканскую стилистику в бирюзовой занавеске с характерными узорами, в обилии текстиля, в старых дневниках и книгах в массивных рамах из дерева — они напоминают походные документы из экспедиций. А еще в натуральных материалах, которые характерны для этники. В нашем случае это дерево.

Центральный элемент гостиной, вокруг которого концентрируется этническая составляющая, — это широкий дизайнерский стол. Он изготовлен полностью из натурального деревянного массива, по центру проходит широкая линия из полимерной заливки. Все это создает впечатление бурной реки в экзотической жаркой местности. Для того чтобы дополнительно акцентировать на столе внимание, над ним размещена композиция из подчеркнуто разных светильников.

Гостиная разделена на две зоны при помощи перегородки. Первая зона — общая, с телевизором и большим столом для дружной компании. Вторая — индивидуальная, с рабочим уголком и книжными полками. Во второй зоне преобладает белый цвет, так как само пространство небольшое и его требовалось визуально расширить. При этом сохранены этнические нотки в виде занавесок и узорчатых подушек.



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Для оформления такой гостиной дизайнеры ReRooms выбрали:

Инженерная доска Global Parquet Дуб Tangerine 4 950 руб.* Купить *Цена может измениться Диван BRADLEY 4 125 000 руб.* Купить *Цена может измениться Стуль «Дарвин» 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Комод THIMON 46 900 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник подвесной EGLO Vintage 1 540 руб.* Купить *Цена может измениться

Стол был изготовлен в мебельной мастерской Дорофея Брычева по индивидуальному заказу.

Спальня

Для отдыха после насыщенного событиями дня дизайнеры создали светлую и уютную комнату. Отделка стен сочетает белый и морской синий цвета. Такая палитра повторяется на кровати, в виде постельного белья. Интерьер получился органичным, спокойным, без лишних контрастов.

Декор присутствует и здесь, без него спальня выглядела бы совсем пустой. Над изголовьем кровати организована композиция из фотографий и рисунков в черных рамках, которые отлично сочетаются с черными настенными светильниками. На противоположной стене, у минималистичного туалетного столика, сконцентрирован этнический уголок с зеркалом в виде солнца и живыми зелеными растениями.



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В спальне использованы следующие материалы и мебель:

Ламинат 33 класса 12 мм толщины Krono-Original Floordreams Vario K060 «Алабастер Барнвуд» 890 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Perspekta F1079-Gold 15 960 руб.* Купить *Цена может измениться Однотрубные радиаторы «Гармония» А40 1, KZTO 14 070 руб.* Купить *Цена может измениться CELIA бра черное 1xE14 MAX 20W 7 097 руб.* Купить *Цена может измениться

Кровать и консоль сделаны на заказ.

Детская

Она располагается по соседству со спальней, но имеет совершенно другой интерьер: яркий, разноцветный, поднимающий настроение. Идеальная обстановка для ребенка, создающая веселое и творческое настроение.

Стены окрашены в градиент — с переходом белого в насыщенный фиолетовый. По всей детской добавлены яркие акценты, прежде всего в виде текстиля: подушек, пледов, плюшевых игрушек. Яркости добавляет желтый светильник и настенная гирлянда, а еще несколько живых растений в горшках.

Этническая составляющая имеет здесь североамериканский характер и выражена неявно: в виде фотообоев с изображением горно-лесной местности, характерной для Канады или Америки. На этой же стене расположена оригинальная фоторамка в виде дерева — она тоже вносит необходимый колорит.



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Хотите оформить такую же детскую? Дизайнеры ReRooms советуют эти материалы и товары:

Инженерная доска «Антиквуд лен» 3 900 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать двухъярусная «Авалон» 16 990 руб.* Купить *Цена может измениться Письменный стол Adele 6 399 руб.* Купить *Цена может измениться Стул 016 2 700 руб.* Купить *Цена может измениться Модульный диван «Гувер-1» Sherst Blue 37 970 руб.* Купить *Цена может измениться Стеллаж ФЛЮСТА 1 999 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф для одежды «Ницца» 23 999 руб.* Купить *Цена может измениться Бра декоративное PIR 2 2 803 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня

Кухня выполнена в контрастном сочетании серого, черного и желтого цветов. Этническое мотивы проявляются здесь во всей красе: в виде рисунков животных, узоров на напольной черно-белой плитке, в оригинальных часах с куском древесной породы вместо циферблата.

Общий черно-серый дизайн кухни грамотно разбавлен желтым цветом: в виде узоров над гарнитуром, стульев и целого участка стены. В итоге получается современный контрастный облик.

Важно отметить, что кухня выглядит очень просторно, хотя белого цвета, который традиционно расширяет пространство, здесь не так много. Эффект достигается благодаря отсутствию большой мебели в верхней части комнаты — например, над гарнитуром вместо массивных шкафов установлены небольшие узкие полки.



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Отделка и мебель, использованные для интерьера кухни:

Стул 016 2 700 руб.* Купить *Цена может измениться Холодильник (Side-by-Side) Bosch Serie 138 990 руб.* Купить *Цена может измениться Вытяжка каминная Jet Air Pipe WH/A/43 30 770 руб.* Купить *Цена может измениться Духовой шкаф KAISER EH 6926 45 490 руб.* Купить *Цена может измениться Кухонная мойка LONGRAN Ultra ULS 615.500 15 13 062 руб.* Купить *Цена может измениться Стеклянный светильник в стиле лофт CATCH F 12 600 руб.* Купить *Цена может измениться Часы на заказ 5 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная

В ванной мы видим схожие узоры с теми, которые были на кухне. Только здесь они изображены на плитке и имеют другую палитру: с голубым, оранжевым и черным цветом. Такие узоры ярко выделяются на фоне белой ванной комнаты, делая интерьер более колоритным.

Зона санузла с туалетом отделена от общего пространства полупрозрачной раздвижной стенкой, внутри использованы серая краска и деревянные панели. Кстати, дерево есть и в зоне раковины — в виде столешницы и плетеной корзины для белья.



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Дизайн ванной создан из этих материалов и мебели: