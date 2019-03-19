Современная трешка с этническими нотками: дизайн-проект ReRooms

Показываем, как совместить этнические мотивы и минимализм.
Этнический интерьер — всегда колоритный и теплый, с ярко выраженной географической принадлежностью. Но возможно ли оформить такой дизайн в современном, почти минималистичном облике квартиры? Еще как возможно! Дизайнеры ReRooms доказывают на собственном проекте.
Замысел был реализован с большой трешке площадью 73,4 метра. У использованных этнических элементов нет ярко выраженного характера — они нейтральны и современны, как и весь интерьер. В большинстве комнат от них веет африканским колоритом, который органично вписан в облик шумного мегаполиса. Однако есть здесь скандинавские и североамериканские мотивы.
Показываем в деталях каждую зону трехкомнатной квартиры от дизайнеров ReRooms и погружаемся в ее оригинальное этническое пространство.
Прихожая
При входе в квартиру нас встречает как раз скандинавский минимализм: спокойная бело-синяя палитра, деревянные элементы, а также характерный декор — пара вешалок в виде елки.
Так как пространство узкое, в нем тщательно продумана организация: все вещи хранятся в выдвижных ящиках и закрытых шкафах, ничто не мешает свободному передвижению по коридорам. Освещение организовано в виде небольших потолочных светильников. При этом прихожая довольно светлая благодаря обилию белого цвета в отделке.
Для отделки прихожей использованы:
Гардеробная система со шкафами изготовлена на заказ.
Гостиная
Проходим в гостиную — ее облик гораздо теплее и ярче благодаря деревянному полу и мебели. Здесь мы видим намеки на африканскую стилистику в бирюзовой занавеске с характерными узорами, в обилии текстиля, в старых дневниках и книгах в массивных рамах из дерева — они напоминают походные документы из экспедиций. А еще в натуральных материалах, которые характерны для этники. В нашем случае это дерево.
Центральный элемент гостиной, вокруг которого концентрируется этническая составляющая, — это широкий дизайнерский стол. Он изготовлен полностью из натурального деревянного массива, по центру проходит широкая линия из полимерной заливки. Все это создает впечатление бурной реки в экзотической жаркой местности. Для того чтобы дополнительно акцентировать на столе внимание, над ним размещена композиция из подчеркнуто разных светильников.
Гостиная разделена на две зоны при помощи перегородки. Первая зона — общая, с телевизором и большим столом для дружной компании. Вторая — индивидуальная, с рабочим уголком и книжными полками. Во второй зоне преобладает белый цвет, так как само пространство небольшое и его требовалось визуально расширить. При этом сохранены этнические нотки в виде занавесок и узорчатых подушек.
Для оформления такой гостиной дизайнеры ReRooms выбрали:
Стол был изготовлен в
Спальня
Для отдыха после насыщенного событиями дня дизайнеры создали светлую и уютную комнату. Отделка стен сочетает белый и морской синий цвета. Такая палитра повторяется на кровати, в виде постельного белья. Интерьер получился органичным, спокойным, без лишних контрастов.
Декор присутствует и здесь, без него спальня выглядела бы совсем пустой. Над изголовьем кровати организована композиция из фотографий и рисунков в черных рамках, которые отлично сочетаются с черными настенными светильниками. На противоположной стене, у минималистичного туалетного столика, сконцентрирован этнический уголок с зеркалом в виде солнца и живыми зелеными растениями.
В спальне использованы следующие материалы и мебель:
Кровать и консоль сделаны на заказ.
Детская
Она располагается по соседству со спальней, но имеет совершенно другой интерьер: яркий, разноцветный, поднимающий настроение. Идеальная обстановка для ребенка, создающая веселое и творческое настроение.
Стены окрашены в градиент — с переходом белого в насыщенный фиолетовый. По всей детской добавлены яркие акценты, прежде всего в виде текстиля: подушек, пледов, плюшевых игрушек. Яркости добавляет желтый светильник и настенная гирлянда, а еще несколько живых растений в горшках.
Этническая составляющая имеет здесь североамериканский характер и выражена неявно: в виде фотообоев с изображением горно-лесной местности, характерной для Канады или Америки. На этой же стене расположена оригинальная фоторамка в виде дерева — она тоже вносит необходимый колорит.
Хотите оформить такую же детскую? Дизайнеры ReRooms советуют эти материалы и товары:
Кухня
Кухня выполнена в контрастном сочетании серого, черного и желтого цветов. Этническое мотивы проявляются здесь во всей красе: в виде рисунков животных, узоров на напольной черно-белой плитке, в оригинальных часах с куском древесной породы вместо циферблата.
Общий черно-серый дизайн кухни грамотно разбавлен желтым цветом: в виде узоров над гарнитуром, стульев и целого участка стены. В итоге получается современный контрастный облик.
Важно отметить, что кухня выглядит очень просторно, хотя белого цвета, который традиционно расширяет пространство, здесь не так много. Эффект достигается благодаря отсутствию большой мебели в верхней части комнаты — например, над гарнитуром вместо массивных шкафов установлены небольшие узкие полки.
Отделка и мебель, использованные для интерьера кухни:
Ванная
В ванной мы видим схожие узоры с теми, которые были на кухне. Только здесь они изображены на плитке и имеют другую палитру: с голубым, оранжевым и черным цветом. Такие узоры ярко выделяются на фоне белой ванной комнаты, делая интерьер более колоритным.
Зона санузла с туалетом отделена от общего пространства полупрозрачной раздвижной стенкой, внутри использованы серая краска и деревянные панели. Кстати, дерево есть и в зоне раковины — в виде столешницы и плетеной корзины для белья.
Дизайн ванной создан из этих материалов и мебели:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники