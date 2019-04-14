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13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера


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Светлый и минималистичный, скандинавский стиль раскрывается именно в деталях. ReRooms рассказывает, в каких именно.

Содержание

Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим.

Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары. ReRooms знает, какие подойдут идеально.

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

  • дерево;

  • хлопок;

  • керамика;

  • кожа;

  • стекло;

  • металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты. Подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологичную составляющую.

1. Панно

Фото № 1: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: amazon.com
 Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

Нам понравились такие идеи:

Фото № 2: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Декор на стену FERNY
6 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декор на стену Lohor
14 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декор для стен Hexy
3 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Декоративная посудаltr">Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим.

Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары. ReRooms знает, какие подойдут идеально.

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

  • дерево;

  • хлопок;

  • керамика;

  • кожа;

  • стекло;

  • металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты. Подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологичную составляющую.

1. Панно

Фото № 1: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: amazon.com
 Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

Нам понравились такие идеи:

Фото № 2: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Декор на стену FERNY
6 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декор на стену Lohor
14 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декор для стен Hexy
3 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Декоративная посуда

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Площадь, м²

Фото: stonemuseum.org

 В интерьере кухни или столовой в скандинавском стиле посуда тоже может стать яркой деталью интерьера. Особенно декоративная, не используемая в повседневной жизни. Подбирайте тарелки, миски и чашки в яркой цветовой гамме. Главное, опять же, лаконичность форм и узоров.

Обратите внимание на такие варианты:

Фото № 3: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Набор мисок Marlowe
4 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ваза для конфет Atli из осколков кирпича
7 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Миска фарфоровая Zigzag
1 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Подсвечники

Фото: exirime.co
 Подсвечники в скандинавском интерьере — аксессуар актуальный. Холодные зимние вечера на родине этого стиля идеально подходят для посиделок с глинтвейном у камина, но в современной квартире камин — редкое явление. Источником живого огня могут стать свечи.

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Подойдут такие подсвечники:

Фото № 4: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Комплект LAVIS
3 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подсвечник Holländer
Купить
Подсвечники хит-декор Summer
2 307 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Зеркала

Фото: kalvez.com
 Интерьер в скандинавском стиле осуществляет идею сделать помещение как можно более светлым и просторным — того требуют природные условия на Севере. А зеркала — отличный метод игры со светом и создания оптических иллюзий для визуального расширения пространства. Обратите внимание на массивные зеркала в деревянной оправе изысканной и лаконичной формы.

Нам понравились такие:

Фото № 5: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Зеркало Dialma Brown
Купить
Зеркало Porto
8 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Sque
17 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Пледы

Пледы в скандинавских интерьерах — тоже привычный элемент. Часто встречаются классические модели в черно-белой гамме, но если при помощи пледа вы хотите оживить интерьер, обращайте внимание на те, что с яркими узорами. Подойдут, например, пледы в разноцветную полоску, клетку или с традиционными для Скандинавии узорами, в том числе с елочками и оленями.

Нам понравились такие:

Плед CHICAGO
9 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плед CRISTELLE Flamenco
1 286 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плед ДАГНХИЛЬД
1 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Декоративные подушки

Фото: djsandmcs.club
 Декоративные подушки, тоже яркие и узорчатые, станут отличным дополнением к пледам на кровати и диване. Главное — не забывать, что подушки должны выполнять роль цветового контраста.

Обратите внимание на такие идеи:

Фото № 6: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Декоративная подушка Lucia
950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная подушка Scandi Meander
1 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная подушка «Малибу»
1 270 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Придверный коврик

Фото: melaniechandra.me
 Придверный коврик в скандинавском стиле может выделяться из общей цветовой гаммы. Правила те же: яркие цвета, ненавязчивые геометрические узоры и лаконичность.

Мы обратили внимание на такие варианты:

Фото № 7: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Коврик придверный «Мозаика»
1 959 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Коврик придверный РОРСЛЕВ
199 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Коврик придверный ВИНСТРУП
259 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Шкатулки

Фото: etsy.com
 Скандинавский стиль предполагает, что интерьер не перегружен мелочами. А из этого вытекает необходимость организовать хранение для полезных мелочей и украшений. Миниатюрные деревянные шкатулки — одна из самых универсальных идей: можно подобрать белые в тон общей цветовой гамме помещения, а можно снова сыграть с яркими красками.

Присмотритесь к таким вариантам:

Фото № 8: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Шкатулка для украшений в виде комода «Нордик»
6 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкатулка Boris
3 390 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкатулка Colibri
2 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Органайзеры

Фото: etsy.com
 Помимо шкатулок для хранения полезных мелочей в скандинавском интерьере можно использовать органайзеры. Подбирайте тканевый или деревянные, а вот от пластиковых вариантов в нашем случае лучше отказаться.

Обратите внимание на такие:

Фото № 9: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Органайзер низкий Eva Solo
5 250 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Сумка для хранения Little secrets
3 120 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Экомешок для игрушек из крафт-бумаги
490 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Светильники

Фото: decoist.com
 Минимум декора и много света — это про скандинавский интерьер. Выбирайте выразительные прикроватные торшеры с интересным орнаментом на ножке или бра незатейливой формы. В последнем случае подойдут светильники в форме конуса или шара с рассеянным светом.

Нам понравились такие:

Фото № 10: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Лампа настольная «Валерия»
2 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Напольный торшер Tam Tam
66 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра Lumion Renata
2 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Песочные часы

Фото: semagroup.fr
 Милой для глаз безделушкой в скандинавском интерьере могут стать песочные часы. Если вы планируете использовать их в качестве акцентного аксессуара, лучше всего обращать внимание на массивные модели необычных геометрических форм, чтобы часы не растворились в общей светлой цветовой гамме.

Обратите внимание на такие:

Фото № 11: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Декоративные песочные часы ТИЛЛСЮН
499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Песочные часы «Магнетизм»
190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Песочные часы в виде стеклянной колбы
1 080 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Вазы

Фото: skorpiesusa.com
 Комнатные растения актуальны для любого интерьера, особенно такого, как скандинавский. Зимы в северных странах длинные и холодные, а потому единственная возможность насладиться красивыми цветами — начать разводить их у себя дома. Если вы не ценитель комнатных растений, можете порадовать себя цветочными композициями в букетах. Поставить их можно в красивую вазу в скандинавском стиле.

Обратите внимание на такие:

Фото № 12: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера
Ваза ЮППЕРЛИГ
1 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная ваза
5 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ваза Farol
6 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Статуэтки

Фото: cambrianclearance.co.uk
Никакому интерьеру не чужды лаконично подобранные декоративные украшения в виде статуэток. Для скандинавского, например, подойдут керамические фигурки в форме диких зверей.

Обратите внимание на такие:

Стауэтка «Сова»
1 340 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Статуэтка в виде рыбы из латуни
37 859 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Статуэтка «Голова оленя»
3 580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
#дизайн#Стиль#Интерьер#скандинавский#Декор
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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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04Через 5 дней
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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
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