13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера

Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим.

Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары. ReRooms знает, какие подойдут идеально.

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

дерево;

хлопок;

керамика;

кожа;

стекло;

металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты. Подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологичную составляющую.

1. Панно

Фото: amazon.com

Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

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2. Декоративная посудаltr">Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим.

Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары. ReRooms знает, какие подойдут идеально.

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

дерево;

хлопок;

керамика;

кожа;

стекло;

металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты. Подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологичную составляющую.

1. Панно

Фото: amazon.com

Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

Нам понравились такие идеи:

Декор на стену FERNY 6 990 руб.* Купить *Цена может измениться Декор на стену Lohor 14 990 руб.* Купить *Цена может измениться Декор для стен Hexy 3 500 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Декоративная посуда