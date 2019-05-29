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7 причин использовать темные стены в интерьере


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Интерьер с темными стенами кажется вам мрачным и депрессивным? Сейчас развеем ваши предубеждения.

Мы рассказывали вам о преимуществах цветных потолков. Пришло время узнать, чем хороши темные стены. По мнению многих дизайнеров, можно говорить о том, что в последние годы популярность отделки интерьера в темных тонах растет. К сожалению, владельцы квартир стремятся полностью выкрасить помещение, чаще всего в черный или насыщенный синий цвет, получая в итоге мрачную атмосферу и визуально съежившуюся комнату.

Мы попробуем доказать, что даже стопроцентно темный интерьер может быть стильным и элегантным, хотя лучше все же использовать такой мощный инструмент, как темный цвет, дозированно и локально.

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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Рассмотрим семь причин решиться на темные стены в любой квартире.

1. Аристократичность и стиль

Черные стены придают аристократичности пространству. Чтобы избежать давящего эффекта и визуального уменьшения объема комнаты, следует окрасить потолок в сливочные оттенки, выбирать натуральные материалы для оформления и ограничиться минимумом мебели. Прекрасно выглядит застекленный холл в черном цвете — обилие света наполняет помещение воздухом и легкостью. Небольшой акцент в виде абажура лампы в красном оттенке и золотистый принт обивки кресла подчеркивают стильный эффект декора.

Фото № 1: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: tokomuslimku.com

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В офисном помещении черная стена с золотистыми овальными фигурами имитирует игру света и блики от черно-золотистых потолочных светильников. Впечатление такая игра создает настолько сильное, что никаких других декоративных элементов не требуется.

Фото № 2: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: benishop.co

2. Визуальное снижение потолков

Очень высокие потолки превращают небольшое по площади помещение в подобие колодца. Если вы выкрасите все четыре стены в темно-серый цвет, вы усугубите такое ощущение. Достаточно оформить так всего лишь одну стену — и пропорции изменятся к лучшему.

Фото № 3: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: otthonesdekor.blogspot.com

Для лофтового помещения такой прием — отличный способ разделить бесконечную высоту стен, создавая иллюзию двухэтажного пространства.

Фото № 4: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: idoublera.com

3. Маскировка недостатков

Неровности и некоторую кривизну стен можно скрыть за фактурной штукатуркой, поверх которой нанесена темная краска. Серая шершавая стена — это не только признак лофтового интерьера, но и прекрасный вариант декора.

Фото № 5: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: yalicapkiniajans.blogspot.com

Имитация обшарпанных стен и осыпающейся штукатурки, которая кое-как замазана свежим раствором, — тренд последних нескольких лет в отделке стен индустриальных пространств. Черный цвет деревянных досок в изголовье кровати прекрасно сочетается с основным серым оттенком поверхностей. Интересно, что далеко не всегда такой эффект — это имитация. Часто таким способом дизайнеры подчеркивают натуральность старых стен.

Фото № 6: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: idoublera.com

4. Игра на контрасте

Кирпичные светлые стены кажутся скучными ровно до той минуты, когда вы решаете все же выкрасить одну из стен в черный цвет. А когда вы реализуете свое намерение, восхищению не будет предела. В разумных границах. Это очень красиво, правда?

Фото № 7: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: idoublera.com

Темно-синяя стена, рядом с которой стоят восхитительные желтые кресла, становится основой для создания целой композиции. Здесь игра на контрастах создана очень умело и достигает цели — изумлять и радовать. Изумлять гостей и радовать хозяев такого стильного интерьера.

Фото № 8: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: anturage.kz

5. Подчеркивание границ

Светлый пол и светлый потолок не будут сливаться, если вы окрасите стены в темный оттенок синего цвета. Так комната словно обретает устойчивость и равновесие, а элементы декора в натуральных оттенках согревают прохладную атмосферу.

Фото № 9: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: weheartit.com

Пастельная гамма текстиля этой спальни и элементы декора в таких же оттенках создали бы размытый эффект, если бы не светло-коричневый цвет стен, который создает нужные границы.

Фото № 10: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: idoublera.com

6. Зонирование пространства

Серая стена выполняет роль зонирующего элемента в этой студии. Такая перегородка оставляет доступ свету и сохраняет удобство перемещения по квартире и при этом разделяет зоны гостиной и столовой.

Фото № 11: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: otthonesdekor.blogspot.com

Черный графический элемент подчеркивает альковность спального места и отлично работает на эффект уединенности и приватности, хотя расположена такая кровать в большом пространстве.

Фото № 12: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: weheartit.com

7. Разнообразие и вдохновение

Декорирование малыми средствами и натуральными красками — окраска стены в темный цвет. Он поддержан обивкой углового дивана ручной работы и текстилем на подушках. Сквозь неплотно сколоченные доски пробивается солнечный свет — и черная часть стены становится теплее и приятнее взору.

Фото № 13: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: weheartit.com

Совсем необязательно окрашивать стену в насыщенный цвет от пола до потолка. Эффект омбре, при котором цвет потолка опускается до середины стены, делает пространство воздушным и стильным. И это очень модный прием, который можно позаимствовать, оформляя спальню.

Фото № 14: 7 причин использовать темные стены в интерьереФото: homedit.com


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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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