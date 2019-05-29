7 причин использовать темные стены в интерьере

Интерьер с темными стенами кажется вам мрачным и депрессивным? Сейчас развеем ваши предубеждения.
Мы рассказывали вам о преимуществах цветных потолков. Пришло время узнать, чем хороши темные стены. По мнению многих дизайнеров, можно говорить о том, что в последние годы популярность отделки интерьера в темных тонах растет. К сожалению, владельцы квартир стремятся полностью выкрасить помещение, чаще всего в черный или насыщенный синий цвет, получая в итоге мрачную атмосферу и визуально съежившуюся комнату.
Мы попробуем доказать, что даже стопроцентно темный интерьер может быть стильным и элегантным, хотя лучше все же использовать такой мощный инструмент, как темный цвет, дозированно и локально.
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Рассмотрим семь причин решиться на темные стены в любой квартире.
1. Аристократичность и стиль
Черные стены придают аристократичности пространству. Чтобы избежать давящего эффекта и визуального уменьшения объема комнаты, следует окрасить потолок в сливочные оттенки, выбирать натуральные материалы для оформления и ограничиться минимумом мебели. Прекрасно выглядит застекленный холл в черном цвете — обилие света наполняет помещение воздухом и легкостью. Небольшой акцент в виде абажура лампы в красном оттенке и золотистый принт обивки кресла подчеркивают стильный эффект декора.
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В офисном помещении черная стена с золотистыми овальными фигурами имитирует игру света и блики от черно-золотистых потолочных светильников. Впечатление такая игра создает настолько сильное, что никаких других декоративных элементов не требуется.
2. Визуальное снижение потолков
Очень высокие потолки превращают небольшое по площади помещение в подобие колодца. Если вы выкрасите все четыре стены в темно-серый цвет, вы усугубите такое ощущение. Достаточно оформить так всего лишь одну стену — и пропорции изменятся к лучшему.
Для лофтового помещения такой прием — отличный способ разделить бесконечную высоту стен, создавая иллюзию двухэтажного пространства.
3. Маскировка недостатков
Неровности и некоторую кривизну стен можно скрыть за фактурной штукатуркой, поверх которой нанесена темная краска. Серая шершавая стена — это не только признак лофтового интерьера, но и прекрасный вариант декора.
Имитация обшарпанных стен и осыпающейся штукатурки, которая кое-как замазана свежим раствором, — тренд последних нескольких лет в отделке стен индустриальных пространств. Черный цвет деревянных досок в изголовье кровати прекрасно сочетается с основным серым оттенком поверхностей. Интересно, что далеко не всегда такой эффект — это имитация. Часто таким способом дизайнеры подчеркивают натуральность старых стен.
4. Игра на контрасте
Кирпичные светлые стены кажутся скучными ровно до той минуты, когда вы решаете все же выкрасить одну из стен в черный цвет. А когда вы реализуете свое намерение, восхищению не будет предела. В разумных границах. Это очень красиво, правда?
Темно-синяя стена, рядом с которой стоят восхитительные желтые кресла, становится основой для создания целой композиции. Здесь игра на контрастах создана очень умело и достигает цели — изумлять и радовать. Изумлять гостей и радовать хозяев такого стильного интерьера.
5. Подчеркивание границ
Светлый пол и светлый потолок не будут сливаться, если вы окрасите стены в темный оттенок синего цвета. Так комната словно обретает устойчивость и равновесие, а элементы декора в натуральных оттенках согревают прохладную атмосферу.
Пастельная гамма текстиля этой спальни и элементы декора в таких же оттенках создали бы размытый эффект, если бы не светло-коричневый цвет стен, который создает нужные границы.
6. Зонирование пространства
Серая стена выполняет роль зонирующего элемента в этой студии. Такая перегородка оставляет доступ свету и сохраняет удобство перемещения по квартире и при этом разделяет зоны гостиной и столовой.
Черный графический элемент подчеркивает альковность спального места и отлично работает на эффект уединенности и приватности, хотя расположена такая кровать в большом пространстве.
7. Разнообразие и вдохновение
Декорирование малыми средствами и натуральными красками — окраска стены в темный цвет. Он поддержан обивкой углового дивана ручной работы и текстилем на подушках. Сквозь неплотно сколоченные доски пробивается солнечный свет — и черная часть стены становится теплее и приятнее взору.
Совсем необязательно окрашивать стену в насыщенный цвет от пола до потолка. Эффект омбре, при котором цвет потолка опускается до середины стены, делает пространство воздушным и стильным. И это очень модный прием, который можно позаимствовать, оформляя спальню.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники