7 причин использовать темные стены в интерьере

Мы попробуем доказать, что даже стопроцентно темный интерьер может быть стильным и элегантным, хотя лучше все же использовать такой мощный инструмент, как темный цвет, дозированно и локально.

Мы рассказывали вам о преимуществах цветных потолков . Пришло время узнать, чем хороши темные стены. По мнению многих дизайнеров, можно говорить о том, что в последние годы популярность отделки интерьера в темных тонах растет. К сожалению, владельцы квартир стремятся полностью выкрасить помещение, чаще всего в черный или насыщенный синий цвет, получая в итоге мрачную атмосферу и визуально съежившуюся комнату.

Рассмотрим семь причин решиться на темные стены в любой квартире.

1. Аристократичность и стиль

Черные стены придают аристократичности пространству. Чтобы избежать давящего эффекта и визуального уменьшения объема комнаты, следует окрасить потолок в сливочные оттенки, выбирать натуральные материалы для оформления и ограничиться минимумом мебели. Прекрасно выглядит застекленный холл в черном цвете — обилие света наполняет помещение воздухом и легкостью. Небольшой акцент в виде абажура лампы в красном оттенке и золотистый принт обивки кресла подчеркивают стильный эффект декора.

Фото: tokomuslimku.com

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В офисном помещении черная стена с золотистыми овальными фигурами имитирует игру света и блики от черно-золотистых потолочных светильников. Впечатление такая игра создает настолько сильное, что никаких других декоративных элементов не требуется.

Фото: benishop.co

2. Визуальное снижение потолков

Очень высокие потолки превращают небольшое по площади помещение в подобие колодца. Если вы выкрасите все четыре стены в темно-серый цвет, вы усугубите такое ощущение. Достаточно оформить так всего лишь одну стену — и пропорции изменятся к лучшему.

Фото: otthonesdekor.blogspot.com

Для лофтового помещения такой прием — отличный способ разделить бесконечную высоту стен, создавая иллюзию двухэтажного пространства.

Фото: idoublera.com

3. Маскировка недостатков

Неровности и некоторую кривизну стен можно скрыть за фактурной штукатуркой, поверх которой нанесена темная краска. Серая шершавая стена — это не только признак лофтового интерьера, но и прекрасный вариант декора.

Фото: yalicapkiniajans.blogspot.com

Имитация обшарпанных стен и осыпающейся штукатурки, которая кое-как замазана свежим раствором, — тренд последних нескольких лет в отделке стен индустриальных пространств. Черный цвет деревянных досок в изголовье кровати прекрасно сочетается с основным серым оттенком поверхностей. Интересно, что далеко не всегда такой эффект — это имитация. Часто таким способом дизайнеры подчеркивают натуральность старых стен.

Фото: idoublera.com

4. Игра на контрасте

Кирпичные светлые стены кажутся скучными ровно до той минуты, когда вы решаете все же выкрасить одну из стен в черный цвет. А когда вы реализуете свое намерение, восхищению не будет предела. В разумных границах. Это очень красиво, правда?

Фото: idoublera.com

Темно-синяя стена, рядом с которой стоят восхитительные желтые кресла, становится основой для создания целой композиции. Здесь игра на контрастах создана очень умело и достигает цели — изумлять и радовать. Изумлять гостей и радовать хозяев такого стильного интерьера.

Фото: anturage.kz

5. Подчеркивание границ

Светлый пол и светлый потолок не будут сливаться, если вы окрасите стены в темный оттенок синего цвета. Так комната словно обретает устойчивость и равновесие, а элементы декора в натуральных оттенках согревают прохладную атмосферу.

Фото: weheartit.com

Пастельная гамма текстиля этой спальни и элементы декора в таких же оттенках создали бы размытый эффект, если бы не светло-коричневый цвет стен, который создает нужные границы.

Фото: idoublera.com

6. Зонирование пространства

Серая стена выполняет роль зонирующего элемента в этой студии. Такая перегородка оставляет доступ свету и сохраняет удобство перемещения по квартире и при этом разделяет зоны гостиной и столовой.

Фото: otthonesdekor.blogspot.com

Черный графический элемент подчеркивает альковность спального места и отлично работает на эффект уединенности и приватности, хотя расположена такая кровать в большом пространстве.

Фото: weheartit.com

7. Разнообразие и вдохновение

Декорирование малыми средствами и натуральными красками — окраска стены в темный цвет. Он поддержан обивкой углового дивана ручной работы и текстилем на подушках. Сквозь неплотно сколоченные доски пробивается солнечный свет — и черная часть стены становится теплее и приятнее взору.

Фото: weheartit.com



Совсем необязательно окрашивать стену в насыщенный цвет от пола до потолка. Эффект омбре, при котором цвет потолка опускается до середины стены, делает пространство воздушным и стильным. И это очень модный прием, который можно позаимствовать, оформляя спальню.

Фото: homedit.com



