25 потолков в интерьере: разноцветные идеи

Потолок может быть акцентом, может сочетаться с декором, мебелью или полом, а может, наоборот, быть контрастным и менять в интерьере настроение. Более того, потолок бывает не только окрашенным — его можно отделать обоями, деревом, металлом, текстилем, создать рельеф и многоуровневую систему, играть с освещением, глубиной и высотой. То есть потолок — это огромное поле для действий дизайнера и для фантазии заказчика. Таких идей тысячи, и сегодня покажем вам 25 из них.

Потолок может быть акцентом, может сочетаться с декором, мебелью или полом, а может, наоборот, быть контрастным и менять в интерьере настроение. Более того, потолок бывает не только окрашенным — его можно отделать обоями, деревом, металлом, текстилем, создать рельеф и многоуровневую систему, играть с освещением, глубиной и высотой. То есть потолок — это огромное поле для действий дизайнера и для фантазии заказчика. Таких идей тысячи, и сегодня покажем вам 25 из них.

Признаемся честно: у большинства из нас дома белые потолки и мы никогда не задумывались о том, что может быть по-другому. Вот яркие стены и красивый паркет на полу — это другое дело, ведь их хорошо видно, они привлекают внимание. Да, безусловно, постоянно смотреть на потолок вы не будете, но хороший интерьер — это цельное помещение, где все гармонично устроено. И потолок может быть не просто еще одной плоскостью, но и полноправным участником интерьера, даже главной дизайнерской фишкой.

Если вы предпочитаете интерьер в натуральных оттенках, цветной потолок может сослужить вам хорошую службу. Интерьер перестанет быть скучным.

Фото: cdn.apartmenttherapy

2. Интерьер-шкатулка

Многие дизайнеры выбирают этот прием, особенно когда сталкиваются с высокими, длинными и пустыми помещениями вроде коридора. Покрасить стены и потолок в один цвет — значит сделать комнату визуально меньше, но глубже и уютнее.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: ricardoquaresma.info

3. Интерьер с глянцевым потолком

Цветной потолок, особенно темный, действительно делает помещение теснее, но есть хорошее решение! Пусть краска будет темной, но глянцевой, тогда потолок приобретет глубину и станет отражать свет.

Фото: cottesmore-ag.com

4. Интерьер с акцентами

Вам нравится когда разные части интерьера перекликаются, имеют один цвет, форму или орнамент? Вот и потолок может участвовать в этих дизайнерских играх. На этом фото дизайн проекта таунхауса потолок и дверь — одного цвета.

Фото: walldesain.com

5. Интерьер с потолком в мотивах печворк

Легкомысленность и игривость в интерьере особенно нравится нам весной. И на потолке могут в причудливой комбинации повторяться те цвета, что вы уже использовали в интерьере.

Фото: designsponge.com

6. Интерьер с двухцветным потолком

И правда, не нужно целиком закрашивать весь потолок, если вам этого не хочется. Легкий оттенок в центре уже сделает помещение более интересным. При этом стены могут быть белыми, а вот потолок цветным.

Фото: decorathing.com

7. Интерьер с оптической иллюзией

А еще цвет с потолка может «сползать» на стены. Так комната будет казаться шире, но потолок станет визуально ниже. Так что используйте этот прием только в помещениях с высоким потолком.

Фото: maison.scodio.com

8. Интерьер с фактурным потолком

Не забывайте, что потолок может быть одного цвета, но иметь необычную фактуру. И именно с ярким цветом эту фактуру можно будет хорошенько разглядеть, а, будучи белой, она останется незаметной.

Фото: otthonokeskertek.hu

9. Интерьер с ювелирным сиянием

Вы наверняка знаете, что сейчас в моде цветные металлы, глянцевые и матовые. Часто их используют в декоре и мебели, а вы попробуйте на потолке! Точно всех удивите.



Фото: forum.p24.hu

10. Интерьер с цветочным потолком

Любите цветочные орнаменты, но боитесь, что с ними комната станет несовременной или слишком нежной? Отправьте цветы на потолок, там их заметит только тот, кому они действительно нужны.

Фото: thespruce.com

11. Интерьер с геометричным потолком

Геометрические принты — вечные конкуренты цветов. Многим они кажутся слишком строгими и холодными, но есть отличное решение. Просыпаться, глядя на такой потолок, — одно удовольствие.

Фото: media1.popsugar-assets.com

12. Интерьер с полосками на потолке

Пожалуй, в в моде, и в интерьере, полоска — важный инструмент моделирования помещения. Она может сделать его шире, уже, длиннее, выше, ниже. Выбирайте ширину и цвет полосок и создавайте свой потолок.

Фото: billboardmama.com

13. Интерьер с тропическим потолком

Не только цветы сейчас популярны, но и любые растительные орнаменты, особенно тропические. Важно, чтобы в них было много зеленого. Если вы ценитель трендов, то просто сделайте такой потолок, а когда надоест — переклейте обои.

Фото: houlihanlawrence.com

14. Монохромный интерьер

Делать весь интерьер в разных оттенках одного цвета — это тренд. Полностью серый интерьер сегодня выбирают многие, а дизайнеры с удовольствием воплощают эту идею в жизнь. И пусть потолок тоже станет частью концепции!



Фото: beammeup.info

15. Интерьер со смелым решением

Потолок может доминировать в интерьере, быть заметнее, чем стены и пол. И цвет можно выбрать самый неожиданный. Зато у вас будет индивидуальное решение.

Фото: img-3.journaldesfemmes.fr

16. Интерьер с дизайнерской шуткой

Естественные тени от светильника придают помещению объем и создают миллион оттенков. Почему бы не поиграть с этой идеей в интерьере?

Фото: dodgecityfootball.com

17. Интерьер с потолком в клеточку

Пожалуй, этот оригинальный принт понравится и подойдет не каждому. Но вот для интерьера в стиле прованс он просто создан!

Фото: 1stdibs.com

18. Интерьер с нескучным потолком

На этом фото потолку сделали «рамочку». Вид получился торжественный и кокетливый, и цвета много не понадобилось, так что у потолка вполне классический вид.

Фото: jogjastory.online

19. Интерьер с разводами на потолке

Абстракционизм и все, что на него похоже, сегодня в моде. Если вам нравится современное искусство или вы сами имеете отношение к нему, то такой потолок вас обязательно вдохновит.

Фото: noakijewelry.com

20. Интерьер с деревянным потолком

Мы забываем, что цвет может быть вполне естественным без красок и обоев. Что вы видели прекраснее деревянных оттенков и текстур? В частном доме или квартире с высоким потолком дерева может быть сколько угодно.

Фото: decoredo.com

21. Интерьер с ландшафтом

Об интерьерном ландшафте сегодня говорят очень много. Скучно, когда вся мебель и декор находится на одном-двух уровнях, надо ломать симметрию и создавать объем в помещении. Вот такой потолок поможет вам с этой задачей справиться.

Фото: sweetyhomee.com

22. Интерьер с зонированием цветом

С помощью цвета дизайнеры часто зонируют помещение, и потолок может стать частью визуальной игры. У этой кровати нет изголовья, но кажется, что оно есть — и просто огромное!

Фото: semantic-drupal.com

23. Интерьер с розовой полосой

Здесь используется похожая иллюзия. Часть интерьера словно вырезали и вставили в другой комнате. Получилась отличная граница, разделяющая помещение на две разные части.

Фото: justinlovewithberni.com

24. Интерьер с фотопотолком

Фотообои в том виде, в каком мы знали их десять лет назад, сегодня изменились.Теперь это роскошные панно и фрески со сложными или огромными рисунками, которые мгновенно в себя влюбляют. И они могут быть не только на стенах.

Фото: eatdrinkcapetown.co.za

25. Интерьер с необычной геометрией

Сам потолок тоже может иметь необычную форму. И если вам повезло, как владельцам этого интерьера, то потолок необходимо подчеркивать цветом. Кажется, что помещение стремится ввысь и в бесконечность.



Фото: blueridgeapartments.com











