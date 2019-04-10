25 потолков в интерьере: разноцветные идеи

Вы немедленно захотите перекрасить свой белый потолок, прочитав эту статью.
Признаемся честно: у большинства из нас дома белые потолки и мы никогда не задумывались о том, что может быть по-другому. Вот яркие стены и красивый паркет на полу — это другое дело, ведь их хорошо видно, они привлекают внимание. Да, безусловно, постоянно смотреть на потолок вы не будете, но хороший интерьер — это цельное помещение, где все гармонично устроено. И потолок может быть не просто еще одной плоскостью, но и полноправным участником интерьера, даже главной дизайнерской фишкой.
Потолок может быть акцентом, может сочетаться с декором, мебелью или полом, а может, наоборот, быть контрастным и менять в интерьере настроение. Более того, потолок бывает не только окрашенным — его можно отделать обоями, деревом, металлом, текстилем, создать рельеф и многоуровневую систему, играть с освещением, глубиной и высотой. То есть потолок — это огромное поле для действий дизайнера и для фантазии заказчика. Таких идей тысячи, и сегодня покажем вам 25 из них.
1. Интерьер с зеленым потолкомаемся честно: у большинства из нас дома белые потолки и мы никогда не задумывались о том, что может быть по-другому. Вот яркие стены и красивый паркет на полу — это другое дело, ведь их хорошо видно, они привлекают внимание. Да, безусловно, постоянно смотреть на потолок вы не будете, но хороший интерьер — это цельное помещение, где все гармонично устроено. И потолок может быть не просто еще одной плоскостью, но и полноправным участником интерьера, даже главной дизайнерской фишкой.
Потолок может быть акцентом, может сочетаться с декором, мебелью или полом, а может, наоборот, быть контрастным и менять в интерьере настроение. Более того, потолок бывает не только окрашенным — его можно отделать обоями, деревом, металлом, текстилем, создать рельеф и многоуровневую систему, играть с освещением, глубиной и высотой. То есть потолок — это огромное поле для действий дизайнера и для фантазии заказчика. Таких идей тысячи, и сегодня покажем вам 25 из них.
1. Интерьер с зеленым потолком
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Если вы предпочитаете интерьер в натуральных оттенках, цветной потолок может сослужить вам хорошую службу. Интерьер перестанет быть скучным.
Фото: cdn.apartmenttherapy
2. Интерьер-шкатулка
Многие дизайнеры выбирают этот прием, особенно когда сталкиваются с высокими, длинными и пустыми помещениями вроде коридора. Покрасить стены и потолок в один цвет — значит сделать комнату визуально меньше, но глубже и уютнее.
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3. Интерьер с глянцевым потолком
Цветной потолок, особенно темный, действительно делает помещение теснее, но есть хорошее решение! Пусть краска будет темной, но глянцевой, тогда потолок приобретет глубину и станет отражать свет.
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4. Интерьер с акцентами
Вам нравится когда разные части интерьера перекликаются, имеют один цвет, форму или орнамент? Вот и потолок может участвовать в этих дизайнерских играх. На этом фото дизайн проекта таунхауса потолок и дверь — одного цвета.
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5. Интерьер с потолком в мотивах печворк
Легкомысленность и игривость в интерьере особенно нравится нам весной. И на потолке могут в причудливой комбинации повторяться те цвета, что вы уже использовали в интерьере.
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6. Интерьер с двухцветным потолком
И правда, не нужно целиком закрашивать весь потолок, если вам этого не хочется. Легкий оттенок в центре уже сделает помещение более интересным. При этом стены могут быть белыми, а вот потолок цветным.
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7. Интерьер с оптической иллюзией
А еще цвет с потолка может «сползать» на стены. Так комната будет казаться шире, но потолок станет визуально ниже. Так что используйте этот прием только в помещениях с высоким потолком.
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8. Интерьер с фактурным потолком
Не забывайте, что потолок может быть одного цвета, но иметь необычную фактуру. И именно с ярким цветом эту фактуру можно будет хорошенько разглядеть, а, будучи белой, она останется незаметной.
Фото: otthonokeskertek.hu
9. Интерьер с ювелирным сиянием
Вы наверняка знаете, что сейчас в моде цветные металлы, глянцевые и матовые. Часто их используют в декоре и мебели, а вы попробуйте на потолке! Точно всех удивите.
Фото: forum.p24.hu
10. Интерьер с цветочным потолком
Любите цветочные орнаменты, но боитесь, что с ними комната станет несовременной или слишком нежной? Отправьте цветы на потолок, там их заметит только тот, кому они действительно нужны.
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11. Интерьер с геометричным потолком
Геометрические принты — вечные конкуренты цветов. Многим они кажутся слишком строгими и холодными, но есть отличное решение. Просыпаться, глядя на такой потолок, — одно удовольствие.
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12. Интерьер с полосками на потолке
Пожалуй, в в моде, и в интерьере, полоска — важный инструмент моделирования помещения. Она может сделать его шире, уже, длиннее, выше, ниже. Выбирайте ширину и цвет полосок и создавайте свой потолок.
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13. Интерьер с тропическим потолком
Не только цветы сейчас популярны, но и любые растительные орнаменты, особенно тропические. Важно, чтобы в них было много зеленого. Если вы ценитель трендов, то просто сделайте такой потолок, а когда надоест — переклейте обои.
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14. Монохромный интерьер
Делать весь интерьер в разных оттенках одного цвета — это тренд. Полностью серый интерьер сегодня выбирают многие, а дизайнеры с удовольствием воплощают эту идею в жизнь. И пусть потолок тоже станет частью концепции!
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15. Интерьер со смелым решением
Потолок может доминировать в интерьере, быть заметнее, чем стены и пол. И цвет можно выбрать самый неожиданный. Зато у вас будет индивидуальное решение.
Фото: img-3.journaldesfemmes.fr
16. Интерьер с дизайнерской шуткой
Естественные тени от светильника придают помещению объем и создают миллион оттенков. Почему бы не поиграть с этой идеей в интерьере?
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17. Интерьер с потолком в клеточку
Пожалуй, этот оригинальный принт понравится и подойдет не каждому. Но вот для интерьера в стиле прованс он просто создан!
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18. Интерьер с нескучным потолком
На этом фото потолку сделали «рамочку». Вид получился торжественный и кокетливый, и цвета много не понадобилось, так что у потолка вполне классический вид.
Фото: jogjastory.online
19. Интерьер с разводами на потолке
Абстракционизм и все, что на него похоже, сегодня в моде. Если вам нравится современное искусство или вы сами имеете отношение к нему, то такой потолок вас обязательно вдохновит.
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20. Интерьер с деревянным потолком
Мы забываем, что цвет может быть вполне естественным без красок и обоев. Что вы видели прекраснее деревянных оттенков и текстур? В частном доме или квартире с высоким потолком дерева может быть сколько угодно.
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21. Интерьер с ландшафтом
Об интерьерном ландшафте сегодня говорят очень много. Скучно, когда вся мебель и декор находится на одном-двух уровнях, надо ломать симметрию и создавать объем в помещении. Вот такой потолок поможет вам с этой задачей справиться.
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22. Интерьер с зонированием цветом
С помощью цвета дизайнеры часто зонируют помещение, и потолок может стать частью визуальной игры. У этой кровати нет изголовья, но кажется, что оно есть — и просто огромное!
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23. Интерьер с розовой полосой
Здесь используется похожая иллюзия. Часть интерьера словно вырезали и вставили в другой комнате. Получилась отличная граница, разделяющая помещение на две разные части.
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24. Интерьер с фотопотолком
Фотообои в том виде, в каком мы знали их десять лет назад, сегодня изменились.Теперь это роскошные панно и фрески со сложными или огромными рисунками, которые мгновенно в себя влюбляют. И они могут быть не только на стенах.
Фото: eatdrinkcapetown.co.za
25. Интерьер с необычной геометрией
Сам потолок тоже может иметь необычную форму. И если вам повезло, как владельцам этого интерьера, то потолок необходимо подчеркивать цветом. Кажется, что помещение стремится ввысь и в бесконечность.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники