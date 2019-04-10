Бежевый цвет в интерьере: 20 стильных решений

Бежевый цвет — это классика интерьера любого времени, которая никогда не устареет и не выйдет из моды. Раньше бежевый цвет ассоциировался со скучной одеждой и базовым декором, но это уже давно не так. Сейчас бежевый цвет в интерьере — это новый черный. Его можно назвать таким же чистым и легким, как белый, однако он менее маркий, лучше скрывает пятна и шерсть домашних животных. Универсальность этого цвета и его оттенков позволяет легко добавить в интерьер новые акценты в виде подушек, занавесок и других деталей в любое время, когда вы захотите сменить обстановку.

С какими цветами сочетается бежевый в интерьере

Согласитесь, бежевый — один из самых нейтральных оттенков цветовой палитры. Он гармонирует с большим количеством цветов и может быть выбран как основной цвет интерьера, на котором другие оттенки смогут создавать яркие акценты. Давайте рассмотрим наиболее частые и популярные сочетания с бежевым цветом в интерьере.

Бежевый и белый

Комбинации белого и бежевого часто можно увидеть в гостиной и спальне. Эти цвета расширяют пространство и делают комнату более светлой и солнечной. В интерьере можно использовать как светлые бежевые и яркие белые цвета, так и глубокие оттенки бежевого. Такой интерьер напоминает теплую чашку молочного кофе.

Бежевый и коричневый

Коричневые и бежевые тона в интерьере гостиной — стильное и простое решение. Светлые бежевые стены — идеальная основа, на фоне которой темная деревянная мебель будет смотреться благородно и дорого. Эти цвета можно использовать для оформления домашнего кабинета или библиотеки.

Фото: ikea.com

Бежевый и зеленый

Зеленый привносит свежесть в интерьер бежевого цвета. Такие цветные акценты, как зеленый ковер, оконные шторы, подушки или картина на стене, разбавят строгое сочетание бежевых стен и темно-бежевого паркета. Подобная цветовая гамма может быть использована для декора спальни, гостиной или коридора.

Бежевый и синий

Сочетание ярких оттенков голубого и синего с бежевым могут понравиться не всем, но не стоит забывать, что такая цветовая гамма была придумана самой природой: море и яркий песок на пляже — отличный тому пример. Поэтому голубой и бежевый — хорошее решение для ванной комнаты. Эти цвета создадут ощущение легкой прохлады и при правильном использовании помогут расширить комнату. Если вы хотите использовать сочетание в интерьере гостиной, в бежевые тона окрасьте стены, а шторы и ковер купите синего цвета. При оформлении лучше использовать глубокие оттенки, так комната будет более светлой.

Фото: laurasteininteriors.com

Бежевый и розовый

Сочетание розового и бежевого — хорошее решение для детской комнаты, спальни девочки-подростка и молодой женщины. Такая комбинация создаст теплую расслабляющую атмосферу. Если хотите добиться максимально контрастного эффекта, окрасьте противоположные стены в розовый, а мебель купите белого цвета.

Бежевый и серый

Сочетание бежевого и серого в интерьере хорошо смотрится в домашних кабинетах. Одновременно легкая, но строгая комбинация настраивает на рабочий лад. Такое цветовое сочетание подходит не только для дизайна дома, но и для офисов, бутиков и магазинов.

Мебель с металлическими элементами, большое количество зеркал и стекол, пуфики оттенка графита или серый диван отлично впишутся в бежевый интерьер и будут смотреться очень органично.

Бежевый и красный

Это очень смелое сочетание цветов, которое придется по душе не каждому. Мягко говоря, оно на любителя. Но если вы творческая личность и не боитесь ярких цветов, то почему бы и нет? Сочетание бежевого и красного — хорошее решение для просторных квартир-студий. Можно добавить в отделку золотые элементы для создания дополнительных ярких акцентов.

Фото: citizendecor.com

Интерьер гостиной в бежевых тонах

Гостиная в светлых тонах — решение для тех, кто любит проводить время с семьей или в большой компании друзей. Она имеет ряд особенностей:

бежевые оттенки создают атмосферу комфорта и уюта, настраивают на отдых;

в солнечный день комната будет выглядеть светлее;

универсальное оформление — можно легко добавить новые цвета и элементы декора.

Классический интерьер предполагает однотонные стены и контраст темных и теплых оттенков. Массивная мебель и тяжелые шторы дополняют картину.

Фото: embroiderymaster.uk

В интерьере в стиле кантри хорошо смотрятся камень и дерево, например тяжелые каменные столешницы и деревянная мебель. Текстиль и орнамент придают интерьеру особую атмосферу.