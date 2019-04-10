Бежевый цвет в интерьере: 20 стильных решений

Многие считают, что бежевый цвет в интерьере выглядит невзрачно и скучно. Однако это совсем не так. Мы покажем, как сделать бежевый интерьер интересным.
Бежевый цвет — это классика интерьера любого времени, которая никогда не устареет и не выйдет из моды. Раньше бежевый цвет ассоциировался со скучной одеждой и базовым декором, но это уже давно не так. Сейчас бежевый цвет в интерьере — это новый черный. Его можно назвать таким же чистым и легким, как белый, однако он менее маркий, лучше скрывает пятна и шерсть домашних животных. Универсальность этого цвета и его оттенков позволяет легко добавить в интерьер новые акценты в виде подушек, занавесок и других деталей в любое время, когда вы захотите сменить обстановку.
С какими цветами сочетается бежевый в интерьере
Согласитесь, бежевый — один из самых нейтральных оттенков цветовой палитры. Он гармонирует с большим количеством цветов и может быть выбран как основной цвет интерьера, на котором другие оттенки смогут создавать яркие акценты. Давайте рассмотрим наиболее частые и популярные сочетания с бежевым цветом в интерьере.
Бежевый и белый
Комбинации белого и бежевого часто можно увидеть в гостиной и спальне. Эти цвета расширяют пространство и делают комнату более светлой и солнечной. В интерьере можно использовать как светлые бежевые и яркие белые цвета, так и глубокие оттенки бежевого. Такой интерьер напоминает теплую чашку молочного кофе.
Бежевый и коричневый
Коричневые и бежевые тона в интерьере гостиной — стильное и простое решение. Светлые бежевые стены — идеальная основа, на фоне которой темная деревянная мебель будет смотреться благородно и дорого. Эти цвета можно использовать для оформления домашнего кабинета или библиотеки.
Бежевый и зеленый
Зеленый привносит свежесть в интерьер бежевого цвета. Такие цветные акценты, как зеленый ковер, оконные шторы, подушки или картина на стене, разбавят строгое сочетание бежевых стен и темно-бежевого паркета. Подобная цветовая гамма может быть использована для декора спальни, гостиной или коридора.
Бежевый и синий
Сочетание ярких оттенков голубого и синего с бежевым могут понравиться не всем, но не стоит забывать, что такая цветовая гамма была придумана самой природой: море и яркий песок на пляже — отличный тому пример. Поэтому голубой и бежевый — хорошее решение для ванной комнаты. Эти цвета создадут ощущение легкой прохлады и при правильном использовании помогут расширить комнату. Если вы хотите использовать сочетание в интерьере гостиной, в бежевые тона окрасьте стены, а шторы и ковер купите синего цвета. При оформлении лучше использовать глубокие оттенки, так комната будет более светлой.
Бежевый и розовый
Сочетание розового и бежевого — хорошее решение для детской комнаты, спальни девочки-подростка и молодой женщины. Такая комбинация создаст теплую расслабляющую атмосферу. Если хотите добиться максимально контрастного эффекта, окрасьте противоположные стены в розовый, а мебель купите белого цвета.
Бежевый и серый
Сочетание бежевого и серого в интерьере хорошо смотрится в домашних кабинетах. Одновременно легкая, но строгая комбинация настраивает на рабочий лад. Такое цветовое сочетание подходит не только для дизайна дома, но и для офисов, бутиков и магазинов.
Мебель с металлическими элементами, большое количество зеркал и стекол, пуфики оттенка графита или серый диван отлично впишутся в бежевый интерьер и будут смотреться очень органично.
Бежевый и красный
Это очень смелое сочетание цветов, которое придется по душе не каждому. Мягко говоря, оно на любителя. Но если вы творческая личность и не боитесь ярких цветов, то почему бы и нет? Сочетание бежевого и красного — хорошее решение для просторных квартир-студий. Можно добавить в отделку золотые элементы для создания дополнительных ярких акцентов.
Интерьер гостиной в бежевых тонах
Гостиная в светлых тонах — решение для тех, кто любит проводить время с семьей или в большой компании друзей. Она имеет ряд особенностей:
- бежевые оттенки создают атмосферу комфорта и уюта, настраивают на отдых;
- в солнечный день комната будет выглядеть светлее;
- универсальное оформление — можно легко добавить новые цвета и элементы декора.
Классический интерьер предполагает однотонные стены и контраст темных и теплых оттенков. Массивная мебель и тяжелые шторы дополняют картину.
В интерьере в стиле кантри хорошо смотрятся камень и дерево, например тяжелые каменные столешницы и деревянная мебель. Текстиль и орнамент придают интерьеру особую атмосферу.
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В минимализме важно сочетание цветов и однотонность мебели. Старайтесь избегать громоздкости и обилия текстильных украшений.
Если выбираете стиль хай-тек, обратите внимание на форму мебели и аксессуаров: чем больше различий по фактуре, тем лучше.
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Интерьер спальни в бежевых тонах
Выбор отделки для оформления спальни — сложная задача. Кто-то предпочитает, чтобы его окружал в этой комнате минимум предметов, кому-то, наоборот, нравится роскошь. В любом случае выбор за вами, мы же предлагаем вдохновиться разными вариантами оформления, показанными на фото.
Скандинавский стиль набирает популярность у владельцев небольших квартир. Его основные черты — простота и естественность. Открытые полки, прямые линии, однотонные стены, в том числе бежевые обои, — в интерьере скандинавского стиля это то, что нужно.
Кантри для оформления спальни тоже подходит неплохо, так как его главная характеристика — это уют. В этом стиле ценится натуральность, поэтому палитра цветов тоже должна быть нейтральная. Бежевый цвет здесь обязателен!
Уютная классика, в которой отлично сочетаются полутона и различные фактуры. Светлые двери и бежевые стены в интерьере классического стиля перекликаются с яркими элементами декора.
Фото:
Стиль барокко понравится тем, кто любит роскошь. В нем сочетаются всевозможные оттенки бежевого, золотого и белого, а также есть невероятное количество различных украшений, барельефов, статуэток и других элементов декора.
Интерьер кухни в бежевых тонах
Кухня цвета топленого молока смотрится просто и органично, этот цвет вполне можно назвать классическим.
Одноцветная кухня в минималистичном стиле — неплохое решение для маленьких квартир. Чтобы поддержать концепцию стиля, выбирайте посуду в тон основному цвету.
Кухня в стиле прованс создаст у вас дома атмосферу французской провинции. Бежевая мебель, вкрапления голубых и белых элементов — и вот вы уже во Франции. Аккуратнее выбирайте шторы: уместно будут смотреться воздушные гардины белого цвета.
Бежевые холодные оттенки подойдут и для стиля хай-тек. Стильно и просто!
Бежевый цвет в интерьере — универсальный вариант. Справиться с ним сможет даже новичок в дизайнерском деле. Вместе с другими цветами он может превратить квартиру в необыкновенно стильное место, которым будут гордиться его хозяева и восхищаться гости. Осталось только напрячь фантазию, не забыть про правильные сочетания цветов и удивить всех необычным дизайнерским решением!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники