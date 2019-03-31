Потрепанная роскошь: 12 отличных способов применить стиль шебби-шик в интерьере

Интерьер из реставрированной мебели с барахолок, антикварной роскоши, самодельных украшений — все это совмещает шебби-шик. И сегодня мы покажем, как правильно применить его в квартире.
Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.
Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.
Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.
Шебби-шик в интерьере спальни
1. Подбираем кровать
Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.
2. Ставим подходящую тумбочку
Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.
3. Выбираем правильный текстиль
Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.
Шебби-шик в интерьере гостиной
1. Вешаем шторы и расставляем мебель
Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.
2. Стиль с разнообразным декоромltr">Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.
Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.
Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.
Шебби-шик в интерьере спальни
1. Подбираем кровать
Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.
2. Ставим подходящую тумбочку
Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.
3. Выбираем правильный текстиль
Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.
Шебби-шик в интерьере гостиной
1. Вешаем шторы и расставляем мебель
Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.
2. Стиль с разнообразным декором
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В качестве декора в стиле шебби-шик подойдут предметы старины, причем из различных эпох. В одной гостиной будут здорово смотреться античные вазы и кувшины, стоящие на полках шкафа, винтажная печатная машинка на столике. В интерьер впишутся картины, кованые изделия, цветы.
3. Изюминка шебби-шика — фальшкамины
В комнате шебби-шик бутафорский камин превращается в декоративную композицию. Его можно заставить цветами, картинами, ароматическими свечками. При этом фасад камина сам по себе играет роль украшения, поэтому он должен соответствовать общему дизайну комнаты.
Шебби-шик в интерьере кухни
1. Используем яркие детали и потертое дерево
Светлую кухню в шебби-шике лучше разбавлять цветными элементами: посудой, полотенцами, небольшими картинами, шторами и текстилем с цветочной композицией. А пол, стены и стол выполняйте из дерева с естественными или искусственными потертостями — получится интересный контраст с современной бытовой техникой.
2. Находим старые кухонные аксессуары
Чтобы дополнить стиль шебби-шик в интерьере, можно прибегнуть к старым расписным хлебницам, кувшинам, ручным разделочным доскам из дерева, старым узорчатым подносам и прочему. Кстати, современную технику тоже можно визуально подогнать под шебби — например, подвесить вытяжку на старинных кованых упорах.
3. Добавляем не кухонную мебель
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Чтобы максимально выразить шебби на кухне, можно включить в нее предметы совершенно чуждого характера. Если помещение аккуратное и классическое, поставьте роскошные старые кресла с позолоченным корпусом и тканевой обивкой. В более старый и потрепанный стиль добавьте подвесные шкафы в виде сколоченных ящиков или громоздкую кованую люстру. Или подойдите к вопросу креативно и дополните стиль шебби-шик в интерьере своими руками, создав декор из подручных материалов: например, вместо привычных ламп можно использовать даже перевернутые ведра.
Шебби-шик в интерьере ванной
1. Обилие дерева
Поставьте в ванную потрепанные шкафчики и столешницы под мойку, положите массивный дощатый пол — и шебби-шик в интерьере сразу станет узнаваем. Останется только дополнить комнату живыми растениями и соответствующим декором: коваными светильниками, зеркалами в деревянных рамах и так далее. Для ванной подойдет палитра белого, голубого, бежевого оттенков.
2. Имитация деревянных стен плиткой
Если не хочется делать ванную из дерева, можете использовать в интерьере плитку шебби-шик — например, имитирующую доски и с цветочными узорами. Кстати, для ванной прекрасно подойдет плитка lasselsberger шебби-шик — интерьер с ней станет светлым и легким, а потертая древесина все равно будет присутствовать благодаря рисунку на плитке.
3. Подбираем выразительную сантехнику
Вместо классической керамической раковины или ванны белого цвета можно прибегнуть к более экстравагантным вариантам. Например, установить ванну, будто сваренную из металлических листов или обшитую деревом.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники