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Потрепанная роскошь: 12 отличных способов применить стиль шебби-шик в интерьере


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Интерьер из реставрированной мебели с барахолок, антикварной роскоши, самодельных украшений — все это совмещает шебби-шик. И сегодня мы покажем, как правильно применить его в квартире.

Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.

Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.

Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.

Шебби-шик в интерьере спальни

1. Подбираем кровать

Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.

Фото: fairchildbros.com
1/3
Фото: volfarquitetura.com.br
2/3
Фото: happy-dreams.hr
3/3

2. Ставим подходящую тумбочку

Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.

Фото: creatorsouko.com
1/3
Фото: 2.bp.blogspot.com
2/3
Фото: cdn.decoist.com
3/3

3. Выбираем правильный текстиль

Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.

Фото: taliejaneinteriors.com
1/3
Фото: cdn.decoist.com
2/3
Фото: 3.bp.blogspot.com
3/3

Шебби-шик в интерьере гостиной

1. Вешаем шторы и расставляем мебель

Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.

Фото: i0.wp.com
1/3
Фото: jimbarnes.us
2/3
Фото: uebeautymaestro.co
3/3

2. Стиль с разнообразным декоромltr">Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.

Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.

Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.

Шебби-шик в интерьере спальни

1. Подбираем кровать

Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.

Фото: fairchildbros.com
1/3
Фото: volfarquitetura.com.br
2/3
Фото: happy-dreams.hr
3/3

2. Ставим подходящую тумбочку

Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.

Фото: creatorsouko.com
1/3
Фото: 2.bp.blogspot.com
2/3
Фото: cdn.decoist.com
3/3

3. Выбираем правильный текстиль

Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.

Фото: taliejaneinteriors.com
1/3
Фото: cdn.decoist.com
2/3
Фото: 3.bp.blogspot.com
3/3

Шебби-шик в интерьере гостиной

1. Вешаем шторы и расставляем мебель

Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.

Фото: i0.wp.com
1/3
Фото: jimbarnes.us
2/3
Фото: uebeautymaestro.co
3/3

2. Стиль с разнообразным декором

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Площадь, м²

В качестве декора в стиле шебби-шик подойдут предметы старины, причем из различных эпох. В одной гостиной будут здорово смотреться античные вазы и кувшины, стоящие на полках шкафа, винтажная печатная машинка на столике. В интерьер впишутся картины, кованые изделия, цветы.

Фото: homesfeed.com
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Фото: i0.wp.com
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3. Изюминка шебби-шика — фальшкамины

В комнате шебби-шик бутафорский камин превращается в декоративную композицию. Его можно заставить цветами, картинами, ароматическими свечками. При этом фасад камина сам по себе играет роль украшения, поэтому он должен соответствовать общему дизайну комнаты.

Фото: hongsoft.info
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Фото: 1.bp.blogspot.com
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Шебби-шик в интерьере кухни

1. Используем яркие детали и потертое дерево

Светлую кухню в шебби-шике лучше разбавлять цветными элементами: посудой, полотенцами, небольшими картинами, шторами и текстилем с цветочной композицией. А пол, стены и стол выполняйте из дерева с естественными или искусственными потертостями — получится интересный контраст с современной бытовой техникой.

Фото: venidair.com
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Фото: cdn1.homemakeover.in
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2. Находим старые кухонные аксессуары

Чтобы дополнить стиль шебби-шик в интерьере, можно прибегнуть к старым расписным хлебницам, кувшинам, ручным разделочным доскам из дерева, старым узорчатым подносам и прочему. Кстати, современную технику тоже можно визуально подогнать под шебби — например, подвесить вытяжку на старинных кованых упорах.

Фото: cdn.trendir.com
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Фото: cdn.decoist.com
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3. Добавляем не кухонную мебель

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Чтобы максимально выразить шебби на кухне, можно включить в нее предметы совершенно чуждого характера. Если помещение аккуратное и классическое, поставьте роскошные старые кресла с позолоченным корпусом и тканевой обивкой. В более старый и потрепанный стиль добавьте подвесные шкафы в виде сколоченных ящиков или громоздкую кованую люстру. Или подойдите к вопросу креативно и дополните стиль шебби-шик в интерьере своими руками, создав декор из подручных материалов: например, вместо привычных ламп можно использовать даже перевернутые ведра.

Фото: venidair.com
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Фото: homeawakening.com
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Шебби-шик в интерьере ванной

1. Обилие дерева

Поставьте в ванную потрепанные шкафчики и столешницы под мойку, положите массивный дощатый пол — и шебби-шик в интерьере сразу станет узнаваем. Останется только дополнить комнату живыми растениями и соответствующим декором: коваными светильниками, зеркалами в деревянных рамах и так далее. Для ванной подойдет палитра белого, голубого, бежевого оттенков.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: static1.squarespace.com
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2. Имитация деревянных стен плиткой

Если не хочется делать ванную из дерева, можете использовать в интерьере плитку шебби-шик — например, имитирующую доски и с цветочными узорами. Кстати, для ванной прекрасно подойдет плитка lasselsberger шебби-шик — интерьер с ней станет светлым и легким, а потертая древесина все равно будет присутствовать благодаря рисунку на плитке.

Фото: opt-1286737.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
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Фото: opt-1286737.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
2/2

3. Подбираем выразительную сантехнику

Вместо классической керамической раковины или ванны белого цвета можно прибегнуть к более экстравагантным вариантам. Например, установить ванну, будто сваренную из металлических листов или обшитую деревом.

Фото: 2.bp.blogspot.com
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Фото: tvambienti.si
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#Интерьер#Шебби-шик#Квартира
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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