Потрепанная роскошь: 12 отличных способов применить стиль шебби-шик в интерьере

Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.

Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.

Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.

Шебби-шик в интерьере спальни

1. Подбираем кровать

Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.

Фото: fairchildbros.com

1 /3 Фото: volfarquitetura.com.br

2 /3 Фото: happy-dreams.hr

3 /3

2. Ставим подходящую тумбочку

Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.

Фото: creatorsouko.com

1 /3 Фото: 2.bp.blogspot.com

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

3 /3

3. Выбираем правильный текстиль

Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.

Фото: taliejaneinteriors.com

1 /3 Фото: cdn.decoist.com

2 /3 Фото: 3.bp.blogspot.com

3 /3

Шебби-шик в интерьере гостиной

1. Вешаем шторы и расставляем мебель

Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.

Фото: i0.wp.com

1 /3 Фото: jimbarnes.us

2 /3 Фото: uebeautymaestro.co

3 /3

2. Стиль с разнообразным декоромltr">Зародился стиль не так давно: в прошлом веке, благодаря британскому дизайнеру Рэйчел Эшвилл. Причина появления шебби-шик — как раз желание сэкономить и при этом создать легкий, уютный и стильный облик жилища. Характерные приметы стиля: светлые тона, состаренная мебель и обилие дерева.

Если не можете понять, что конкретно представляет собой этот дизайн, есть вариант для сравнения: очень похожи между собой интерьеры в шебби-шике и стиле прованс. Но если последний требует состаренной мебели и декора только из Франции XIX века, то для шебби подойдет смешение эпох. В нем легко подружатся, например, элементы рококо и античная греческая скульптура. Главное — все состарить, добавить потертостей и подать как антиквариат.

Но хватит слов: показываем самые яркие идеи, которые помогут создать изящный и аристократичный шебби-шик.

Шебби-шик в интерьере спальни

1. Подбираем кровать

Центральный элемент спальни — кровать, и она должна ярко иллюстрировать выбранный стиль. Для шебби будет характерно особое изголовье кровати: его можно оформить в виде массивных потертых досок или, наоборот, маленьких дощечек, соединенных между собой. Подойдет также классический кованый каркас — высокий, с частично сошедшей краской.

Фото: fairchildbros.com

1 /3 Фото: volfarquitetura.com.br

2 /3 Фото: happy-dreams.hr

3 /3

2. Ставим подходящую тумбочку

Еще один центральный предмет мебели шебби-шик для спальни — прикроватные тумбочки. Самый популярный вариант — поставить потертую тумбу из светлого дерева. Для украшения и создания более уютной обстановки можно накрыть ее кружевной салфеткой или другой материей. Или же подойдите к вопросу творчески: соберите свою тумбочку — например из старых чемоданов. Шебби-шик любит всяческий хендмейд.

Фото: creatorsouko.com

1 /3 Фото: 2.bp.blogspot.com

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

3 /3

3. Выбираем правильный текстиль

Прежде всего ткань не должна блестеть, приветствуются потертые и даже выцветшие материи. Отличное решение — застелить кровать старым разноцветным пледом, а также использовать цветочные узоры, например на чехлах подушек. Кстати, самые популярные для шебби цветы — это розы. Если не хочется обилия цветов, можно сделать спальню более классической и строгой, использовав белые простыни в полоску. Но они должны быть светлыми, легкими, воздушными — как на представленных ниже фото шебби-шика в интерьере спальни.

Фото: taliejaneinteriors.com

1 /3 Фото: cdn.decoist.com

2 /3 Фото: 3.bp.blogspot.com

3 /3

Шебби-шик в интерьере гостиной

1. Вешаем шторы и расставляем мебель

Для классического шебби в гостиной подбираем резные деревянные столики и комоды, мягкие светлые диваны и кресла. Пусть мебель будет старой и изящной: с плавными изгибами, узорами. Можно сочетать сходные цвета: в пару к белому добавить бежевые, серые, голубые, розовые оттенки. Шторы в интерьере шебби-шик лучше использовать легкие, полупрозрачные и с цветочными рисунками.

Фото: i0.wp.com

1 /3 Фото: jimbarnes.us

2 /3 Фото: uebeautymaestro.co

3 /3

2. Стиль с разнообразным декором