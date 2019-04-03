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Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья


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Обустраивая свое жилье, мы стараемся отказываться от искусственных материалов или выбираем те, которые наверняка не навредят ни здоровью, ни окружающей среде.

Содержание

ReRooms предлагает список материалов, которые подходят для создания экологичного и безопасного интерьера. Смело используйте эти материалы в своих домах и квартирах.

1. Бетон

Сегодня бетон используют как финишный материал для пола и стен, из него изготавливают мебель, добавляют пигменты и получают необычные оттенки, вырезают из него декоративные панели. Нам, например, приглянулись бетонные барельефы от компании GkerStudio. Чем дороже бетон, тем более экологичным было его производство, но в любом случае здоровью он не несет никакой опасности. Стоимость одной панели — 1 200 рублей (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 1: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: gker.ru

2. Пробка

В пробковых покрытиях для пола и стен нет ПВХ и формальдегидов, они состоят либо из коры дерева, либо из уже переработанных пробок от бутылок. При этом пробка служит долгие годы, выдерживает контакт с острыми и тяжелыми предметами, не боится воды, а еще приятна на ощупь и безопасна. Если вам не нравится классический пробковый цвет и рисунок, вы можете выбрать любой другой — пробка дружит с фотопечатью.

Огромный ассортимент пробковых покрытий есть в каталоге знаменитого бренда Corkstyle. Стоимость — от 1 650 рублей за кв. м (цены актуальны на момент публикации).ms предлагает список материалов, которые подходят для создания экологичного и безопасного интерьера. Смело используйте эти материалы в своих домах и квартирах.

1. Бетон

Сегодня бетон используют как финишный материал для пола и стен, из него изготавливают мебель, добавляют пигменты и получают необычные оттенки, вырезают из него декоративные панели. Нам, например, приглянулись бетонные барельефы от компании GkerStudio. Чем дороже бетон, тем более экологичным было его производство, но в любом случае здоровью он не несет никакой опасности. Стоимость одной панели — 1 200 рублей (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 1: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: gker.ru

2. Пробка

В пробковых покрытиях для пола и стен нет ПВХ и формальдегидов, они состоят либо из коры дерева, либо из уже переработанных пробок от бутылок. При этом пробка служит долгие годы, выдерживает контакт с острыми и тяжелыми предметами, не боится воды, а еще приятна на ощупь и безопасна. Если вам не нравится классический пробковый цвет и рисунок, вы можете выбрать любой другой — пробка дружит с фотопечатью.

Огромный ассортимент пробковых покрытий есть в каталоге знаменитого бренда Corkstyle. Стоимость — от 1 650 рублей за кв. м (цены актуальны на момент публикации).

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Фото № 2: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: corkstyle.ru

3. Краски

Уровень вредных веществ в красках снижается с каждым годом, особенно если мы говорим об известных брендах с надежной репутацией. Выбирайте краски на водной основе, в состав которых входят природные ингредиенты и натуральные красители. Огромный выбор подобных красок с самыми актуальными палитрами — в магазинах Manders. Например, английская фабрика Farrow & Ball уже более 70 лет в своих красках использует льняное масло, мел, китайскую глину, а технологии производства держит в тайне (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 3: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото № 4: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья
Краска Farrow&Ball No. 47 Green Smoke
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Штукатурка

Сегодня дизайнеры в один голос твердят, что такие практичные и любимые многими венецианские и марокканские штукатурки могут быть крайне вредны для здоровья. В их состав входят летучие органические соединения, а еще гипс, способ добычи которого трудно назвать экологичным. Натуральная же штукатурка, состоящая преимущественно из глины, только становится популярной. Ее производят и продают компании, поддерживающие принципы здорового образа жизни. Помните, что такая штукатурка может иметь только природные оттенки (цены актуальны на момент публикации).

Глиняная штукатурка “Базовая №1”
336 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Переработанная древесина

В  последние годы дерево с историей покорило и дизайнеров, и их заказчиков. Каждая трещинка, каждое пятнышко таит в себе воспоминания о событиях, о которых знает только само дерево. В этом есть свое особое очарование, даже магия. Понимают это и производители мебели. Например, два известных бренда, Keuco и Team 7, создали целую коллекцию мебели для ванной, которая состоит из переработанных венецианский свай.

Фото: edition-lignatur.de

6. Стекло

Каждый день мы выбрасываем столько стекла — а ведь оно не разлагается! Зато прекрасно обретает вторую жизнь и может десятилетиями приносить пользу, например став кухонной столешницей. Многие компании создают собственные технологии обработки стекла и свои материалы. Например, Vitronite™ от бренда d'ecorce изготовлен из переработанного стекла прямо в Московской области и может быть использован для самых разных поверхностей в интерьере.

Фото № 5: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: decorce.ru

7. Переработанная бумага

Бумагу делают из дерева, и хотя она неплохо разлагается, используют и выбрасывают ее в таких количествах, что о вреде для окружающей среды даже подумать страшно. Но как же использовать бумагу вторично? Крафтовая упаковка, картон, обои? Все эти способы хороши, но оказывается, из бумаги можно сделать еще и мебель. Отличная современная коллекция есть у Cosmorelax.

Фото № 6: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: cosmorelax.ru

8. Переработанный алюминий

Лишние металлы в природе точно не нужны, пусть лучше приносят пользу в интерьере. Алюминий, кстати, называют материалом будущего и с каждым годом находят все больше способов его вторичного использования. Итальянская компания Alulife предлагает много вариантов применения этого материала, в том числе делает из него облицовочную плитку. Да такую, что ее выбирают для своих интерьеров компании, отели, банки с громкими именами.

Фото № 7: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: alulife.com

9. Бамбук

Натуральная древесина — самый красивый, удобный и экологичный материал, какой только можно придумать. Но только представьте, сколько деревьев погибает ради паркета, а расти одно дерево будет десятки лет. Проблему решает бамбук: он растет очень, очень быстро. Бамбуковые напольные покрытия ничем не хуже тех же дубовых: они прочные, приятные для взора и на ощупь. Из бамбука тоже можно сделать мебель.

Фото № 8: Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

Фото: bambukmarket.ru

#дизайн#Интерьер#безопасность#строительные материалы#Квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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