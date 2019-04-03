Какие материалы в интерьере безопасны для здоровья

ReRooms предлагает список материалов, которые подходят для создания экологичного и безопасного интерьера. Смело используйте эти материалы в своих домах и квартирах.

1. Бетон

Сегодня бетон используют как финишный материал для пола и стен, из него изготавливают мебель, добавляют пигменты и получают необычные оттенки, вырезают из него декоративные панели. Нам, например, приглянулись бетонные барельефы от компании GkerStudio. Чем дороже бетон, тем более экологичным было его производство, но в любом случае здоровью он не несет никакой опасности. Стоимость одной панели — 1 200 рублей (цены актуальны на момент публикации).

Фото: gker.ru

2. Пробка

В пробковых покрытиях для пола и стен нет ПВХ и формальдегидов, они состоят либо из коры дерева, либо из уже переработанных пробок от бутылок. При этом пробка служит долгие годы, выдерживает контакт с острыми и тяжелыми предметами, не боится воды, а еще приятна на ощупь и безопасна. Если вам не нравится классический пробковый цвет и рисунок, вы можете выбрать любой другой — пробка дружит с фотопечатью.

Огромный ассортимент пробковых покрытий есть в каталоге знаменитого бренда Corkstyle. Стоимость — от 1 650 рублей за кв. м (цены актуальны на момент публикации).ms предлагает список материалов, которые подходят для создания экологичного и безопасного интерьера. Смело используйте эти материалы в своих домах и квартирах.

1. Бетон

Сегодня бетон используют как финишный материал для пола и стен, из него изготавливают мебель, добавляют пигменты и получают необычные оттенки, вырезают из него декоративные панели. Нам, например, приглянулись бетонные барельефы от компании GkerStudio. Чем дороже бетон, тем более экологичным было его производство, но в любом случае здоровью он не несет никакой опасности. Стоимость одной панели — 1 200 рублей (цены актуальны на момент публикации).

Фото: gker.ru

2. Пробка

В пробковых покрытиях для пола и стен нет ПВХ и формальдегидов, они состоят либо из коры дерева, либо из уже переработанных пробок от бутылок. При этом пробка служит долгие годы, выдерживает контакт с острыми и тяжелыми предметами, не боится воды, а еще приятна на ощупь и безопасна. Если вам не нравится классический пробковый цвет и рисунок, вы можете выбрать любой другой — пробка дружит с фотопечатью.

Огромный ассортимент пробковых покрытий есть в каталоге знаменитого бренда Corkstyle. Стоимость — от 1 650 рублей за кв. м (цены актуальны на момент публикации).