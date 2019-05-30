Чем украсить стены детской комнаты: лучшие фотопримеры

Детская комната — это сердце дома, средоточие веселой беготни, заливистого смеха, отчаянной смелости и спонтанного творчества. Детская, как никакая другая комната, должна отражать облик своих владельцев — крошечных и как-то внезапно повзрослевших, озорных и послушных, гоняющих машинки и часами читающих книжки мальчиков и девочек. Пол, возраст, характер, увлечения, любимые мультики, песенки и фильмы — все это определяет, каким будет интерьер детской, какими будут ее стены. Их декор можно доверить профессионалам или украсить своими руками вместе с маленьким хозяином комнаты.

Пришло время переклеивать обои в детской, и вы задумались, какие выбрать, чтобы и красиво, и свежо, и современно, и ребенок с удовольствием там играл и учил уроки. А может быть, это будут не обои, а что-то другое. Но что? ReRooms расскажет, чем сейчас украшают стены детских комнат.

Все дети разные, и нет единого рецепта того, какими должны быть стены в детской: нейтральными или яркими, монохромными или разрисованными, тематическими или геометрическими, мультяшными или строгими. Вопреки устоявшемуся мнению, что дети не умеют «правильно» выбирать, довольно рано, лет с трех-четырех, ребенок знает, что ему нравится, а что нет, что он хочет, а что бурно и искренне ненавидит. Прислушайтесь к нему, расскажите, чем можно украсить стены его комнаты, вместе сходите в магазин стройматериалов и обсудите, что он хотел бы видеть вокруг себя каждый день. Зная своего ребенка и его пристрастия, вы сможете предложить те варианты, которые его заинтересуют. Разговаривайте с детьми и выбирайте цвета, фактуры, рисунки стен вместе с ними.

Фото: paintcity.ca



Обои-раскраски

Обои-раскраски — лучший выбор для маленьких художников. Черный контур на белом фоне бумажных рулонов, создающих через наклеивание внахлест единый рисунок, предоставляет множество изображений: орнаменты, мультипликационные и игровые сюжеты, цветочные клумбы и городские пейзажи. На любой детский вкус. Подарите малышу разноцветные карандаши, маркеры или краски — и он полюбит свою разукрашенную комнату.

Красочные обои

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Второй вариант украшения стен детской комнаты — красочные обои. Их не надо разрисовывать, они сами по себе яркие и веселые. Они хорошо смотрятся в интерьере комнаты дошколенка или «солидного» подростка. Сделаны эти обои из экологически чистых материалов и обладают широкой тематикой и цветовой гаммой.

Фотообои

Хороши в детской комнате и фотообои — материал, который создан с применением широкоформатной печати. Современные технологии дают высокое качество изображения с эффектом фотореальности. Это могут быть как виниловые обои, так и бумажные с виниловым покрытием и разнообразными фактурами: песком, декоративной штукатуркой. Их используют, чтобы привлечь внимание к какой-то части комнаты и подчеркнуть увлечения ребенка.

budivnik.in.ua



Фото: Декоративная штукатурка

Декоративная, или венецианская, штукатурка имитирует натуральный мрамор, благородный и изящный. Под стать своему названию она и стоит довольно-таки дорого, поскольку содержит мраморную пыль, смешанную с гашеной известью и акриловыми красителями. Для ее нанесения требуется специальная подготовка, и не каждый мастер отделочных работ за нее возьмется. Все же она прекрасна, практична (ее можно мыть) и долговечна. Хозяином или хозяйкой детской со стенами, покрытыми венецианской штукатуркой, будет любитель истории (мраморные разводы напоминают о древнеримских аристократических домах и итальянских дворцах), архитектуры или геологии.

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Фото: Жидкие обои

Жидкие обои наносятся примерно так же, как и декоративная штукатурка: при помощи шпателя. Но у жидких обоев другой состав. Шелковые, хлопковые или целлюлозные волокна связывают клеем и насыщают блестками, кусочками слюды и перламутра для создания различных по виду поверхностей. Благодаря пластичности материала можно исправлять дефекты и неровности на стенах, легко формировать разные рисунки. Жидкие обои — это промежуточный вариант между бумажными обоями и венецианской штукатуркой.

Фото: noviydom.com.ua



Виниловые наклейки

Если вам захотелось декорировать стены в детской комнате, а менять обои в планы не входит, вас выручат виниловые наклейки. Винил прочен и долговечен, а разнообразие продающихся стикеров удовлетворит любого маленького привереду. Можно пустить по стенам детской виниловых ласточек или посадить на скамейку виниловую кошку, вырастить раскидистый клен или выстроить целый город.

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Фото: Трафаретные рисунки

Стены детской, окрашенные краской или оклеенные однотонными обоями, хорошо бы украсить трафаретными рисунками. Трафареты можно купить или сделать самостоятельно. Они бывают простыми и комбинированными, монохромными и разноцветными, «обратными» и объемными. Это один из самых быстрых и недорогих способов украсить стены детской комнаты.

Постеры и фотографии

Другой способ быстро обновить декор стен в детской — повесить постеры и фотографии в рамках. Их выбор тоже велик и варьируется от детско-семейных фотографий до постеров с героями мультиков и фильмов. Здесь главное — выдержать стилевую уместность, чтобы они были украшением комнаты и не портили интерьер разнобоем.

Фото: mthfrlifestyle.com

Роспись стен

Если вы хотите украсить стены детской поистине чем-то оригинальным, пригласите художника по настенной росписи. Он воплотит желания ребенка и сделает его комнату действительно неповторимой. Роспись стен в детской встречается редко, ведь это дорогостоящий и кропотливый способ декора, но результат оправдает все затраты. Рисунки, созданные живой рукой мастера и изо дня в день окружающие ребенка, взрастят в нем тягу к прекрасному и самобытному.