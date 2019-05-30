Чем украсить стены детской комнаты: лучшие фотопримеры

Бегом в детскую комнату — там стены просто загляденье: бумажные, виниловые и расписные...
Пришло время переклеивать обои в детской, и вы задумались, какие выбрать, чтобы и красиво, и свежо, и современно, и ребенок с удовольствием там играл и учил уроки. А может быть, это будут не обои, а что-то другое. Но что? ReRooms расскажет, чем сейчас украшают стены детских комнат.
Детская комната — это сердце дома, средоточие веселой беготни, заливистого смеха, отчаянной смелости и спонтанного творчества. Детская, как никакая другая комната, должна отражать облик своих владельцев — крошечных и как-то внезапно повзрослевших, озорных и послушных, гоняющих машинки и часами читающих книжки мальчиков и девочек. Пол, возраст, характер, увлечения, любимые мультики, песенки и фильмы — все это определяет, каким будет интерьер детской, какими будут ее стены. Их декор можно доверить профессионалам или украсить своими руками вместе с маленьким хозяином комнаты.
Как выбрать «одежду» для стен
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Все дети разные, и нет единого рецепта того, какими должны быть стены в детской: нейтральными или яркими, монохромными или разрисованными, тематическими или геометрическими, мультяшными или строгими. Вопреки устоявшемуся мнению, что дети не умеют «правильно» выбирать, довольно рано, лет с трех-четырех, ребенок знает, что ему нравится, а что нет, что он хочет, а что бурно и искренне ненавидит. Прислушайтесь к нему, расскажите, чем можно украсить стены его комнаты, вместе сходите в магазин стройматериалов и обсудите, что он хотел бы видеть вокруг себя каждый день. Зная своего ребенка и его пристрастия, вы сможете предложить те варианты, которые его заинтересуют. Разговаривайте с детьми и выбирайте цвета, фактуры, рисунки стен вместе с ними.
Обои-раскраски
Обои-раскраски — лучший выбор для маленьких художников. Черный контур на белом фоне бумажных рулонов, создающих через наклеивание внахлест единый рисунок, предоставляет множество изображений: орнаменты, мультипликационные и игровые сюжеты, цветочные клумбы и городские пейзажи. На любой детский вкус. Подарите малышу разноцветные карандаши, маркеры или краски — и он полюбит свою разукрашенную комнату.
Красочные обои
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Второй вариант украшения стен детской комнаты — красочные обои. Их не надо разрисовывать, они сами по себе яркие и веселые. Они хорошо смотрятся в интерьере комнаты дошколенка или «солидного» подростка. Сделаны эти обои из экологически чистых материалов и обладают широкой тематикой и цветовой гаммой.
Фотообои
Хороши в детской комнате и фотообои — материал, который создан с применением широкоформатной печати. Современные технологии дают высокое качество изображения с эффектом фотореальности. Это могут быть как виниловые обои, так и бумажные с виниловым покрытием и разнообразными фактурами: песком, декоративной штукатуркой. Их используют, чтобы привлечь внимание к какой-то части комнаты и подчеркнуть увлечения ребенка.
Декоративная штукатурка
Декоративная, или венецианская, штукатурка имитирует натуральный мрамор, благородный и изящный. Под стать своему названию она и стоит довольно-таки дорого, поскольку содержит мраморную пыль, смешанную с гашеной известью и акриловыми красителями. Для ее нанесения требуется специальная подготовка, и не каждый мастер отделочных работ за нее возьмется. Все же она прекрасна, практична (ее можно мыть) и долговечна. Хозяином или хозяйкой детской со стенами, покрытыми венецианской штукатуркой, будет любитель истории (мраморные разводы напоминают о древнеримских аристократических домах и итальянских дворцах), архитектуры или геологии.
Жидкие обои
Жидкие обои наносятся примерно так же, как и декоративная штукатурка: при помощи шпателя. Но у жидких обоев другой состав. Шелковые, хлопковые или целлюлозные волокна связывают клеем и насыщают блестками, кусочками слюды и перламутра для создания различных по виду поверхностей. Благодаря пластичности материала можно исправлять дефекты и неровности на стенах, легко формировать разные рисунки. Жидкие обои — это промежуточный вариант между бумажными обоями и венецианской штукатуркой.
Виниловые наклейки
Если вам захотелось декорировать стены в детской комнате, а менять обои в планы не входит, вас выручат виниловые наклейки. Винил прочен и долговечен, а разнообразие продающихся стикеров удовлетворит любого маленького привереду. Можно пустить по стенам детской виниловых ласточек или посадить на скамейку виниловую кошку, вырастить раскидистый клен или выстроить целый город.
Трафаретные рисунки
Стены детской, окрашенные краской или оклеенные однотонными обоями, хорошо бы украсить трафаретными рисунками. Трафареты можно купить или сделать самостоятельно. Они бывают простыми и комбинированными, монохромными и разноцветными, «обратными» и объемными. Это один из самых быстрых и недорогих способов украсить стены детской комнаты.
Постеры и фотографии
Другой способ быстро обновить декор стен в детской — повесить постеры и фотографии в рамках. Их выбор тоже велик и варьируется от детско-семейных фотографий до постеров с героями мультиков и фильмов. Здесь главное — выдержать стилевую уместность, чтобы они были украшением комнаты и не портили интерьер разнобоем.
Роспись стен
Если вы хотите украсить стены детской поистине чем-то оригинальным, пригласите художника по настенной росписи. Он воплотит желания ребенка и сделает его комнату действительно неповторимой. Роспись стен в детской встречается редко, ведь это дорогостоящий и кропотливый способ декора, но результат оправдает все затраты. Рисунки, созданные живой рукой мастера и изо дня в день окружающие ребенка, взрастят в нем тягу к прекрасному и самобытному.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
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04. Ведомость сантехники