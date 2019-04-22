Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRooms

Как правильно оформить интерьер, чтобы комната получилась сказочно волшебной, развивающей и практичной для двоих детей одного возраста? Сегодня мы делимся классными вариантами по оформлению детской для двойняшек.

Детская — не просто комната отдыха для ребенка. В ней дети учатся, играют, спят, развиваются, да и просто растут. Поэтому обустройство пространства должно быть максимально продуманным и функциональным. А если речь о комнате для двойняшек ? В этом случае все еще сложнее. Ведь в комнате нужно создать комфортную и уютную обстановку, умноженную на два, учитывая при этом, что интересы, вкусы и взгляды у детей могут разительно отличаться.

Интерьер современной детской — это создание не просто стильной обстановки, но и прежде всего забота о здоровье и гармоничном развитии детей. В комнате независимо от стиля должна быть удобная зона отдыха, комфортное рабочее место и уютная игровая зона. В случае с двумя детьми пространство нужно постараться разграничить поровну, чтобы у каждого ребенка была своя полноценная часть комнаты.

По такому сценарию действовали и дизайнеры ReRooms, которым предстояло оформить интерьер детской для двойняшек-дошкольников в комнате площадью 15 метров. На этапе планировки специалисты решили разделить комнату на две части: на одной стороне разместили спальную зону, обустроенную двумя кроватями-домиками, а на второй — рабочее место и систему хранения, оформленную на входе в комнату платяным шкафом. Центр комнаты сделали игровым участком — его утеплили коврами с ярко-желтым геометрическим принтом, на которых дети смогут поиграть и вместе, и отдельно.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что комната получилась очень светлой и солнечной: белые стены, пол и потолок сливаются воедино и создают в детской иллюзию расширения пространства. Их разбавляют серые, черные, зеленые и древесные оттенки — они смягчают строгий белоснежный фон.

Кроме того, наши специалисты, как и полагается, четко обозначили границы пространства для каждого ребенка. Они установили открытый стеллаж, который стал не только местом для хранения книг и нужных мелочей, но и разделителем между кроватями; письменный стол с удлиненной столешницей и двумя стульями. Между стульями поставили низкую тумбу с ящиками — она разделяет рабочие места детей, и благодаря такому приему они не будут толкаться и высчитывать сантиметры своего участка письменного стола.

Фото: rerooms.ru

За зонирование пространства в детской отвечает правильное освещение. По всему периметру комнаты установлены потолочные светильники, над рабочими местами детей — две люстры. Спальные места дизайнеры подсветили торшерами с регулируемыми штативами.

Интерьер детской для двойняшек-школьников

В этой детской, площадь которой составляет всего 10 метров, все максимально просто и лаконично. Здесь на стенах использовался белый цвет, который позволил их слегка визуально раздвинуть и наполнить комнату воздушной и легкой атмосферой. Пол и потолок оформили в тонах теплого бежа — это гармонично оттенило строгую белизну, благодаря чему детская получилась теплой и уютной.

Фото: rerooms.ru

Чтобы наполнить комнату всем, что нужно для отдыха и учебы, но соблюсти принцип равенства между детьми, дизайнеры прибегли к нескольким хитростям: стандартные письменные столы с тумбами заменили на компактные модели с выдвижными ящиками под столешницей, а от шкафа и вовсе отказались — в квартире есть общая гардеробная, где дети смогут хранить свою одежду. Так удалось выкроить место для двух отдельных кроватей, размещенных вдоль параллельных стен, и сохранить простор для свободного передвижения детей.

Рабочие места тоже решили разделить: один стол поставили ближе к окну, а второй между кроватями — таким образом между детьми не будет возникать конфликтов и претензий друг к другу во время подготовки уроков.

Фото: rerooms.ru

Декоративный сценарий на участке комнаты каждого ребенка тоже одинаковый. В нем выразительные роли сыграли постельное белье с яркими геометрическими принтами, несколько абстрактных картин с перекликающимися цветами и длинноворсовые ковры. Так и комната в яблоко раздора между детьми не превратилась, и была соблюдена нужная интерьерная гармония.

Интерьер детской для разнополых двойняшек

Оформление и обустройство детской для двойняшек разного пола — вдвойне непростая задача, при решении которой нужно учитывать каждую мелочь, иначе между братом и сестрой конфликта интересов не избежать. В нашем проекте дизайнеры следовали такой концепции: они подобрали одинаковую мебель и зеркально обустроили все функциональные зоны, добавив в них только разные краски через текстиль и декор. Таким образом они четко обозначили личную территорию каждого малыша и подчеркнули их индивидуальность.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

По планировке детская была с выходом на лоджию — этим воспользовались специалисты, чтобы увеличить площадь комнаты. Там организовали рабочие зоны для детей, разместив их напротив друг друга.

Фото: rerooms.ru Фото: rerooms.ru

Жилое пространство разделили на две части: вдоль одной стены расположили две кровати-кушетки с открытым стеллажом между ними, напротив организовали вместительную систему хранения — два распашных шкафа для одежды и две тумбы для игрушек. Зонировали пространство цветом, светом и декором.

Фото: rerooms.ru Фото: rerooms.ru

Интерьер детской для двойняшек-подростков

При оформления детской для мальчиков-двойняшек старшего школьного возраста наши дизайнеры выбрали стиль лофт, так как он позволяет воплотить в жизнь все интерьерные запросы подростков и по мере их взросления может видоизменяться без ущерба для функциональности комнаты. Здесь индустриальным шиком пропитан каждый элемент: отделка, мебель, декор и аксессуары — все соответствует модной стилистике, которая уже несколько лет лидирует в интерьерных трендах.

Фото: rerooms.ru

Восемнадцатиметровую комнату специалисты разбили на четыре функциональные зоны и разделили на две равные части. В центр комнаты вынесли спальную часть с двумя кроватями, размещенными вдоль параллельных стен. Ее зонировали от остальной части детской оригинальной отделкой на стенах — их облицевали декоративным кирпичом, без которого сложно представить себе лофтовый интерьер. За изголовьями кроватей организовали рабочие места, обустроенные компьютерными столами и открытыми стеллажами. У окна создали общую зону отдыха для братьев с мягким креслом-пуфом.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на облицованные плоскими рейками стены и потолок в рабочей зоне — они создали эффектную иллюзию разделения детской на две отдельные комнаты, благодаря чему помещение стало казаться намного больше своего истинного размера. Усилили визуальный эффект освещением — свисающие с потолка лампы на канатных шнурах, настенные светильники с металлическими абажурами и потолочные прожекторы подчеркнули разделение функциональных зон для каждого ребенка.

Фото: rerooms.ru