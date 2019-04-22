НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRooms


2458
Получить образец дизайн-проекта

Делимся идеями по оформлению детской для двойняшек — эти варианты точно понравятся и вам, и вашим малышам.

Детская — не просто комната отдыха для ребенка. В ней дети учатся, играют, спят, развиваются, да и просто растут. Поэтому обустройство пространства должно быть максимально продуманным и функциональным. А если речь о комнате для двойняшек? В этом случае все еще сложнее. Ведь в комнате нужно создать комфортную и уютную обстановку, умноженную на два, учитывая при этом, что интересы, вкусы и взгляды у детей могут разительно отличаться. 

Как правильно оформить интерьер, чтобы комната получилась сказочно волшебной, развивающей и практичной для двоих детей одного возраста? Сегодня мы делимся классными вариантами по оформлению детской для двойняшек. 

Интерьер детской для двойняшек-дошкольников

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Интерьер современной детской — это создание не просто стильной обстановки, но и прежде всего забота о здоровье и гармоничном развитии детей. В комнате независимо от стиля должна быть удобная зона отдыха, комфортное рабочее место и уютная игровая зона. В случае с двумя детьми пространство нужно постараться разграничить поровну, чтобы у каждого ребенка была своя полноценная часть комнаты. 

По такому сценарию действовали и дизайнеры ReRooms, которым предстояло оформить интерьер детской для двойняшек-дошкольников в комнате площадью 15 метров. На этапе планировки специалисты решили разделить комнату на две части: на одной стороне разместили спальную зону, обустроенную двумя кроватями-домиками, а на второй — рабочее место и систему хранения, оформленную на входе в комнату платяным шкафом. Центр комнаты сделали игровым участком — его утеплили коврами с ярко-желтым геометрическим принтом, на которых дети смогут поиграть и вместе, и отдельно.

Фото № 1: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Обратите внимание, что комната получилась очень светлой и солнечной: белые стены, пол и потолок сливаются воедино и создают в детской иллюзию расширения пространства. Их разбавляют серые, черные, зеленые и древесные оттенки — они смягчают строгий белоснежный фон. 

Кроме того, наши специалисты, как и полагается, четко обозначили границы пространства для каждого ребенка. Они установили открытый стеллаж, который стал не только местом для хранения книг и нужных мелочей, но и разделителем между кроватями; письменный стол с удлиненной столешницей и двумя стульями. Между стульями поставили низкую тумбу с ящиками — она разделяет рабочие места детей, и благодаря такому приему они не будут толкаться и высчитывать сантиметры своего участка письменного стола.

Фото № 2: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

За зонирование пространства в детской отвечает правильное освещение. По всему периметру комнаты установлены потолочные светильники, над рабочими местами детей — две люстры. Спальные места дизайнеры подсветили торшерами с регулируемыми штативами.

Интерьер детской для двойняшек-школьников 

В этой детской, площадь которой составляет всего 10 метров, все максимально просто и лаконично. Здесь на стенах использовался белый цвет, который позволил их слегка визуально раздвинуть и наполнить комнату воздушной и легкой атмосферой. Пол и потолок оформили в тонах теплого бежа — это гармонично оттенило строгую белизну, благодаря чему детская получилась теплой и уютной.

Фото № 3: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Чтобы наполнить комнату всем, что нужно для отдыха и учебы, но соблюсти принцип равенства между детьми, дизайнеры прибегли к нескольким хитростям: стандартные письменные столы с тумбами заменили на компактные модели с выдвижными ящиками под столешницей, а от шкафа и вовсе отказались — в квартире есть общая гардеробная, где дети смогут хранить свою одежду. Так удалось выкроить место для двух отдельных кроватей, размещенных вдоль параллельных стен, и сохранить простор для свободного передвижения детей.

Рабочие места тоже решили разделить: один стол поставили ближе к окну, а второй между кроватями — таким образом между детьми не будет возникать конфликтов и претензий друг к другу во время подготовки уроков. 

Фото № 4: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Декоративный сценарий на участке комнаты каждого ребенка тоже одинаковый. В нем выразительные роли сыграли постельное белье с яркими геометрическими принтами, несколько абстрактных картин с перекликающимися цветами и длинноворсовые ковры. Так и комната в яблоко раздора между детьми не превратилась, и была соблюдена нужная интерьерная гармония.

Интерьер детской для разнополых двойняшек 

Оформление и обустройство детской для двойняшек разного пола — вдвойне непростая задача, при решении которой нужно учитывать каждую мелочь, иначе между братом и сестрой конфликта интересов не избежать. В нашем проекте дизайнеры следовали такой концепции: они подобрали одинаковую мебель и зеркально обустроили все функциональные зоны, добавив в них только разные краски через текстиль и декор. Таким образом они четко обозначили личную территорию каждого малыша и подчеркнули их индивидуальность.

Фото № 5: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 6: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

По планировке детская была с выходом на лоджию — этим воспользовались специалисты, чтобы увеличить площадь комнаты. Там организовали рабочие зоны для детей, разместив их напротив друг друга. 

Фото № 7: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ruФото № 8: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Жилое пространство разделили на две части: вдоль одной стены расположили две кровати-кушетки с открытым стеллажом между ними, напротив организовали вместительную систему хранения — два распашных шкафа для одежды и две тумбы для игрушек. Зонировали пространство цветом, светом и декором. 

Фото № 9: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ruФото № 10: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Интерьер детской для двойняшек-подростков

При оформления детской для мальчиков-двойняшек старшего школьного возраста наши дизайнеры выбрали стиль лофт, так как он позволяет воплотить в жизнь все интерьерные запросы подростков и по мере их взросления может видоизменяться без ущерба для функциональности комнаты. Здесь индустриальным шиком пропитан каждый элемент: отделка, мебель, декор и аксессуары — все соответствует модной стилистике, которая уже несколько лет лидирует в интерьерных трендах.

Фото № 11: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Восемнадцатиметровую комнату специалисты разбили на четыре функциональные зоны и разделили на две равные части. В центр комнаты вынесли спальную часть с двумя кроватями, размещенными вдоль параллельных стен. Ее зонировали от остальной части детской оригинальной отделкой на стенах — их облицевали декоративным кирпичом, без которого сложно представить себе лофтовый интерьер. За изголовьями кроватей организовали рабочие места, обустроенные компьютерными столами и открытыми стеллажами. У окна создали общую зону отдыха для братьев с мягким креслом-пуфом.

Фото № 12: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

Обратите внимание на облицованные плоскими рейками стены и потолок в рабочей зоне — они создали эффектную иллюзию разделения детской на две отдельные комнаты, благодаря чему помещение стало казаться намного больше своего истинного размера. Усилили визуальный эффект освещением — свисающие с потолка лампы на канатных шнурах, настенные светильники с металлическими абажурами и потолочные прожекторы подчеркнули разделение функциональных зон для каждого ребенка.

Фото № 13: Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRoomsФото: rerooms.ru

#детская
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#детская#дизайн#Шторы#Интерьер#Квартира#Кухня#Гостиная
Что повесить на окна от солнца: 8 видов штор
#детская#дизайн#комната#ванна#Интерьер#Квартира
Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере
#детская#дизайн#Спальня#кровать#комната#Интерьер#Квартира
Какая кровать вам подойдет: советы профи
#детская#дизайн#минимализм#Интерьер#трехкомнатная#Квартира#эклектика
Стиль минимализм в серой трешке с эклектичной детской
#детская#Интерьер
25 детских комнат для девочки, которые понравятся даже взрослым
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия