Детская для двойняшек: стильные варианты оформления от ReRooms

Делимся идеями по оформлению детской для двойняшек — эти варианты точно понравятся и вам, и вашим малышам.
Детская — не просто комната отдыха для ребенка. В ней дети учатся, играют, спят, развиваются, да и просто растут. Поэтому обустройство пространства должно быть максимально продуманным и функциональным. А если речь о комнате для двойняшек? В этом случае все еще сложнее. Ведь в комнате нужно создать комфортную и уютную обстановку, умноженную на два, учитывая при этом, что интересы, вкусы и взгляды у детей могут разительно отличаться.
Как правильно оформить интерьер, чтобы комната получилась сказочно волшебной, развивающей и практичной для двоих детей одного возраста? Сегодня мы делимся классными вариантами по оформлению детской для двойняшек.
Интерьер детской для двойняшек-дошкольников
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Интерьер современной детской — это создание не просто стильной обстановки, но и прежде всего забота о здоровье и гармоничном развитии детей. В комнате независимо от стиля должна быть удобная зона отдыха, комфортное рабочее место и уютная игровая зона. В случае с двумя детьми пространство нужно постараться разграничить поровну, чтобы у каждого ребенка была своя полноценная часть комнаты.
По такому сценарию действовали и дизайнеры ReRooms, которым предстояло оформить интерьер детской для двойняшек-дошкольников в комнате площадью 15 метров. На этапе планировки специалисты решили разделить комнату на две части: на одной стороне разместили спальную зону, обустроенную двумя кроватями-домиками, а на второй — рабочее место и систему хранения, оформленную на входе в комнату платяным шкафом. Центр комнаты сделали игровым участком — его утеплили коврами с ярко-желтым геометрическим принтом, на которых дети смогут поиграть и вместе, и отдельно.
Обратите внимание, что комната получилась очень светлой и солнечной: белые стены, пол и потолок сливаются воедино и создают в детской иллюзию расширения пространства. Их разбавляют серые, черные, зеленые и древесные оттенки — они смягчают строгий белоснежный фон.
Кроме того, наши специалисты, как и полагается, четко обозначили границы пространства для каждого ребенка. Они установили открытый стеллаж, который стал не только местом для хранения книг и нужных мелочей, но и разделителем между кроватями; письменный стол с удлиненной столешницей и двумя стульями. Между стульями поставили низкую тумбу с ящиками — она разделяет рабочие места детей, и благодаря такому приему они не будут толкаться и высчитывать сантиметры своего участка письменного стола.
За зонирование пространства в детской отвечает правильное освещение. По всему периметру комнаты установлены потолочные светильники, над рабочими местами детей — две люстры. Спальные места дизайнеры подсветили торшерами с регулируемыми штативами.
Интерьер детской для двойняшек-школьников
В этой детской, площадь которой составляет всего 10 метров, все максимально просто и лаконично. Здесь на стенах использовался белый цвет, который позволил их слегка визуально раздвинуть и наполнить комнату воздушной и легкой атмосферой. Пол и потолок оформили в тонах теплого бежа — это гармонично оттенило строгую белизну, благодаря чему детская получилась теплой и уютной.
Чтобы наполнить комнату всем, что нужно для отдыха и учебы, но соблюсти принцип равенства между детьми, дизайнеры прибегли к нескольким хитростям: стандартные письменные столы с тумбами заменили на компактные модели с выдвижными ящиками под столешницей, а от шкафа и вовсе отказались — в квартире есть общая гардеробная, где дети смогут хранить свою одежду. Так удалось выкроить место для двух отдельных кроватей, размещенных вдоль параллельных стен, и сохранить простор для свободного передвижения детей.
Рабочие места тоже решили разделить: один стол поставили ближе к окну, а второй между кроватями — таким образом между детьми не будет возникать конфликтов и претензий друг к другу во время подготовки уроков.
Декоративный сценарий на участке комнаты каждого ребенка тоже одинаковый. В нем выразительные роли сыграли постельное белье с яркими геометрическими принтами, несколько абстрактных картин с перекликающимися цветами и длинноворсовые ковры. Так и комната в яблоко раздора между детьми не превратилась, и была соблюдена нужная интерьерная гармония.
Интерьер детской для разнополых двойняшек
Оформление и обустройство детской для двойняшек разного пола — вдвойне непростая задача, при решении которой нужно учитывать каждую мелочь, иначе между братом и сестрой конфликта интересов не избежать. В нашем проекте дизайнеры следовали такой концепции: они подобрали одинаковую мебель и зеркально обустроили все функциональные зоны, добавив в них только разные краски через текстиль и декор. Таким образом они четко обозначили личную территорию каждого малыша и подчеркнули их индивидуальность.
По планировке детская была с выходом на лоджию — этим воспользовались специалисты, чтобы увеличить площадь комнаты. Там организовали рабочие зоны для детей, разместив их напротив друг друга.
Жилое пространство разделили на две части: вдоль одной стены расположили две кровати-кушетки с открытым стеллажом между ними, напротив организовали вместительную систему хранения — два распашных шкафа для одежды и две тумбы для игрушек. Зонировали пространство цветом, светом и декором.
Интерьер детской для двойняшек-подростков
При оформления детской для мальчиков-двойняшек старшего школьного возраста наши дизайнеры выбрали стиль лофт, так как он позволяет воплотить в жизнь все интерьерные запросы подростков и по мере их взросления может видоизменяться без ущерба для функциональности комнаты. Здесь индустриальным шиком пропитан каждый элемент: отделка, мебель, декор и аксессуары — все соответствует модной стилистике, которая уже несколько лет лидирует в интерьерных трендах.
Восемнадцатиметровую комнату специалисты разбили на четыре функциональные зоны и разделили на две равные части. В центр комнаты вынесли спальную часть с двумя кроватями, размещенными вдоль параллельных стен. Ее зонировали от остальной части детской оригинальной отделкой на стенах — их облицевали декоративным кирпичом, без которого сложно представить себе лофтовый интерьер. За изголовьями кроватей организовали рабочие места, обустроенные компьютерными столами и открытыми стеллажами. У окна создали общую зону отдыха для братьев с мягким креслом-пуфом.
Обратите внимание на облицованные плоскими рейками стены и потолок в рабочей зоне — они создали эффектную иллюзию разделения детской на две отдельные комнаты, благодаря чему помещение стало казаться намного больше своего истинного размера. Усилили визуальный эффект освещением — свисающие с потолка лампы на канатных шнурах, настенные светильники с металлическими абажурами и потолочные прожекторы подчеркнули разделение функциональных зон для каждого ребенка.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники