Самобытность и естественность: детская в стиле кантри

Все пожелания с успехом удалось выполнить дизайнерам ReRooms — они создали детскую комнату , в которой есть и простор, и тепло, и уют, а также все необходимое для учебы и отдыха ребенка.

Стиль кантри у многих ассоциируется с маленьким домиком в тихой глубинке, олицетворяя деревенскую жизнь, домашний уют и простоту. При этом он широко применяется в интерьерах городских квартир, где дизайнеры придают стилю современные черты. Кантри весьма функционален — он позволяет приспосабливать интерьер ко всем потребностям хозяев. Именно поэтому наши заказчики захотели оформить детскую в стиле кантри, где все будет натуральным, прочным, функциональным и при этом сможет соответствовать потребностям подрастающего сына.

Детская площадью 13 метров оформлена в естественной и теплой цветовой гамме. Ее палитра не выходит за рамки природных сочетаний — светлый беж и оттенки осенней листвы дополняют темно-коричневый и белый цвета, выступающие мягким контрастом.

Выбранные цвета есть во всех интерьерных элементах: в мебели, в отделке стен и потолка, в текстиле. Они не вызывают раздражения и агрессии, поэтому ребенок в такой комнате будет чувствовать себя спокойно, комфортно и непринужденно.

Фото: rerooms.ru

Естественная отделка

Стиль кантри — противник современных веяний в отделке, далеких от экологичности и натуральности. Это строгое правило не нарушили специалисты — стены в спальной и учебной зонах покрыли виниловыми обоями в клетку, которые визуально стерли границы и углы, благодаря чему комната стала просторнее.

В зоне отдыха стены отделали кремовыми флизелиновыми обоями без рисунка, которые окрасили в теплый беж. Акцентом однотонных стен стали фотообои с рисунком «Старинный замок» и карта мира. Они внесли в комнату самобытность и индивидуальность, что и приветствует кантри.

Воздушность пространства

Потолок в детской разбит на две зоны. В зоне отдыха его отделали под дерево. Для этого использовали ламинат, который качественно сымитировал натуральную древесину, — без нее невозможен стиль кантри. В спальной и учебной зоне сделали белый натяжной потолок — он внес легкость и воздушность в небольшое помещение.

Для контраста использовали сосновые балки, тонированные под старое дерево. Они убедительно дополнили образ естественной кантри-детской, визуально не утяжелив пространство. Кроме того, деревянные балки четко определили все границы в комнате, поэтому помещение стало казаться больше.

Обилие дерева

Тему кантри дизайнеры продолжили и при отделке пола. Для напольного покрытия они использовали ламинат двух цветов под дуб. Причем сделали это на контрасте с потолком: в одной части комнаты, где потолок белый, использовали ламинат светло-коричневого цвета, а в другой — белого.

Этот прием оказался удачным: цельность интерьера сохранилась, при этом у входа в комнату появилась отдельная зона, отличающаяся от других.

Фото: rerooms.ru

Простая мебель

Из мебели в комнате нет ничего лишнего, как и положено в стиле кантри. Все предметы выполнены из натурального дерева, без полировки, в простом дизайне и без изящества форм.

Мебельный набор состоит из четырех элементов: односпальная кровать, двухтумбовый письменный стол, стул и вместительный шкаф. Все это дизайнеры расставили у стен, чтобы не создавать ощущения перегруженности. Для хранения учебных принадлежностей над столом повесили две открытые полки — они тоже служат элементом декора, ненавязчиво разбавляя светлый цвет стен.

В качестве интересного интерьерного акцента дизайнеры использовали ультрасовременный пуф, который смотрится красиво и оригинально. На нем ребенок сможет расположиться с максимальным комфортом и отдохнуть после уроков, словно в гамаке в деревенском саду.

Фото: rerooms.ru

Мягкий свет

Кантри-стиль в интерьере — это связь с природой. Дизайнеры тщательно продумали освещение в детской, чтобы оно соответствовало свету за окном. Для каждой зоны был выбран отдельный светильник с мягким рассеиванием света: в зоне отдыха повесили шарообразную подвесную люстру, на письменном столе поставили настольную лампу, а в спальной зоне разместили потолочные споты.

Натуральный текстиль

В интерьере детской одну из главных ролей играет текстиль, создающий уют в комнате. В нашем случае его немного: льняные портьеры на окнах, выполненные в теплой и светлой гамме, как и вся комната, и однотонное тканевое покрывало на кровати.

Акцентным дополнением стал пушистый ковер на полу в анималистичном дизайне, имитирующий шкуру животного.

Фото: rerooms.ru