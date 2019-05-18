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Самобытность и естественность: детская в стиле кантри


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Покажем на примере собственного дизайн-проекта, как создать комфортную и функциональную детскую в стиле кантри.

Стиль кантри у многих ассоциируется с маленьким домиком в тихой глубинке, олицетворяя деревенскую жизнь, домашний уют и простоту. При этом он широко применяется в интерьерах городских квартир, где дизайнеры придают стилю современные черты. Кантри весьма функционален — он позволяет приспосабливать интерьер ко всем потребностям хозяев. Именно поэтому наши заказчики захотели оформить детскую в стиле кантри, где все будет натуральным, прочным, функциональным и при этом сможет соответствовать потребностям подрастающего сына.

Все пожелания с успехом удалось выполнить дизайнерам ReRooms — они создали детскую комнату, в которой есть и простор, и тепло, и уют, а также все необходимое для учебы и отдыха ребенка.

Природная цветовая гамма

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Детская площадью 13 метров оформлена в естественной и теплой цветовой гамме. Ее палитра не выходит за рамки природных сочетаний — светлый беж и оттенки осенней листвы дополняют темно-коричневый и белый цвета, выступающие мягким контрастом. 

Выбранные цвета есть во всех интерьерных элементах: в мебели, в отделке стен и потолка, в текстиле. Они не вызывают раздражения и агрессии, поэтому ребенок в такой комнате будет чувствовать себя спокойно, комфортно и непринужденно.

Фото № 1: Самобытность и естественность: детская в стиле кантри Фото: rerooms.ru

Естественная отделка

Стиль кантри — противник современных веяний в отделке, далеких от экологичности и натуральности. Это строгое правило не нарушили специалисты — стены в спальной и учебной зонах покрыли виниловыми обоями в клетку, которые визуально стерли границы и углы, благодаря чему комната стала просторнее.

В зоне отдыха стены отделали кремовыми флизелиновыми обоями без рисунка, которые окрасили в теплый беж. Акцентом однотонных стен стали фотообои с рисунком «Старинный замок» и карта мира. Они внесли в комнату самобытность и индивидуальность, что и приветствует кантри.

Воздушность пространства

Потолок в детской разбит на две зоны. В зоне отдыха его отделали под дерево. Для этого использовали ламинат, который качественно сымитировал натуральную древесину, — без нее невозможен стиль кантри. В спальной и учебной зоне сделали белый натяжной потолок — он внес легкость и воздушность в небольшое помещение.

Для контраста использовали сосновые балки, тонированные под старое дерево. Они убедительно дополнили образ естественной кантри-детской, визуально не утяжелив пространство. Кроме того, деревянные балки четко определили все границы в комнате, поэтому помещение стало казаться больше.

Обилие дерева

Тему кантри дизайнеры продолжили и при отделке пола. Для напольного покрытия они использовали ламинат двух цветов под дуб. Причем сделали это на контрасте с потолком: в одной части комнаты, где потолок белый, использовали ламинат светло-коричневого цвета, а в другой — белого. 

Этот прием оказался удачным: цельность интерьера сохранилась, при этом у входа в комнату появилась отдельная зона, отличающаяся от других.

Фото № 2: Самобытность и естественность: детская в стиле кантри Фото: rerooms.ru

Простая мебель

Из мебели в комнате нет ничего лишнего, как и положено в стиле кантри. Все предметы выполнены из натурального дерева, без полировки, в простом дизайне и без изящества форм. 

Мебельный набор состоит из четырех элементов: односпальная кровать, двухтумбовый письменный стол, стул и вместительный шкаф. Все это дизайнеры расставили у стен, чтобы не создавать ощущения перегруженности. Для хранения учебных принадлежностей над столом повесили две открытые полки — они тоже служат элементом декора, ненавязчиво разбавляя светлый цвет стен.

В качестве интересного интерьерного акцента дизайнеры использовали ультрасовременный пуф, который смотрится красиво и оригинально. На нем ребенок сможет расположиться с максимальным комфортом и отдохнуть после уроков, словно в гамаке в деревенском саду.

Фото № 3: Самобытность и естественность: детская в стиле кантри Фото: rerooms.ru

Мягкий свет 

Кантри-стиль в интерьере — это связь с природой. Дизайнеры тщательно продумали освещение в детской, чтобы оно соответствовало свету за окном. Для каждой зоны был выбран отдельный светильник с мягким рассеиванием света: в зоне отдыха повесили шарообразную подвесную люстру, на письменном столе поставили настольную лампу, а в спальной зоне разместили потолочные споты.

Натуральный текстиль

В интерьере детской одну из главных ролей играет текстиль, создающий уют в комнате. В нашем случае его немного: льняные портьеры на окнах, выполненные в теплой и светлой гамме, как и вся комната, и однотонное тканевое покрывало на кровати. 

Акцентным дополнением стал пушистый ковер на полу в анималистичном дизайне, имитирующий шкуру животного.

Фото № 4: Самобытность и естественность: детская в стиле кантри Фото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой детской — 19 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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