Самобытность и естественность: детская в стиле кантри

Покажем на примере собственного дизайн-проекта, как создать комфортную и функциональную детскую в стиле кантри.
Стиль кантри у многих ассоциируется с маленьким домиком в тихой глубинке, олицетворяя деревенскую жизнь, домашний уют и простоту. При этом он широко применяется в интерьерах городских квартир, где дизайнеры придают стилю современные черты. Кантри весьма функционален — он позволяет приспосабливать интерьер ко всем потребностям хозяев. Именно поэтому наши заказчики захотели оформить детскую в стиле кантри, где все будет натуральным, прочным, функциональным и при этом сможет соответствовать потребностям подрастающего сына.
Все пожелания с успехом удалось выполнить дизайнерам ReRooms — они создали детскую комнату, в которой есть и простор, и тепло, и уют, а также все необходимое для учебы и отдыха ребенка.
Природная цветовая гамма
Наше портфолио более 10 000 проектов
Детская площадью 13 метров оформлена в естественной и теплой цветовой гамме. Ее палитра не выходит за рамки природных сочетаний — светлый беж и оттенки осенней листвы дополняют темно-коричневый и белый цвета, выступающие мягким контрастом.
Выбранные цвета есть во всех интерьерных элементах: в мебели, в отделке стен и потолка, в текстиле. Они не вызывают раздражения и агрессии, поэтому ребенок в такой комнате будет чувствовать себя спокойно, комфортно и непринужденно.
Естественная отделка
Стиль кантри — противник современных веяний в отделке, далеких от экологичности и натуральности. Это строгое правило не нарушили специалисты — стены в спальной и учебной зонах покрыли виниловыми обоями в клетку, которые визуально стерли границы и углы, благодаря чему комната стала просторнее.
В зоне отдыха стены отделали кремовыми флизелиновыми обоями без рисунка, которые окрасили в теплый беж. Акцентом однотонных стен стали фотообои с рисунком «Старинный замок» и карта мира. Они внесли в комнату самобытность и индивидуальность, что и приветствует кантри.
Воздушность пространства
Потолок в детской разбит на две зоны. В зоне отдыха его отделали под дерево. Для этого использовали ламинат, который качественно сымитировал натуральную древесину, — без нее невозможен стиль кантри. В спальной и учебной зоне сделали белый натяжной потолок — он внес легкость и воздушность в небольшое помещение.
Для контраста использовали сосновые балки, тонированные под старое дерево. Они убедительно дополнили образ естественной кантри-детской, визуально не утяжелив пространство. Кроме того, деревянные балки четко определили все границы в комнате, поэтому помещение стало казаться больше.
Обилие дерева
Тему кантри дизайнеры продолжили и при отделке пола. Для напольного покрытия они использовали ламинат двух цветов под дуб. Причем сделали это на контрасте с потолком: в одной части комнаты, где потолок белый, использовали ламинат светло-коричневого цвета, а в другой — белого.
Этот прием оказался удачным: цельность интерьера сохранилась, при этом у входа в комнату появилась отдельная зона, отличающаяся от других.
Простая мебель
Из мебели в комнате нет ничего лишнего, как и положено в стиле кантри. Все предметы выполнены из натурального дерева, без полировки, в простом дизайне и без изящества форм.
Мебельный набор состоит из четырех элементов: односпальная кровать, двухтумбовый письменный стол, стул и вместительный шкаф. Все это дизайнеры расставили у стен, чтобы не создавать ощущения перегруженности. Для хранения учебных принадлежностей над столом повесили две открытые полки — они тоже служат элементом декора, ненавязчиво разбавляя светлый цвет стен.
В качестве интересного интерьерного акцента дизайнеры использовали ультрасовременный пуф, который смотрится красиво и оригинально. На нем ребенок сможет расположиться с максимальным комфортом и отдохнуть после уроков, словно в гамаке в деревенском саду.
Мягкий свет
Кантри-стиль в интерьере — это связь с природой. Дизайнеры тщательно продумали освещение в детской, чтобы оно соответствовало свету за окном. Для каждой зоны был выбран отдельный светильник с мягким рассеиванием света: в зоне отдыха повесили шарообразную подвесную люстру, на письменном столе поставили настольную лампу, а в спальной зоне разместили потолочные споты.
Натуральный текстиль
В интерьере детской одну из главных ролей играет текстиль, создающий уют в комнате. В нашем случае его немного: льняные портьеры на окнах, выполненные в теплой и светлой гамме, как и вся комната, и однотонное тканевое покрывало на кровати.
Акцентным дополнением стал пушистый ковер на полу в анималистичном дизайне, имитирующий шкуру животного.
Стоимость дизайн-проекта для этой детской — 19 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники