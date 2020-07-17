Что нужно и важно знать дизайнеру интерьеров, ошибки дизайнеров интерьера

Требования к дизайнеру интерьера: что нужно и важно знать дизайнеру интерьеров, что должен уметь и какими навыками обладать
Существует ошибочное мнение, что дизайнер интерьера выбирает цвет обоев и расставляет мебель. На самом деле дизайнерская профессия предусматривает наличие специальных знаний и навыков. Мы расскажем, что важно для дизайнера знать и уметь, чтобы быть компетентным в своем деле. Также узнаем, что можно требовать от специалиста.
Анкета дизайнера интерьеров для заказчикатвует ошибочное мнение, что дизайнер интерьера выбирает цвет обоев и расставляет мебель. На самом деле дизайнерская профессия предусматривает наличие специальных знаний и навыков. Мы расскажем, что важно для дизайнера знать и уметь, чтобы быть компетентным в своем деле. Также узнаем, что можно требовать от специалиста.
Анкета дизайнера интерьеров для заказчика
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Чтобы разработать дизайн-проект, дизайнер должен познакомиться с заказчиком, чтобы реализовать его пожелания. С этой задачей поможет справиться опросной лист. Анкета представляет собой план беседы или предоставляется заказчику к заполнению в электронном виде.
Опросник включает следующие вопросы:
1. Количество жильцов, их возраст, пол, род занятий или хобби (рыбалка, спорт, чтение, музыка и пр.).
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2. Пожелания по планировке квартиры: зонирование пространства, расширение/уменьшение площади, оконных или дверных проемов.
3. Какие стены и перегородки нужно сохранить, убрать или добавить?
4. Предпочтительная отделка стен, тип потолка и пола.
5. Пожелания по выбору материалов (дерево, керамика, металл, стекло и пр.).
6. Какое должно быть освещение (природное и искусственное, тип и количество светильников)?
7. Желательное оборудование и мебель для каждого помещения.
8. Нужна ли звукоизоляция?
9. Предпочтительная цветовая гамма с учетом желаемого психологического воздействия. Неприемлемые оттенки.
10. Решение стилистики: один стиль для квартиры или отдельный для каждой комнаты?
11. Общая характеристика будущего интерьера (традиционный, современный, брутальный, молодежный и пр.).
12. Следует ли учесть имеющуюся в квартире мебель, технику, инструменты?
13. Нужно ли особым образом оформить отдельные элементы декора, предметы искусства или антиквариат?
14. Пожелания по использованию комнатных растений, аквариумов, текстильного дизайна и пр.
15. Пожелания по установке вентиляции или кондиционирования.
16. Нужны ли отдельные места для хранения разных групп предметов (книг, игрушек, предметов быта)?
17. Есть ли пожелания по выбору производителей и поставщиков материалов и мебели?
18. Имеющийся бюджет.
Количество, последовательность и формулировка вопросов может отличаться. Чем конкретнее и обширнее будут ответы, тем лучше дизайнер поймет пожелания жильцов, что поможет ему выполнить техническое задание и реализовать видение клиента.
Требования к дизайнеру интерьера
Как любая другая профессия сфера дизайна предполагает определенные требования. Дизайнером интерьера может работать творческая личность, имеющая специальные знания, технические навыки и эстетический вкус. Обязательно получение высшего профильного образования.
Дизайнер должен знать:
принципы архитектурно‑дизайнерского проектирования;
основы композиции;
требования к проектной и рабочей документации по ГОСТу РФ;
способы выражения архитектурного замысла;
современные конструкции, технологии, стройматериалы.
Приветствуется обучение в художественной школе, ведь дизайнеру нередко приходится рисовать от руки и делать наброски при встрече с заказчиком. Не лишними будут компьютерные курсы. Нужно освоить следующие программы: AutoCAD, Adobe Photoshop, 3Ds Max, ArchiCad, MS Office и пр. Они используются для создания коллажей, разработки рабочей документации и финальной презентации проекта.
Ошибки дизайнеров интерьера
Из-за недостатка квалификации и опыта нередко возникают проблемы, которые обнаруживаются в процессе работы или в дальнейшем, когда ремонт уже завершен. Рассмотрим наиболее частые ошибки дизайнеров интерьера.
Неудобная планировка
Приведем несколько примеров:
большое количество перегородок и слишком маленькие габариты помещений;
неправильные размеры дверных проемов;
недостаточное расстояние между мебелью или сантехническим оборудованием.
Несоблюдение масштаба
Некоторые стилистические направления предназначены для крупногабаритных квартир, например, дворцовый стиль. Он будет неуместно смотреться в маленьком жилье. Все же не все соблюдают эти принципы, из-за чего страдает пространство.
Непродуманная эргономика
Эргономичность предусматривает комфорт и оптимальное обустройство жилья мебелью и декором. Неспособность учесть все нюансы может привести к тому, что диван в разложенном виде преградит проход или не получится открыть двери шкафа.
Недостаточно закрытых мест для хранения
Как результат – хаос в квартире. Дизайнер должен правильно рассчитать количество и вместительность мест для хранения, чтобы заказчик смог удобно хранить необходимые вещи.
Неправильная разводка электрики
Чтобы обеспечить комфорт и безопасность клиента, нужно продумать количество и расположение розеток, выключателей, как спрятать электропровода.
Неграмотное смешение стилей
Это частая ошибка новичков, которые не умеют правильно сочетать разные стили в одном или соседних помещениях.
Изобилие декора
Выбирать предметы интерьера нужно с умом и со вкусом. Иначе пространство будет перегружено картинами, диванными подушками, вазами, статуэтками и пр.
Чтобы реализовать стильный эргономичный интерьер, закажите дизайн-проект в Rerooms. У нас работают профессионалы, обладающие необходимыми знаниями и навыками. Они разработают рабочую документацию и коллажи по фиксированной цене в краткое время.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники