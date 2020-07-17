Что нужно и важно знать дизайнеру интерьеров, ошибки дизайнеров интерьера

Существует ошибочное мнение, что дизайнер интерьера выбирает цвет обоев и расставляет мебель. На самом деле дизайнерская профессия предусматривает наличие специальных знаний и навыков. Мы расскажем, что важно для дизайнера знать и уметь, чтобы быть компетентным в своем деле. Также узнаем, что можно требовать от специалиста.

Четырёхкомнатная и более

Чтобы разработать дизайн-проект, дизайнер должен познакомиться с заказчиком, чтобы реализовать его пожелания. С этой задачей поможет справиться опросной лист. Анкета представляет собой план беседы или предоставляется заказчику к заполнению в электронном виде.

Опросник включает следующие вопросы:

1. Количество жильцов, их возраст, пол, род занятий или хобби (рыбалка, спорт, чтение, музыка и пр.).

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2. Пожелания по планировке квартиры: зонирование пространства, расширение/уменьшение площади, оконных или дверных проемов.

3. Какие стены и перегородки нужно сохранить, убрать или добавить?

4. Предпочтительная отделка стен, тип потолка и пола.

5. Пожелания по выбору материалов (дерево, керамика, металл, стекло и пр.).

6. Какое должно быть освещение (природное и искусственное, тип и количество светильников)?

7. Желательное оборудование и мебель для каждого помещения.

8. Нужна ли звукоизоляция?

9. Предпочтительная цветовая гамма с учетом желаемого психологического воздействия. Неприемлемые оттенки.

10. Решение стилистики: один стиль для квартиры или отдельный для каждой комнаты?

11. Общая характеристика будущего интерьера (традиционный, современный, брутальный, молодежный и пр.).

12. Следует ли учесть имеющуюся в квартире мебель, технику, инструменты?

13. Нужно ли особым образом оформить отдельные элементы декора, предметы искусства или антиквариат?

14. Пожелания по использованию комнатных растений, аквариумов, текстильного дизайна и пр.

15. Пожелания по установке вентиляции или кондиционирования.

16. Нужны ли отдельные места для хранения разных групп предметов (книг, игрушек, предметов быта)?

17. Есть ли пожелания по выбору производителей и поставщиков материалов и мебели?

18. Имеющийся бюджет.

Количество, последовательность и формулировка вопросов может отличаться. Чем конкретнее и обширнее будут ответы, тем лучше дизайнер поймет пожелания жильцов, что поможет ему выполнить техническое задание и реализовать видение клиента.

Фото ReRooms

Требования к дизайнеру интерьера

Как любая другая профессия сфера дизайна предполагает определенные требования. Дизайнером интерьера может работать творческая личность, имеющая специальные знания, технические навыки и эстетический вкус. Обязательно получение высшего профильного образования.

Дизайнер должен знать:

принципы архитектурно‑дизайнерского проектирования;

основы композиции;

требования к проектной и рабочей документации по ГОСТу РФ;

способы выражения архитектурного замысла;

современные конструкции, технологии, стройматериалы.

Приветствуется обучение в художественной школе, ведь дизайнеру нередко приходится рисовать от руки и делать наброски при встрече с заказчиком. Не лишними будут компьютерные курсы. Нужно освоить следующие программы: AutoCAD, Adobe Photoshop, 3Ds Max, ArchiCad, MS Office и пр. Они используются для создания коллажей, разработки рабочей документации и финальной презентации проекта.

Фото ReRooms

Ошибки дизайнеров интерьера

Из-за недостатка квалификации и опыта нередко возникают проблемы, которые обнаруживаются в процессе работы или в дальнейшем, когда ремонт уже завершен. Рассмотрим наиболее частые ошибки дизайнеров интерьера.

Неудобная планировка

Приведем несколько примеров:

большое количество перегородок и слишком маленькие габариты помещений;

неправильные размеры дверных проемов;

недостаточное расстояние между мебелью или сантехническим оборудованием.

Несоблюдение масштаба

Некоторые стилистические направления предназначены для крупногабаритных квартир, например, дворцовый стиль. Он будет неуместно смотреться в маленьком жилье. Все же не все соблюдают эти принципы, из-за чего страдает пространство.

Непродуманная эргономика

Эргономичность предусматривает комфорт и оптимальное обустройство жилья мебелью и декором. Неспособность учесть все нюансы может привести к тому, что диван в разложенном виде преградит проход или не получится открыть двери шкафа.

Недостаточно закрытых мест для хранения

Как результат – хаос в квартире. Дизайнер должен правильно рассчитать количество и вместительность мест для хранения, чтобы заказчик смог удобно хранить необходимые вещи.

Неправильная разводка электрики

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность клиента, нужно продумать количество и расположение розеток, выключателей, как спрятать электропровода.

Неграмотное смешение стилей

Это частая ошибка новичков, которые не умеют правильно сочетать разные стили в одном или соседних помещениях.

Изобилие декора

Выбирать предметы интерьера нужно с умом и со вкусом. Иначе пространство будет перегружено картинами, диванными подушками, вазами, статуэтками и пр.

Чтобы реализовать стильный эргономичный интерьер, закажите дизайн-проект в Rerooms. У нас работают профессионалы, обладающие необходимыми знаниями и навыками. Они разработают рабочую документацию и коллажи по фиксированной цене в краткое время.