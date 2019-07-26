Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRooms

Профессиональный дизайн квартир и домов может быть красивым и приятным, уютным и продуманным, а может быть характерным. Характерный интерьер — тот, что производит сильное впечатление, врезается в память, тот, что наиболее выразительно воплощает черты того стиля, которым обозначен. Этим интерьером хочется не только любоваться и рассматривать каждую деталь, а повторять, заимствовать, брать в качестве образца. Вот о таких десяти характерных интерьерах рассказываем в новой подборке.

Контемпорари — один из интерьерных стилей, который с английского переводится как «современный». Здесь главными принципами выступают простота, функциональность, комфорт и эклектичность. Стиль контемпорари в интерьере соединяет черты неоклассики, модерна, минимализма, скандинавского стиля, иногда кантри, лофта, этнического или ар-деко. Массовая мебель может соседствовать с дизайнерскими предметами, строгость прямых линий смягчается бархатной обивкой и насыщенными, но приглушенными цветами. Акцент делается на натуральные материалы или их имитации, при этом нарочито искусственная отделка, например пластик, неприемлема.

Принципы контемпорари в полной мере нашли отражение в дизайн проекте студии, выполненном специалистами ReRooms. Основные цвета — серый, белый, синий и под дерево. На фоне серых стен прекрасно смотрятся сине-бирюзовый диван и мягкие стулья с велюровой обивкой. Простые плафоны расположены над зоной кухни, оригинальная люстра висит над зоной гостиной. Письменный и обеденный столы, а также столешница и боковые стенки шкафов выполнены из натурального дерева. Яркая полоса — эклектичный узор фартука кухонного гарнитура. Все вместе — удобно и выразительно.

Фото: rerooms.ru

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Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Незабываемый «чердак»

Интерьерный стиль лофт (в переводе с английского «чердак») отличается брутальностью отделки помещения, грубоватыми предметами, сдержанным декором. Он любит свободное пространство, поэтому мебели здесь всегда минимально. Об идеальных аксессуарах для интерьера в стиле лофт мы вам уже рассказывали. Он неизменно производит впечатление, запоминается, как и дизайн квартиры-студии в стиле лофт, сделанной профессионалами ReRooms. Для создания атмосферы чердака освещение комнаты приглушается персиковыми рулонными шторами, темно-коричневым ламинатом и отделкой двух стен под кирпич. Эти приемы поддерживают темные стулья, шкаф, тумба и навесные полки. Осветляют помещение выкрашенные в молочный тон стены, белый стол и барные стулья. Цветовая доминанта принадлежит красному дивану и такого же цвета компактному кухонному гарнитуру. Чердачную тему продолжают люстры без плафонов, с множеством открытых обычных лампочек. Оригинальны и светильники над диваном: лампочки в обрамлении геометрических фигур из тонкого металла. Из декора — слово CAFE на кирпичной стене над тумбой.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Интригующий модернизм

Как и другие современные стили в интерьере, модернизм ориентирован на простоту, минимализм, функциональность и строгую геометрию. Его характеризуют спокойные цвета, удобная стандартная мебель, предметы из металла, стекла и пластика, раздвижные перегородки. Особое внимание уделяется технике: бытовые приборы желательно выбирать из новинок. В целом модернистский интерьер направлен на создание условий для отдыха активных людей. Для этого специалистами ReRooms и был разработан дизайн-проект однокомнатной квартиры. Нейтральный бело-серый фон помещения разбавляют разные фактуры на стенах: в коридоре это игра плавных, переплетающихся линий, над кухонной столешницей — гигантские соты, возле столовой группы — геометрическое панно. Из цветовых акцентов — оливковые стулья. Интрига комнаты — спальня, прячущаяся за дверями-купе возле дивана. Именно там и можно полноценно отдохнуть после рабочего дня.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru



Против стандартов: радужный поп-арт

Нет стандартным решениям! — заявляет поп-арт в интерьере, и многим это нравится. Яркие краски затмевают нейтральный фон, фактуры соперничают друг с другом: декоративная штукатурка спорит с обоями под кирпич, вместе они противостоят гладкости крашеной стены. Настенная роспись или трафареты обязательны: герои фильмов и мультиков, певцы, актеры из 1950—1970-х годов. Мебель негромоздкая, с закругленными углами, желательно асимметричная. Ее немного, а вот декора и аксессуаров — в избытке. Это могут быть и оригинальные светильники, и декоративные прожекторы, и синтезатор, как в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры, разработанном экспертами ReRooms. Одно из их нестандартных решений — сделать электропроводку и трубы элементами декора потолка и стен. И как же здорово получилось!

Скандинавское спокойствие

Только глухой не слышал о скандинавском дизайне и его главных трендах этого года. Сейчас он не только на слуху, но и во многих квартирах и домах. Его отличают одинаково крашеные, однотонные, часто белые или светло-серые, стены во всех помещениях, что образует единое пространство квартиры или дома. В этом помогает и напольное покрытие — одинаковый во всех комнатах паркет или ламинат. Простая модернистская мебель дополняется винтажными предметами, например металлическими столиками, подставками или деревянными стеллажами. Разнофактурное дерево играет в этом стиле первую партию, будь то полированная доска или неотесанное бревно и коряга. Скандинавский стиль всячески старается подчеркнуть свою природную направленность: в отделке деревом, в изогнутых линиях, горшках с цветами, вазами с веточками. Эти элементы и были взяты за основу дизайнерами ReRooms для проекта двухкомнатной квартиры. Даже рассматривать фото такого интерьера приятно. А жить здесь — сплошное умиротворение.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru



Безукоризненный хай-тек

Функциональность и прагматичность, цветовая строгость и геометричность форм, минимум мебели и декора и обилие техники последних разработок — все это лежит в основе стиля высоких технологий. Он любит пространство, свободное от непрактичных предметов, и блеск глянцевых поверхностей, поэтому в интерьере много металла, стекла, пластика. Бытовые новинки спрятаны в шкафы или специальные ниши: все пустоты должны быть задействованы и заполнены. Для создания ощущения простора помещения объединяются, что и было сделано специалистами ReRooms в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры. Кухня и гостиная образовали одну комнату, а спальня осталась изолированной. Везде лаконичность белого и серого цветов, их подчеркнутая сдержанность, образцовость, рождающая впечатление безукоризненно выверенного интерьера. В этом весь хай-тек в обустройстве интерьера.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru



Гармоничная эклектика

Если эклектика — это смешение разных стилей, можно ли назвать интерьер с хаотичным набором мебели и декора эклектичным? Вовсе нет. Здесь очень важен баланс в комбинации цветов, фактур, отделочных материалов, моделей мебели, аксессуаров, чтобы не скатиться в вульгарность и вычурность. Для оформления квартиры в эклектичном стиле лучше всего обратиться к профессионалам ReRooms, что и сделали владельцы этой студии. Здесь все настолько подобрано друг к другу, настолько перекликается между собой, что с трудом верится в эклектичный принцип дизайна квартиры. Гармоничный интерьер — главный показатель правильно реализованного смешения.

Фото: rerooms.ru



Естественная умеренность: экостиль в интерьере загородного дома

Беспокойство за будущее природы привело к созданию разных экологических движений и направлений, в том числе и в дизайне интерьеров. Экостиль делает упор на натуральные отделочные материалы, желательно повторного использования, на мебель из дерева, ротанг, бамбук и декор из живых растений. Цветовая гамма также состоит из природных красок: зеленой, голубой, бежевой, коричневой, желтой и базового белого. Главным украшением комнаты становится «зеленая стена», как, например, в интерьере спальни в экостиле загородного дома, дизайн-проект для которого разрабатывали эксперты ReRooms. В доме нет ничего лишнего, все лаконично и в то же время уютно за счет отделки стен деревянными досками и панелями. А белая мебель лишь подчеркивает декоративную умеренность: разве может быть что-то лучше живых цветов в кадках и на стенах?

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru



Многоликий гранж

Гранж в интерьере лишь на первый взгляд по-деревенски прост и лаконичен. На самом деле здесь тщательно подобрана каждая деталь, продуман весь отделочный материал, а мебель долго подбиралась в специальных магазинах. Ведь всего так немного и все так кстати размещено. Как и в экостиле, в гранже признаются только натуральные материалы: дерево, камень, кирпич, керамика, ковка. Технику состаривания проходит не только мебель, но и стены, и декор, как это видно в двух дизайн-проектах трехкомнатных квартир, подготовленных специалистами ReRooms.

Квартира 1

Характерным элементом в этой квартире выступают деревянные балки. Они есть и в гостиной, объединенной с кухней, и в детской, и в спальне. Во всех комнатах внимание привлекают оригинальные светильники и отсутствие текстиля на окнах — он заменен бамбуковыми жалюзи и рулонными шторами. В целом дизайн квартиры получился оригинальным и уютным.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Квартира 2

В этом проекте каждая комната своеобразна, без повторяющихся деталей. Особенно ярко гранж проявился в детской: это и кирпичная стена, и деревянные балки под потолком. Дизайнеры создали захватывающую интерпретацию французско-американского стиля.