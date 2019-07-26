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Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRooms


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Какой характерный интерьер! Прямо классика стиля. И стены отделаны великолепно, и декор подобран потрясающе.

Профессиональный дизайн квартир и домов может быть красивым и приятным, уютным и продуманным, а может быть характерным. Характерный интерьер — тот, что производит сильное впечатление, врезается в память, тот, что наиболее выразительно воплощает черты того стиля, которым обозначен. Этим интерьером хочется не только любоваться и рассматривать каждую деталь, а повторять, заимствовать, брать в качестве образца. Вот о таких десяти характерных интерьерах рассказываем в новой подборке.

Фото № 1: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Кажущаяся простота современногоссиональный дизайн квартир и домов может быть красивым и приятным, уютным и продуманным, а может быть характерным. Характерный интерьер — тот, что производит сильное впечатление, врезается в память, тот, что наиболее выразительно воплощает черты того стиля, которым обозначен. Этим интерьером хочется не только любоваться и рассматривать каждую деталь, а повторять, заимствовать, брать в качестве образца. Вот о таких десяти характерных интерьерах рассказываем в новой подборке.

Фото № 1: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Кажущаяся простота современного

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Контемпорари — один из интерьерных стилей, который с английского переводится как «современный». Здесь главными принципами выступают простота, функциональность, комфорт и эклектичность. Стиль контемпорари в интерьере соединяет черты неоклассики, модерна, минимализма, скандинавского стиля, иногда кантри, лофта, этнического или ар-деко. Массовая мебель может соседствовать с дизайнерскими предметами, строгость прямых линий смягчается бархатной обивкой и насыщенными, но приглушенными цветами. Акцент делается на натуральные материалы или их имитации, при этом нарочито искусственная отделка, например пластик, неприемлема.

Принципы контемпорари в полной мере нашли отражение в дизайн проекте студии, выполненном специалистами ReRooms. Основные цвета — серый, белый, синий и под дерево. На фоне серых стен прекрасно смотрятся сине-бирюзовый диван и мягкие стулья с велюровой обивкой. Простые плафоны расположены над зоной кухни, оригинальная люстра висит над зоной гостиной. Письменный и обеденный столы, а также столешница и боковые стенки шкафов выполнены из натурального дерева. Яркая полоса — эклектичный узор фартука кухонного гарнитура. Все вместе — удобно и выразительно.  

Фото № 2: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

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Фото № 3: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 4: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Незабываемый «чердак»

Интерьерный стиль лофт (в переводе с английского «чердак») отличается брутальностью отделки помещения, грубоватыми предметами, сдержанным декором. Он любит свободное пространство, поэтому мебели здесь всегда минимально. Об идеальных аксессуарах для интерьера в стиле лофт мы вам уже рассказывали. Он неизменно производит впечатление, запоминается, как и дизайн квартиры-студии в стиле лофт, сделанной профессионалами ReRooms. Для создания атмосферы чердака освещение комнаты приглушается персиковыми рулонными шторами, темно-коричневым ламинатом и отделкой двух стен под кирпич. Эти приемы поддерживают темные стулья, шкаф, тумба и навесные полки. Осветляют помещение выкрашенные в молочный тон стены, белый стол и барные стулья. Цветовая доминанта принадлежит красному дивану и такого же цвета компактному кухонному гарнитуру. Чердачную тему продолжают люстры без плафонов, с множеством открытых обычных лампочек. Оригинальны и светильники над диваном: лампочки в обрамлении геометрических фигур из тонкого металла. Из декора — слово CAFE на кирпичной стене над тумбой.  

Фото № 5: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 6: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 7: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Интригующий модернизм

Как и другие современные стили в интерьере, модернизм ориентирован на простоту, минимализм, функциональность и строгую геометрию. Его характеризуют спокойные цвета, удобная стандартная мебель, предметы из металла, стекла и пластика, раздвижные перегородки. Особое внимание уделяется технике: бытовые приборы желательно выбирать из новинок. В целом модернистский интерьер направлен на создание условий для отдыха активных людей. Для этого специалистами ReRooms и был разработан дизайн-проект однокомнатной квартиры. Нейтральный бело-серый фон помещения разбавляют разные фактуры на стенах: в коридоре это игра плавных, переплетающихся линий, над кухонной столешницей — гигантские соты, возле столовой группы — геометрическое панно. Из цветовых акцентов — оливковые стулья. Интрига комнаты — спальня, прячущаяся за дверями-купе возле дивана. Именно там и можно полноценно отдохнуть после рабочего дня.

Фото № 8: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 9: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 10: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Против стандартов: радужный поп-арт

Нет стандартным решениям! — заявляет поп-арт в интерьере, и многим это нравится. Яркие краски затмевают нейтральный фон, фактуры соперничают друг с другом: декоративная штукатурка спорит с обоями под кирпич, вместе они противостоят гладкости крашеной стены. Настенная роспись или трафареты обязательны: герои фильмов и мультиков, певцы, актеры из 1950—1970-х годов. Мебель негромоздкая, с закругленными углами, желательно асимметричная. Ее немного, а вот декора и аксессуаров — в избытке. Это могут быть и оригинальные светильники, и декоративные прожекторы, и синтезатор, как в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры, разработанном экспертами ReRooms. Одно из их нестандартных решений — сделать электропроводку и трубы элементами декора потолка и стен. И как же здорово получилось!   


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Скандинавское спокойствие

Только глухой не слышал о скандинавском дизайне и его главных трендах этого года. Сейчас он не только на слуху, но и во многих квартирах и домах. Его отличают одинаково крашеные, однотонные, часто белые или светло-серые, стены во всех помещениях, что образует единое пространство квартиры или дома. В этом помогает и напольное покрытие — одинаковый во всех комнатах паркет или ламинат. Простая модернистская мебель дополняется винтажными предметами, например металлическими столиками, подставками или деревянными стеллажами. Разнофактурное дерево играет в этом стиле первую партию, будь то полированная доска или неотесанное бревно и коряга. Скандинавский стиль всячески старается подчеркнуть свою природную направленность: в отделке деревом, в изогнутых линиях, горшках с цветами, вазами с веточками. Эти элементы и были взяты за основу дизайнерами ReRooms для проекта двухкомнатной квартиры. Даже рассматривать фото такого интерьера приятно. А жить здесь — сплошное умиротворение.

Фото № 11: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 12: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 13: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 14: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Безукоризненный хай-тек

Функциональность и прагматичность, цветовая строгость и геометричность форм, минимум мебели и декора и обилие техники последних разработок — все это лежит в основе стиля высоких технологий. Он любит пространство, свободное от непрактичных предметов, и блеск глянцевых поверхностей, поэтому в интерьере много металла, стекла, пластика. Бытовые новинки спрятаны в шкафы или специальные ниши: все пустоты должны быть задействованы и заполнены. Для создания ощущения простора помещения объединяются, что и было сделано специалистами ReRooms в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры. Кухня и гостиная образовали одну комнату, а спальня осталась изолированной. Везде лаконичность белого и серого цветов, их подчеркнутая сдержанность, образцовость, рождающая впечатление безукоризненно выверенного интерьера. В этом весь хай-тек в обустройстве интерьера.  

Фото № 15: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 16: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 17: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Гармоничная эклектика

Если эклектика — это смешение разных стилей, можно ли назвать интерьер с хаотичным набором мебели и декора эклектичным? Вовсе нет. Здесь очень важен баланс в комбинации цветов, фактур, отделочных материалов, моделей мебели, аксессуаров, чтобы не скатиться в вульгарность и вычурность. Для оформления квартиры в эклектичном стиле лучше всего обратиться к профессионалам ReRooms, что и сделали владельцы этой студии. Здесь все настолько подобрано друг к другу, настолько перекликается между собой, что с трудом верится в эклектичный принцип дизайна квартиры. Гармоничный интерьер — главный показатель правильно реализованного смешения.

Фото № 18: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Естественная умеренность: экостиль в интерьере загородного дома

Беспокойство за будущее природы привело к созданию разных экологических движений и направлений, в том числе и в дизайне интерьеров. Экостиль делает упор на натуральные отделочные материалы, желательно повторного использования, на мебель из дерева, ротанг, бамбук и декор из живых растений. Цветовая гамма также состоит из природных красок: зеленой, голубой, бежевой, коричневой, желтой и базового белого. Главным украшением комнаты становится «зеленая стена», как, например, в интерьере спальни в экостиле загородного дома, дизайн-проект для которого разрабатывали эксперты ReRooms. В доме нет ничего лишнего, все лаконично и в то же время уютно за счет отделки стен деревянными досками и панелями. А белая мебель лишь подчеркивает декоративную умеренность: разве может быть что-то лучше живых цветов в кадках и на стенах?

Фото № 19: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 20: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 21: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 22: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Многоликий гранж

Гранж в интерьере лишь на первый взгляд по-деревенски прост и лаконичен. На самом деле здесь тщательно подобрана каждая деталь, продуман весь отделочный материал, а мебель долго подбиралась в специальных магазинах. Ведь всего так немного и все так кстати размещено. Как и в экостиле, в гранже признаются только натуральные материалы: дерево, камень, кирпич, керамика, ковка. Технику состаривания проходит не только мебель, но и стены, и декор, как это видно в двух дизайн-проектах трехкомнатных квартир, подготовленных специалистами ReRooms.

Квартира 1

Характерным элементом в этой квартире выступают деревянные балки. Они есть и в гостиной, объединенной с кухней, и в детской, и в спальне. Во всех комнатах внимание привлекают оригинальные светильники и отсутствие текстиля на окнах — он заменен бамбуковыми жалюзи и рулонными шторами. В целом дизайн квартиры получился оригинальным и уютным.

Фото № 23: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 24: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 25: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 26: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Фото № 27: Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRoomsФото: rerooms.ru

Квартира 2

В этом проекте каждая комната своеобразна, без повторяющихся деталей. Особенно ярко гранж проявился в детской: это и кирпичная стена, и деревянные балки под потолком. Дизайнеры создали захватывающую интерпретацию французско-американского стиля.


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#экостиль#дом#Лофт#Квартира#Поп-арт#Дизайн-проект#гранж
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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