Миниатюрная однушка в стиле контемпорари

Все эти основы стиля контемпорари наши дизайнеры воплотили в интерьере миниатюрной однокомнатной квартиры площадью 46 метров для молодой семейной пары. Заказчики мечтали получить уютное семейное гнездышко с удобной современной обстановкой, в которой будет все необходимое для комфортной жизни. Наши опытные специалисты отлично справились с задачей и в очередной раз доказали, что стильный и модный интерьер в ограниченном пространстве городской типовой квартиры можно создать из самых обычных элементов и без лишних затрат.

Все эти основы стиля контемпорари наши дизайнеры воплотили в интерьере миниатюрной однокомнатной квартиры площадью 46 метров для молодой семейной пары. Заказчики мечтали получить уютное семейное гнездышко с удобной современной обстановкой, в которой будет все необходимое для комфортной жизни. Наши опытные специалисты отлично справились с задачей и в очередной раз доказали, что стильный и модный интерьер в ограниченном пространстве городской типовой квартиры можно создать из самых обычных элементов и без лишних затрат.

Контемпорари — один из самых демократичных модных стилей, соответствующих стремительному ритму современной жизни. Он совмещает комфорт, функциональность, простоту и доступность, легко трансформируется и подстраивается под небольшие пространства. Интерьерам контемпорари присущи гладкие поверхности, простые формы, еле заметные принты и минимум декора. Они имеют схожие черты с минималистичными интерьерами, но смотрятся не такими холодными — в них есть своеобразная эклектичность, в которой кроется главная изюминка. В целом стиль контемпорари можно сравнить с игрушкой-конструктором — он позволяет из обычных деталей создать оригинальный и стильный интерьер, который будет актуален долгие годы.

Дизайнерская стратегия в однушке прослеживается с самого порога. За ее основу наши специалисты взяли монохромную светло-серую цветовую гамму — она стала холстом для создания стильной интерьерной картины. В отделке нет никаких сложных материалов: потолок оштукатурен и покрашен белой матовой краской, стены покрыты виниловыми обоями под штукатурку, пол — керамогранитом с мраморным узором, повторяющим рисунок стен. На фоне такого нейтрального облика прекрасно растворяются функциональные предметы, благодаря чему пространство не кажется заставленным.

Фото: rerooms.ru



Из мебельного набора в прихожей есть только самое необходимое: компактная закрытая обувница с ящиками из непрозрачного стекла, мягкий пуф, открытая вешалка, элегантная металлическая зонтница и встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами. Как видите, каждый предмет мебели подобран с разнофактурными фасадами. И это не случайно — именно с помощью фактурной игры поверхностей удалось оживить интерьер прихожей без включения ярких акцентов и бесполезных декоративных элементов.

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Фото: rerooms.ru

Впрочем, есть в прихожей единственный яркий вспомогательный цвет, разбавляющий нейтральный интерьер: зеленый оттенок комнатных растений. Он в сочетании с рассеянным светом потолочных светильников и бра ненавязчиво собрал интерьер в единое целое, наполнив входную зону домашним теплом и уютом.

Кухня

Стиль контемпорари требует скрупулезного расчета площади оформляемого пространства, в котором каждый сантиметр должен использоваться. Поэтому для обустройства кухни наши дизайнеры выбрали гарнитур, изготовленный на заказ по собственным эскизам. Это позволило эффективно оформить скромную площадь кухни, визуально замаскировать мебель на фоне нейтральных стен, сохранить максимальный простор в помещении и уберечь его от захламления.

Фото: rerooms.ru

Чтобы выделить место для обеденной зоны в кухне, дизайнеры остановились на г-образной планировке. Рабочую поверхность, бытовую технику и систему хранения в виде закрытых и открытых шкафчиков они расположили вдоль одной стены и завели за угол. Напротив разместили компактный обеденный стол и стулья с обивкой в цвет гарнитура — они стали связующим звеном цельной интерьерной концепции двух функциональных зон.

Фото: rerooms.ru

В кухне, как видите, не только отделка, но и мебель нейтральна по цвету и форме, однако интерьер не выглядит безликим. Такого эффекта удалось достичь благодаря разнообразию текстур — глянцевых и блестящих, шершавых и матовых поверхностей стен и предметов обустройства. Текстурное разнообразие выразительно подчеркивают простые геометрические формы: треугольники, круги и прямоугольники прослеживаются во всем интерьере кухни — они контрастно подчеркивают архитектуру пространства и создают динамичные, но уравновешенные композиции, не выбивающиеся из общей концепции.

Гостиная-спальня

В единственной жилой комнате площадью 20 метров дизайнерам нужно было создать универсальный интерьер, подходящий для гостиной и спальни. Поэтому решили не отступать от спокойной и располагающей к отдыху светло-серой цветовой гаммы, прохладу которой компенсировали древесными оттенками и зеленью. Динамику и ритм в интерьере вновь задали геометрическими формами: одну из стен специалисты отделали виниловыми обоями с интересным рельефным узором из многогранников, на пол положили безворсовый ковер с ромбовидным принтом, а потолок украсили лофтовой люстрой с круглыми стеклянными плафонами.

Фото: rerooms.ru

Все остальные предметы и элементы интерьера максимально растворили на фоне стен и гладких мебельных фасадов, за которыми спрятали вместительные системы хранения. Особое внимание дизайнеры уделили зоне отдыха: ее обустроили многофункциональной модульной конструкцией — днем это удобный диван и вместительный шкаф, а ночью — комфортная кровать. Такой прием позволил максимально эргономично задействовать площадь комнаты, сохранить много свободного места, но при этом не выйти за рамки лаконичности стиля контемпорари. Дополнили мебельный ансамбль компактным журнальным столиком — в светлое время суток он будет служить хозяевам по своему прямому предназначению, а при отходе ко сну они смогут использовать его в качестве прикроватной тумбы.

Фото: rerooms.ru

В целом интерьер гостиной-спальни получился функциональным, не перенасыщенным цветами и фактурами, максимально нейтральным, но ничуть не скучным — по большей части благодаря правильно расставленным акцентам. Напольные комнатные растения, мягкие декоративные подушки, картины с изображением природы, семейные фото и несколько керамических вазочек — все эти милые сердцу декоративные вещицы вдохнули душу в интерьер, наполнив его теплом и уютом.

Ванная и санузел

Интерьер объединенных ванной и санузла, как и в остальных помещениях, максимально практичен и экономичен. В качестве основной отделки стен здесь использована декоративная керамическая плитка с цветочным рисунком, которая контрастно сочетается с матовой плиткой на полу, имитирующей бетонную поверхность.

Фото: rerooms.ru

Сантехническое оборудование подобрано так, чтобы ни один предмет не выделялся на фоне остальных, а пространство сохранялось максимально свободным. Компактный унитаз с инсталляцией утоплен в углу, здесь спрятана вся система хранения и коммуникаций. Санузел и ванну условно разделяют стеклянная перегородка и тумба с раковиной и удлиненной столешницей, под которой удачно разместилась стиральная машина.

Фото: rerooms.ru

Декоративная роль в ванной возложена на зеркальное панно — его блестящие фацеты выразительно играют бликами потолочного света и визуально умножают площадь пространства, которое, несмотря на скромный размер, получилось просторным, легким и воздушным.