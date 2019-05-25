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Детская в стиле современная классика: проект ReRooms


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В интерьере детской нужно учесть множество важных факторов: создать спокойную цветовую палитру, организовать пространство для всех занятий малыша и еще оставить много свободного места. Все это есть в стильной и практичной детской комнате для девочки.

Содержание

Проект был реализован в большой комнате площадью 18,2 метра, поэтому у дизайнеров было много пространства для воплощения идей. В результате получилась просторная, современная и очень функциональная детская комната, которая способна удовлетворить все потребности своей маленькой обитательницы. Ниже мы в подробностях покажем каждый уголок стильной детской, а еще дадим полезные советы по оформлению на примере нашего дизайн-проекта.

Нежная цветовая палитра

Комната оформлена в стиле современная классика с использованием теплой и нежной палитры из розового, бежевого и синего цветов. Они органично комбинируются между собой, а чтобы избежать перенасыщения, разбавляются большим количеством белого цвета — он присутствует как в отделке, так и в мебели. И благодаря остальной палитре тоже приобретает теплый приятный оттенок.

Фото № 1: Детская в стиле современная классика: проект ReRooms

В интерьере используется еще один цвет — желтый. Он необходим для создания ярких акцентов, которые оказывают положительное влияние на настроение и эмоции ребенка. Заметить его можно в текстиле — желтые элементы есть на подушках и пледах на диване. А еще в желтый окрашен вместительный застекленный шкафчик рядом со входом в комнату.

Грамотное зонирование

В детской можно увидеть много функциональных зон: для учебы, отдыха и даже занятий спортом. Для их выделения создано грамотное зонирование, которое не «съедает» лишнего пространства комнаты и оставляет много простора. Прежде всего при помощи стены-перегородки зона дивана со столиком и телевизором отделяется от кровати — последнюю можно дополнительно спрятать за шторкой. В каждой зоне также организовано собственное освещение.

Фото № 2: Детская в стиле современная классика: проект ReRooms

В комнате также имеется компактный скалодром для спортивных занятий — он зонирован от остального пространства более насыщенным синим цветом. При помощи синей отделки выделяется и другая зона: учебная, с компактным столом и ярким креслом на колесиках. Обратите внимание, что эта зона предусмотрительно организована возле окна, чтобы занятия ребенка проходили при естественном освещении. 

Практичные системы хранения

Главное, что помогает сделать комнату просторной и свободной, — продуманное место для хранения вещей. В нашей нежной детской этому уделено много внимания. Вдоль стен мы видим два вместительных шкафа: один — с открытыми полками для книг и прочих полезных вещей, а второй — закрытый гардеробный. Это основная мебель для хранения, но помимо нее есть и вспомогательная. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Детская в стиле современная классика: проект ReRooms

Во-первых, много внутренних полок и отсеков есть в учебной зоне. Их можно увидеть в тумбочке под столом, а еще в расположенном рядом низком комоде с мягкой текстильной поверхностью: он очень практичен и может использоваться как место для отдыха. Во-вторых, для хранения используется перегородка между диваном и кроватью — она оснащена сквозными шкафчиками, которые открываются с обеих сторон. Их дверцы украшены стильными надписями разных размеров. 

Стоимость дизайн-проекта для этой детской комнаты — 19 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на отделочные материалы и мебель, а также узнать более подробную техническую информацию о проекте, вы можете посмотреть ведомость по этой ссылке

#интерьер детской комнаты#стиль современная классика
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от 14 990 ₽
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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