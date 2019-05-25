Детская в стиле современная классика: проект ReRooms

Проект был реализован в большой комнате площадью 18,2 метра, поэтому у дизайнеров было много пространства для воплощения идей. В результате получилась просторная, современная и очень функциональная детская комната, которая способна удовлетворить все потребности своей маленькой обитательницы. Ниже мы в подробностях покажем каждый уголок стильной детской, а еще дадим полезные советы по оформлению на примере нашего дизайн-проекта.

Нежная цветовая палитра

Комната оформлена в стиле современная классика с использованием теплой и нежной палитры из розового, бежевого и синего цветов. Они органично комбинируются между собой, а чтобы избежать перенасыщения, разбавляются большим количеством белого цвета — он присутствует как в отделке, так и в мебели. И благодаря остальной палитре тоже приобретает теплый приятный оттенок.

В интерьере используется еще один цвет — желтый. Он необходим для создания ярких акцентов, которые оказывают положительное влияние на настроение и эмоции ребенка. Заметить его можно в текстиле — желтые элементы есть на подушках и пледах на диване. А еще в желтый окрашен вместительный застекленный шкафчик рядом со входом в комнату.

Грамотное зонирование

В детской можно увидеть много функциональных зон: для учебы, отдыха и даже занятий спортом. Для их выделения создано грамотное зонирование, которое не «съедает» лишнего пространства комнаты и оставляет много простора. Прежде всего при помощи стены-перегородки зона дивана со столиком и телевизором отделяется от кровати — последнюю можно дополнительно спрятать за шторкой. В каждой зоне также организовано собственное освещение.

В комнате также имеется компактный скалодром для спортивных занятий — он зонирован от остального пространства более насыщенным синим цветом. При помощи синей отделки выделяется и другая зона: учебная, с компактным столом и ярким креслом на колесиках. Обратите внимание, что эта зона предусмотрительно организована возле окна, чтобы занятия ребенка проходили при естественном освещении.

Практичные системы хранения

Главное, что помогает сделать комнату просторной и свободной, — продуманное место для хранения вещей. В нашей нежной детской этому уделено много внимания. Вдоль стен мы видим два вместительных шкафа: один — с открытыми полками для книг и прочих полезных вещей, а второй — закрытый гардеробный. Это основная мебель для хранения, но помимо нее есть и вспомогательная.