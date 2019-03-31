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Современная классика в интерьере эргономичной двушки


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Дизайнеры ReRooms показывают, как эффектно и красиво выглядит интерьер в стиле современная классика в небольшой московской двушке.

Для современной классики (или неоклассики) характерны утонченность и сдержанность — этот стиль строгий, но современный и элегантный, ему присущи легкие светлые тона. В неоклассике нет места лишним украшениям и вещам, которые занимают пространство без пользы: пропорции выверены, все распланировано до мелочей. 

Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство. 

Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства.

Спальня

Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене. 

Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.

В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.


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При оформлении спальни дизайнеры использовали:

Фото № 1: Современная классика в интерьере эргономичной двушки
Краска для стен (RAL 9010) и потолка (RAL 9003) «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом
2 640 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Krono Original Super Natural Classic 5543 Дуб Колорадо
580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра Osgona Elegante
37 789 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ltr">Для современной классики (или неоклассики) характерны утонченность и сдержанность — этот стиль строгий, но современный и элегантный, ему присущи легкие светлые тона. В неоклассике нет места лишним украшениям и вещам, которые занимают пространство без пользы: пропорции выверены, все распланировано до мелочей. 

Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство. 

Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства.

Спальня

Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене. 

Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.

В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.


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2/3

3/3

При оформлении спальни дизайнеры использовали:

Фото № 1: Современная классика в интерьере эргономичной двушки
Краска для стен (RAL 9010) и потолка (RAL 9003) «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом
2 640 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Krono Original Super Natural Classic 5543 Дуб Колорадо
580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра Osgona Elegante
37 789 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Остальная мебель — прикроватная тумба, стол и шкафы — была изготовлена на заказ.

Кухня-гостиная

Общая комната, выполненная в бежевом цвете кофейного оттенка, получила больше ярких акцентов — в виде желтых штор и зеленых обоев с растительным сюжетом, заключенных в белые рамки из лепнины. Благодаря ярким деталям создается зонирование гостиной и серого кухонного гарнитура. 

Для объединенной кухни-гостиной, тем более небольшой площади, современная классика — оптимальный вариант оформления. Он требует максимально практичного использования каждого квадратного метра. Именно поэтому дизайнеры задействовали широкий подоконник, превратив его в удобную мягкую зону для отдыха, и тем самым сделали пространство гостиной свободнее и визуально больше. 

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Дизайн кухни-гостиной создан при помощи следующих материалов и мебели:

Диван двухместный «Chairman Симпл»
18 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья «Виндзор»
8 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра Foucault's Orb Crystal (60 х 60 х 64)
42 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник Ideal Lux Fiordi SP1 Big Cromo
9 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска для стен и потолка «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом RAL 7002
3 680 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Американские обои Wallquest, коллекция Bali
7 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная плитка для кухонной зоны Cifre Ceramica
3 149 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Krono Original Super Natural Classic 5543 Дуб Колорадо
580 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная комната

В отделке объединенной ванной и санузла применены белый и насыщенный синий. Облик комнаты очень строгий и аккуратный, лишен любых украшений и чуждых элементов, кроме единственной маленькой картины. Под потолком есть белая лепнина, подчеркивающая неоклассические мотивы в интерьере. Только узорчатая напольная плитка слегка разбавляет классический стиль — впрочем, ее цветовое оформление не выбивается из общего тона. 

Для хранения вещей предусмотрен комод из темного дерева, отлично сочетающийся с палитрой комнаты, и две компактные полки такого же оттенка. Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на просторности маленького помещения — оно не выглядит тесным, заставленным. Стиральная машина и душевая размещены в отдельных нишах, что тоже работает на визуальное расширении комнаты.


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Для создания такой ванной дизайнеры использовали:

Краска для стен и потолка «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом RAL 7002
800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка «Гамма» KERAMA MARAZZI
18 216 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Напольная плитка FS STAR Blue
2 684 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Встраиваемый светодиодный светильник IP44 Lightstar Zocco Led
843 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра Lussole Loft X LSP-9100
3 962 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Унитаз с инсталляцией Roca Mateo
9 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина 52 см LAUFEN PRO
8 158 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Однорычажный смеситель для раковины (умывальника) Grohe Essence+
11 415 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Тумба под раковину, зеркало и встраиваемый шкаф были изготовлены на заказ.

Во всей квартире установлены межкомнатные двери от Profildoors.

#дизайн#Интерьер#двухкомнатная#Квартира
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Помещение*14 990 руб.

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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