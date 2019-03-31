Современная классика в интерьере эргономичной двушки

Дизайнеры ReRooms показывают, как эффектно и красиво выглядит интерьер в стиле современная классика в небольшой московской двушке.
Для современной классики (или неоклассики) характерны утонченность и сдержанность — этот стиль строгий, но современный и элегантный, ему присущи легкие светлые тона. В неоклассике нет места лишним украшениям и вещам, которые занимают пространство без пользы: пропорции выверены, все распланировано до мелочей.
Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство.
Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства.
Спальня
Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене.
Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.
В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.
При оформлении спальни дизайнеры использовали:
Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство.
Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства.
Спальня
Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене.
Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.
В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.
При оформлении спальни дизайнеры использовали:
Наше портфолио более 10 000 проектов
Остальная мебель — прикроватная тумба, стол и шкафы — была изготовлена на заказ.
Кухня-гостиная
Общая комната, выполненная в бежевом цвете кофейного оттенка, получила больше ярких акцентов — в виде желтых штор и зеленых обоев с растительным сюжетом, заключенных в белые рамки из лепнины. Благодаря ярким деталям создается зонирование гостиной и серого кухонного гарнитура.
Для объединенной кухни-гостиной, тем более небольшой площади, современная классика — оптимальный вариант оформления. Он требует максимально практичного использования каждого квадратного метра. Именно поэтому дизайнеры задействовали широкий подоконник, превратив его в удобную мягкую зону для отдыха, и тем самым сделали пространство гостиной свободнее и визуально больше.
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Дизайн кухни-гостиной создан при помощи следующих материалов и мебели:
Ванная комната
В отделке объединенной ванной и санузла применены белый и насыщенный синий. Облик комнаты очень строгий и аккуратный, лишен любых украшений и чуждых элементов, кроме единственной маленькой картины. Под потолком есть белая лепнина, подчеркивающая неоклассические мотивы в интерьере. Только узорчатая напольная плитка слегка разбавляет классический стиль — впрочем, ее цветовое оформление не выбивается из общего тона.
Для хранения вещей предусмотрен комод из темного дерева, отлично сочетающийся с палитрой комнаты, и две компактные полки такого же оттенка. Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на просторности маленького помещения — оно не выглядит тесным, заставленным. Стиральная машина и душевая размещены в отдельных нишах, что тоже работает на визуальное расширении комнаты.
Для создания такой ванной дизайнеры использовали:
Тумба под раковину, зеркало и встраиваемый шкаф были изготовлены на заказ.
Во всей квартире установлены межкомнатные двери от
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники