Современная классика в интерьере эргономичной двушки

Для современной классики (или неоклассики) характерны утонченность и сдержанность — этот стиль строгий, но современный и элегантный, ему присущи легкие светлые тона. В неоклассике нет места лишним украшениям и вещам, которые занимают пространство без пользы: пропорции выверены, все распланировано до мелочей.

Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство.

Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства.

Спальня

Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене.

Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.

В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.



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При оформлении спальни дизайнеры использовали:

Краска для стен (RAL 9010) и потолка (RAL 9003) «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом 2 640 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Krono Original Super Natural Classic 5543 Дуб Колорадо 580 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесная люстра Osgona Elegante 37 789 руб.* Купить *Цена может измениться ltr">Для современной классики (или неоклассики) характерны утонченность и сдержанность — этот стиль строгий, но современный и элегантный, ему присущи легкие светлые тона. В неоклассике нет места лишним украшениям и вещам, которые занимают пространство без пользы: пропорции выверены, все распланировано до мелочей. Проект реализован в небольшой двухкомнатной квартире площадью всего 43 метра. Самым большим помещением стала спальня — ей отвели 17 метров. Второй по площади оказалась объединенная кухня-гостиная — 14 метров. Ванная, прихожая и гардероб делят между собой оставшееся пространство. Давайте посмотрим, как дизайнерам ReRooms удалось оформить в современной классике двухкомнатную квартиру европейской планировки, сохранив при этом много свободного и функционального пространства. Спальня Облик спальни получился выдержанным, гармоничным и спокойным, как того и требует современная классика. Яркий акцент есть только в виде абстрактной картины на стене. Стены и потолок окрашены в белый, что способствует визуальному расширению пространства. В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева. Чтобы пол не сливался со светлыми стенами, их нижняя часть отделана деревянными панелями благородного темно-коричневого цвета. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха. В лучших традициях неоклассики пространство не занято ничем лишним — гардеробные шкафы повторяют отделку стен, они оформлены прямоугольными молдингами по дверцам.

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3 /3 При оформлении спальни дизайнеры использовали: Краска для стен (RAL 9010) и потолка (RAL 9003) «Гармония» Tikkurila с бархатистым эффектом 2 640 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Krono Original Super Natural Classic 5543 Дуб Колорадо 580 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесная люстра Osgona Elegante 37 789 руб.* Купить *Цена может измениться

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