15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафов

Большой шкаф всегда требует много места и занимает немалую часть пространства. Можно ли обойтись без него? Отвечаем: можно! И показываем варианты хранения без использования шкафа.
Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.
Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.
1. Навесные полки
Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.
2. Стеллажи
Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства.
3. Небольшие тумбы
Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату. ltr">Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.
Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.
1. Навесные полки
Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.
2. Стеллажи
Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства.
3. Небольшие тумбы
Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату.
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4. Подвесные штанги
Не стоит забывать и про потолок. К нему можно подвесить длинные штанги для вешалок с одеждой. Причем служить такой штангой может что угодно: пластиковая или стальная труба или даже ветка дерева, как на фотографии ниже. Любой хендмейд в организации систем хранения всегда приветствуется — это поможет разнообразить интерьер и сделать его более индивидуальным.
5. Стойки на колесах
Универсальное гардеробное решение со штангой и несколькими рядами полок. Такая стойка поможет хранить весь необходимый гардероб под рукой. И места она занимает куда меньше, чем громоздкий шкаф с дверцами. А еще стойка мобильна благодаря колесикам — ее всегда можно переместить в место поудобнее.
6. Кровать с ящиками
Идеальный вариант для спальни — обзавестись кроватью с внутренними отсеками для одежды, постельного белья и прочих вещей. Это избавит от необходимости организовывать дополнительное хранение, а также сделает кровать максимально функциональной.
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7. Пуфы с внутренними отделениями
Не хватает места в тумбочке или под кроватью? Поставьте рядом пуф или банкетку со спрятанным под сиденьем ящиком. Если комната небольшая, лучше заменить такими пуфиками все, даже самые красивые и оригинальные стулья, чтобы повысить функциональность меблировки.
8. Коробки, ящики, корзинки
Открытые стеллажи и полки не универсальны — некоторые вещи все-таки нужно хранить скрытыми от глаз. В этом помогут картонные или пластиковые коробки, плетеные корзины, деревянные ящики и прочие аналогичные емкости. Их можно водрузить на открытые полки: такое решение будет намного экономичнее, чем использование шкафа. Ящики можно подобрать разных оттенков, чтобы добавить комнате красок и ярких акцентов.
9. Полый подиум
Приподнимите пол в части комнаты — и вы получите практичный подиум, под которым можно организовать множество отсеков для вещей. А вместе с этим, если речь идет о студии, вы получите зонирование спальной зоны от остального помещения — с рабочим местом или кухней. Если подиум довольно большой, никакие шкафы и даже полки не будут нужны. Однако, проектировать подобную систему хранения вещей следует на этапах разработки дизайн проекта.
10. Подвесные органайзеры
Тканевые органайзеры, которые можно повесить на штангу или на дверь, пригодятся для хранения обуви и небольших предметов одежды. Разместить их можно как в прихожей, так и в жилых комнатах, главное — правильно подобрать размер и цветовую гамму.
11. Выдвижной стеллаж
Компанию тумбочкам с выдвижными ящиками может составить вертикальный выдвижной стеллаж. Его очень удобно использовать для хранения книг, однако вешалки с одеждой туда тоже можно поместить. Главный плюс выдвижного стеллажа — в узкой конструкции, которая займет минимальное место в комнате.
12. Приставная лестница
Лестница с широкими ступеньками — это более декоративный вариант обычного стеллажа. Она имеет более узкую и компактную конструкцию, поэтому подойдет для очень маленьких помещений: например ванной или прихожей.
13. Ниши в стене
Вместо встроенного шкафа можно просто организовать в стене глубокую нишу со штангами и вешалками и размещать одежду там. Открытое углубление без дверец визуально расширит комнату.
14. За шторой
Все открытые полки, стеллажи и ниши можно закрыть — но не дверцами шкафа, а шторой до самого пола. У такого решения много преимуществ. Во-первых, длинная штора поднимает потолок и делает комнату шире. Во-вторых, ткань создает более уютную домашнюю обстановку. В-третьих, можно выбрать любой цвет шторы, сделав интерьер ярче.
15. Декоративные системы хранения
Сюда относится любой антикварный декор: потертые чемоданы, большие плетеные или деревянные сундуки и так далее. С ними обычное хранение вещей превратится еще и в украшение интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники