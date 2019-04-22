15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафов

Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.

Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.

1. Навесные полки

Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.

Фото: elikarealestate.com

2. Стеллажи

Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства.

Фото: happylife.id

3. Небольшие тумбы

Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату. ltr">Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.

Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.

1. Навесные полки

Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.

Фото: elikarealestate.com

2. Стеллажи

Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства.

Фото: happylife.id

3. Небольшие тумбы

Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату.