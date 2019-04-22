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15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафов


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Большой шкаф всегда требует много места и занимает немалую часть пространства. Можно ли обойтись без него? Отвечаем: можно! И показываем варианты хранения без использования шкафа.

Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.

Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.

1. Навесные полки

Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.

Фото № 1: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: elikarealestate.com

2. Стеллажи

Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства. 

Фото № 2: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: happylife.id

3. Небольшие тумбы

Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату.  ltr">Существует множество систем хранения удобнее и функциональнее, чем большие гардеробы и шкафы. Такие системы предлагают практичное пространство для одежды и прочих полезных вещей, а еще смотрятся оригинальнее и красивее привычного шкафа, подчеркивая декоративные качества комнаты.

Сегодня мы расскажем про 15 способов содержания вещей в порядке, которые освобождают комнату и даже украшают ее. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.

1. Навесные полки

Настенные полки помогут держать на виду самое необходимое, не занимая много пространства. А в маленьких помещениях их можно вешать в длину, чтобы еще больше экономить место. Главный плюс таких полок в том, что они открытые, а это визуально делает комнату свободнее.

Фото № 1: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: elikarealestate.com

2. Стеллажи

Более организованный вариант настенных полок — это цельный стеллаж или композиция стеллажей. Их также можно разместить не вдоль стены, а поперек — это поможет в зонировании большой комнаты и выделит много места для хранения. Открытость стеллажей положительно влияет на визуальное расширение пространства. 

Фото № 2: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: happylife.id

3. Небольшие тумбы

Несколько компактных тумб, расставленных по всей площади, окажутся более практичным вариантом, чем цельный шкаф до потолка. К тому же их поверхность можно использовать функционально: на одну тумбочку водрузить лампу, на другую телевизор. Для небольших помещений лучше выбирать длинные узкие тумбы, чтобы использовать ширину стен и не сжимать комнату.  

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Фото № 3: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: vimfox.info

4. Подвесные штанги

Не стоит забывать и про потолок. К нему можно подвесить длинные штанги для вешалок с одеждой. Причем служить такой штангой может что угодно: пластиковая или стальная труба или даже ветка дерева, как на фотографии ниже. Любой хендмейд в организации систем хранения всегда приветствуется — это поможет разнообразить интерьер и сделать его более индивидуальным.

Фото № 4: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: funtime.ge

5. Стойки на колесах

Универсальное гардеробное решение со штангой и несколькими рядами полок. Такая стойка поможет хранить весь необходимый гардероб под рукой. И места она занимает куда меньше, чем громоздкий шкаф с дверцами. А еще стойка мобильна благодаря колесикам — ее всегда можно переместить в место поудобнее.

Фото № 5: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: stemcellglobal.org

6. Кровать с ящиками

Идеальный вариант для спальни — обзавестись кроватью с внутренними отсеками для одежды, постельного белья и прочих вещей. Это избавит от необходимости организовывать дополнительное хранение, а также сделает кровать максимально функциональной. 

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Фото № 6: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: digitalpinpage.com

7. Пуфы с внутренними отделениями

Не хватает места в тумбочке или под кроватью? Поставьте рядом пуф или банкетку со спрятанным под сиденьем ящиком. Если комната небольшая, лучше заменить такими пуфиками все, даже самые красивые и оригинальные стулья, чтобы повысить функциональность меблировки. 

Фото № 7: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: mebelanapa.com

8. Коробки, ящики, корзинки

Открытые стеллажи и полки не универсальны — некоторые вещи все-таки нужно хранить скрытыми от глаз. В этом помогут картонные или пластиковые коробки, плетеные корзины, деревянные ящики и прочие аналогичные емкости. Их можно водрузить на открытые полки: такое решение будет намного экономичнее, чем использование шкафа. Ящики можно подобрать разных оттенков, чтобы добавить комнате красок и ярких акцентов.

Фото № 8: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: blogdecorandoonline.com

9. Полый подиум

Приподнимите пол в части комнаты — и вы получите практичный подиум, под которым можно организовать множество отсеков для вещей. А вместе с этим, если речь идет о студии, вы получите зонирование спальной зоны от остального помещения — с рабочим местом или кухней. Если подиум довольно большой, никакие шкафы и даже полки не будут нужны. Однако, проектировать подобную систему хранения вещей следует на этапах разработки дизайн проекта.

Фото № 9: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: enterpriseymca.org

10. Подвесные органайзеры

Тканевые органайзеры, которые можно повесить на штангу или на дверь, пригодятся для хранения обуви и небольших предметов одежды. Разместить их можно как в прихожей, так и в жилых комнатах, главное — правильно подобрать размер и цветовую гамму. 

Фото № 10: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: homsu.ru

11. Выдвижной стеллаж

Компанию тумбочкам с выдвижными ящиками может составить вертикальный выдвижной стеллаж. Его очень удобно использовать для хранения книг, однако вешалки с одеждой туда тоже можно поместить. Главный плюс выдвижного стеллажа — в узкой конструкции, которая займет минимальное место в комнате.

Фото № 11: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: residencia.ezaap.com

12. Приставная лестница

Лестница с широкими ступеньками — это более декоративный вариант обычного стеллажа. Она имеет более узкую и компактную конструкцию, поэтому подойдет для очень маленьких помещений: например ванной или прихожей.

Фото № 12: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: houseandgarden.co.uk

13. Ниши в стене

Вместо встроенного шкафа можно просто организовать в стене глубокую нишу со штангами и вешалками и размещать одежду там. Открытое углубление без дверец визуально расширит комнату.

Фото № 13: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: collettivomensa.com

14. За шторой

Все открытые полки, стеллажи и ниши можно закрыть — но не дверцами шкафа, а шторой до самого пола. У такого решения много преимуществ. Во-первых, длинная штора поднимает потолок и делает комнату шире. Во-вторых, ткань создает более уютную домашнюю обстановку. В-третьих, можно выбрать любой цвет шторы, сделав интерьер ярче.

Фото № 14: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: tremontgrand.com

15. Декоративные системы хранения

Сюда относится любой антикварный декор: потертые чемоданы, большие плетеные или деревянные сундуки и так далее. С ними обычное хранение вещей превратится еще и в украшение интерьера.

Фото № 15: 15 практичных идей хранения вещей без громоздких шкафовФото: mywhitecountryhouse.se

#Системы хранения#шкафы#стеллажи#полки#тумбы#ящики#Мебель
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