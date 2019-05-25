Дизайн трехкомнатных квартир в доме серии П-З: лучшие примеры интерьера

Панельные дома планировки П-3 активно строились в период с 1970 по 1998 год и обрели огромную популярность. Причина этого — продуманная планировка квартир, а также экономичность материалов и технологии строительства. Правда, одно- и двухкомнатные квартиры в таких домах не пользуются большим спросом из-за слишком маленького метража. Серия П-3 идеально воплощает большие пространства с тремя и четырьмя комнатами. Поэтому сегодня мы покажем, как выглядит планировка и дизайн трехкомнатной квартиры в доме П-3. А также продемонстрируем самые красивые интерьеры трешек в таких домах.

Особенности планировки домов серии П-3

Классическая планировка дома П-3 подразумевает 16-17 этажей, по 4 квартиры на каждом: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатную. Схему квартир П-3 можно детально изучить на фото ниже. Основные характеристики:

высота потолков — 2,64 метра;

раздельные санузел и ванная;

большие лоджии — от 4 метров (только в трех- и четырехкомнатных квартирах).

Фото: kad-reg.ru

Дизайн трехкомнатных квартир в домах серии П-3

Основные особенности и преимущества планировки угловой трехкомнатной квартиры П-3:

Отсутствие сквозных комнат. Трехкомнатная квартира П-3 имеет стандартную площадь 73—83 метра, а также угловое расположение — это сказывается на удачном распределении всех комнат. В планировке нет сквозных помещений или нескольких входов в одно помещение. Попасть в любую комнату можно из удобного углового коридора, через отдельную дверь.

Две лоджии. Помимо основной лоджии площадью от 4 метров, примыкающей к спальне, свой небольшой балкон есть также у гостиной. Такая особенность планировки предоставляет больше места для отдыха или хранения вещей.

Отдельный санузел и ванная. Трешка в домах П-3 всегда имеет отдельные помещения для санузла и основной ванной. Это расширяет возможности для оборудования комнат: так как есть отдельный санузел, в ванной можно поставить большую универсальную душевую.

Фото: mvk-service.com

Примеры интерьера трехкомнатной квартиры

Показываем несколько стильных и современных интерьеров трехкомнатных квартир в домах серии П-3.

Дизайн-проект Aiya Lisova Design

План трехкомнатной квартиры площадью 73,4 метра включает все традиционные для планировки помещения: две спальни для взрослых и ребенка, гостиную, кухню, ванную и санузел. Интерьер оформлен в современной стилистике с обилием дерева и с контрастной светло-темной отделкой. Большая угловая лоджия в спальне утеплена и присоединена к комнате в качестве дополнительной зоны отдыха — с торшером и мягкой мебелью.

Дизайн-проект ReRooms

Перед нами 81-метровая трешка в стиле прованс с крупными растительными принтами на стенах в каждой комнате. Все зоны квартиры оформлены в светлой палитре с использованием бежевых оттенков. А в качестве основного декора используются картины с природными сюжетами и живые растения.



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Дизайн-проект ReRooms

Следующая трешка площадью 80,9 метра оформлена в стиле современная классика: в светлых тонах и с использованием нежного бирюзового цвета разных оттенков. Главная особенность дизайна в том, что вместо гостиной в квартире организована вторая детская комната — с собственным небольшим балконом, предусмотренным планировкой.



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Дизайн-проект ReRooms

Интерьер этой трехкомнатной квартиры также оформлен в стиле прованс, но в более изящном исполнении, которое подчеркивает романтизм французской провинции. Стены украшены цветочными узорами, зеркала и картины облачены в золотые фигурные рамы, а отделка состоит из приглушенных естественных оттенков: бежевого, бледно-розового, зеленого. Один из балконов обустроен как дополнительная комната отдыха. Детская оформлена в морской стилистике, также характерной для стиля прованс.