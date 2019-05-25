Дизайн трехкомнатных квартир в доме серии П-З: лучшие примеры интерьера

Показываем дизайн и планировки трехкомнатных квартир в домах серии П-3. Это самая популярная, востребованная и комфортная серия домов с большими жилыми пространствами.
Панельные дома планировки П-3 активно строились в период с 1970 по 1998 год и обрели огромную популярность. Причина этого — продуманная планировка квартир, а также экономичность материалов и технологии строительства. Правда, одно- и двухкомнатные квартиры в таких домах не пользуются большим спросом из-за слишком маленького метража. Серия П-3 идеально воплощает большие пространства с тремя и четырьмя комнатами. Поэтому сегодня мы покажем, как выглядит планировка и дизайн трехкомнатной квартиры в доме П-3. А также продемонстрируем самые красивые интерьеры трешек в таких домах.
Особенности планировки домов серии П-3
Классическая планировка дома П-3 подразумевает 16-17 этажей, по 4 квартиры на каждом: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатную. Схему квартир П-3 можно детально изучить на фото ниже. Основные характеристики:
высота потолков — 2,64 метра;
раздельные санузел и ванная;
большие лоджии — от 4 метров (только в трех- и четырехкомнатных квартирах).
Дизайн трехкомнатных квартир в домах серии П-3
Основные особенности и преимущества планировки угловой трехкомнатной квартиры П-3:
Отсутствие сквозных комнат. Трехкомнатная квартира П-3 имеет стандартную площадь 73—83 метра, а также угловое расположение — это сказывается на удачном распределении всех комнат. В планировке нет сквозных помещений или нескольких входов в одно помещение. Попасть в любую комнату можно из удобного углового коридора, через отдельную дверь.
Две лоджии. Помимо основной лоджии площадью от 4 метров, примыкающей к спальне, свой небольшой балкон есть также у гостиной. Такая особенность планировки предоставляет больше места для отдыха или хранения вещей.
Отдельный санузел и ванная. Трешка в домах П-3 всегда имеет отдельные помещения для санузла и основной ванной. Это расширяет возможности для оборудования комнат: так как есть отдельный санузел, в ванной можно поставить большую универсальную душевую.
Примеры интерьера трехкомнатной квартиры
Показываем несколько стильных и современных интерьеров трехкомнатных квартир в домах серии П-3.
Дизайн-проект Aiya Lisova Design
План трехкомнатной квартиры площадью 73,4 метра включает все традиционные для планировки помещения: две спальни для взрослых и ребенка, гостиную, кухню, ванную и санузел. Интерьер оформлен в современной стилистике с обилием дерева и с контрастной светло-темной отделкой. Большая угловая лоджия в спальне утеплена и присоединена к комнате в качестве дополнительной зоны отдыха — с торшером и мягкой мебелью.
Дизайн-проект ReRooms
Перед нами 81-метровая трешка в стиле прованс с крупными растительными принтами на стенах в каждой комнате. Все зоны квартиры оформлены в светлой палитре с использованием бежевых оттенков. А в качестве основного декора используются картины с природными сюжетами и живые растения.
Дизайн-проект ReRooms
Следующая трешка площадью 80,9 метра оформлена в стиле современная классика: в светлых тонах и с использованием нежного бирюзового цвета разных оттенков. Главная особенность дизайна в том, что вместо гостиной в квартире организована вторая детская комната — с собственным небольшим балконом, предусмотренным планировкой.
Дизайн-проект ReRooms
Интерьер этой трехкомнатной квартиры также оформлен в стиле прованс, но в более изящном исполнении, которое подчеркивает романтизм французской провинции. Стены украшены цветочными узорами, зеркала и картины облачены в золотые фигурные рамы, а отделка состоит из приглушенных естественных оттенков: бежевого, бледно-розового, зеленого. Один из балконов обустроен как дополнительная комната отдыха. Детская оформлена в морской стилистике, также характерной для стиля прованс.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники