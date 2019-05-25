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Дизайн трехкомнатных квартир в доме серии П-З: лучшие примеры интерьера


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Показываем дизайн и планировки трехкомнатных квартир в домах серии П-3. Это самая популярная, востребованная и комфортная серия домов с большими жилыми пространствами.

Содержание

Панельные дома планировки П-3 активно строились в период с 1970 по 1998 год и обрели огромную популярность. Причина этого — продуманная планировка квартир, а также экономичность материалов и технологии строительства. Правда, одно- и двухкомнатные квартиры в таких домах не пользуются большим спросом из-за слишком маленького метража. Серия П-3 идеально воплощает большие пространства с тремя и четырьмя комнатами. Поэтому сегодня мы покажем, как выглядит планировка и дизайн трехкомнатной квартиры в доме П-3. А также продемонстрируем самые красивые интерьеры трешек в таких домах.

Особенности планировки домов серии П-3

Классическая планировка дома П-3 подразумевает 16-17 этажей, по 4 квартиры на каждом: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатную. Схему квартир П-3 можно детально изучить на фото ниже. Основные характеристики:

  • высота потолков — 2,64 метра;

  • раздельные санузел и ванная;

  • большие лоджии — от 4 метров (только в трех- и четырехкомнатных квартирах).

Фото № 1: Дизайн трехкомнатных квартир в доме серии П-З: лучшие примеры интерьераФото: kad-reg.ru

Дизайн трехкомнатных квартир в домах серии П-3

Основные особенности и преимущества планировки угловой трехкомнатной квартиры П-3:

Отсутствие сквозных комнат. Трехкомнатная квартира П-3 имеет стандартную площадь 73—83 метра, а также угловое расположение — это сказывается на удачном распределении всех комнат. В планировке нет сквозных помещений или нескольких входов в одно помещение. Попасть в любую комнату можно из удобного углового коридора, через отдельную дверь.

Две лоджии. Помимо основной лоджии площадью от 4 метров, примыкающей к спальне, свой небольшой балкон есть также у гостиной. Такая особенность планировки предоставляет больше места для отдыха или хранения вещей

Отдельный санузел и ванная. Трешка в домах П-3 всегда имеет отдельные помещения для санузла и основной ванной. Это расширяет возможности для оборудования комнат: так как есть отдельный санузел, в ванной можно поставить большую универсальную душевую. 

Фото № 2: Дизайн трехкомнатных квартир в доме серии П-З: лучшие примеры интерьераФото: mvk-service.com

Примеры интерьера трехкомнатной квартиры

Показываем несколько стильных и современных интерьеров трехкомнатных квартир в домах серии П-3. 

Дизайн-проект Aiya Lisova Design

План трехкомнатной квартиры площадью 73,4 метра включает все традиционные для планировки помещения: две спальни для взрослых и ребенка, гостиную, кухню, ванную и санузел. Интерьер оформлен в современной стилистике с обилием дерева и с контрастной светло-темной отделкой. Большая угловая лоджия в спальне утеплена и присоединена к комнате в качестве дополнительной зоны отдыха — с торшером и мягкой мебелью.


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Дизайн-проект ReRooms

Перед нами 81-метровая трешка в стиле прованс с крупными растительными принтами на стенах в каждой комнате. Все зоны квартиры оформлены в светлой палитре с использованием бежевых оттенков. А в качестве основного декора используются картины с природными сюжетами и живые растения. 


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Дизайн-проект ReRooms

Следующая трешка площадью 80,9 метра оформлена в стиле современная классика: в светлых тонах и с использованием нежного бирюзового цвета разных оттенков. Главная особенность дизайна в том, что вместо гостиной в квартире организована вторая детская комната — с собственным небольшим балконом, предусмотренным планировкой. 


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Дизайн-проект ReRooms

Интерьер этой трехкомнатной квартиры также оформлен в стиле прованс, но в более изящном исполнении, которое подчеркивает романтизм французской провинции. Стены украшены цветочными узорами, зеркала и картины облачены в золотые фигурные рамы, а отделка состоит из приглушенных естественных оттенков: бежевого, бледно-розового, зеленого. Один из балконов обустроен как дополнительная комната отдыха. Детская оформлена в морской стилистике, также характерной для стиля прованс.


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Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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