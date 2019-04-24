Как обустроить трехкомнатную квартиру в современном стиле: проект ReRooms

Этот дизайн-проект трехкомнатной квартиры площадью 55 метров, расположенной в ЖК «Московский», подойдет семье с двумя маленькими детьми.
Квартира выполнена в современном стиле, в сдержанной цветовой гамме, которая визуально расширяет пространство. Главной задачей дизайнеров было сделать квартиру функциональной и сохранить ее простор и уют. Этому способствовал выбор цвета: все комнаты выполнены в единой гамме с яркими элементами декора. Мебель и бытовую технику дизайнеры расположили так, чтобы она не загромождала комнаты.
Интерьер прихожей: просто и комфортно
Приятное впечатление складывается уже в прихожей. Это пространство светлое, белый цвет разбавляют детали натуральных оттенков: дверь, выполненная под дерево, и декорированная часть стены, где можно повесить одежду. Под вешалкой расположены два белых шкафчика для обуви. Пол, перетекающий из прихожей в основные зоны, выполнен из ламината в тон дверей — это избавляет от ощущения стерильности.ира выполнена в современном стиле, в сдержанной цветовой гамме, которая визуально расширяет пространство. Главной задачей дизайнеров было сделать квартиру функциональной и сохранить ее простор и уют. Этому способствовал выбор цвета: все комнаты выполнены в единой гамме с яркими элементами декора. Мебель и бытовую технику дизайнеры расположили так, чтобы она не загромождала комнаты.
Интерьер прихожей: просто и комфортно
Приятное впечатление складывается уже в прихожей. Это пространство светлое, белый цвет разбавляют детали натуральных оттенков: дверь, выполненная под дерево, и декорированная часть стены, где можно повесить одежду. Под вешалкой расположены два белых шкафчика для обуви. Пол, перетекающий из прихожей в основные зоны, выполнен из ламината в тон дверей — это избавляет от ощущения стерильности.
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Чтобы не загромождать прихожую, но разместить здесь все необходимые вещи, можно не встраивать шкаф, а отделать часть стены деревом или камнем.
В качестве освещения в прихожую подобрали бра и подвесной светильник.
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Межкомнатные двери выполнены под дерево в светлых тонах.
Интерьер кухни-гостиной: контрастно и уютно
В основной комнате три зоны: кухня, столовая и гостиная. Пространство разделено с помощью небольшого обеденного стола.
Зона кухни расположена вдоль стены. Стилизованные шкафчики и бытовая техника подчеркивают современный дизайн квартиры. На небольшой кухне-столовой расположены аккуратные нежно-голубые шкафчики. Разбавляет интерьер деревянная столешница и предметы декора в виде вазы с яркими цветами. Стена облицована светлым декоративным кирпичом.
В рабочей зоне есть отдельная подсветка и основной свет. Для обеденной зоны подобрали мебель простых линий: белые стулья обтекаемой формы и овальный столик.
В помещении много окон, их закрывают широкие плотные шторы, которые можно поднять, как жалюзи.
В гостиной разместили контрастной обивки диван со стильным журнальным столиком. Напротив — подвесная полка с телевизором. Это пространство украшено разнообразными картинами, интересными подушками и небольшим ковром коричневого цвета.
Над гостиной есть отдельное освещение, встроенный кондиционер, установлена система «теплый пол».
Чтобы сделать зону кухни интереснее, вместо привычных белых жалюзи дизайнеры повесили плотные темно-серые шторы.
С помощью скрытых систем на кухне разместили бытовую технику, в том числе холодильник, посудомоечную машину, духовой шкаф.
Обеденную зону можно оформить яркими вазами с живыми цветами или другим декором.
Чтобы разделить две зоны, можно не устанавливать остров или перегородки — достаточно поставить между кухней и гостиной обеденный стол.
В гостиной под телевизором есть еще один стол с дополнительными пуфиками. Его можно использовать для работы или поставить для гостей.
Благодаря тому, что две зоны совмещены, в гостиной можно собраться большой компанией и смотреть телевизор не только сидя на диване, но и за столом.
Интерьер спальни: монохромно и стильно
Спальня, как и вся квартира, оформлена в нейтральной цветовой гамме. В этой комнате дизайнеры использовали приятные тона голубого и серого.
В интерьере нет кричащих цветов и предметов декора. Чтобы сделать комнату визуально больше, на двух стенах разместили панорамные окна и легкий тюль. Это делает пространство более воздушным. Для контраста и комфорта также повесили длинные плотные шторы серо-синего цвета. Другую стену оформили досками.
С другой стороны комнаты дизайнеры поставили небольшой белый комод, зеркало и телевизор на поворотном кронштейне.
Кровать с мягким изголовьем выполнена в спокойных серых цветах.
Над кроватью расположили необычный подвесной светильник.
Чтобы добавить еще больше уюта, можно положить рядом с кроватью ковер.
Рядом с кроватью поставили тумбу, где можно хранить различные мелочи.
Благодаря шторам во всю стену комната кажется длиннее.
Спальня кажется просторнее и потому, что мелкие предметы собраны в одном углу.
Интерьер детской: ярко, но неброско
Детская в этой квартире тоже небольшая, однако здесь удалось разместить два спальных места. И благодаря интересной отделке комната не кажется маленькой.
Детская отличается от других помещений в квартире: она яркая и контрастная. Единственное, что поддерживает декор других комнат — общий основной цвет. В отделке светлых стен использованы цветные фотообои. Они выделяют спальную зону.
Предметы декора в детской тоже яркие — это пледы и полки. Пол и потолок остались нейтральными: прикроватный коврик выполнен в светлых оттенках, каркасы кроватей, а также некоторая мебель подобраны в белом цвете.
Гардероба здесь нет — одежду можно хранить в специальных выдвижных ящиках под кроватью. Такой прием помогает сэкономить место и соблюдать порядок. Книги и разные мелочи можно хранить в небольшом книжном шкафу у входа в комнату.
На сэкономленной площади дизайнеры разместили шведскую стенку — она подчеркивает стилистику пространства.
Кровати стоят посреди комнаты, а за ними расположили два письменных стола и стула.
Над каждым письменным столом повесили полки.
Удобные ниши под кроватью экономят много места в комнате.
У входа дизайнеры разместили небольшой комод и полки, где можно складывать книги и игрушки.
Интерьер санузла: минималистично и функционально
Санузел этой квартиры оформлен в серо-белых тонах. Чтобы не заставлять пространство, шкафы встроены и выполнены в нишах, ванна обшита плиткой — и кажется, будто она продолжает стены.
Сантехника очень функциональная, унитаз выбран с инсталляцией — все выглядит стильно и лаконично. Интерьер не утяжелен декоративными элементами, поэтому в помещении хватает воздуха.
Благодаря цветовому решению санузел выглядит гармонично и не перегруженно.
Помещение отделано светлой плиткой без рисунка, поэтому комната визуально кажется больше.
Все предметы мебели находятся над уровнем пола, что тоже способствует ощущению простора.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники