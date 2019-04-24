Как обустроить трехкомнатную квартиру в современном стиле: проект ReRooms

Приятное впечатление складывается уже в прихожей. Это пространство светлое, белый цвет разбавляют детали натуральных оттенков: дверь, выполненная под дерево, и декорированная часть стены, где можно повесить одежду. Под вешалкой расположены два белых шкафчика для обуви. Пол, перетекающий из прихожей в основные зоны, выполнен из ламината в тон дверей — это избавляет от ощущения стерильности.

Приятное впечатление складывается уже в прихожей. Это пространство светлое, белый цвет разбавляют детали натуральных оттенков: дверь, выполненная под дерево, и декорированная часть стены, где можно повесить одежду. Под вешалкой расположены два белых шкафчика для обуви. Пол, перетекающий из прихожей в основные зоны, выполнен из ламината в тон дверей — это избавляет от ощущения стерильности.ира выполнена в современном стиле , в сдержанной цветовой гамме, которая визуально расширяет пространство. Главной задачей дизайнеров было сделать квартиру функциональной и сохранить ее простор и уют. Этому способствовал выбор цвета: все комнаты выполнены в единой гамме с яркими элементами декора. Мебель и бытовую технику дизайнеры расположили так, чтобы она не загромождала комнаты.

Квартира выполнена в современном стиле , в сдержанной цветовой гамме, которая визуально расширяет пространство. Главной задачей дизайнеров было сделать квартиру функциональной и сохранить ее простор и уют. Этому способствовал выбор цвета: все комнаты выполнены в единой гамме с яркими элементами декора. Мебель и бытовую технику дизайнеры расположили так, чтобы она не загромождала комнаты.

Четырёхкомнатная и более

Чтобы не загромождать прихожую, но разместить здесь все необходимые вещи, можно не встраивать шкаф, а отделать часть стены деревом или камнем.

В качестве освещения в прихожую подобрали бра и подвесной светильник.

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Межкомнатные двери выполнены под дерево в светлых тонах.

Интерьер кухни-гостиной: контрастно и уютно

В основной комнате три зоны: кухня, столовая и гостиная. Пространство разделено с помощью небольшого обеденного стола.

Зона кухни расположена вдоль стены. Стилизованные шкафчики и бытовая техника подчеркивают современный дизайн квартиры. На небольшой кухне-столовой расположены аккуратные нежно-голубые шкафчики. Разбавляет интерьер деревянная столешница и предметы декора в виде вазы с яркими цветами. Стена облицована светлым декоративным кирпичом.

В рабочей зоне есть отдельная подсветка и основной свет. Для обеденной зоны подобрали мебель простых линий: белые стулья обтекаемой формы и овальный столик.

В помещении много окон, их закрывают широкие плотные шторы, которые можно поднять, как жалюзи.

В гостиной разместили контрастной обивки диван со стильным журнальным столиком. Напротив — подвесная полка с телевизором. Это пространство украшено разнообразными картинами, интересными подушками и небольшим ковром коричневого цвета.

Над гостиной есть отдельное освещение, встроенный кондиционер, установлена система «теплый пол».

Чтобы сделать зону кухни интереснее, вместо привычных белых жалюзи дизайнеры повесили плотные темно-серые шторы.

С помощью скрытых систем на кухне разместили бытовую технику, в том числе холодильник, посудомоечную машину, духовой шкаф.

Обеденную зону можно оформить яркими вазами с живыми цветами или другим декором.

Чтобы разделить две зоны, можно не устанавливать остров или перегородки — достаточно поставить между кухней и гостиной обеденный стол.

В гостиной под телевизором есть еще один стол с дополнительными пуфиками. Его можно использовать для работы или поставить для гостей.

Благодаря тому, что две зоны совмещены, в гостиной можно собраться большой компанией и смотреть телевизор не только сидя на диване, но и за столом.

Интерьер спальни: монохромно и стильно

Спальня, как и вся квартира, оформлена в нейтральной цветовой гамме. В этой комнате дизайнеры использовали приятные тона голубого и серого.

В интерьере нет кричащих цветов и предметов декора. Чтобы сделать комнату визуально больше, на двух стенах разместили панорамные окна и легкий тюль. Это делает пространство более воздушным. Для контраста и комфорта также повесили длинные плотные шторы серо-синего цвета. Другую стену оформили досками.

С другой стороны комнаты дизайнеры поставили небольшой белый комод, зеркало и телевизор на поворотном кронштейне.

Кровать с мягким изголовьем выполнена в спокойных серых цветах.

Над кроватью расположили необычный подвесной светильник.

Чтобы добавить еще больше уюта, можно положить рядом с кроватью ковер.

Рядом с кроватью поставили тумбу, где можно хранить различные мелочи.

Благодаря шторам во всю стену комната кажется длиннее.

Спальня кажется просторнее и потому, что мелкие предметы собраны в одном углу.

Интерьер детской: ярко, но неброско

Детская в этой квартире тоже небольшая, однако здесь удалось разместить два спальных места. И благодаря интересной отделке комната не кажется маленькой.

Детская отличается от других помещений в квартире: она яркая и контрастная. Единственное, что поддерживает декор других комнат — общий основной цвет. В отделке светлых стен использованы цветные фотообои. Они выделяют спальную зону.

Предметы декора в детской тоже яркие — это пледы и полки. Пол и потолок остались нейтральными: прикроватный коврик выполнен в светлых оттенках, каркасы кроватей, а также некоторая мебель подобраны в белом цвете.

Гардероба здесь нет — одежду можно хранить в специальных выдвижных ящиках под кроватью. Такой прием помогает сэкономить место и соблюдать порядок. Книги и разные мелочи можно хранить в небольшом книжном шкафу у входа в комнату.

На сэкономленной площади дизайнеры разместили шведскую стенку — она подчеркивает стилистику пространства.

Кровати стоят посреди комнаты, а за ними расположили два письменных стола и стула.

Над каждым письменным столом повесили полки.

Удобные ниши под кроватью экономят много места в комнате.

У входа дизайнеры разместили небольшой комод и полки, где можно складывать книги и игрушки.

Интерьер санузла: минималистично и функционально

Санузел этой квартиры оформлен в серо-белых тонах. Чтобы не заставлять пространство, шкафы встроены и выполнены в нишах, ванна обшита плиткой — и кажется, будто она продолжает стены.

Сантехника очень функциональная, унитаз выбран с инсталляцией — все выглядит стильно и лаконично. Интерьер не утяжелен декоративными элементами, поэтому в помещении хватает воздуха.

Благодаря цветовому решению санузел выглядит гармонично и не перегруженно.

Помещение отделано светлой плиткой без рисунка, поэтому комната визуально кажется больше.

Все предметы мебели находятся над уровнем пола, что тоже способствует ощущению простора.



