Дизайн ванной комнаты без туалета: 25 крутых идей

Эта статья поможет вам понять, о какой ванной комнате вы всегда мечтали.

В большинстве квартир — обычные ванные комнаты, и чтобы расширить пространство, мы объединяем их с туалетом. Совмещенные узлы и правда просторнее, но куда лучше — большая ванная без унитаза. Только релакс, удовольствие и эстетика. Современный дизайн ванной комнаты без туалета наверняка вам понравится! Двадцать пять таких ванных комнат мечты уже ждут вас в этой подборке.

1. Ванная с ковром

Лежать с книжкой можно не только на шезлонге под палящим солнцем. В хорошей ванной комнате должно быть и место для отдыха, и необычная люстра, и ковер.

Фото: static1.squarespace.com

2. Ванная художника

Картины и арт-объекты вполне могут украшать ванную комнату, если обращаться с ними бережно или использовать влагоустойчивые материалы. Так будет можно и ванну принимать, и погружаться в прекрасное.

Фото: sunrise.abeachylife.com

3. Богемная ванная

Практичность — это прекрасно, но зачем отказывать себе в таких мелочах, как ванна посреди комнаты или деревянный потолок? Просто соблюдайте аккуратность.

Фото: img.domino.com

4. Очень черная ванная

Поговаривают, что черные ванные комнаты даже лучше кристально белых. Вот этот интерьер точно успокаивает и расслабляет одним своим видом.

Фото: i0.wp.com

5. Бетонная ванная

Любите минимализм, строгую геометрию и модные идеи? Тогда посмотрите на эту ванную — вам наверняка придут в голову интересные интерьерные мысли.

Фото: cocolapinedesign.com

6. Драгоценная ванная

Это интерьер для ценителей роскоши, которые не боятся никаких «чересчур». Золото, глянец, яркие контрасты и очертания драгоценных камней сделают ванную комнату лучшим местом на земле.

Фото: junishop.co

7. Ванная с сакурой

Японцы умеют проводить время наедине со своими мыслями, не торопиться и находить философию в простом камне или потоке воды. Ванная комната — лучшее место, чтобы в этом потренироваться.

Фото: i1.wp.com

8. Ванная с гравюрой

Живопись и вообще искусство в интерьере — актуальная тема. Как прекрасно, что холстом может быть самая обычная стена в ванной комнате.

Фото: pinterest.com





9. Ванная с паркетом на потолке

Переворачиваем современный интерьер с ног на голову. Забудем про стандартные формы и цвета, поменяем местами пол и потолок, будем делать все так, как нам хочется.

Фото: i0.wp.com

10. Ванная из мозаики

У мозаики богатая интерьерная и ванная история: начиная с античных бань и заканчивая бассейнами в современных санаториях. Часть этих идей можно использовать прямо сейчас у себя дома.

Фото: hg-images.condecdn.net

11. Ванная с летним настроением

Солнце и зелень круглый год в доме — это отличная идея. Ее вполне можно воплотить в жизнь, даже если в ванной комнате нет окон.

Фото: encrypted-tbn0.gstatic.com

12. Ванна — и ничего лишнего

Минимализм всегда хорош. В ванной комнате он особенно прекрасен, когда нам хочется просто отдохнуть и ни о чем не думать. Пусть будет только ванна, стены и уют.

Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com

13. Ванная с розовым полом

Пыльные оттенки, особенно розовый, сегодня очень популярны. Как и сочетание разных геометрических форм, например прямоугольника и овала, как на этом фото.

Фото: cdn.home-designing.com

14. Ванная белого цвета

Однотонные интерьеры никогда не выходят из моды, с ними легко жить, их легко преображать при необходимости. Белый цвет для ванной комнаты — это классика, с которой невозможно спорить.

Фото: i1.wp.com

15. Ванная в мраморе

Камни, их слэбы, оттенки и сочетания очень популярны у дизайнеров. Эти благородные прожилки, словно нарисованные кисточкой, идеальные формы и прохладные ощущения будоражат мысль и привлекают внимание.

Фото: scontent-ort2-2.cdninstagram.com

16. Ванная для двоих

Вы любите симметрию? Здорово, когда можно разделить ванную комнату на две половины и спокойно умываться утром и вечером вместе, а не по очереди.

Фото: static1.squarespace.com

17. Ванная с витражным окном

Само по себе окно в ванной — это уже большая радость для дизайнера. А сделать его необычным, витражным и притягательным — отличная возможность для творческого самовыражения.

Фото: hoomdesign.com

18. Ванная с огромным зеркалом

Зеркала расширяют пространство и делают его светлее даже в маленьких комнатах. Представьте, как увеличится эта ванная, сама по себе немаленькая, рядом с этим огромным зеркалом.

Фото: eventtech.me





19. Ванная в экостиле

Экостиль привлекает всех любителей природы, путешествий и «натуральной» жизни. В любом случае камни, дерево и растения в интерьере ванной — это мечта многих.

Фото: i.pinimg.com

20. Ванная в духе Средневековья

Обитатели древних замков только мечтали о канализации, душе и чистой воде в любое время дня. Но мы можем взять из прошлого лучшее для своих ванных комнат: крепкие стены, окна-бойницы и торжественное оформление.

Фото: decoor.net

21. Ванная с панорамным остеклением

Если вы уверены, что за окном внезапно не появится сосед или случайный гость, то панорамные окна заменят вам в ванной и книгу, и музыку, и фильм, и даже собственные мысли.

Фото: hips.hearstapps.com

22. Ванная в зеленом цвете

Зеленый цвет в моде. Особенно если он сочетается с растительными и тропическими принтами. Зеленый цвет способствует расслаблению, так что для ванной комнаты подходит идеально.

Фото: coloraydecor.com

23. Ванная с расписной стеной

Дизайнеры повторяют снова и снова: стандартная плитка нейтрального цвета в ванной комнате — это скучное и далеко не единственное решение. Качественные материалы и хорошие мастера могут создать на ваших стенах вот такую красоту.

Фото: designlisticle.com

24. Ванная с камином

Камин в ванной — это мечта и роскошь, и есть он, пожалуй, только в очень старых домах и замках. Но можно сделать декоративный камин в своей ванной и заменить пламя свечами.

Фото: habituallychic.luxury

25. Ванная с подсветкой

Освещение — очень важная часть интерьера. В ванной оно должно быть мягким, успокаивающим, навевающим дремоту. С правильным светом вы сможете получить максимум энергии и нужных эмоций.