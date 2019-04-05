Дизайн ванной комнаты без туалета: 25 крутых идей

Эта статья поможет вам понять, о какой ванной комнате вы всегда мечтали.
- 1. Ванная с ковром
- 2. Ванная художника
- 3. Богемная ванная
- 4. Очень черная ванная
- 5. Бетонная ванная
- 6. Драгоценная ванная
- 7. Ванная с сакурой
- 8. Ванная с гравюрой
- 9. Ванная с паркетом на потолке
- 10. Ванная из мозаики
- 11. Ванная с летним настроением
- 12. Ванна — и ничего лишнего
- 13. Ванная с розовым полом
- 14. Ванная белого цвета
- 15. Ванная в мраморе
- 16. Ванная для двоих
- 17. Ванная с витражным окном
- 18. Ванная с огромным зеркалом
- 19. Ванная в экостиле
- 20. Ванная в духе Средневековья
- 21. Ванная с панорамным остеклением
- 22. Ванная в зеленом цвете
- 23. Ванная с расписной стеной
- 24. Ванная с камином
- 25. Ванная с подсветкой
В большинстве квартир — обычные ванные комнаты, и чтобы расширить пространство, мы объединяем их с туалетом. Совмещенные узлы и правда просторнее, но куда лучше — большая ванная без унитаза. Только релакс, удовольствие и эстетика. Современный дизайн ванной комнаты без туалета наверняка вам понравится! Двадцать пять таких ванных комнат мечты уже ждут вас в этой подборке.
1. Ванная с ковром
Лежать с книжкой можно не только на шезлонге под палящим солнцем. В хорошей ванной комнате должно быть и место для отдыха, и необычная люстра, и ковер.
2. Ванная художника
Картины и арт-объекты вполне могут украшать ванную комнату, если обращаться с ними бережно или использовать влагоустойчивые материалы. Так будет можно и ванну принимать, и погружаться в прекрасное.
3. Богемная ванная
Практичность — это прекрасно, но зачем отказывать себе в таких мелочах, как ванна посреди комнаты или деревянный потолок? Просто соблюдайте аккуратность.
4. Очень черная ванная
Поговаривают, что черные ванные комнаты даже лучше кристально белых. Вот этот интерьер точно успокаивает и расслабляет одним своим видом.
5. Бетонная ванная
Любите минимализм, строгую геометрию и модные идеи? Тогда посмотрите на эту ванную — вам наверняка придут в голову интересные интерьерные мысли.
6. Драгоценная ванная
Это интерьер для ценителей роскоши, которые не боятся никаких «чересчур». Золото, глянец, яркие контрасты и очертания драгоценных камней сделают ванную комнату лучшим местом на земле.
7. Ванная с сакурой
Японцы умеют проводить время наедине со своими мыслями, не торопиться и находить философию в простом камне или потоке воды. Ванная комната — лучшее место, чтобы в этом потренироваться.
8. Ванная с гравюрой
Живопись и вообще искусство в интерьере — актуальная тема. Как прекрасно, что холстом может быть самая обычная стена в ванной комнате.
9. Ванная с паркетом на потолке
Переворачиваем современный интерьер с ног на голову. Забудем про стандартные формы и цвета, поменяем местами пол и потолок, будем делать все так, как нам хочется.
10. Ванная из мозаики
У мозаики богатая интерьерная и ванная история: начиная с античных бань и заканчивая бассейнами в современных санаториях. Часть этих идей можно использовать прямо сейчас у себя дома.
11. Ванная с летним настроением
Солнце и зелень круглый год в доме — это отличная идея. Ее вполне можно воплотить в жизнь, даже если в ванной комнате нет окон.
12. Ванна — и ничего лишнего
Минимализм всегда хорош. В ванной комнате он особенно прекрасен, когда нам хочется просто отдохнуть и ни о чем не думать. Пусть будет только ванна, стены и уют.
13. Ванная с розовым полом
Пыльные оттенки, особенно розовый, сегодня очень популярны. Как и сочетание разных геометрических форм, например прямоугольника и овала, как на этом фото.
14. Ванная белого цвета
Однотонные интерьеры никогда не выходят из моды, с ними легко жить, их легко преображать при необходимости. Белый цвет для ванной комнаты — это классика, с которой невозможно спорить.
15. Ванная в мраморе
Камни, их слэбы, оттенки и сочетания очень популярны у дизайнеров. Эти благородные прожилки, словно нарисованные кисточкой, идеальные формы и прохладные ощущения будоражат мысль и привлекают внимание.
16. Ванная для двоих
Вы любите симметрию? Здорово, когда можно разделить ванную комнату на две половины и спокойно умываться утром и вечером вместе, а не по очереди.
17. Ванная с витражным окном
Само по себе окно в ванной — это уже большая радость для дизайнера. А сделать его необычным, витражным и притягательным — отличная возможность для творческого самовыражения.
18. Ванная с огромным зеркалом
Зеркала расширяют пространство и делают его светлее даже в маленьких комнатах. Представьте, как увеличится эта ванная, сама по себе немаленькая, рядом с этим огромным зеркалом.
19. Ванная в экостиле
Экостиль привлекает всех любителей природы, путешествий и «натуральной» жизни. В любом случае камни, дерево и растения в интерьере ванной — это мечта многих.
20. Ванная в духе Средневековья
Обитатели древних замков только мечтали о канализации, душе и чистой воде в любое время дня. Но мы можем взять из прошлого лучшее для своих ванных комнат: крепкие стены, окна-бойницы и торжественное оформление.
21. Ванная с панорамным остеклением
Если вы уверены, что за окном внезапно не появится сосед или случайный гость, то панорамные окна заменят вам в ванной и книгу, и музыку, и фильм, и даже собственные мысли.
22. Ванная в зеленом цвете
Зеленый цвет в моде. Особенно если он сочетается с растительными и тропическими принтами. Зеленый цвет способствует расслаблению, так что для ванной комнаты подходит идеально.
23. Ванная с расписной стеной
Дизайнеры повторяют снова и снова: стандартная плитка нейтрального цвета в ванной комнате — это скучное и далеко не единственное решение. Качественные материалы и хорошие мастера могут создать на ваших стенах вот такую красоту.
24. Ванная с камином
Камин в ванной — это мечта и роскошь, и есть он, пожалуй, только в очень старых домах и замках. Но можно сделать декоративный камин в своей ванной и заменить пламя свечами.
25. Ванная с подсветкой
Освещение — очень важная часть интерьера. В ванной оно должно быть мягким, успокаивающим, навевающим дремоту. С правильным светом вы сможете получить максимум энергии и нужных эмоций.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники