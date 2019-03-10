20 нескучных бежевых интерьеров

Рассказываем и показываем, какими бывают интерьеры в бежевых цветах и как сделать их оригинальными.
С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером.
И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.
Бежевый интерьер спальни
В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.
Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.ltr">С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером.
И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.
Бежевый интерьер спальни
В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.
Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.
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Добавить экспрессии поможет пестрый желтый, а чтобы дизайн спальни не выглядел перенасыщенным, можно использовать вместе с желтым и бежевым черный цвет — например в виде отдельных предметов мебели. Это сделает интерьер более строгим и стильным.
Добавьте к бежевому белый цвет. Мебель или постельное белье в таком оттенке внесет свежесть в теплый кремовый интерьер, при этом не делая его слишком эксцентричным, как в случае с яркими расцветками.
Можно оставить бежевыми только стены, использовав темную деревянную мебель и пол, а также яркие зеленые элементы. Они отлично сочетаются и с темным деревом, и с бежевыми тонами. Получится свежий, нескучный дизайн спальни.
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Бежевый интерьер гостиной
Бежевый цвет в интерьере гостиной поможет сделать комнату просторной и легкой. Классическая гостиная с белыми или бежевыми шторами в интерьере и обилием света будет выглядеть стильно и очень красиво.
Можно поиграть с оттенками и сделать облик гостиной еще более интересным и современным. Например, использовать в интерьере темный бежевый диван в сочетании со светлыми стенами и белым напольным покрытием. Градация оттенков создаст интересный индивидуальный дизайн и при этом позволит не задействовать другие цвета.
Попробуйте освежить облик комнаты небольшими яркими элементами: подушками на креслах, картинами, вазами и прочими аксессуарами. Наряду с этим можно использовать темные коричневые оттенки, которые здорово сочетаются с бежевыми.
В бежевую гостиную отлично впишется белая мягкая мебель с яркими подушками — оранжевыми или желтыми. Часть стены можно оформить под декоративную кирпичную кладку, которая добавит интерьеру оригинальности.
Очень смелый вариант — сделать гостиную экспрессивной и запоминающейся, добавив ярко-красный к бежевому цвету в интерьере. Комната сразу станет летней, даже эмоциональной и однозначно прекрасной.
Бежевый цвет в интерьере кухни
Бежевая палитра подойдет и для кухни. Ее дизайн станет аккуратным и выдержанным. К тому же бежевый цвет будет органично сочетаться с классической белой бытовой техникой и мебелью, как на фото ниже.
Современная минималистичная кухня с бесшовной мебелью оригинально смотрится в комбинации светло-бежевого и темно-коричневого оттенков.
Для того чтобы освежить кухонный интерьер в бежевых цветах и сделать его ярче, положите пестрый плиточный пол с геометрическими или абстрактными узорами. В пару к бежевому просятся красные и бордовые тона.
Светлая бежевая кухня полна контрастов в сочетании с черным полом, мебелью и техникой. Несмотря на отсутствие ярких оттенков, помещение станет экстравагантным и запоминающимся.
Вместо черного можно использовать более теплую палитру, близкую к бежевым оттенкам. Например, к светлому бежевому гарнитуру подойдет бордовый цвет стен.
Интерьер бежевой ванной
В ванной комнате бежевый цвет тоже придется кстати. Можно не использовать никаких других оттенков и оформить ванную в светло-бежевой палитре с использованием деревянной мебели.
Как вам такая бежевая ванная с оформленными под мрамор стенами, черными предметами интерьера и белой сантехникой?
Бежевый светлый оттенок в интерьере ванной хорошо гармонирует и с классическим для комнаты белым цветом. В результате получится очень теплый и приятный дизайн.
Бежевый гармонично сочетается с розовым цветом, и для ванной комнаты такая комбинация окажется отличным решением. Дизайн станет романтичным и нежным, способствующим спокойному отдыху в горячей ванне. Если ванная маленькая, разместите розовую и бежевую стену в интерьере друг напротив друга — для большего контраста и выразительности.
Выполните отделку стен ванной комнаты красивой узорчатой плиткой в разных оттенках бежевого. Ванная приобретет оригинальный этнический облик, как на фото ниже.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники