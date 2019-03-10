Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

20 нескучных бежевых интерьеров


3261
Получить образец дизайн-проекта

Рассказываем и показываем, какими бывают интерьеры в бежевых цветах и как сделать их оригинальными.

С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером. 

И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.

Бежевый интерьер спальни

В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.

Фото № 1: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: kellyscanlondesigns.com

 Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.ltr">С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером. 

И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.

Бежевый интерьер спальни

В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.

Фото № 1: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: kellyscanlondesigns.com

 Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 2: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: phenixflooring.com

 Добавить экспрессии поможет пестрый желтый, а чтобы дизайн спальни не выглядел перенасыщенным, можно использовать вместе с желтым и бежевым черный цвет — например в виде отдельных предметов мебели. Это сделает интерьер более строгим и стильным.

Фото № 3: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: fineartamerica.com

 Добавьте к бежевому белый цвет. Мебель или постельное белье в таком оттенке внесет свежесть в теплый кремовый интерьер, при этом не делая его слишком эксцентричным, как в случае с яркими расцветками.

Фото № 4: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: homestratosphere.com

 Можно оставить бежевыми только стены, использовав темную деревянную мебель и пол, а также яркие зеленые элементы. Они отлично сочетаются и с темным деревом, и с бежевыми тонами. Получится свежий, нескучный дизайн спальни.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 5: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: psicologiaymediacion.com
 

Бежевый интерьер гостиной

Бежевый цвет в интерьере гостиной поможет сделать комнату просторной и легкой. Классическая гостиная с белыми или бежевыми шторами в интерьере и обилием света будет выглядеть стильно и очень красиво.

Фото № 6: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: trulia.com

 Можно поиграть с оттенками и сделать облик гостиной еще более интересным и современным. Например, использовать в интерьере темный бежевый диван в сочетании со светлыми стенами и белым напольным покрытием. Градация оттенков создаст интересный индивидуальный дизайн и при этом позволит не задействовать другие цвета.

Фото № 7: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: hurlinghamestate.com

 Попробуйте освежить облик комнаты небольшими яркими элементами: подушками на креслах, картинами, вазами и прочими аксессуарами. Наряду с этим можно использовать темные коричневые оттенки, которые здорово сочетаются с бежевыми.

Фото № 8: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: kellyscanlondesigns.com

 В бежевую гостиную отлично впишется белая мягкая мебель с яркими подушками — оранжевыми или желтыми. Часть стены можно оформить под декоративную кирпичную кладку, которая добавит интерьеру оригинальности.

Фото № 9: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: realestatewithnikesha.com

 Очень смелый вариант — сделать гостиную экспрессивной и запоминающейся, добавив ярко-красный к бежевому цвету в интерьере. Комната сразу станет летней, даже эмоциональной и однозначно прекрасной.

Фото № 10: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: maggiacomoins.com
 

Бежевый цвет в интерьере кухни

Бежевая палитра подойдет и для кухни. Ее дизайн станет аккуратным и выдержанным. К тому же бежевый цвет будет органично сочетаться с классической белой бытовой техникой и мебелью, как на фото ниже.

Фото № 11: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: home-designing.com

 Современная минималистичная кухня с бесшовной мебелью оригинально смотрится в комбинации светло-бежевого и темно-коричневого оттенков.

Фото № 12: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: mkumodels.com

 Для того чтобы освежить кухонный интерьер в бежевых цветах и сделать его ярче, положите пестрый плиточный пол с геометрическими или абстрактными узорами. В пару к бежевому просятся красные и бордовые тона.

Фото № 13: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: architectureartdesigns.com

 Светлая бежевая кухня полна контрастов в сочетании с черным полом, мебелью и техникой. Несмотря на отсутствие ярких оттенков, помещение станет экстравагантным и запоминающимся.

Фото № 14: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: bestdesignideas.com

 Вместо черного можно использовать более теплую палитру, близкую к бежевым оттенкам. Например, к светлому бежевому гарнитуру подойдет бордовый цвет стен.

Фото № 15: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: sncollection.co.uk
 

Интерьер бежевой ванной

В ванной комнате бежевый цвет тоже придется кстати. Можно не использовать никаких других оттенков и оформить ванную в светло-бежевой палитре с использованием деревянной мебели.

Фото № 16: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: urbatek.com

Как вам такая бежевая ванная с оформленными под мрамор стенами, черными предметами интерьера и белой сантехникой? 

Фото № 17: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: urbatek.com

Бежевый светлый оттенок в интерьере ванной хорошо гармонирует и с классическим для комнаты белым цветом. В результате получится очень теплый и приятный дизайн.

Фото № 18: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: carlaaston.com

Бежевый гармонично сочетается с розовым цветом, и для ванной комнаты такая комбинация окажется отличным решением. Дизайн станет романтичным и нежным, способствующим спокойному отдыху в горячей ванне. Если ванная маленькая, разместите розовую и бежевую стену в интерьере друг напротив друга — для большего контраста и выразительности.

Фото № 19: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: homeklondike.site

Выполните отделку стен ванной комнаты красивой узорчатой плиткой в разных оттенках бежевого. Ванная приобретет оригинальный этнический облик, как на фото ниже.

Фото № 20: 20 нескучных бежевых интерьеровФото: aglasiangranito.com

#дизайн#цвет#Интерьер#бежевый
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#подоконник#Интерьер#Квартира
20 лучших идей использования подоконника
#дизайн#Интерьер#этнический стиль
Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете
#детская#дизайн#Шторы#Интерьер#Квартира#Кухня#Гостиная
Что повесить на окна от солнца: 8 видов штор
#Ванная комната#Интерьер#Тенденции
10 тенденций оформления ванной комнаты
#дизайн#Ванная
Дизайн ванной комнаты без туалета: 25 крутых идей
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия