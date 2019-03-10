20 нескучных бежевых интерьеров

Фото: kellyscanlondesigns.com Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.

В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.

И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.

Фото: kellyscanlondesigns.com Интерьер спальни в бежевых тонах можно разбавлять и яркими красками. На светлом бежевом фоне эффектен контраст оранжевых элементов и зеленых растений.ltr">С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером.

В спальню бежевый цвет отлично впишется, так как он помогает создать спокойную и уютную обстановку в комнате. Теплые бежевые обои в интерьере винтажной спальни органично сочетаются с цветочными мотивами на мебели. Благодаря этому комната не будет выглядеть однотонной и слишком простой, однако в ней сохранится спокойная атмосфера.

И прежде всего показываем 20 самых интересных идей для современного оформления комнаты в бежевых тонах.

С какими цветами лучше всего сочетается бежевый? Каким комнатам и стилям оформления он больше всего подходит? Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, связанные с бежевым интерьером.

Фото: phenixflooring.com



Добавить экспрессии поможет пестрый желтый, а чтобы дизайн спальни не выглядел перенасыщенным, можно использовать вместе с желтым и бежевым черный цвет — например в виде отдельных предметов мебели. Это сделает интерьер более строгим и стильным.

Фото: fineartamerica.com



Добавьте к бежевому белый цвет. Мебель или постельное белье в таком оттенке внесет свежесть в теплый кремовый интерьер, при этом не делая его слишком эксцентричным, как в случае с яркими расцветками.

Фото: homestratosphere.com



Можно оставить бежевыми только стены, использовав темную деревянную мебель и пол, а также яркие зеленые элементы. Они отлично сочетаются и с темным деревом, и с бежевыми тонами. Получится свежий, нескучный дизайн спальни.

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Фото: psicologiaymediacion.com



Бежевый интерьер гостиной

Бежевый цвет в интерьере гостиной поможет сделать комнату просторной и легкой. Классическая гостиная с белыми или бежевыми шторами в интерьере и обилием света будет выглядеть стильно и очень красиво.

Фото: trulia.com



Можно поиграть с оттенками и сделать облик гостиной еще более интересным и современным. Например, использовать в интерьере темный бежевый диван в сочетании со светлыми стенами и белым напольным покрытием. Градация оттенков создаст интересный индивидуальный дизайн и при этом позволит не задействовать другие цвета.

Фото: hurlinghamestate.com



Попробуйте освежить облик комнаты небольшими яркими элементами: подушками на креслах, картинами, вазами и прочими аксессуарами. Наряду с этим можно использовать темные коричневые оттенки, которые здорово сочетаются с бежевыми.

Фото: kellyscanlondesigns.com



В бежевую гостиную отлично впишется белая мягкая мебель с яркими подушками — оранжевыми или желтыми. Часть стены можно оформить под декоративную кирпичную кладку, которая добавит интерьеру оригинальности.

Фото: realestatewithnikesha.com



Очень смелый вариант — сделать гостиную экспрессивной и запоминающейся, добавив ярко-красный к бежевому цвету в интерьере. Комната сразу станет летней, даже эмоциональной и однозначно прекрасной.

Фото: maggiacomoins.com



Бежевый цвет в интерьере кухни

Бежевая палитра подойдет и для кухни. Ее дизайн станет аккуратным и выдержанным. К тому же бежевый цвет будет органично сочетаться с классической белой бытовой техникой и мебелью, как на фото ниже.

Фото: home-designing.com



Современная минималистичная кухня с бесшовной мебелью оригинально смотрится в комбинации светло-бежевого и темно-коричневого оттенков.

Фото: mkumodels.com



Для того чтобы освежить кухонный интерьер в бежевых цветах и сделать его ярче, положите пестрый плиточный пол с геометрическими или абстрактными узорами. В пару к бежевому просятся красные и бордовые тона.

Фото: architectureartdesigns.com



Светлая бежевая кухня полна контрастов в сочетании с черным полом, мебелью и техникой. Несмотря на отсутствие ярких оттенков, помещение станет экстравагантным и запоминающимся.

Фото: bestdesignideas.com



Вместо черного можно использовать более теплую палитру, близкую к бежевым оттенкам. Например, к светлому бежевому гарнитуру подойдет бордовый цвет стен.

Фото: sncollection.co.uk



Интерьер бежевой ванной

В ванной комнате бежевый цвет тоже придется кстати. Можно не использовать никаких других оттенков и оформить ванную в светло-бежевой палитре с использованием деревянной мебели.

Фото: urbatek.com



Как вам такая бежевая ванная с оформленными под мрамор стенами, черными предметами интерьера и белой сантехникой?

Фото: urbatek.com



Бежевый светлый оттенок в интерьере ванной хорошо гармонирует и с классическим для комнаты белым цветом. В результате получится очень теплый и приятный дизайн.

Фото: carlaaston.com



Бежевый гармонично сочетается с розовым цветом, и для ванной комнаты такая комбинация окажется отличным решением. Дизайн станет романтичным и нежным, способствующим спокойному отдыху в горячей ванне. Если ванная маленькая, разместите розовую и бежевую стену в интерьере друг напротив друга — для большего контраста и выразительности.

Фото: homeklondike.site



Выполните отделку стен ванной комнаты красивой узорчатой плиткой в разных оттенках бежевого. Ванная приобретет оригинальный этнический облик, как на фото ниже.