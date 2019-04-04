Как дизайнеры по всему миру используют керамику в проектах

Керамика — это практичный материал, который поможет воплотить любые стилистические и функциональные идеи в интерьере. Благодаря богатству цветов и разнообразию форм керамические элементы подходят для декорирования любого пространства. Помимо традиционного применения на кухне или в ванной, керамика прекрасно смотрится в гостиной, спальне, кабинете и даже в прихожей. ReRooms подобрал оригинальные идеи использования керамики, которые помогут вам создать эффектный дизайн в своем доме.

1. Декоративное панно

Панно из керамики, повторяющие особенности фактур, принтов и цветовое исполнение других элементов декора, внесут выразительный акцент в интерьер комнаты. Декоративное панно может быть выполнено из сюжетных изображений крупного формата, создано из отдельных плиток или представлять собой монолитную картину, например, как в интерьере известного американского дизайнера Мартина Лоуренса Булларда.

Фото: martynlawrencebullard.com

Для ванной удачным вариантом станет панно с изображением морских пейзажей или водопадов, для кухни — натюрмортов или цветочных мотивов. Для гостиной лучше выбирать керамическое панно с репродукциями картин знаменитых художников или старинными фресками.

Фото: gvega.com

1 /3 Фото: tilemuralcreativearts.com

2 /3 Фото: visitavinces.com

3 /3

Панно «ЦВЕТОЧНЫЙ СВОД 1» 35 000 руб.* Купить *Цена может измениться Панно «В СТИЛЕ ГЖЕЛЬ 1» 8 500 руб.* Купить *Цена может измениться Панно «САД МОНЕ» 60*90 9 768 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Оригинальная фурнитура

Тренд в дизайне интерьера — использование керамики в мебельной фурнитуре. Для французского прованса или аристократической английской классики подойдут керамические ручки для мебели с выразительными орнаментами и рисунками или с отделкой под состаренный металл. Если ваша комната выполнена в стиле поп-арт, в качестве керамической отделки для мебели можно использовать цветную фурнитуру ручной работы.

Хотите наполнить свой дом американским гламурным шиком — обратите внимание на интерьер американского дизайнера Джонатана Адлера.

Фото: jonathanadler.com

1 /4 Фото: jonathanadler.com

2 /4 Фото: rinkit.com

3 /4 Фото: nyslystore.com

4 /4

Ручки керамические в стиле этно 150 руб.* Купить *Цена может измениться Мебельные ручки DIVA 110 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Аксессуары

Аксессуары из керамики — амфоры, сосуды, чаши, посуда, статуэтки, скульптуры — эффектно разбавят сдержанный дизайн и привнесут самобытность в комнату. Расписные вазы гармонично впишутся в интерьер гостиной с восточными мотивами. Оригинальные керамические тарелки станут эффектным дополнением эклектического интерьера, керамические фигурки и шкатулки — интерьера в стиле прованс. Готовых решений не существует, но в этом и есть прелесть индивидуального интерьера.

Известный французский дизайнер Пьер Йованович, автор множества частных и общественных интерьеров, среди которых — бутик Christian Louboutin и отель Marignan в центре Парижа, часто включает в свои интерьеры керамические аксессуары.

Фото: veniceclayartists.com

Фото: housebeautiful.com

1 /2 Фото: housebeautiful.com

2 /2

Ваза 33 см «Спирали» 899 руб.* Купить *Цена может измениться Шкатулка SILVER PEAR 1 420 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Рамы для зеркал

Керамику широко используют для инкрустации зеркал. Большие зеркала, например, отделывают широкими керамическими вставками по краям, маленькие — цветной мозаикой. Оригинальным дизайнерским решением станет создание зеркальной галереи из небольших ручных зеркал на стене в прихожей.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hgtvhome.sndimg.com

2 /2

Зеркало малое «МОЗАИКА» 5 100 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Печворк на стенах

Одним из последних трендов в керамике стал перенос техники лоскутного шитья печворк в рисунки плиток. Малоформатная плитка, выполненная в таком стиле, привнесет в дом уют и теплую атмосферу. «Лоскутное одеяло» из керамики широко используют для оформления стен. Оригинальный печворк на стенах создают из разных видов керамической плитки. Например, можно использовать смальту (стеклянную мозаику), которая эффектно переливается при попадании света, или майолику, покрытую глазурью и красками. Здесь простор для фантазии безграничен.

Фото: sauravdutt.com

1 /3 Фото: cdn.home-designing.com

2 /3 Фото: ragnoworld.com

3 /3

Вставка «ОРСЭ» 8*8 144 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка в стиле печворк VERONA 2 802 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Комнатный фонтан

Декоративные фонтаны смотрятся изящно и эффектно в интерьере. Они помогают расслабиться и отстраниться от повседневных проблем. Внешний вид комнатного фонтана зависит от стиля интерьера и пространства комнаты. Для малогабаритных помещений удачным вариантом станет конструкция из маленьких керамических кувшинов. В просторные комнаты можно ставить напольные фонтаны с объемными элементами.

Фото: hayneedle.com

1 /2 Фото: taobao.com

2 /2

Настольный фонтан «Бочка и кувшин» 2 530 руб.* Купить *Цена может измениться Пристенный фонтан-водопад «Грот Юпитера» 280 000 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Напольное покрытие

Современная керамическая плитка способна имитировать различные поверхности. К примеру, необычным напольным покрытием может стать плитка под ламинат. При нейтральном тоне стен и потолка выразительно смотрится плиточный пол с ярким рисунком или контрастными оттенками. В моде также графические керамические ковры с эффектом 3D, способные визуально расширять пространство комнаты.

Фото: tileofspainusa.com

1 /2 Фото: rocatilegroup.com

2 /2

Ковер декорированный 119,5 Х 238,5 5 451 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративная плитка для напольного покрытия Villeroy & Boch 4 300 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Облицовка мебели

С помощью керамики можно преобразить мебель и сделать ее настоящим произведением искусства. Керамической плиткой облицовывают как внешние, так и внутренние панели предметов мебели. Например, деревянный кухонный стол можно изменить до неузнаваемости, если его поверхность покрыть керамической мозаикой. Индивидуальность мебельному гарнитуру придадут вставки из яркой керамической плитки.

Фото: trendir.com

1 /3 Фото: loonaonline.com

2 /3 Фото: trueliquidator.com

3 /3

Цветная мозаика Atlas Concorde 18 005 руб.* Купить *Цена может измениться Рельефная мозаика ICE FLOWERS 8 160 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Керамические светильники

Большой популярностью у дизайнеров пользуются керамические светильники и люстры, которые подходят ко многим интерьерным стилям. Интерьер в экостиле гармонично дополнят шарообразные керамические плафоны на светильниках, для эклектического интерьера подойдут люстры с цветными керамическими подвесками, в модерн отлично впишутся керамические светильники строгой геометрической формы.

Фото: essentialhome.eu

1 /3 Фото: housebeautiful.com

2 /3 Фото: housebeautiful.com

3 /3

Люстра от MM LAMPADARI 73 040 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник от Jago 27 720 руб.* Купить *Цена может измениться Торшер Lissea 11 999 руб.* Купить *Цена может измениться Настольная лампа дизайнерская BRING 4 347 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Лестница

Обычно о декоре ступенек лестницы мало кто задумывается. Но и для этого элемента интерьера есть оригинальная дизайнерская идея. Например, вместо ковровой дорожки между ступеньками можно положить яркую плитку. Подступенки можно сделать однотонными или разноцветными. Главное, чтобы они гармонировали с общим стилем лестницы и интерьером в целом.

Фото: cdn.shopify.com

1 /2 Фото: thespruce.com

2 /2

Подступенок «ВИЧЕНЦА МАЙОЛИКА» 118 руб.* Купить *Цена может измениться Подступенок «ПЬЕРФОН» 118 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Фронтон камина

Милые семейные посиделки у камина, даже декоративного, согревают душу. К тому же камин вносит уют в атмосферу помещения. Чтобы камин радовал взор не только природной красотой огня, но и интересной отделкой, дизайнеры прибегают к керамике. Фронтоны камина облицовывают цельной плиткой с оригинальным рисунком или плиточными кусками в виде яркой мозаики.

Обратите внимание на отделку камина в гостиной, интерьер которой выполнила известный американский дизайнер Виндзор Смит.

Фото: windsorsmithhome.com

1 /3 Фото: westsidetile.com

2 /3 Фото: swisstime.me

3 /3

Плитка для камина и печей Adobe Gris 1 962 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка «Даниэли» для облицовки камина 1 887 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Кухонный фартук

Керамика также станет идеальным решением для оформления кухонного фартука — как с дизайнерской, так и с практической точки зрения. Но здесь важно сделать правильный выбор в соответствии со стилем интерьера. В классическую кухню гармонично впишется фартук из плитки с имитацией узора под дерево или из плитки-«кабанчик», имитирующей кирпичную кладку. Для оформления фартука на кухне в стиле ар-деко подойдет плитка с геометрическими узорами. Для кухни в стиле прованс отличным вариантом станет фартук из плитки с кракелюром.

Фото: sebringdesignbuild.com

1 /4 Фото: hgtv.com

2 /4 Фото: hgtv.com

3 /4 Фото: hgtv.com

4 /4

Для создания оригинального кухонного фартука подойдут эти предметы (цены актуальны на момент публикации):

Керамическая мозаика Shades Mosaic White 30 X 30 30 137 руб.* Купить *Цена может измениться Коллекция плитки Realonda - Куб 2 270 руб.* Купить *Цена может измениться

1. Декоративное панно

ика — это практичный материал, который поможет воплотить любые стилистические и функциональные идеи в интерьере. Благодаря богатству цветов и разнообразию форм керамические элементы подходят для декорирования любого пространства. Помимо традиционного применения на кухне или в ванной, керамика прекрасно смотрится в гостиной, спальне, кабинете и даже в прихожей. ReRooms подобрал оригинальные идеи использования керамики, которые помогут вам создать эффектный дизайн в своем доме.

Панно из керамики, повторяющие особенности фактур, принтов и цветовое исполнение других элементов декора, внесут выразительный акцент в интерьер комнаты. Декоративное панно может быть выполнено из сюжетных изображений крупного формата, создано из отдельных плиток или представлять собой монолитную картину, например, как в интерьере известного американского дизайнера Мартина Лоуренса Булларда.

Фото: martynlawrencebullard.com

Для ванной удачным вариантом станет панно с изображением морских пейзажей или водопадов, для кухни — натюрмортов или цветочных мотивов. Для гостиной лучше выбирать керамическое панно с репродукциями картин знаменитых художников или старинными фресками.

Фото: gvega.com

1 /3 Фото: tilemuralcreativearts.com

2 /3 Фото: visitavinces.com

3 /3

Панно «ЦВЕТОЧНЫЙ СВОД 1» 35 000 руб.* Купить *Цена может измениться Панно «В СТИЛЕ ГЖЕЛЬ 1» 8 500 руб.* Купить *Цена может измениться Панно «САД МОНЕ» 60*90 9 768 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Оригинальная фурнитура

Тренд в дизайне интерьера — использование керамики в мебельной фурнитуре. Для французского прованса или аристократической английской классики подойдут керамические ручки для мебели с выразительными орнаментами и рисунками или с отделкой под состаренный металл. Если ваша комната выполнена в стиле поп-арт, в качестве керамической отделки для мебели можно использовать цветную фурнитуру ручной работы.

Хотите наполнить свой дом американским гламурным шиком — обратите внимание на интерьер американского дизайнера Джонатана Адлера.

Фото: jonathanadler.com

1 /4 Фото: jonathanadler.com

2 /4 Фото: rinkit.com

3 /4 Фото: nyslystore.com

4 /4

Ручки керамические в стиле этно 150 руб.* Купить *Цена может измениться Мебельные ручки DIVA 110 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Аксессуары

Аксессуары из керамики — амфоры, сосуды, чаши, посуда, статуэтки, скульптуры — эффектно разбавят сдержанный дизайн и привнесут самобытность в комнату. Расписные вазы гармонично впишутся в интерьер гостиной с восточными мотивами. Оригинальные керамические тарелки станут эффектным дополнением эклектического интерьера, керамические фигурки и шкатулки — интерьера в стиле прованс. Готовых решений не существует, но в этом и есть прелесть индивидуального интерьера.

Известный французский дизайнер Пьер Йованович, автор множества частных и общественных интерьеров, среди которых — бутик Christian Louboutin и отель Marignan в центре Парижа, часто включает в свои интерьеры керамические аксессуары.

Фото: veniceclayartists.com

Фото: housebeautiful.com

1 /2 Фото: housebeautiful.com

2 /2

Ваза 33 см «Спирали» 899 руб.* Купить *Цена может измениться Шкатулка SILVER PEAR 1 420 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Рамы для зеркал

Керамику широко используют для инкрустации зеркал. Большие зеркала, например, отделывают широкими керамическими вставками по краям, маленькие — цветной мозаикой. Оригинальным дизайнерским решением станет создание зеркальной галереи из небольших ручных зеркал на стене в прихожей.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hgtvhome.sndimg.com

2 /2

Зеркало малое «МОЗАИКА» 5 100 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Печворк на стенах

Одним из последних трендов в керамике стал перенос техники лоскутного шитья печворк в рисунки плиток. Малоформатная плитка, выполненная в таком стиле, привнесет в дом уют и теплую атмосферу. «Лоскутное одеяло» из керамики широко используют для оформления стен. Оригинальный печворк на стенах создают из разных видов керамической плитки. Например, можно использовать смальту (стеклянную мозаику), которая эффектно переливается при попадании света, или майолику, покрытую глазурью и красками. Здесь простор для фантазии безграничен.

Фото: sauravdutt.com

1 /3 Фото: cdn.home-designing.com

2 /3 Фото: ragnoworld.com

3 /3

Вставка «ОРСЭ» 8*8 144 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка в стиле печворк VERONA 2 802 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Комнатный фонтан

Декоративные фонтаны смотрятся изящно и эффектно в интерьере. Они помогают расслабиться и отстраниться от повседневных проблем. Внешний вид комнатного фонтана зависит от стиля интерьера и пространства комнаты. Для малогабаритных помещений удачным вариантом станет конструкция из маленьких керамических кувшинов. В просторные комнаты можно ставить напольные фонтаны с объемными элементами.

Фото: hayneedle.com

1 /2 Фото: taobao.com

2 /2

Настольный фонтан «Бочка и кувшин» 2 530 руб.* Купить *Цена может измениться Пристенный фонтан-водопад «Грот Юпитера» 280 000 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Напольное покрытие

Современная керамическая плитка способна имитировать различные поверхности. К примеру, необычным напольным покрытием может стать плитка под ламинат. При нейтральном тоне стен и потолка выразительно смотрится плиточный пол с ярким рисунком или контрастными оттенками. В моде также графические керамические ковры с эффектом 3D, способные визуально расширять пространство комнаты.

Фото: tileofspainusa.com

1 /2 Фото: rocatilegroup.com

2 /2

Ковер декорированный 119,5 Х 238,5 5 451 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративная плитка для напольного покрытия Villeroy & Boch 4 300 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Облицовка мебели

С помощью керамики можно преобразить мебель и сделать ее настоящим произведением искусства. Керамической плиткой облицовывают как внешние, так и внутренние панели предметов мебели. Например, деревянный кухонный стол можно изменить до неузнаваемости, если его поверхность покрыть керамической мозаикой. Индивидуальность мебельному гарнитуру придадут вставки из яркой керамической плитки.

Фото: trendir.com

1 /3 Фото: loonaonline.com

2 /3 Фото: trueliquidator.com

3 /3

Цветная мозаика Atlas Concorde 18 005 руб.* Купить *Цена может измениться Рельефная мозаика ICE FLOWERS 8 160 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Керамические светильники

Большой популярностью у дизайнеров пользуются керамические светильники и люстры, которые подходят ко многим интерьерным стилям. Интерьер в экостиле гармонично дополнят шарообразные керамические плафоны на светильниках, для эклектического интерьера подойдут люстры с цветными керамическими подвесками, в модерн отлично впишутся керамические светильники строгой геометрической формы.

Фото: essentialhome.eu

1 /3 Фото: housebeautiful.com

2 /3 Фото: housebeautiful.com

3 /3

Люстра от MM LAMPADARI 73 040 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник от Jago 27 720 руб.* Купить *Цена может измениться Торшер Lissea 11 999 руб.* Купить *Цена может измениться Настольная лампа дизайнерская BRING 4 347 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Лестница

Обычно о декоре ступенек лестницы мало кто задумывается. Но и для этого элемента интерьера есть оригинальная дизайнерская идея. Например, вместо ковровой дорожки между ступеньками можно положить яркую плитку. Подступенки можно сделать однотонными или разноцветными. Главное, чтобы они гармонировали с общим стилем лестницы и интерьером в целом.

Фото: cdn.shopify.com

1 /2 Фото: thespruce.com

2 /2

Подступенок «ВИЧЕНЦА МАЙОЛИКА» 118 руб.* Купить *Цена может измениться Подступенок «ПЬЕРФОН» 118 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Фронтон камина

Милые семейные посиделки у камина, даже декоративного, согревают душу. К тому же камин вносит уют в атмосферу помещения. Чтобы камин радовал взор не только природной красотой огня, но и интересной отделкой, дизайнеры прибегают к керамике. Фронтоны камина облицовывают цельной плиткой с оригинальным рисунком или плиточными кусками в виде яркой мозаики.

Обратите внимание на отделку камина в гостиной, интерьер которой выполнила известный американский дизайнер Виндзор Смит.

Фото: windsorsmithhome.com

1 /3 Фото: westsidetile.com

2 /3 Фото: swisstime.me

3 /3

Плитка для камина и печей Adobe Gris 1 962 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка «Даниэли» для облицовки камина 1 887 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Кухонный фартук

Керамика также станет идеальным решением для оформления кухонного фартука — как с дизайнерской, так и с практической точки зрения. Но здесь важно сделать правильный выбор в соответствии со стилем интерьера. В классическую кухню гармонично впишется фартук из плитки с имитацией узора под дерево или из плитки-«кабанчик», имитирующей кирпичную кладку. Для оформления фартука на кухне в стиле ар-деко подойдет плитка с геометрическими узорами. Для кухни в стиле прованс отличным вариантом станет фартук из плитки с кракелюром.

Фото: sebringdesignbuild.com

1 /4 Фото: hgtv.com

2 /4 Фото: hgtv.com

3 /4 Фото: hgtv.com

4 /4

Для создания оригинального кухонного фартука подойдут эти предметы (цены актуальны на момент публикации):