Душевые кабинки: за и против

Мы собрали все аргументы, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Обдумываете ремонт в ванной комнате и не уверены, стоит ли выбирать душевую кабинку? У этого варианта есть как минусы, так и плюсы. ReRooms поможет вам обустроить это важное помещение в квартире.

За

1. Свободное пространство

Ванные комнаты с маленькой площадью хорошо подходят для установки стандартной душевой кабины. Остается место для бытовой техники, шкафчиков или даже тренажера. Наиболее эргономичное решение — угловая кабина и модель, установленная на уровне пола. Но и для просторного помещения это приспособление — удачный выбор. Всегда приятно находиться в комнате, где много свободного пространства.

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2. Экономия средств

Душевая кабина — выгодное вложение средств. Приспособление с гидромассажем, подсветкой, простым управлением и другими полезными функциями стоит примерно столько же, сколько и добротная акриловая ванна. Для наполнения ванны мы тратим около 140 литров воды, а для приема душа — чуть более 40 литров.

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3. Разнообразие функций

Современная душевая кабина может иметь разные приспособления для релакса. К примеру, помимо привычного гидромассажа существует эффект тропического дождя, озонирование, Шарко, радио, сауна — и с каждым годом появляются модели с новыми возможностями.

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4. Удобство для детей

При выборе душевой кабинки можно установить настенные форсунки для подачи горячей и холодной воды на разной высоте. Для удобства ребенка их можно расположить пониже.

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5. Безопасность для родителей

Старшему поколению пользоваться душевой кабиной без высокого поддона значительно легче и безопаснее, чем ванной. Кстати, внутри можно установить скамеечку.

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6. Возможность скрыть коммуникации

Душевая кабина с довольно высоким поддоном поможет скрыть коммуникации. Ванная комната будет выглядеть аккуратно.

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7. Оригинальный дизайн

Душевые кабинки бывают разных видов: прямые, угловые, с поддоном, walk-in, прозрачные, матовые — выбор велик. Можно найти вариант для ванной комнаты как в скандинавском стиле, так и в стиле модерн.

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Против

1. Уход и гигиена

Душевую кабину сложнее мыть, чем ванну, и на это уходит больше времени, учитывая обилие технических элементов. Не так легко избавиться от разводов и отмыть поддон, особенно если вода жесткая.

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2. Только вертикальное положение

Если вы не представляете себе жизни без принятия ванны, то душевая кабина не для вас. Душ больше подходит людям с ускоренным ритмом жизни.

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3. Дети больше любят ванну

Для маленьких детей ванна — это почти бассейн. В душевой кабине им неинтересно и неудобно. Однако внутрь можно поставить пластиковую ванночку или разрешить использовать специальные смывающиеся маркеры.

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4. Технические особенности

Если в трубах слабый или непостоянный напор воды, это сделает процесс принятия душа сложным. Придется сначала модернизировать систему.

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5. Бесполезность в хозяйстве

В ванне несложно вымыть собаку, замочить белье или даже оставить освежиться розы. Душевая кабина для этого не подходит.

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