23 модных интерьера гостиной в разных оттенках

ReRooms расскажет, какие оттенки наиболее выигрышно смотрятся в интерьере гостиной.
В гостиной мы традиционно принимаем гостей и сами проводим немало времени, поэтому оформление комнаты должно быть солидным и строгим, но уютным и комфортным. Для решения этой задачи может послужить цвет. Чтобы гостиная не походила на детские рисунки, пестрые и бессмысленные, обычно выбирают один цвет как основной, а остальную гамму используют дозированно, лишь для акцентов или аксессуаров.
1. Серый в интерьере гостиной
Интерьер гостиной в сером цвете может превратиться в царство скуки и апатии. Но если правильно подобрать оттенки, текстуры и разбавить все это яркими красками, получится невероятно стильная комната, где хочется отдыхать, читать, пить чай — в общем, отлично проводить долгие часы. Для этого совмещайте матовые и глянцевые материалы, гладкие и рельефные. В качестве акцентов идеально подойдут следующие оттенки: лимонный, бирюзовый, пудровый. К тому же серый зрительно увеличивает пространство, скрывает дефекты поверхностей (неровности, косой потолок ) и считается немарким.
2. Гостиные бежевого цвета
Бежевый цвет в интерьере гостиной часто считается нейтральным, компромиссным вариантом или результатом отчаянья. К примеру, если не пришла на ум лучшая идея или супруги спорили, что лучше, лавандовый или коричневый, но не смогли договориться, — значит, берем просто бежевый. Но на самом деле беж может смотреться более оригинально и элегантно, чем черный или пурпурный. Это идеальный оттенок для выразительных и запоминающихся стилей интерьера: прованса, кантри. Основа оформления — серо-бежевая гамма. Орнамент, декор, аксессуары смотрятся очень красиво на таком фоне.
3. Белая палитра в гостиной
Интерьер гостиных в белых цветах становится привычным. Кремовый декоративный кирпич на стенах, угловой диван, пушистый ковер и прочая псевдоэлегантность? Белая палитра гораздо более интересна. К примеру, колониальные мотивы предполагают обилие этого цвета. Представьте грубоватые беленые стены, массивную мебель, декор из ротанга — красота. А если выбрать футуризм с его интересными идеями в духе космического корабля?
4. Бирюзовый в оформлении гостиной
Бирюзовый цвет в интерьере гостиной — замечательная мысль. Это свежий, насыщенный, но не напрягающий цвет. Комната будет выглядеть креативно, уютно и очень-очень модно. Вы можете окрасить стены в бирюзовый или выбрать обои в этой гамме, поддержать цвет ковром, шторами или даже предметами мебели. Бирюзового много не бывает. На самое удачное сочетание — с белым. К примеру, средиземноморский стиль предполагает именно эту цветовую комбинацию.
5. Коричневая гамма в дизайне гостиной
Интерьер гостиной в коричневом цвете — это распространенный вариант дизайна. Оттенок немаркий, спокойный, легко сочетается практически со всей палитрой. Чтобы сделать интерьер более интересным, используйте деревянные панели темных пород для декора стен — английский прием позволит создать приятную атмосферу в помещении. Но даже простые однотонные обои в этой гамме будут смотреться шикарно.
6. Оттенки зеленого в гостинойltr">В гостиной мы традиционно принимаем гостей и сами проводим немало времени, поэтому оформление комнаты должно быть солидным и строгим, но уютным и комфортным. Для решения этой задачи может послужить цвет. Чтобы гостиная не походила на детские рисунки, пестрые и бессмысленные, обычно выбирают один цвет как основной, а остальную гамму используют дозированно, лишь для акцентов или аксессуаров.
1. Серый в интерьере гостиной
Интерьер гостиной в сером цвете может превратиться в царство скуки и апатии. Но если правильно подобрать оттенки, текстуры и разбавить все это яркими красками, получится невероятно стильная комната, где хочется отдыхать, читать, пить чай — в общем, отлично проводить долгие часы. Для этого совмещайте матовые и глянцевые материалы, гладкие и рельефные. В качестве акцентов идеально подойдут следующие оттенки: лимонный, бирюзовый, пудровый. К тому же серый зрительно увеличивает пространство, скрывает дефекты поверхностей (неровности, косой потолок ) и считается немарким.
2. Гостиные бежевого цвета
Бежевый цвет в интерьере гостиной часто считается нейтральным, компромиссным вариантом или результатом отчаянья. К примеру, если не пришла на ум лучшая идея или супруги спорили, что лучше, лавандовый или коричневый, но не смогли договориться, — значит, берем просто бежевый. Но на самом деле беж может смотреться более оригинально и элегантно, чем черный или пурпурный. Это идеальный оттенок для выразительных и запоминающихся стилей интерьера: прованса, кантри. Основа оформления — серо-бежевая гамма. Орнамент, декор, аксессуары смотрятся очень красиво на таком фоне.
3. Белая палитра в гостиной
Интерьер гостиных в белых цветах становится привычным. Кремовый декоративный кирпич на стенах, угловой диван, пушистый ковер и прочая псевдоэлегантность? Белая палитра гораздо более интересна. К примеру, колониальные мотивы предполагают обилие этого цвета. Представьте грубоватые беленые стены, массивную мебель, декор из ротанга — красота. А если выбрать футуризм с его интересными идеями в духе космического корабля?
4. Бирюзовый в оформлении гостиной
Бирюзовый цвет в интерьере гостиной — замечательная мысль. Это свежий, насыщенный, но не напрягающий цвет. Комната будет выглядеть креативно, уютно и очень-очень модно. Вы можете окрасить стены в бирюзовый или выбрать обои в этой гамме, поддержать цвет ковром, шторами или даже предметами мебели. Бирюзового много не бывает. На самое удачное сочетание — с белым. К примеру, средиземноморский стиль предполагает именно эту цветовую комбинацию.
5. Коричневая гамма в дизайне гостиной
Интерьер гостиной в коричневом цвете — это распространенный вариант дизайна. Оттенок немаркий, спокойный, легко сочетается практически со всей палитрой. Чтобы сделать интерьер более интересным, используйте деревянные панели темных пород для декора стен — английский прием позволит создать приятную атмосферу в помещении. Но даже простые однотонные обои в этой гамме будут смотреться шикарно.
6. Оттенки зеленого в гостиной
Наше портфолио более 10 000 проектов
Зеленый цвет в интерьере гостиной не имеет ничего общего с тоской. Это оттенок напоминает о бескрайних лугах, источающих аромат молодой травы, блестящие яблоки, словно покрытые воском. Интерьер в этой гамме дарит спокойствие, не утомляет и выглядит современно и солидно. Не бойтесь использовать цвет и в отделке, и в обстановке, и в предметах декора. Роскошно и свежо смотрится стена из живых комнатных растений.
7. Фиолетовые оттенки в гостиной
Фиолетовый цвет в интерьере гостиной встречается довольно редко, так как многие не решаются на столь непривычную палитру. И очень зря! Оттенки фиолетового придают гостиной изысканность, шик и некую магию. Для того чтобы дизайн смотрелся гармонично, разбавьте насыщенный цвет белым, черным или кофейным. Это поможет избежать визуального уменьшения площади — все же фиолетовый относится к темной гамме.
8. Синие гостиные
Синий цвет в интерьере гостиной также смотрится очень стильно и дорого. Комната становится представительной и при этом остается уютной, располагающей к отдыху. Особенно красиво оттенок сочетается с кремовым, коричневым и золотым. Сказочно смотрится и гостиная с элементами гжели.
9. Сиреневый интерьер гостиной
Сиреневый цвет в интерьере гостиной — выбор творческих личностей. Этот знакомый всем оттенок сирени придает комнате свежесть и легкость. Мягкая мебель в такой гамме смотрится изысканно и современно. В отличие от своего собрата — фиолетового, сиреневый цвет светлее и поэтому помогает зрительно увеличивать пространство. Смело сочетайте с белым, лимонным, бежевым.
10. Голубые гостиные
Голубой цвет в интерьере гостиной смотрится необычно — чаще эта палитра предназначается для спальни, кухни или ванной комнаты. Однако если вы хотите создать уютный интерьер в прованском стиле, этот оттенок — именно то, что вам нужно. Подходит голубая гамма и для воплощения голландского и мавританского дизайна.
11. Оливковый цвет для гостиных
Вам нравится оливковый цвет в интерьере гостиной? Оттенок восхитительно смотрится как на стенах и полу, так и в предметах мебели. Это один из удачных цветов для воплощения английского стиля, а также кантри и винтажного настроения. Смотрим!
12. Венге в дизайне гостиной
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Цвет венге в интерьере гостиной — это воплощение классики. Оттенок благородного дерева роскошно смотрится в английском и колониальном стилях, а также подходит для барокко, ампира и ретро. Идеальный выбор серьезных и целеустремленных людей.
13. Красная палитра в гостиной
Красный цвет в интерьере гостиной — выбор смелых и креативных людей. Но все же стоит использовать оттенок умеренно. К примеру, для воплощения минимализма дизайнеры рекомендуют 1-2 цвета и лаконичность в деталях. Если выберете красный и белый в качестве основной палитры, интерьер получится оригинальным и комфортным. Но и в таком оформлении, как бохо и поп-арт, красный смотрится великолепно — шикарно сочетается с золотым, лиловым, черным и шоколадным.
14. Желтые гостиные
Желтый цвет в интерьере гостиной — это не просто красиво, это классно. Комната наполняется летним фруктовым настроением и располагает к самому теплому общению. Но мягкую мебель лучше выбрать более темных тонов. К примеру, с желтым, главенствующим в оформлении, прекрасно сочетается черный, коричневый, бордовый и охра.
15. Фисташковые гостиные
Фисташковый цвет в интерьере гостиной? Это выгодное решение для стен, если вы хотите зрительно увеличить пространство. Но основное преимущество оттенка — в его свежести. Такой интерьер просто пахнет новизной. Идеальная гамма для таких стилей, как футуризм, кантри, эко.
16. Персиковый в гостиной
Персиковый цвет в интерьере гостиной смотрится уютно. Это универсальный оттенок. К примеру, персиковый нежно смотрится в таких стилях, как прованс, рустик и кантри, а в этническом, мексиканском, африканском и японском настроении в дизайне служит безупречным фоном для насыщенных цветовых акцентов.
17. Дизайн шоколадных гостиных
Шоколадный цвет в интерьере — беспроигрышный вариант. Оттенок удачно смотрится во всех стилях и отлично сочетается как с распространенными цветами (бежевым, серым и белым), так и с редкими — бирюзовым, фиолетовым, лимонным. Если вы хотите придать комнате престижный, дорогой вид, наклейте обои в шоколадно-золотой гамме. Если нужен простой и функциональный дизайн — берите мягкую мебель и ковры в шоколадном и бежевом цветах.
18. Цвет морской волны в оформлении гостиных
Цвет морской волны придает интерьеру гостиной романтическое настроение, но при этом комната смотрится элегантной и солидной.
Фото:
19. Гостиные в бордовом цвете
Бордовый цвет подходит для интерьера гостиных в статусных стилях: ампир, рококо, барокко, эклектика. Шикарно сочетается с золотым!
20. Мятный в оформлении гостиной комнаты
Мятный цвет в интерьере подходит как для маленьких, так и для больших гостиных. Оттенок придает помещению стильный и опрятный вид.
21. Розовый в дизайне гостиной
Розовый цвет в интерьере гостиной? Добавьте немного сдержанных тонов — и комната станет потрясающе уютной, весенней и стильной.
22. Гостиные в оранжевом цвете
Оранжевый цвет в интерьере гостиной — восхитительное решение при воплощении таких настроений, как бохо, поп-арт и пин-ап. Это мудрый выбор для создания дизайна в двух цветах. Оранжевый отлично сочетается с более спокойными тонами.
23. Золотой дизайн в гостиных
Если вам не нравится интерьер гостиной в ярких цветах, но хочется добавить блеска и шика, можно воспользоваться аксессуарами в золотистых тонах.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники