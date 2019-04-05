23 модных интерьера гостиной в разных оттенках

В гостиной мы традиционно принимаем гостей и сами проводим немало времени, поэтому оформление комнаты должно быть солидным и строгим, но уютным и комфортным. Для решения этой задачи может послужить цвет. Чтобы гостиная не походила на детские рисунки, пестрые и бессмысленные, обычно выбирают один цвет как основной, а остальную гамму используют дозированно, лишь для акцентов или аксессуаров.

1. Серый в интерьере гостиной

Интерьер гостиной в сером цвете может превратиться в царство скуки и апатии. Но если правильно подобрать оттенки, текстуры и разбавить все это яркими красками, получится невероятно стильная комната, где хочется отдыхать, читать, пить чай — в общем, отлично проводить долгие часы. Для этого совмещайте матовые и глянцевые материалы, гладкие и рельефные. В качестве акцентов идеально подойдут следующие оттенки: лимонный, бирюзовый, пудровый. К тому же серый зрительно увеличивает пространство, скрывает дефекты поверхностей (неровности, косой потолок ) и считается немарким.

Фото: decoraid.com

1 /3 Фото: hgtvhome.sndimg.com

2 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

3 /3

2. Гостиные бежевого цвета

Бежевый цвет в интерьере гостиной часто считается нейтральным, компромиссным вариантом или результатом отчаянья. К примеру, если не пришла на ум лучшая идея или супруги спорили, что лучше, лавандовый или коричневый, но не смогли договориться, — значит, берем просто бежевый. Но на самом деле беж может смотреться более оригинально и элегантно, чем черный или пурпурный. Это идеальный оттенок для выразительных и запоминающихся стилей интерьера: прованса, кантри. Основа оформления — серо-бежевая гамма. Орнамент, декор, аксессуары смотрятся очень красиво на таком фоне.

Фото: i1.wp.com

1 /6 Фото: hips.hearstapps.com

2 /6 Фото: thebarnnightclub.com

3 /6 Фото: prod-upp-image-read.ft.com

4 /6 Фото: idesignarch.com

5 /6 Фото: assets.blog.hgtv.ca

6 /6

3. Белая палитра в гостиной

Интерьер гостиных в белых цветах становится привычным. Кремовый декоративный кирпич на стенах, угловой диван, пушистый ковер и прочая псевдоэлегантность? Белая палитра гораздо более интересна. К примеру, колониальные мотивы предполагают обилие этого цвета. Представьте грубоватые беленые стены, массивную мебель, декор из ротанга — красота. А если выбрать футуризм с его интересными идеями в духе космического корабля?

Фото: tuckrbox.com

1 /4 Фото: idesignarch.com

2 /4 Фото: livinator.com

3 /4 Фото: cdn.home-designing.com

4 /4

4. Бирюзовый в оформлении гостиной

Бирюзовый цвет в интерьере гостиной — замечательная мысль. Это свежий, насыщенный, но не напрягающий цвет. Комната будет выглядеть креативно, уютно и очень-очень модно. Вы можете окрасить стены в бирюзовый или выбрать обои в этой гамме, поддержать цвет ковром, шторами или даже предметами мебели. Бирюзового много не бывает. На самое удачное сочетание — с белым. К примеру, средиземноморский стиль предполагает именно эту цветовую комбинацию.

Фото: thespruce.com

1 /4 Фото: melissarufty.com

2 /4 Фото: hg-images.condecdn.net

3 /4 Фото: mydecorative.com

4 /4

5. Коричневая гамма в дизайне гостиной

Интерьер гостиной в коричневом цвете — это распространенный вариант дизайна. Оттенок немаркий, спокойный, легко сочетается практически со всей палитрой. Чтобы сделать интерьер более интересным, используйте деревянные панели темных пород для декора стен — английский прием позволит создать приятную атмосферу в помещении. Но даже простые однотонные обои в этой гамме будут смотреться шикарно.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /4 Фото: cdn.remodelista.com

2 /4 Фото: zombiecarols.com

3 /4 Фото: aaronggreen.org

4 /4

6. Оттенки зеленого в гостинойltr">В гостиной мы традиционно принимаем гостей и сами проводим немало времени, поэтому оформление комнаты должно быть солидным и строгим, но уютным и комфортным. Для решения этой задачи может послужить цвет. Чтобы гостиная не походила на детские рисунки, пестрые и бессмысленные, обычно выбирают один цвет как основной, а остальную гамму используют дозированно, лишь для акцентов или аксессуаров. 1. Серый в интерьере гостиной

Интерьер гостиной в сером цвете может превратиться в царство скуки и апатии. Но если правильно подобрать оттенки, текстуры и разбавить все это яркими красками, получится невероятно стильная комната, где хочется отдыхать, читать, пить чай — в общем, отлично проводить долгие часы. Для этого совмещайте матовые и глянцевые материалы, гладкие и рельефные. В качестве акцентов идеально подойдут следующие оттенки: лимонный, бирюзовый, пудровый. К тому же серый зрительно увеличивает пространство, скрывает дефекты поверхностей (неровности, косой потолок ) и считается немарким.

Фото: decoraid.com

1 /3 Фото: hgtvhome.sndimg.com

2 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

3 /3

2. Гостиные бежевого цвета

Бежевый цвет в интерьере гостиной часто считается нейтральным, компромиссным вариантом или результатом отчаянья. К примеру, если не пришла на ум лучшая идея или супруги спорили, что лучше, лавандовый или коричневый, но не смогли договориться, — значит, берем просто бежевый. Но на самом деле беж может смотреться более оригинально и элегантно, чем черный или пурпурный. Это идеальный оттенок для выразительных и запоминающихся стилей интерьера: прованса, кантри. Основа оформления — серо-бежевая гамма. Орнамент, декор, аксессуары смотрятся очень красиво на таком фоне.

Фото: i1.wp.com

1 /6 Фото: hips.hearstapps.com

2 /6 Фото: thebarnnightclub.com

3 /6 Фото: prod-upp-image-read.ft.com

4 /6 Фото: idesignarch.com

5 /6 Фото: assets.blog.hgtv.ca

6 /6

3. Белая палитра в гостиной

Интерьер гостиных в белых цветах становится привычным. Кремовый декоративный кирпич на стенах, угловой диван, пушистый ковер и прочая псевдоэлегантность? Белая палитра гораздо более интересна. К примеру, колониальные мотивы предполагают обилие этого цвета. Представьте грубоватые беленые стены, массивную мебель, декор из ротанга — красота. А если выбрать футуризм с его интересными идеями в духе космического корабля?

Фото: tuckrbox.com

1 /4 Фото: idesignarch.com

2 /4 Фото: livinator.com

3 /4 Фото: cdn.home-designing.com

4 /4

4. Бирюзовый в оформлении гостиной

Бирюзовый цвет в интерьере гостиной — замечательная мысль. Это свежий, насыщенный, но не напрягающий цвет. Комната будет выглядеть креативно, уютно и очень-очень модно. Вы можете окрасить стены в бирюзовый или выбрать обои в этой гамме, поддержать цвет ковром, шторами или даже предметами мебели. Бирюзового много не бывает. На самое удачное сочетание — с белым. К примеру, средиземноморский стиль предполагает именно эту цветовую комбинацию.

Фото: thespruce.com

1 /4 Фото: melissarufty.com

2 /4 Фото: hg-images.condecdn.net

3 /4 Фото: mydecorative.com

4 /4

5. Коричневая гамма в дизайне гостиной

Интерьер гостиной в коричневом цвете — это распространенный вариант дизайна. Оттенок немаркий, спокойный, легко сочетается практически со всей палитрой. Чтобы сделать интерьер более интересным, используйте деревянные панели темных пород для декора стен — английский прием позволит создать приятную атмосферу в помещении. Но даже простые однотонные обои в этой гамме будут смотреться шикарно.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /4 Фото: cdn.remodelista.com

2 /4 Фото: zombiecarols.com

3 /4 Фото: aaronggreen.org

4 /4

6. Оттенки зеленого в гостиной