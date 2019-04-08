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Золото в интерьере: 30 идей по использованию


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Кто бы мог подумать, что золото в интерьере может быть таким сдержанным и современным!

Содержание

Цветные металлы сейчас в моде. И если в прошлые годы это были бронза, медь и латунь, то сегодня мы окончательно полюбили ювелирно-драгоценную тему. На повестке дня — золото! И вот как его видим в интерьере мы, окончательное же решение за вами.

1. Элементы отделки

Золотые отблески в самых неожиданных уголках интерьера приведут в восторг ваших гостей, у вас же появится еще одна возможность проявить индивидуальность. Золотая дверь, раковина или плитка на кухонном фартуке — это лишь маленькие драгоценные частицы, которые не утяжеляют интерьер и подчеркивают его, как золотые сережки украшают ваш образ.

Фото: lsd-mag.com
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Фото: dhmedy.com
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Фото: 3.bp.blogspot.com
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Фото: thelocalproject.com.au
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2. Покрытия

Если вы чувствуете в себе готовность к экспериментам и открываетесь навстречу всему новому, тогда золотые стены, пол и потолок — для вас. Это могут быть обои с золотыми узорами, целые настенные панели, листы позолоченного металла и даже краска с золотым пигментом. Прекрасное сочетание получится со всеми темными и натуральными оттенками — золото придаст им благородства.

Фото: esal.info
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Фото: luisridao.com
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Фото: styleandminimalism.com
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3. Светильники

Если вы предпочитаете соблюдать осторожность, золотая люстра — лучшее решение. Мы привыкли, что светильники чаще всего сделаны из металла и сверкают, так что немного золота им не повредит. Но обратите внимание на современные роскошные люстры, настольные лампы и бра. Золото в сочетании с оригинальной формой трансформирует обычный светильник в объект желания, который превратит привычную комнату в интерьер мечты.

Фото: alanafrailey.com
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Фото: static.wixstatic.com
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Фото: lalulalang.site
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Фото: homewowdecor.com
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4. Мебель

Тут наша фантазия безгранична. В интерьере может быть сколько угодно золота, его удобно миксовать с другими металлами, с деревом, стеклом и текстилем. Кстати, последний тоже может сверкать драгоценным блеском: достаточно взглянуть на диван, обитый золотистой тканью, чтобы влюбиться в него. И конечно, золотые столики, шкафчики и консоли делают интерьер более дорогим, элегантным и солнечным.

Фото: static1.squarespace.com
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Фото: cdn3.cdnme.se
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5. Арт-объекты

Драгоценные металлы для того и нужны, чтобы создавать из них неповторимые произведения искусства. Как ювелиры тщательно выбирают формы и детали для своих изделий, так и дизайнеры годами прорабатывают будущие зеркала, скульптуры и инсталляции. Даже небольшая золотая статуэтка в интерьере привлечет много внимания, поэтому выбирая золотые арт-объекты для себя, внимательно их изучите и убедитесь, что они действительно принесут вам пользу и радость.

Фото: small.justeasy.cn
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Фото: i.pinimg.com
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6. Декор

Интерьер и стиль строятся не мелочах. Именно детали создают настроение, завершают образ и дарят жизнь помещению, в котором вы будете жить. Просто шкаф, просто комод и просто зеркало оставят интерьер безликим, но если правильно расставить акценты, все мгновенно изменится. Вот для чего нужны золотые ручки, фурнитура, рамки, посуда, аксессуары. Они оживляют и делают праздничной обстановку, в которой еще вчера вы грустили.

Фото: image.jimcdn.com
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Фото: i.pinimg.com
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#Интерьер#Золото
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
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