Золото в интерьере: 30 идей по использованию

Кто бы мог подумать, что золото в интерьере может быть таким сдержанным и современным!

Цветные металлы сейчас в моде. И если в прошлые годы это были бронза, медь и латунь, то сегодня мы окончательно полюбили ювелирно-драгоценную тему. На повестке дня — золото! И вот как его видим в интерьере мы, окончательное же решение за вами.

1. Элементы отделки

Золотые отблески в самых неожиданных уголках интерьера приведут в восторг ваших гостей, у вас же появится еще одна возможность проявить индивидуальность. Золотая дверь, раковина или плитка на кухонном фартуке — это лишь маленькие драгоценные частицы, которые не утяжеляют интерьер и подчеркивают его, как золотые сережки украшают ваш образ.

Фото: lsd-mag.com

1 /4 Фото: dhmedy.com

2 /4 Фото: 3.bp.blogspot.com

3 /4 Фото: thelocalproject.com.au

4 /4

2. Покрытия

Если вы чувствуете в себе готовность к экспериментам и открываетесь навстречу всему новому, тогда золотые стены, пол и потолок — для вас. Это могут быть обои с золотыми узорами, целые настенные панели, листы позолоченного металла и даже краска с золотым пигментом. Прекрасное сочетание получится со всеми темными и натуральными оттенками — золото придаст им благородства.

Фото: esal.info

1 /5 Фото: luisridao.com

2 /5 Фото: styleandminimalism.com

3 /5 Фото: scontent-frx5-1.cdninstagram.com

4 /5 Фото: kitchen-cabinets-remodeling.net

5 /5

3. Светильники

Если вы предпочитаете соблюдать осторожность, золотая люстра — лучшее решение. Мы привыкли, что светильники чаще всего сделаны из металла и сверкают, так что немного золота им не повредит. Но обратите внимание на современные роскошные люстры, настольные лампы и бра. Золото в сочетании с оригинальной формой трансформирует обычный светильник в объект желания, который превратит привычную комнату в интерьер мечты.

Фото: alanafrailey.com

1 /5 Фото: static.wixstatic.com

2 /5 Фото: lalulalang.site

3 /5 Фото: homewowdecor.com

4 /5 Фото: scontent-iad3-1.cdninstagram.com

5 /5

4. Мебель

Тут наша фантазия безгранична. В интерьере может быть сколько угодно золота, его удобно миксовать с другими металлами, с деревом, стеклом и текстилем. Кстати, последний тоже может сверкать драгоценным блеском: достаточно взглянуть на диван, обитый золотистой тканью, чтобы влюбиться в него. И конечно, золотые столики, шкафчики и консоли делают интерьер более дорогим, элегантным и солнечным.

Фото: static1.squarespace.com

1 /5 Фото: cdn3.cdnme.se

2 /5 Фото: i0.wp.com

3 /5 Фото: modern.hausplanen.club

4 /5 Фото: cdn.shopify.com

5 /5

5. Арт-объекты

Драгоценные металлы для того и нужны, чтобы создавать из них неповторимые произведения искусства. Как ювелиры тщательно выбирают формы и детали для своих изделий, так и дизайнеры годами прорабатывают будущие зеркала, скульптуры и инсталляции. Даже небольшая золотая статуэтка в интерьере привлечет много внимания, поэтому выбирая золотые арт-объекты для себя, внимательно их изучите и убедитесь, что они действительно принесут вам пользу и радость.

Фото: small.justeasy.cn

1 /5 Фото: i.pinimg.com

2 /5 Фото: scontent-lga3-1.cdninstagram.com

3 /5 Фото: img.chuansongme.com

4 /5 Фото: silviomessina.pw

5 /5

6. Декор

Интерьер и стиль строятся не мелочах. Именно детали создают настроение, завершают образ и дарят жизнь помещению, в котором вы будете жить. Просто шкаф, просто комод и просто зеркало оставят интерьер безликим, но если правильно расставить акценты, все мгновенно изменится. Вот для чего нужны золотые ручки, фурнитура, рамки, посуда, аксессуары. Они оживляют и делают праздничной обстановку, в которой еще вчера вы грустили.