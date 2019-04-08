Золото в интерьере: 30 идей по использованию

Кто бы мог подумать, что золото в интерьере может быть таким сдержанным и современным!
Цветные металлы сейчас в моде. И если в прошлые годы это были бронза, медь и латунь, то сегодня мы окончательно полюбили ювелирно-драгоценную тему. На повестке дня — золото! И вот как его видим в интерьере мы, окончательное же решение за вами.
1. Элементы отделки
Золотые отблески в самых неожиданных уголках интерьера приведут в восторг ваших гостей, у вас же появится еще одна возможность проявить индивидуальность. Золотая дверь, раковина или плитка на кухонном фартуке — это лишь маленькие драгоценные частицы, которые не утяжеляют интерьер и подчеркивают его, как золотые сережки украшают ваш образ.
2. Покрытия
Если вы чувствуете в себе готовность к экспериментам и открываетесь навстречу всему новому, тогда золотые стены, пол и потолок — для вас. Это могут быть обои с золотыми узорами, целые настенные панели, листы позолоченного металла и даже краска с золотым пигментом. Прекрасное сочетание получится со всеми темными и натуральными оттенками — золото придаст им благородства.
3. Светильники
Если вы предпочитаете соблюдать осторожность, золотая люстра — лучшее решение. Мы привыкли, что светильники чаще всего сделаны из металла и сверкают, так что немного золота им не повредит. Но обратите внимание на современные роскошные люстры, настольные лампы и бра. Золото в сочетании с оригинальной формой трансформирует обычный светильник в объект желания, который превратит привычную комнату в интерьер мечты.
4. Мебель
Тут наша фантазия безгранична. В интерьере может быть сколько угодно золота, его удобно миксовать с другими металлами, с деревом, стеклом и текстилем. Кстати, последний тоже может сверкать драгоценным блеском: достаточно взглянуть на диван, обитый золотистой тканью, чтобы влюбиться в него. И конечно, золотые столики, шкафчики и консоли делают интерьер более дорогим, элегантным и солнечным.
5. Арт-объекты
Драгоценные металлы для того и нужны, чтобы создавать из них неповторимые произведения искусства. Как ювелиры тщательно выбирают формы и детали для своих изделий, так и дизайнеры годами прорабатывают будущие зеркала, скульптуры и инсталляции. Даже небольшая золотая статуэтка в интерьере привлечет много внимания, поэтому выбирая золотые арт-объекты для себя, внимательно их изучите и убедитесь, что они действительно принесут вам пользу и радость.
6. Декор
Интерьер и стиль строятся не мелочах. Именно детали создают настроение, завершают образ и дарят жизнь помещению, в котором вы будете жить. Просто шкаф, просто комод и просто зеркало оставят интерьер безликим, но если правильно расставить акценты, все мгновенно изменится. Вот для чего нужны золотые ручки, фурнитура, рамки, посуда, аксессуары. Они оживляют и делают праздничной обстановку, в которой еще вчера вы грустили.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники