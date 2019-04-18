Двухкомнатная квартира в стиле минимализм в пастельных тонах

Основу выбранного стиля составляет минимальное количество мебели, она должна быть функциональна и почти незаметна. Шкаф с крючками для одежды и стеллаж идеально вписываются в эти критерии. Ламинат из дуба придает пространству натуральности и теплоты. Коридор зонирован голубым и белым цветами. Голубые картины на фоне белой стены идеально дополняют интерьер и заполняют пустоту.

Основу выбранного стиля составляет минимальное количество мебели, она должна быть функциональна и почти незаметна. Шкаф с крючками для одежды и стеллаж идеально вписываются в эти критерии. Ламинат из дуба придает пространству натуральности и теплоты. Коридор зонирован голубым и белым цветами. Голубые картины на фоне белой стены идеально дополняют интерьер и заполняют пустоту.

Минимализм сочетает простоту и изящество, освобождая пространство и сводя к минимуму количество мебели. Особенностями минимализма считаются четкие линии, зонирование, нейтральные цвета, простор и обилие света. Камень, дерево, металл и стекло — то, что нужно для оформления пространства в этом стиле. Давайте вместе посмотрим, как наши дизайнеры оформили двушку в стиле минимализм.

Стены ванной комнаты отделаны голубой керамической плиткой — этот цвет спокойный, нейтральный, добавляет воздушности и безмятежности. Тумба под раковиной поможет соблюдать порядок в комнате, она не занимает много места и закрывает трубы. Зеркало без рамы сливается со стеной и дает больше света комнате.



1 /2

2 /2

Санузел

Шкафчик над унитазом под цвет стены — эффективное использование свободного пространства. Маленькая раковина очень удобна в использовании и не занимает много места. Акцентная стена из голубой плитки оживит интерьер.

Кухня

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фартук кухни отделан плиткой голубого цвета, как и стулья с аксессуарами. Эти детали интерьера акцентные на кухне. Обратите внимание на кухонный гарнитур — он соответствует условиям стиля: абсолютно ровная глянцевая поверхность с серебристыми ручками. Картины абстрактны и контрастны. Подсветка над столом выделяет обеденную зону. Домашние растения, деревянная столешница и ламинат добавят в интерьер уюта и теплоты.



1 /2

2 /2

Детская

Сиреневый и коричневый цвета, гороховый принт — то, что объединяет все детали декора детской комнаты. Полки заполнят пустое пространство на стене. Сделать их в цвет фона — интересное дизайнерское решение, ведь так они менее заметны и не загромождают помещение. Коврик и шторы однотонные, без узоров, неброские — они тоже придают тепла и уюта комнате. Двухъярусная кровать экономит место, комод весьма минималистичен — вместительный и без ручек, он сливается с цветом стены, тем самым визуально не «съедая» пространство. Шкаф с зеркалом — это функционально и не громоздко.



1 /2

2 /2

Спальня

Зеркальный шкаф-купе функционален и почти сливается со стенами, визуально добавляя пространства. Зонирование освещением всегда придает уюта и романтики, так что светильники около кровати прекрасно справятся с этой задачей. К тому же они имеют строгий и лаконичный вид. Четкие линии на коврике повторяют линии на стенах.



1 /2

2 /2