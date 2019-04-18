Двухкомнатная квартира в стиле минимализм в пастельных тонах

Дизайнеры ReRooms подготовили проект двухкомнатной квартиры в стиле минимализм.
Минимализм сочетает простоту и изящество, освобождая пространство и сводя к минимуму количество мебели. Особенностями минимализма считаются четкие линии, зонирование, нейтральные цвета, простор и обилие света. Камень, дерево, металл и стекло — то, что нужно для оформления пространства в этом стиле. Давайте вместе посмотрим, как наши дизайнеры оформили двушку в стиле минимализм.
Коридор
Основу выбранного стиля составляет минимальное количество мебели, она должна быть функциональна и почти незаметна. Шкаф с крючками для одежды и стеллаж идеально вписываются в эти критерии. Ламинат из дуба придает пространству натуральности и теплоты. Коридор зонирован голубым и белым цветами. Голубые картины на фоне белой стены идеально дополняют интерьер и заполняют пустоту.
Ваннаяализм сочетает простоту и изящество, освобождая пространство и сводя к минимуму количество мебели. Особенностями минимализма считаются четкие линии, зонирование, нейтральные цвета, простор и обилие света. Камень, дерево, металл и стекло — то, что нужно для оформления пространства в этом стиле. Давайте вместе посмотрим, как наши дизайнеры оформили двушку в стиле минимализм.
Коридор
Основу выбранного стиля составляет минимальное количество мебели, она должна быть функциональна и почти незаметна. Шкаф с крючками для одежды и стеллаж идеально вписываются в эти критерии. Ламинат из дуба придает пространству натуральности и теплоты. Коридор зонирован голубым и белым цветами. Голубые картины на фоне белой стены идеально дополняют интерьер и заполняют пустоту.
Ванная
Наше портфолио более 10 000 проектов
Стены ванной комнаты отделаны голубой керамической плиткой — этот цвет спокойный, нейтральный, добавляет воздушности и безмятежности. Тумба под раковиной поможет соблюдать порядок в комнате, она не занимает много места и закрывает трубы. Зеркало без рамы сливается со стеной и дает больше света комнате.
Санузел
Шкафчик над унитазом под цвет стены — эффективное использование свободного пространства. Маленькая раковина очень удобна в использовании и не занимает много места. Акцентная стена из голубой плитки оживит интерьер.
Кухня
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Фартук кухни отделан плиткой голубого цвета, как и стулья с аксессуарами. Эти детали интерьера акцентные на кухне. Обратите внимание на кухонный гарнитур — он соответствует условиям стиля: абсолютно ровная глянцевая поверхность с серебристыми ручками. Картины абстрактны и контрастны. Подсветка над столом выделяет обеденную зону. Домашние растения, деревянная столешница и ламинат добавят в интерьер уюта и теплоты.
Детская
Сиреневый и коричневый цвета, гороховый принт — то, что объединяет все детали декора детской комнаты. Полки заполнят пустое пространство на стене. Сделать их в цвет фона — интересное дизайнерское решение, ведь так они менее заметны и не загромождают помещение. Коврик и шторы однотонные, без узоров, неброские — они тоже придают тепла и уюта комнате. Двухъярусная кровать экономит место, комод весьма минималистичен — вместительный и без ручек, он сливается с цветом стены, тем самым визуально не «съедая» пространство. Шкаф с зеркалом — это функционально и не громоздко.
Спальня
Зеркальный шкаф-купе функционален и почти сливается со стенами, визуально добавляя пространства. Зонирование освещением всегда придает уюта и романтики, так что светильники около кровати прекрасно справятся с этой задачей. К тому же они имеют строгий и лаконичный вид. Четкие линии на коврике повторяют линии на стенах.
Стоимость дизайн-проекта для этой
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники