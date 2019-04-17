Советы по выбору раковины для маленькой ванной

Ванная без раковины — это неправильная ванная! Поэтому рассказываем, как подобрать раковину даже в очень маленький санузел.
Раковину для маленькой ванной комнаты подобрать не так просто. Нужно учесть все особенности помещения и выбрать из большого количества разных вариантов тот, что подходит лучше всего. Разбираемся вместе, какие раковины бывают и что нужно знать при выборе.
Какие бывают формы маленьких раковин
Овальные и круглые
Этот вид раковин считается классическим и самым распространенным вариантом для использования в маленьких ванных.ину для маленькой ванной комнаты подобрать не так просто. Нужно учесть все особенности помещения и выбрать из большого количества разных вариантов тот, что подходит лучше всего. Разбираемся вместе, какие раковины бывают и что нужно знать при выборе.
Какие бывают формы маленьких раковин
Овальные и круглые
Этот вид раковин считается классическим и самым распространенным вариантом для использования в маленьких ванных.
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Прямоугольные
Раковины прямоугольной формы бывают разных размеров, широкими и узкими. Если выбираете широкую, постарайтесь разместить ее так, чтобы не задевать, проходя мимо.
Квадратные
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Бывает, что в квартире не только ванная небольшая, но и кухня скромного размера, поэтому стиральная машинку сложно разместить в одном из этих помещений. И в таком случае чаще всего ее устанавливают под раковиной в ванной. Тогда раковина должна быть квадратная, с неглубокой чашей и со специальным «плоским» сливом. Специалисты считают, что такие модели чаще засоряются и приходят в негодность. Эту особенность нужно учитывать при выборе раковины такого типа.
Треугольные (угловые)
Для совсем маленькой ванной комнаты можно купить треугольную раковину. Крепится она в угол помещения и занимает немного места.
Нестандартные
Когда совсем не хватает места, раковина может быть размещена над узкой частью ванны. Обычно сама раковина тоже имеет асимметричную форму для более удобного использования.
Маленькие раковины не должны быть обязательно выполнены из фаянса. Они могут быть очень необычными. Например, как эта каменная раковина в виде ракушки или цветка.
Основные критерии выбора мини-раковин
Габариты раковины
В компактной ванной комнате может поместиться только совсем небольшая раковина. Существуют короткие модели, длина которых составляет всего 32 сантиметра, а ширина — 30 сантиметров. Такие модели поместятся и в самой маленькой ванной. Однако будьте готовы к тому, что даже при очень аккуратном мытье рук вода часто будет расплескиваться на пол. Поэтому если у вас есть возможность взять раковину побольше, воспользуйтесь ею.
Материал
Выбирая материал раковины, подумайте о том, как будет крепиться изделие в ванной. Если в вашей ванной есть место для столешницы, можно покупать раковину из камня. Ее недостаток — большой вес, из-за чего раковину нельзя повесить на стену.
Для малогабаритных комнат, в которых нет места для дополнительной мебели, выбирайте раковину из керамики или нержавеющей стали. Такие варианты бывают и угловыми, и подвесными, и даже встраиваемыми над стиральными машинами. К тому же за этими материалами проще ухаживать, чем за изделиями из камня.
Тип крепления
Для небольших санузлов оптимально подходят раковины с подвесной чашей, которая крепится на стену. Еще можно использовать специальные раковины, которые монтируются над стиральной машиной (об их недостатках упомянуто выше). Преимущество таких раковин заключается в том, что они не занимают много места и не нуждаются в какой-либо мебели: тумбе, столешнице или особой подставке.
А какую раковину для маленькой ванной выбрали бы вы? Расскажите в комментариях.
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