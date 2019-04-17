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Советы по выбору раковины для маленькой ванной


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Ванная без раковины — это неправильная ванная! Поэтому рассказываем, как подобрать раковину даже в очень маленький санузел.

Раковину для маленькой ванной комнаты подобрать не так просто. Нужно учесть все особенности помещения и выбрать из большого количества разных вариантов тот, что подходит лучше всего. Разбираемся вместе, какие раковины бывают и что нужно знать при выборе.

Какие бывают формы маленьких раковин

Овальные и круглые

Этот вид раковин считается классическим и самым распространенным вариантом для использования в маленьких ванных.ину для маленькой ванной комнаты подобрать не так просто. Нужно учесть все особенности помещения и выбрать из большого количества разных вариантов тот, что подходит лучше всего. Разбираемся вместе, какие раковины бывают и что нужно знать при выборе.

Какие бывают формы маленьких раковин

Овальные и круглые

Этот вид раковин считается классическим и самым распространенным вариантом для использования в маленьких ванных.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: architonic.com

Прямоугольные

Раковины прямоугольной формы бывают разных размеров, широкими и узкими. Если выбираете широкую, постарайтесь разместить ее так, чтобы не задевать, проходя мимо.

Фото № 2: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: qssupplies.co.uk

Квадратные

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Бывает, что в квартире не только ванная небольшая, но и кухня скромного размера, поэтому стиральная машинку сложно разместить в одном из этих помещений. И в таком случае чаще всего ее устанавливают под раковиной в ванной. Тогда раковина должна быть квадратная, с неглубокой чашей и со специальным «плоским» сливом. Специалисты считают, что такие модели чаще засоряются и приходят в негодность. Эту особенность нужно учитывать при выборе раковины такого типа.

Фото № 3: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: interiorpin.xyz

Треугольные (угловые)

Для совсем маленькой ванной комнаты можно купить треугольную раковину. Крепится она в угол помещения и занимает немного места.

Фото № 4: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: housetohome.co.uk

Нестандартные

Когда совсем не хватает места, раковина может быть размещена над узкой частью ванны. Обычно сама раковина тоже имеет асимметричную форму для более удобного использования.

Фото № 5: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: domosfera.pl

Маленькие раковины не должны быть обязательно выполнены из фаянса. Они могут быть очень необычными. Например, как эта каменная раковина в виде ракушки или цветка.

Фото № 6: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: etsy.com

Основные критерии выбора мини-раковин

Габариты раковины

В компактной ванной комнате может поместиться только совсем небольшая раковина. Существуют короткие модели, длина которых составляет всего 32 сантиметра, а ширина — 30 сантиметров. Такие модели поместятся и в самой маленькой ванной. Однако будьте готовы к тому, что даже при очень аккуратном мытье рук вода часто будет расплескиваться на пол. Поэтому если у вас есть возможность взять раковину побольше, воспользуйтесь ею.

Фото № 7: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: ie.soak.com

Материал

Выбирая материал раковины, подумайте о том, как будет крепиться изделие в ванной. Если в вашей ванной есть место для столешницы, можно покупать раковину из камня. Ее недостаток — большой вес, из-за чего раковину нельзя повесить на стену.

Фото № 8: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: signaturehardware.com

Для малогабаритных комнат, в которых нет места для дополнительной мебели, выбирайте раковину из керамики или нержавеющей стали. Такие варианты бывают и угловыми, и подвесными, и даже встраиваемыми над стиральными машинами. К тому же за этими материалами проще ухаживать, чем за изделиями из камня.

Фото № 9: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: lonny.com

Тип крепления

Для небольших санузлов оптимально подходят раковины с подвесной чашей, которая крепится на стену. Еще можно использовать специальные раковины, которые монтируются над стиральной машиной (об их недостатках упомянуто выше). Преимущество таких раковин заключается в том, что они не занимают много места и не нуждаются в какой-либо мебели: тумбе, столешнице или особой подставке.

Фото № 10: Советы по выбору раковины для маленькой ваннойФото: sanctuary-bathrooms.co.uk

А какую раковину для маленькой ванной выбрали бы вы? Расскажите в комментариях.

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
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