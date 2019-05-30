Двушка с яркими акцентами

Коридор выполнен в светлых кремовых тонах. Установленные по бокам от входной двери шкаф и вешалка прекрасно гармонируют с общим видом как по цветовой гамме, так и по минималистичному виду. На дверь повесили зеркало, чтобы хозяевам удобно было осмотреть себя непосредственно перед выходом из дома. Помещение украшено домашними растениями в горшках и картинами с изображением природы — это делает помещение более живым и приятным. Кстати, пол выложен кварц-виниловой плиткой, оформленной под дуб, что дополняет природные черты интерьера. Межкомнатные двери тоже изготовлены из светлого дерева — в тон полу.

Наши дизайнеры получили заказ на оформление двухкомнатной квартиры. Заказчики хотели, чтобы она была яркой, современной и функциональной. Молодая пара пожелала, чтобы в их квартире площадью 60 метров было место и для сна, и для работы, и для отдыха — и чтобы все это красиво и практично сочеталось. Посмотрим, как справились с этой задачей наши специалисты.

Дизайнеры спроектировали спальню в спокойной цветовой гамме. Простые формы также придают спокойствия и умиротворения помещению. Чтобы комната не была скучной, в нее добавили 3D-панели за изголовьем кровати. Это придало объема и привлекательности пространству. Над кроватью потолок сделан не натяжной, как во всей квартире, а из гипсокартона — и окрашен. Эта конструкция перетекает в стеллаж с рабочим столом и полками, которые расположились напротив кровати. Благодаря этому приему спальня выглядит практично и современно. Деревянные элементы, такие как тумбочки и столешницы, декоративные светильники в стиле лофт, придают комнате шарма.

Кухня-гостиная

Больше всего внимания дизайнеры уделили помещению, которое сочетает кухню и гостиную. Надо было продумать обеденную зону и зону отдыха. Давайте рассмотрим их по отдельности.

Большую часть помещения заняла непосредственно кухня, выполненная в стиле модернизм. Она получилась яркой и оригинальной. Простой дизайн мебели разбавили яркой цветной плиткой. Барная стойка, отделяющая зону кухни, подсвечена светильниками в стиле лофт и украшена кирпичной стеной. Получилось уютное место для чтения за чашечкой чая.

Фото: rerooms.ru

Зону гостиной «возглавляет» светлый диван. Стена за ним вымощена деревянными рейками, по бокам от них идет продолжение кирпичной отделки. Вся эта композиция с хорошей подсветкой выглядит необычно и привлекательно, как того и хотели хозяева. Одна из фишек помещения — глубокий шкаф, который внешне выглядит как небольшой стеллаж с полками, а за раздвижной дверью открывается доступ к многочисленным полкам.

Ванная комната

Ванная выполнена в песочных тонах. Стены и пол покрыты керамической плиткой разных оттенков. За дверью хорошо устроилась скрытая система хранения, дверцы которой сделаны из пластика под плитку. Помещение хорошо освещено точечными потолочными светильниками. Все выглядит очень аккуратно и лаконично. Это помещение решили оснастить теплым полом.



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Санузел

Санузел выполнен в том же стиле, что и ванная комната: такая же плитка и такое же освещение. Отличительная черта — почти все элементы выполнены как подвесные конструкции, что делает помещение легким и воздушным. Для усиления эффекта по периметру зеркала была проведена светодиодная лента.

Фото: rerooms.ru