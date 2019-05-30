Двушка с яркими акцентами

Показываем, как стильно и интересно дизайнеры ReRooms оформили двухкомнатную квартиру.
Наши дизайнеры получили заказ на оформление двухкомнатной квартиры. Заказчики хотели, чтобы она была яркой, современной и функциональной. Молодая пара пожелала, чтобы в их квартире площадью 60 метров было место и для сна, и для работы, и для отдыха — и чтобы все это красиво и практично сочеталось. Посмотрим, как справились с этой задачей наши специалисты.
Прихожая
Коридор выполнен в светлых кремовых тонах. Установленные по бокам от входной двери шкаф и вешалка прекрасно гармонируют с общим видом как по цветовой гамме, так и по минималистичному виду. На дверь повесили зеркало, чтобы хозяевам удобно было осмотреть себя непосредственно перед выходом из дома. Помещение украшено домашними растениями в горшках и картинами с изображением природы — это делает помещение более живым и приятным. Кстати, пол выложен кварц-виниловой плиткой, оформленной под дуб, что дополняет природные черты интерьера. Межкомнатные двери тоже изготовлены из светлого дерева — в тон полу.
Спальня
Наше портфолио более 10 000 проектов
Дизайнеры спроектировали спальню в спокойной цветовой гамме. Простые формы также придают спокойствия и умиротворения помещению. Чтобы комната не была скучной, в нее добавили 3D-панели за изголовьем кровати. Это придало объема и привлекательности пространству. Над кроватью потолок сделан не натяжной, как во всей квартире, а из гипсокартона — и окрашен. Эта конструкция перетекает в стеллаж с рабочим столом и полками, которые расположились напротив кровати. Благодаря этому приему спальня выглядит практично и современно. Деревянные элементы, такие как тумбочки и столешницы, декоративные светильники в стиле лофт, придают комнате шарма.
Кухня-гостиная
Больше всего внимания дизайнеры уделили помещению, которое сочетает кухню и гостиную. Надо было продумать обеденную зону и зону отдыха. Давайте рассмотрим их по отдельности.
Большую часть помещения заняла непосредственно кухня, выполненная в стиле модернизм. Она получилась яркой и оригинальной. Простой дизайн мебели разбавили яркой цветной плиткой. Барная стойка, отделяющая зону кухни, подсвечена светильниками в стиле лофт и украшена кирпичной стеной. Получилось уютное место для чтения за чашечкой чая.
Зону гостиной «возглавляет» светлый диван. Стена за ним вымощена деревянными рейками, по бокам от них идет продолжение кирпичной отделки. Вся эта композиция с хорошей подсветкой выглядит необычно и привлекательно, как того и хотели хозяева. Одна из фишек помещения — глубокий шкаф, который внешне выглядит как небольшой стеллаж с полками, а за раздвижной дверью открывается доступ к многочисленным полкам.
Ванная комната
Ванная выполнена в песочных тонах. Стены и пол покрыты керамической плиткой разных оттенков. За дверью хорошо устроилась скрытая система хранения, дверцы которой сделаны из пластика под плитку. Помещение хорошо освещено точечными потолочными светильниками. Все выглядит очень аккуратно и лаконично. Это помещение решили оснастить теплым полом.
Санузел
Санузел выполнен в том же стиле, что и ванная комната: такая же плитка и такое же освещение. Отличительная черта — почти все элементы выполнены как подвесные конструкции, что делает помещение легким и воздушным. Для усиления эффекта по периметру зеркала была проведена светодиодная лента.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники