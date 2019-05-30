Современная двухкомнатная квартира в стиле модернизм

Прихожая небольшая, всего 3,5 квадратных метра, а значит, каждый сантиметр нужно использовать эффективно. Дизайнеры предложили установить открытый шкаф с крючками для одежды. Горизонтальную поверхность над нишами для обуви они преобразовали в мягкую скамью. Наверху расположились шесть вместительных полок, которые в любое время хозяева смогут оформить аксессуарами. Обратите внимание: шкаф повторяет цвет стен, он как будто стал их частью и благодаря этому визуально не занимает пространство. Простое и весьма практичное решение!

К нашим дизайнерам обратился владелец двухкомнатной квартиры площадью 36 метров с просьбой обустроить ее по-новому. Основная задача — разместить в доме все необходимое так, чтобы было просторно, удобно, красиво и уютно. В процессе обсуждения дизайн-проекта заказчик выбрал направление модернизм. Для этого стиля характерны легкость и воздушность, ровные линии и мягкие изгибы, плавные переходы одного пространства в другое, органичное сочетание эстетики и функциональности. Наряду с простотой и минимализмом здесь приветствуются контрастные фактуры и цвета, причудливые формы и экстравагантные аксессуары. Давайте вместе посмотрим, как справились с задачами эксперты ReRooms.

Кухня-гостиная

Реконструкция кухни-гостиной площадью 17 метров позволила условно разграничить ее на три части: кухонную, обеденную и гостевую. Для оформления интерьера дизайнеры предложили использовать бело-серую цветовую гамму и деревянные элементы.

Зонирование помещения было сделано с помощью цветового решения. Серый угловой гарнитур со встроенной техникой выделяет кухонную зону на фоне гораздо более светлых предметов интерьера и белых стен. Легкость и элегантность этому сектору комнаты придают белоснежные настенные шкафы, глянцевые поверхности и выполненный из стекла кухонный фартук.

Для обеденной зоны эксперты подобрали мебельный комплект из светлого дерева, с белыми горизонтальными поверхностями и характерными для модернизма мягкими линиями. В качестве акцентных элементов выбраны контрастная настенная художественная композиция и три довольно низко расположенных светильника, по цвету созвучных с деревянными деталями стола и стульев.

Гостевую зону от обеденной и кухонной отличает сочетание бледно-серых цветов с черным. Наполнение этой части помещения сформировано в духе минимализма: мягкий уголок с неброской текстильной обивкой, однотонные темные шторы, журнальный столик и установленная на специальную тумбу видеотехника. Все просто, ничего лишнего. Чтобы освободить пространство от батарей, эксперты предусмотрели теплый пол, который оформили керамогранитной плиткой.



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Спальня

Эту одиннадцатиметровую комнату дизайнеры тоже предложили разделить на зоны: спальную и рабочую. Идею воплотили с помощью простого стеллажа, который в нашем случае оказался многофункциональным — использовать его можно как со стороны спальни, так и со стороны кабинета.

Поскольку зоны уже обозначены и нет нужды обособлять их цветом, для оформления всего интерьера была выбрана единая гамма: сочетание белых, бежевых, сливочных и кремовых оттенков с фисташковыми штрихами. Мягкую теплую палитру гармонично дополнили поверхности из дерева — этот натуральный материал входит в число фаворитов стиля модернизм. Напольное покрытие из дубового шпона, светлый деревянный стеллаж, волнообразные 3D-панели из бамбука, которыми декорирована прикроватная стена, добавляют уюта. Выбранный заказчиком стиль подчеркивают причудливые изящные статуэтки, поселившиеся на полках стеллажа.

Обратите внимание на двухуровневое освещение: расположенная над рабочей зоной крупная оригинальная люстра окружена встроенными в потолок светодиодными лампами.

Санузел

Ванная комната, объединенная с туалетом, занимает чуть больше трех квадратных метров. Установка душевой кабины вместо ванны позволила сэкономить место. Стараясь рационально использовать каждый метр, в образовавшейся нише дизайнеры разместили полки и компактный шкаф для хранения разных мелочей. Свободную стену занял, а заодно и оживил хромированный электрический полотенцесушитель. Прозрачная душевая кабина, отражающие свет поверхности, довольно большое зеркало с подсветкой визуально увеличивают пространство. Акцентирует на себе внимание изящная раковина-лодочка на подвесной тумбе из светлого дерева. Эта композиция, будто парящая в воздухе, создает ощущение легкости и, несомненно, подчеркивает достоинства стиля модернизм.



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