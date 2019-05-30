Современная двухкомнатная квартира в стиле модернизм

Специалисты ReRooms подготовили дизайн-проект для оформления небольшой двушки в стиле модернизм.
К нашим дизайнерам обратился владелец двухкомнатной квартиры площадью 36 метров с просьбой обустроить ее по-новому. Основная задача — разместить в доме все необходимое так, чтобы было просторно, удобно, красиво и уютно. В процессе обсуждения дизайн-проекта заказчик выбрал направление модернизм. Для этого стиля характерны легкость и воздушность, ровные линии и мягкие изгибы, плавные переходы одного пространства в другое, органичное сочетание эстетики и функциональности. Наряду с простотой и минимализмом здесь приветствуются контрастные фактуры и цвета, причудливые формы и экстравагантные аксессуары. Давайте вместе посмотрим, как справились с задачами эксперты ReRooms.
Прихожая
Прихожая небольшая, всего 3,5 квадратных метра, а значит, каждый сантиметр нужно использовать эффективно. Дизайнеры предложили установить открытый шкаф с крючками для одежды. Горизонтальную поверхность над нишами для обуви они преобразовали в мягкую скамью. Наверху расположились шесть вместительных полок, которые в любое время хозяева смогут оформить аксессуарами. Обратите внимание: шкаф повторяет цвет стен, он как будто стал их частью и благодаря этому визуально не занимает пространство. Простое и весьма практичное решение!
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Кухня-гостиная
Реконструкция кухни-гостиной площадью 17 метров позволила условно разграничить ее на три части: кухонную, обеденную и гостевую. Для оформления интерьера дизайнеры предложили использовать бело-серую цветовую гамму и деревянные элементы.
Зонирование помещения было сделано с помощью цветового решения. Серый угловой гарнитур со встроенной техникой выделяет кухонную зону на фоне гораздо более светлых предметов интерьера и белых стен. Легкость и элегантность этому сектору комнаты придают белоснежные настенные шкафы, глянцевые поверхности и выполненный из стекла кухонный фартук.
Для обеденной зоны эксперты подобрали мебельный комплект из светлого дерева, с белыми горизонтальными поверхностями и характерными для модернизма мягкими линиями. В качестве акцентных элементов выбраны контрастная настенная художественная композиция и три довольно низко расположенных светильника, по цвету созвучных с деревянными деталями стола и стульев.
Гостевую зону от обеденной и кухонной отличает сочетание бледно-серых цветов с черным. Наполнение этой части помещения сформировано в духе минимализма: мягкий уголок с неброской текстильной обивкой, однотонные темные шторы, журнальный столик и установленная на специальную тумбу видеотехника. Все просто, ничего лишнего. Чтобы освободить пространство от батарей, эксперты предусмотрели теплый пол, который оформили керамогранитной плиткой.
Спальня
Эту одиннадцатиметровую комнату дизайнеры тоже предложили разделить на зоны: спальную и рабочую. Идею воплотили с помощью простого стеллажа, который в нашем случае оказался многофункциональным — использовать его можно как со стороны спальни, так и со стороны кабинета.
Поскольку зоны уже обозначены и нет нужды обособлять их цветом, для оформления всего интерьера была выбрана единая гамма: сочетание белых, бежевых, сливочных и кремовых оттенков с фисташковыми штрихами. Мягкую теплую палитру гармонично дополнили поверхности из дерева — этот натуральный материал входит в число фаворитов стиля модернизм. Напольное покрытие из дубового шпона, светлый деревянный стеллаж, волнообразные 3D-панели из бамбука, которыми декорирована прикроватная стена, добавляют уюта. Выбранный заказчиком стиль подчеркивают причудливые изящные статуэтки, поселившиеся на полках стеллажа.
Обратите внимание на двухуровневое освещение: расположенная над рабочей зоной крупная оригинальная люстра окружена встроенными в потолок светодиодными лампами.
Санузел
Ванная комната, объединенная с туалетом, занимает чуть больше трех квадратных метров. Установка душевой кабины вместо ванны позволила сэкономить место. Стараясь рационально использовать каждый метр, в образовавшейся нише дизайнеры разместили полки и компактный шкаф для хранения разных мелочей. Свободную стену занял, а заодно и оживил хромированный электрический полотенцесушитель. Прозрачная душевая кабина, отражающие свет поверхности, довольно большое зеркало с подсветкой визуально увеличивают пространство. Акцентирует на себе внимание изящная раковина-лодочка на подвесной тумбе из светлого дерева. Эта композиция, будто парящая в воздухе, создает ощущение легкости и, несомненно, подчеркивает достоинства стиля модернизм.
Стоимость дизайн-проекта интерьера в стиле модернизм для
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники